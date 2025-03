af Michael Clarke

Vi har alle prøvet det: at lave to-do-lister, at forbyde os selv at kigge på de sociale medier hvert 10. minut eller at finde det skjulte stille hjørne på kontoret, som kun du kender til.

Uanset hvor effektive disse tiltag er, føles det nogle gange umuligt at frigøre nok tid i din dag til at koncentrere dig om dit egentlige arbejde.

Selv når din dag ser enkel ud, kan logistikken i forbindelse med at arrangere møder, finde det bedste tidspunkt at tale på og beslutte, hvem der skal deltage, tage overhånd og opsluge din tid til at fokusere.

Ifølge Harvard Business Review bruger medarbejderne 28 procent af deres arbejdsdag på at læse og besvare e-mails. Med mere end en fjerdedel af din arbejdstid brugt på denne logistiske dans med at sende e-mails frem og tilbage føler medarbejderne et stigende behov for at genvinde deres tid.

Så hvordan kan du skabe tid og blive mere produktiv med Doodle?

Med en konstant udvisket grænse mellem arbejde og privatliv er det mere afgørende end nogensinde før at være produktiv i arbejdstiden. Det betyder, at du ikke behøver at tage dit arbejde med hjem. En nylig undersøgelse viste, at arbejdsstyrken i Australien typisk tog mere end seks timers ubetalt overarbejde hver uge i 2021. Det svarer til næsten en ekstra arbejdsdag om ugen gratis.

Ved at bruge kalenderværktøjer, der hjælper dig med at oprette møder, kan du holde op med at miste tid på grund af planlægning og begynde at være mere produktiv.

Under pandemien steg det gennemsnitlige antal møder med 13 procent og blev ofte afholdt virtuelt. Denne tendens til at mødes oftere har gjort det afgørende at have fuld kontrol over sin kalender.

I gennemsnit arrangeres 45 møder af brugere hvert minut med Doodle rundt om i verden. Hovedårsagen til dette er, at vi forenkler processen med at organisere hvornår man skal mødes, og som følge heraf sparer vi dig tid.

Ved at vælge at bruge Doodle har du allerede taget et stort skridt i retning af at spare dig selv tid hver dag.

Her er blot et par enkle trin, der kan hjælpe dig med at frigøre mere tid, når du bruger Doodle.

1. Tilslut din kalender

Ved at tilslutte din kalender kan du drage fordel af alle de funktioner, vi har at tilbyde på Doodle. Ved at være tilsluttet sparer du tid, da alle møder automatisk vises i din kalender uden ekstra trin. Det giver dig mulighed for at se tydeligt, hvordan din uge ser ud, og du kan planlægge, hvordan du bruger din tid.

Også med Doodles Booking Page kan du vise omverdenen, hvornår du er ledig eller optaget. Dine kolleger eller venner kan anmode om tidspunkter til at mødes på baggrund af disse oplysninger.

2. Tilslut dit videokonferencesoftware

Hver gang du organiserer et møde med Doodle, genereres der et unikt link til at deltage via video. Dette link sparer tid på at scrolle gennem e-mails for at finde mødedetaljer eller beslutte, hvilken videokonferencesoftware du skal bruge. Du vil altid kun være ét klik væk fra at komme i gang. Her er en enkel vejledning til at forbinde din videokonferencesoftware.

3. Opsæt tilbagevendende begivenheder

Der er ingen grund til at indtaste de samme detaljer for dine daglige eller ugentlige møder, Doodle giver dig mulighed for at gentage et møde og vil placere dette tidspunkt i din kalender. Med denne funktion kan du planlægge måneder fremad i din kalender og kortlægge en præcis idé om din tid.

4. Mød 1:1

Med de mange forskellige softwareværktøjer, der anvendes i erhvervslivet, er det nogle gange svært at afstemme, hvad der fungerer til et specifikt møde.

Doodle 1:1 hjælper med at skære denne diskussion væk, da alle kan deltage i et 1:1-møde, uanset om de er Doodle-brugere eller ej. Din mødepartner behøver ikke at tilmelde sig Doodle for at bruge denne funktion, du skal blot sende ham en invitation og oprette forbindelse for at mødes.

Det gode ved Doodle er, at du kan bruge det gratis.