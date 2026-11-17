Finns för Fungerar med Ingår i iOS och Android Google, Microsoft 365 och iCloud Alla Doodle-abonnemang

Du kommer ut från ett möte och mobilen vibrerar. Mötet kl. 14 har flyttats till 14.30 och ligger nu på exakt samma tid som samtalet du har lovat en kund. Du har fyra minuter och en mobil.

Så du öppnar kalendern, zoomar, scrollar, trycker på fel möte och går tillbaka. När du väl har hittat båda är du sen till nästa.

En hel dag får inte plats på en mobilskärm. En vecka som är byggd för en laptop krymper till smala remsor, detaljerna ligger två tryck bort och att ändra ett möte kan kännas som en ren kamp.

Ändå är mobilen ofta allt du har. I Adobes undersökning bland 1 000 heltidsanställda i USA svarade 30 % att de arbetar i mobilen under pendlingen och 29 % vid privata ärenden. Och dagen står aldrig still: enligt specialrapporten från Work Trend Index 2025 bokas 1 av 10 inplanerade möten i sista minuten.

Vi känner alla igen det, och vi gick själva i samma fälla gång på gång. Vi ville ha ett enda ställe för hela dagen, både privat och jobb, som kändes snabbt och enkelt i mobilen. Så vi byggde det. Säg hej till våra nya mobilappar för iOS och Android.

Källor: Adobe Acrobat, undersökning om tekniska problem med mobila enheter · Work Trend Index, specialrapport, 2025

Tryck dig igenom appen

Här är en kort rundtur genom en dag i Doodle på mobilen, i nio skärmar.

Skärm 1 av 9: Börja med morgonen En översikt sammanfattar dagen innan den börjar: 8 möten, 5 uppgifter och 2 tim 15 min fokustid.

Skärm 2 av 9: Se vad som händer nu ”Nu”-kortet visar mötet du är i och hur lång tid som återstår, med ”Försenad” och ”Anslut”. Under ”Kommande” listas resten av dagen.

Skärm 3 av 9: En krock dyker upp Ett möte har flyttats och nu överlappar två möten kl. 10.00. Doodle markerar det direkt på ”Nu”-kortet: 3 överlappande, 1 avböjt.

Skärm 4 av 9: Öppna mötet Se vilka som kommer, länken till samtalet och rummet. Sitter du fortfarande kvar i mötet innan?

Skärm 5 av 9: Meddela rätt personer Välj vilka som ska få veta och hur sen du blir. Meddelandet skrivs åt dig och skickas med ett tryck.

Skärm 6 av 9: Hitta en tid för nästa möte Lägg till deltagare så markerar Doodle den tidigaste tiden som passar. Väljer du i stället några tider skickas en gruppomröstning ut.

Skärm 7 av 9: Se rösterna och boka När deltagarna har röstat markeras den bästa tiden. Boka den direkt från mobilen.

Skärm 8 av 9: Dela en bokningssida ”Snabbåtkomst” listar dina bokningssidor och gruppomröstningar, redo att delas var du än är.

Skärm 9 av 9: Skydda resten av dagen När du når din dagliga mötesgräns tackar Doodle nej till nya inbjudningar åt dig. Du kan stänga av det för dagen.

Där har du din dag, ordnad från mobilen Nio skärmar: din morgon, en krock och lösningen, sedan att hitta en tid, boka den och skydda resten av dagen. Hämta appen och se hur det ser ut med dina egna kalendrar.

Demodata. Dina egna möten visas i appen.

Doodle finns för iOS och Android. Se vad som händer nu, upptäck krockar och anslut till samtalet med ett enda tryck. Hämta den på Google Play Hämta den i App Store

Vad kan du göra med Doodle på mobilen?

Doodle på mobilen är Doodle-appen för iOS och Android, en del av Doodle Time OS. Den läser alla kalendrar du kopplar och sätter dagen i ordning. Här är vad den kan redan idag.

Se vad som händer nu

”Idag” öppnas med ”Nu”-kortet: mötet du är i och hur lång tid som återstår, eller den lediga tiden fram till nästa möte. Under det listar ”Kommande” resten av dagen i ordning, med möten, uppgifter och heldagshändelser, och med buffertar och fokustid som en del av dagen.

”Nu”-kortet: ledig i 45 minuter, sedan kundworkshopen.

Blicka framåt, eller bakåt

Svep till i morgon eller välj ett datum i datumfältet eller datumväljaren. Att förbereda dig inför torsdagens kunddag tar bara ett par tryck.

”Idag” och ”Imorgon”, ett tryck ifrån varandra i datumfältet.

Doodle finns för iOS och Android. Se vad som händer nu, upptäck krockar och anslut till samtalet med ett enda tryck. Hämta den på Google Play Hämta den i App Store

Upptäck krocken innan du går in

När möten överlappar markerar Doodle dem i dagen och visar hur många som krockar, även dem du redan har tackat nej till. Öppna krocken, jämför mötena i en och samma vy och bestäm vad som ska flyttas: tacka nej till ett av dem eller ändra tiden.

Överlappande möten markerade på ”Nu”-kortet.

Ändra ett möte med några få tryck

Öppna vilket möte som helst för att se rummet, länken till samtalet, vilka som kommer och vilka som har tackat ja. Ändra tid, plats, upprepning eller anteckningar, lägg till deltagare eller tacka nej. Ligger du efter? Tryck på ”Försenad” direkt i mötet, eller boka om, planera en uppföljning och mejla alla från samma ställe.

Vilka som kommer, vilka som tackat ja och deltagarlistan, uppdaterad från mobilen.

Delta i samtalet med ett enda tryck

Länkar till Zoom, Google Meet och Microsoft Teams öppnas direkt från ”Idag” eller från mötet, och det gör även samarbetsrum om ditt team har tillägget. Möten du har tackat nej till fälls ihop, så att dagen förblir överskådlig.

Börja dagen med en översikt

En kort översikt högst upp i ”Idag” sammanfattar dina möten, uppgifter och fokustid, och visar när din dag börjar.

8 möten, 5 uppgifter och 2 tim 15 min fokustid, sammanfattat innan dagen börjar.

Hitta en tid eller skicka en omröstning

Lägg till deltagare så föreslår Doodle den tidigaste tiden som passar, och visar hur många som är lediga vid varje tid. Välj den för att skicka inbjudan, eller välj några tider för att skicka en gruppomröstning.

Tidigaste tiden markerad; två till valda för att skicka en gruppomröstning.

Se rösterna och boka

Öppna en gruppomröstning för att se rösterna för varje tid, med den bästa tiden markerad, och boka den från mobilen. Du kan också rösta i omröstningar som du är inbjuden till.

Röster för varje tid, med den bästa tiden markerad.

Dela dina bokningssidor

”Snabbåtkomst” listar dina bokningssidor och gruppomröstningar, redo att delas via mobilens delningsmeny. Bokningssidor skapar du på webben.

Bokningssidor redo att delas från ”Snabbåtkomst”.

Doodle finns för iOS och Android. Se vad som händer nu, upptäck krockar och anslut till samtalet med ett enda tryck. Hämta den på Google Play Hämta den i App Store

Skydda din dag

Ställ in en daglig mötesgräns, fokustid och frånvaro. När du når din gräns, eller under strikt fokustid, tackar Doodle nej till nya inbjudningar åt dig, enligt reglerna du har satt. Du kan stänga av det för dagen.

Den dagliga mötesgränsen är nådd och nya inbjudningar har avböjts.

Ha uppgifterna bredvid dina möten

Lägg till en uppgift på några sekunder, ange prioritet och deadline och se den i dagen bredvid dina möten.

Uppgifter grupperade efter prioritet.

Fungerar det med de kalendrar du redan använder?

Ja. Doodle på mobilen visar alla kalendrar du har kopplat till Doodle: Google Kalender, Microsoft 365 och Apple iCloud. Din mobil och din dator använder samma Doodle-konto, så en ändring på den ena syns också på den andra.

Hur skaffar du appen?

Doodle på mobilen är gratis att ladda ner och ingår i alla Doodle-abonnemang, inklusive det kostnadsfria abonnemanget.

Ladda ner den. Sök efter Doodle: Scheduling & Polls i App Store på iOS eller på Google Play på Android. Logga in. Använd samma konto som du använder för Doodle på webben. Öppna ”Idag”. Dina kopplade kalendrar finns redan där.

Vanliga frågor

Finns Doodle på mobilen för iOS och Android? Ja. Ladda ner den från App Store för iOS eller från Google Play för Android.

Behöver jag ett nytt konto? Nej. Logga in med Doodle-kontot du redan använder på webben, så visas dina kopplade kalendrar och möten i appen.

Vilka abonnemang ingår appen i? Alla Doodle-abonnemang, inklusive det kostnadsfria abonnemanget.

Kan jag delta i Microsoft Teams-samtal via appen? Ja. En Teams-länk i ett möte öppnas i Microsoft Teams-appen på din telefon.

Din dag finns redan i mobilen. Nu är den i ordning där också.

Ta med dig dagen. Ladda ner Doodle till iOS eller Android redan idag. Appen ingår i alla Doodle-abonnemang. Hämta den på Google Play Hämta den i App Store

Källor

Skärmarna visar demodata. Appen visar dina egna möten och kalendrar.