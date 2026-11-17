Disponible sur Compatible avec Incluse dans iOS et Android Google, Microsoft 365 et iCloud Tous les forfaits Doodle

Tu sors d'une réunion et ton téléphone vibre. La réunion de 14 h a été décalée à 14 h 30, et elle tombe pile sur l'appel que tu as promis à un client. Tu as quatre minutes et un téléphone.

Alors tu ouvres ton calendrier, tu zoomes avec deux doigts, tu fais défiler, tu appuies sur la mauvaise réunion et tu reviens en arrière. Le temps de retrouver les deux, tu es déjà en retard pour la suivante.

Une journée chargée ne tient pas sur un écran de téléphone. Une semaine pensée pour un ordinateur se réduit à de minces bandes, il faut deux gestes pour atteindre les détails, et modifier une réunion peut vite tourner au parcours du combattant.

Et pourtant, le téléphone est souvent tout ce que tu as sous la main. Dans l'étude d'Adobe menée auprès de 1 000 salariés à temps plein aux États-Unis, 30 % disent travailler sur leur téléphone pendant leurs trajets et 29 % lors de rendez-vous personnels. Et la journée bouge sans arrêt : selon le rapport spécial Work Trend Index 2025, 1 réunion planifiée sur 10 est fixée à la dernière minute.

On est tous passés par là, et nous aussi, on tombait sans cesse dans le même piège. On voulait un seul endroit pour voir notre journée perso et pro, rapide et simple à utiliser sur un téléphone. Alors on l'a créé. Dis bonjour à nos nouvelles applis mobiles pour iOS et Android.

Sources : Adobe Acrobat, étude sur les problèmes techniques liés aux appareils mobiles · rapport spécial Work Trend Index, 2025

Fais le tour de l'appli

Voici un petit tour d'une journée avec Doodle sur mobile, en neuf écrans.

Écran 1 sur 9 : commence par ta matinée Un briefing résume la journée avant qu'elle commence : 8 réunions, 5 tâches et 2 h 15 de concentration.

Écran 2 sur 9 : vois ce qui se passe maintenant La carte « Maintenant » affiche la réunion en cours et le temps restant, avec « En retard » et « Rejoindre ». « À venir » liste le reste de la journée.

Écran 3 sur 9 : un conflit apparaît Une réunion a été déplacée, et maintenant deux se chevauchent à 10 h. Doodle le signale directement sur la carte « Maintenant » : 3 en chevauchement, 1 refusée.

Écran 4 sur 9 : ouvre la réunion Vois qui participe, le lien de l'appel et la salle. Tu es encore coincé dans la réunion d'avant ?

Écran 5 sur 9 : préviens les bonnes personnes Choisis qui prévenir et de combien tu seras en retard. Le message est déjà rédigé pour toi, et un geste suffit pour l'envoyer.

Écran 6 sur 9 : trouve un créneau pour la prochaine Ajoute des personnes et Doodle signale le premier créneau qui convient. Si tu choisis plutôt plusieurs créneaux, un sondage de groupe est envoyé.

Écran 7 sur 9 : consulte les votes, puis réserve Une fois que tout le monde a voté, le meilleur créneau est signalé. Réserve-le depuis ton téléphone.

Écran 8 sur 9 : partage une page de réservation La section « Accès rapide » regroupe tes pages de réservation et tes sondages de groupe, prêts à être partagés où que tu sois.

Écran 9 sur 9 : protège le reste de ta journée Une fois ta limite quotidienne de réunions atteinte, Doodle refuse les nouvelles invitations à ta place. Tu peux la désactiver pour la journée.

Et voilà ta journée, organisée depuis ton téléphone Neuf écrans : ta matinée, un conflit et sa solution, puis trouver un créneau, le réserver et protéger le reste de la journée. Télécharge l'appli et découvre-la avec tes propres calendriers.

Données de démonstration. Tes propres réunions s'affichent dans l'appli.

Doodle est disponible sur iOS et Android. Vois ce qui se passe maintenant, repère les conflits et rejoins l'appel en un geste. Télécharge-la sur Google Play Télécharge-la sur l'App Store

Que peux-tu faire avec Doodle sur mobile ?

Doodle sur mobile est l'appli Doodle pour iOS et Android, qui fait partie de Doodle Time OS. Elle lit tous les calendriers que tu connectes et met de l'ordre dans ta journée. Voici ce qu'elle propose aujourd'hui.

Vois ce qui se passe maintenant

L'écran « Aujourd'hui » s'ouvre sur la carte « Maintenant » : la réunion en cours et le temps restant, ou le temps libre avant la suivante. Juste en dessous, « À venir » liste le reste de la journée dans l'ordre, avec les réunions, les tâches et les événements qui durent toute la journée, ainsi que les temps tampons et le temps de concentration intégrés à ta journée.

La carte « Maintenant » : libre pendant 45 minutes, puis l'atelier client.

Regarde plus loin, ou reviens en arrière

Balaie vers demain, ou choisis n'importe quelle date dans la barre des dates ou le sélecteur de date. Deux gestes suffisent pour préparer ta journée client de jeudi.

« Aujourd'hui » et « Demain », à un geste l'un de l'autre dans la barre des dates.

Doodle est disponible sur iOS et Android. Vois ce qui se passe maintenant, repère les conflits et rejoins l'appel en un geste. Télécharge-la sur Google Play Télécharge-la sur l'App Store

Repère le conflit avant d'entrer

Quand des réunions se chevauchent, Doodle les signale dans ta journée et t'indique combien sont en conflit, y compris celles que tu as déjà refusées. Ouvre le conflit, compare les réunions dans une seule vue et décide ce qui bouge : refuse-en une, ou change son horaire.

Des réunions qui se chevauchent, signalées sur la carte « Maintenant ».

Modifie une réunion en quelques gestes

Ouvre n'importe quelle réunion pour voir la salle, le lien de l'appel, qui vient et qui a accepté. Modifie l'horaire, le lieu, la récurrence ou les notes, ajoute des personnes ou refuse-la. Tu prends du retard ? Appuie sur « En retard » directement dans la réunion, ou reprogramme-la, planifie un suivi et envoie un e-mail à tout le monde depuis le même endroit.

Qui vient, qui a accepté, et la liste des participants mise à jour depuis le téléphone.

Rejoins l'appel en un geste

Les liens Zoom, Google Meet et Microsoft Teams s'ouvrent directement depuis « Aujourd'hui » ou depuis la réunion, tout comme les Salles de collaboration si ton équipe a souscrit le module complémentaire. Les réunions que tu as refusées se replient, pour que ta journée reste facile à lire.

Commence la journée avec un briefing

Un court briefing en haut de « Aujourd'hui » résume tes réunions, tes tâches et ton temps de concentration, et t'indique à quelle heure commence ta journée.

8 réunions, 5 tâches et 2 h 15 de concentration, résumées avant le début de la journée.

Trouve un créneau, ou envoie un sondage

Ajoute des personnes et Doodle te propose le premier créneau qui convient, avec le nombre de personnes disponibles pour chaque horaire. Choisis-le pour envoyer l'invitation, ou choisis plusieurs créneaux pour envoyer un sondage de groupe.

Le premier créneau possible est signalé ; deux autres sont choisis pour envoyer un sondage de groupe.

Consulte les votes, puis réserve

Ouvre un sondage de groupe pour voir les votes pour chaque créneau, avec le meilleur créneau signalé, et réserve-le depuis ton téléphone. Tu peux aussi répondre aux sondages auxquels on t'invite.

Les votes pour chaque créneau, avec le meilleur signalé.

Partage tes pages de réservation

La section « Accès rapide » regroupe tes pages de réservation et tes sondages de groupe, prêts à être partagés via le menu de partage de ton téléphone. Les pages de réservation se créent sur le web.

Des pages de réservation prêtes à partager depuis « Accès rapide ».

Doodle est disponible sur iOS et Android. Vois ce qui se passe maintenant, repère les conflits et rejoins l'appel en un geste. Télécharge-la sur Google Play Télécharge-la sur l'App Store

Protège ta journée

Définis une limite quotidienne de réunions, ton temps de concentration et tes absences du bureau. Une fois ta limite atteinte, ou pendant un temps de concentration strict, Doodle refuse les nouvelles invitations à ta place, selon les règles que tu as fixées. Tu peux désactiver cette protection pour la journée.

La limite quotidienne de réunions est atteinte, et les nouvelles invitations sont refusées.

Garde tes tâches à côté de tes réunions

Ajoute une tâche en quelques secondes, définis sa priorité et sa date limite, et retrouve-la dans ta journée, à côté de tes réunions.

Des tâches regroupées par priorité.

Est-ce que ça marche avec les calendriers que tu utilises déjà ?

Oui. Doodle sur mobile affiche tous les calendriers que tu as connectés à Doodle : Google Agenda, Microsoft 365 et Apple iCloud. Ton téléphone et ton ordinateur utilisent le même compte Doodle, donc une modification faite sur l'un s'affiche sur l'autre.

Comment l'obtenir ?

Doodle sur mobile se télécharge gratuitement et est inclus dans tous les forfaits Doodle, y compris le forfait gratuit.

Télécharge l'appli. Recherche « Doodle: Scheduling & Polls » sur l'App Store si tu es sur iOS, ou sur Google Play si tu es sur Android. Connecte-toi. Utilise le même compte que pour Doodle sur le web. Ouvre « Aujourd'hui ». Tes calendriers connectés y sont déjà.

Questions fréquentes

Doodle sur mobile est-il disponible sur iOS et Android ? Oui. Télécharge-le sur l'App Store pour iOS ou sur Google Play pour Android.

Est-ce que j'ai besoin d'un nouveau compte ? Non. Connecte-toi avec le compte Doodle que tu utilises déjà sur le web : tes calendriers connectés et tes réunions s'affichent dans l'appli.

Quels forfaits incluent l'appli ? Tous les forfaits Doodle, y compris le forfait gratuit.

Est-ce que je peux rejoindre des appels Microsoft Teams depuis l'appli ? Oui. Un lien Teams dans une réunion s'ouvre dans l'application Microsoft Teams sur ton téléphone.

Ta journée vit déjà sur ton téléphone. Désormais, elle y est aussi organisée.

Emporte ta journée avec toi. Télécharge Doodle pour iOS ou Android dès aujourd'hui. L'appli est incluse dans tous les forfaits Doodle. Télécharge-la sur Google Play Télécharge-la sur l'App Store

Sources

Les écrans présentent des données de démonstration. L'appli affiche tes propres réunions et calendriers.