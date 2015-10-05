39 %
Sur le temps que je passe à travailler, environ 2 à 3 heures par jour sont consacrées à la concentration profonde. [1]
13 min 7 s
C'est la durée moyenne d'une session ciblée, en baisse de 9 % en deux ans. [2]
50 %
Des développeurs disent qu'ils se sentent plus productifs quand on leur réserve du temps pour se concentrer pleinement. [3]
Depuis des années, je trouve Doodle super pratique et fiable. C'est le seul outil de planification que j'utilise. C'est simple, fiable et ça s'intègre facilement à Outlook et à Google Agenda.
COMMENT ÇA MARCHE
Définis la règle une seule fois. Elle s'applique à toutes les réservations.
Une fois que Protect est activé, il s'applique automatiquement à toutes les nouvelles réservations, que ce soit sur ton agenda, celui de ton équipe ou dans tous les espaces de travail de l'entreprise.
ÉTAPE 1
Définis tes règles
Le temps tampon entre les réunions, les horaires de travail, le nombre maximal de réunions par jour et la manière dont les heures de début des réunions sont arrondies à des intervalles réguliers. À configurer une seule fois, en un seul endroit.
ÉTAPE 2
Doodle applique cette règle à chaque réservation
Chaque nouvelle demande est d'abord vérifiée par rapport à la règle. Une demande envoyée en dehors des heures de travail n'arrive même pas jusqu'au calendrier.
ÉTAPE 3
C'est la règle qui s'occupe de la déclinaison
La règle s'applique même si personne ne refuse une rencontre en personne ni n'explique ses limites dans un message.
POURQUOI C'EST IMPORTANT
On a tendance à sous-estimer le temps dont on dispose réellement.
On a besoin d'un truc pour nous aider à préserver notre temps de concentration, comme il faut. Les chiffres parlent d'eux-mêmes quand on parle des distractions auxquelles on est confrontés au quotidien : ça nous prend plus de temps de se recentrer et d'atteindre un niveau de performance optimal.
25 min
Pour reprendre un travail interrompu
Une étude sur le terrain menée auprès de professionnels de l'information a révélé qu'il fallait en moyenne 25 minutes et 26 secondes pour reprendre un travail interrompu, souvent après avoir effectué deux autres tâches entre-temps. [4]
4,4 s
Ça suffit pour tripler les erreurs de séquençage
Dans une étude de 2014, des interruptions d'une durée moyenne de 4,4 secondes ont triplé le taux d'erreurs de séquence dans la tâche à laquelle les participants se remettaient. [5]
68 %
Passer du temps sur des tâches peu importantes
Eagle Hill Consulting a constaté que 68 % des travailleurs américains consacrent régulièrement du temps à des tâches peu utiles et inefficaces (2025). Le mode « par défaut » d'une équipe offre à tout le monde la même protection. [6]
POUR LES PARTICULIERS
Quatre astuces pour éviter qu'une journée bien remplie ne devienne une journée insurmontable.
Protect on Pro met en place des limites dans ton agenda, pour qu'une journée bien remplie reste gérable et qu'une semaine chargée te laisse quand même de la place pour te concentrer.
- Mémoire tampon15 ou 30 min
- Horaires de travailrefus automatique des appels provenant de l'extérieur
- Alignement temporel5/10/15/30 min
- Plafond journalierréunions/jour
POUR LES ÉQUIPES
Les mêmes règles, appliquées de manière cohérente au sein de toute l'équipe.
Les pages de réservation d'équipe et le système « Round Robin » bénéficient des mêmes protections. Une marge de manœuvre, des horaires de travail et un plafond quotidien s'appliquent à chaque membre, ce qui permet à la rotation de respecter les limites de chacun.
- Les règles s’appliquent de manière cohérente sur l’agenda de chaque membre de l’équipe
- Les pages de réservation sont arrondies au même intervalle clair pour toute l’équipe
- Personne dans la rotation ne se retrouve à devoir prendre en charge les réunions que le reste de l’équipe a refusées
POUR L'ORGANISATION
Une seule couche de protection pour toute l'entreprise.
Protect for Enterprise applique des marges de sécurité, des horaires de travail, un alignement horaire et des plafonds quotidiens en tant que politique à tous les espaces de travail.
Tu veux déployer ça dans toute ton entreprise ?
- Protection à l'échelle de l'entreprise, sans configuration nécessaire pour chaque utilisateur
- L'administrateur définit la règle une seule fois, et elle s'applique partout
- Assure une mise en conformité plus fluide avec la législation régionale du travail
Fonctionne avec les outils que ton équipe utilise déjà
FAQs
« Protect » fixe le minimum. Tes horaires de travail et tes préférences sont respectés, quelle que soit la politique en vigueur, et c'est justement cette politique qui t'évite d'avoir à défendre ton agenda face à l'emploi du temps de tout le monde.
APPENDIX
Sources and citations
Every figure on this page comes from independent, published research, named below.
|Figure
|Ce qu'il mesure
|Période · base
|39 %
|Pourcentage du temps suivi consacré à la concentration profonde
|[1] Hubstaff, Indice mondial du travail 2026 · Plus de 140 000 travailleurs
|13 min 7 s
|Durée moyenne d'une session active : en baisse de 9 % par rapport à 14 min 23 s (de 2023 à 2025)
|[2] ActivTrak, « State of the Workplace » 2026 · 163 638 employés
|50 %
|De combien les développeurs qui disposent de temps pour se concentrer pleinement disent-ils se sentir plus productifs ?
|[3] Forsgren et al., « DevEx in Action », ACM Queue, 2024 · 219 développeurs
|25:26
|Temps moyen nécessaire pour reprendre un travail interrompu (minutes:secondes)
|[4] Mark, Gonzalez et Harris, CHI 2005 · 24 professionnels de l'information
|68 %
|Les travailleurs américains passent régulièrement du temps à faire des tâches peu utiles et inefficaces
|[6] Eagle Hill Consulting, janvier 2025 · 1 375 employés
[5] Altmann, Trafton et Hambrick, « Les interruptions momentanées peuvent faire dérailler le fil de la pensée », Journal of Experimental Psychology: General, 2014.
Set it once.
Définis une fois pour toutes la marge, les horaires et le plafond. Ils s'appliquent dès la prochaine réservation.