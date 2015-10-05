POURQUOI C'EST IMPORTANT

On a tendance à sous-estimer le temps dont on dispose réellement.

On a besoin d'un truc pour nous aider à préserver notre temps de concentration, comme il faut. Les chiffres parlent d'eux-mêmes quand on parle des distractions auxquelles on est confrontés au quotidien : ça nous prend plus de temps de se recentrer et d'atteindre un niveau de performance optimal.