iOS et Android
La même expérience fluide.
Chaque calendrier
Google, Microsoft 365 et iCloud.
Un seul geste
Des actions instantanées à portée de main.
COMMENT ÇA MARCHE
Consulte ta journée, repère le conflit, continue d'avancer.
Doodle sur ton téléphone affiche tous les calendriers que tu connectes et met ta journée en ordre. Ainsi, dans les transports, entre deux salles ou en rendez-vous, la prochaine décision n'est qu'à un geste.
ÉTAPE 1
Consulte ta journée
L'écran « Aujourd'hui » affiche tes réunions, tes tâches et ton temps libre dans l'ordre, à partir de tous les calendriers que tu connectes. Balaie vers demain ou choisis n'importe quelle date.
ÉTAPE 2
Repère le conflit
Quand des réunions se chevauchent, Doodle les signale dans ta journée et t'indique combien sont en conflit. Ouvre le conflit et choisis ce qui bouge.
ÉTAPE 3
Agis sur la réunion
Ouvre n'importe quelle réunion pour voir qui y participe, signale que tu es en retard, modifie les détails ou rejoins la visioconférence.
Pourquoi c'est important
La journée change avant même que tu aies retrouvé ton ordinateur.
Les réunions changent d'horaire, les salles changent, et un conflit d'horaires apparaît entre deux autres réunions. Tu t'en rends compte sur ton téléphone, et c'est là que la solution devrait se trouver aussi.
30%
Travaillent sur leur téléphone pendant leurs trajets
D'après une enquête menée par Adobe auprès de 1 000 salariés américains, 30 % d'entre eux travaillent sur leur téléphone pendant leurs trajets et 29 % lors de rendez-vous personnels. [1]
34%
N'ont pas les applis pour travailler sur mobile
Adobe a constaté que 42 % des personnes interrogées sont freinées par les fonctionnalités limitées des logiciels sur leur téléphone, et 34 % par l'absence des applications dont elles ont besoin. [1]
70%
Jugent les outils mobiles importants. Seuls 53 % en sont satisfaits
Un sondage Harris réalisé en 2026 auprès de 2 208 salariés américains payés à l'heure a révélé que 70 % d'entre eux considéraient les outils mobiles comme importants, alors que seuls 53 % se disent satisfaits de ceux dont ils disposent. [2]
TA JOURNÉE
Ce qui se passe maintenant, ce qui vient ensuite
La carte « Maintenant » s'affiche en haut de « Aujourd'hui » : la réunion en cours et le temps restant, ou le temps libre avant la suivante. « À venir » liste la suite, avec les temps tampons et les plages de concentration intégrés à ta journée.
- Carte « Maintenant » avec le temps restant et ce qui vient ensuite
- Réunions, tâches et événements sur toute la journée dans une seule liste
- N'importe quel jour depuis la barre de dates ou le sélecteur de date
CONFLITS
Deux réunions, un seul créneau. Règle ça avant d'entrer.
Les chevauchements s'affichent directement dans ta journée, avec le nombre de conflits et de réunions que tu as refusées. Ouvre le conflit et décide ce qui bouge.
- Conflits signalés dans « Aujourd'hui » et sur chaque réunion
- Réunions qui se chevauchent comparées dans une seule vue
- Refuse ou reprogramme depuis ton téléphone
RÉUNIONS
Modifie la réunion en quelques gestes
Ouvre une réunion pour voir la salle, le lien et qui a confirmé sa présence. Modifie l'heure ou les détails, ajoute des personnes ou refuse l'invitation.
- Les participants et leurs réponses en un coup d'œil
- Heure, lieu, récurrence et notes, modifiables à tout moment
- Tu es en retard ? Envoie un message depuis la réunion elle-même
appels
Rejoins l'appel en un geste
Les appels vidéo Doodle, ainsi que les liens Zoom, Microsoft Teams et Google Meet, s'ouvrent directement depuis la réunion.
- Rejoins la réunion depuis « Aujourd'hui » ou depuis la réunion elle-même
- Appels vidéo Doodle intégrés
- Les réunions refusées sont masquées, ce qui permet de garder une vue d'ensemble claire de ta journée
CE QUI EST INCLUS
Ce que Doodle propose aujourd'hui sur mobile
Disponible dès maintenant sur iPhone et Android.
« Aujourd'hui » et la carte « Maintenant »
Ta journée dans l'ordre, avec ce qui se passe maintenant tout en haut.
- Déjà disponible
« À venir » et sélecteur de date
La suite de ta journée, et n'importe quel autre jour en un geste.
- Déjà disponible
Détection des conflits
Les réunions qui se chevauchent sont signalées dans ta journée, avec la solution à un geste.
- Déjà disponible
Détails de la réunion et modification
Participants, liens, lieu et notes, modifiables depuis ton téléphone.
- Déjà disponible
Rejoindre des appels
Les appels vidéo Doodle, Zoom, Google Meet et Microsoft Teams, depuis la réunion.
- Déjà disponible
Appli iOS
La même journée sur iPhone, depuis l'App Store.
- Déjà disponible
Fonctionne avec les outils que ton équipe utilise déjà
FAQ
Oui. Doodle est disponible sur l'App Store pour iPhone et sur Google Play pour Android.
ANNEXE
|Chiffre
|Ce qu'il mesure
|Période · base
|30 % / 34 %
|Salariés américains qui travaillent sur leur téléphone pendant leurs trajets, et qui n'ont pas les applis dont ils ont besoin sur mobile
|[1] Adobe Acrobat, Étude sur les problèmes techniques liés aux appareils mobiles, 2026 · 1 000 employés à temps plein aux États-Unis
|70 % / 53 %
|Les salariés payés à l'heure qui estiment que les outils mobiles sont importants et qui sont satisfaits des leurs
|[2] Sondage Harris pour DailyPay, septembre 2026 · 2 208 salariés américains payés à l'heure
[1] mentionne aussi les chiffres de 29 % et 42 %, issus de la même enquête. Tous les chiffres de cette page proviennent d'études indépendantes et publiées. Tu trouveras les références complètes dans le tableau.
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