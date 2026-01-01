COMMENT ÇA MARCHE
Travail et vie perso, dans un seul aperçu de la journée.
Cockpit te donne un aperçu clair de ta journée à venir. Il analyse tous les calendriers que tu connectes, qu'ils soient professionnels ou personnels, donc un rendez-vous chez le dentiste bloque l'heure de la même manière qu'un appel client.
The day, in order, from every source you use.
What's next, what's protected, and how much of the hour is left. Meetings arranged through Doodle and the ones already on your calendar sit in one column, and anything personal you'd never plug into a work tool still shows up as time that's taken.
- Every connected calendar in one column, work and personal alike
- Protected time shown as part of the day
- What's next and how much time is actually left before it
Close in on today, or stand back and see the week.
The week view shows the pattern: protected mornings, blocks that have filled up, the afternoon with three meetings stacked together. Switching between day and week is one control, and it keeps your place.
- One control to move between the day and the week
- Protected time visible across the week
Comme on est une organisation qui fonctionne entièrement à distance, avec du personnel, des membres du conseil d'administration, des partenaires et des donateurs un peu partout dans le pays, je dois souvent coordonner plein d'horaires et de fuseaux horaires différents. J'ai déjà essayé d'autres outils de planification, mais je trouve que Doodle est le plus intuitif.
POURQUOI C'EST IMPORTANT
Quand les plans changent et qu'il faut trouver une solution d'urgence pour la ou les réunions.
Tu es en retard, il faut une personne qui n'est pas inscrite à la réunion, une urgence t'empêche de travailler cet après-midi, ou tu as besoin de temps pour te concentrer et la réunion peut se faire en mode asynchrone. Dans chacun de ces cas, il suffit d'un simple clic sur la réunion elle-même, et toutes les personnes concernées sont automatiquement informées grâce aux « Actions instantanées ».
Tu es en retard ? Ou tu as oublié quelqu'un ?
Un simple clic suffit pour prévenir les participants à la réunion grâce à un modèle tout prêt. Tu peux aussi ajouter rapidement à la réunion quelqu'un que tu avais oublié au départ, le tout depuis la vue Cockpit.
Clear my day, when the day has to go.
Something's happened and the afternoon has to go. One action clears it, from the day itself. Protected time and meetings sit in the same column, so what's being cleared is visible before it goes.
Toutes les actions en temps réel, en un seul endroit.
« Passer en mode asynchrone » permet de transformer une réunion qui t'empêche de te concentrer en une mise à jour que chacun peut lire quand ça lui convient.
- Join meeting
- Add participants
- Running late
- Clear my day
- A-sync meeting
- Reschedule
- Create follow-up
- Send email
WIDGET DE TÂCHES
Ta liste de choses à faire, à ta façon.
Pas besoin de passer d'une appli à l'autre pour organiser ta journée entre tes réunions et tes tâches. Tout ce que tu as à faire est accessible depuis un seul et même endroit, dans le format que tu préfères.
- Les tâches en retard, à faire aujourd’hui et à venir s’affichent à côté des réunions
- Glisse n’importe quelle tâche directement sur le calendrier pour lui attribuer une heure précise
- Pas besoin de changer d’application pour savoir à quoi ressemble vraiment ta journée
WIDGET « PERSONNES »
Avec qui tu sors aujourd'hui ?
Qui tu vois aujourd’hui, quand ils sont à nouveau disponibles, et lesquels d’entre eux travaillent ailleurs. Il suffit d’un clic pour prendre rendez-vous avec l’un d’entre eux, sans avoir à revenir au champ de recherche ni à quitter la vue du jour pour trouver un créneau commun.
- Toutes les personnes que tu vois aujourd’hui, regroupées au même endroit à côté du calendrier
- Vois quand quelqu’un est à nouveau disponible sans avoir à lui demander
- Réserve un créneau avec la bonne personne en un clic, directement depuis la page du jour
RÉSUMÉ QUOTIDIEN ADAPTATIF · MOBILE
Le brief, avant de t'installer à ton bureau.
CE QUE TU RECOIS
Ce que fait le Cockpit aujourd'hui
Les articles marqués « À venir » sont encore en cours de développement. Contacte-nous pour avoir un petit aperçu.
The day and week surface
Your day and your week in one place, with meetings, protected time and what's owed together.
- Available now
Instant Actions
Running late, reschedule and follow up, on the meeting itself. Clearing a day, adding participants and joining a call sit alongside them.
- Available now
The day brief on mobile
The day ahead as a brief, on the phone. Requires the Doodle mobile app.
- Available now
Task widget
Overdue, due today and upcoming, next to the meetings, and draggable onto the day itself.
- Available now
People widget
Who you're seeing today, when they're next free, and a click to book more time with them.
- Available now
One place to create anything
A meeting, a task, focus time, or a poll, all started from the same control.
- Available now
Switch to async
Move a meeting that's crowding out focus time into an update the room reads on its own time.
- Available now
A day that repairs itself
When something breaks the day, it gets rebuilt around what still matters.
- Coming soon
Fonctionne avec les outils que ton équipe utilise déjà
FAQs
Non. Tes agendas restent là où ils sont. My Time lit tous les agendas que tu connectes et les affiche dans une vue unique de la journée, avec tes tâches et tes plages horaires réservées.
Your day in the middle. Everything you need to run it, around the edges.
Tes réunions, les personnes qui y participent, ce que tu dois faire avant ce soir et le temps qui te reste : tout ça au même endroit. Quand ta journée change, la solution est à portée de main.