Tu es en retard, il faut une personne qui n'est pas inscrite à la réunion, une urgence t'empêche de travailler cet après-midi, ou tu as besoin de temps pour te concentrer et la réunion peut se faire en mode asynchrone. Dans chacun de ces cas, il suffit d'un simple clic sur la réunion elle-même, et toutes les personnes concernées sont automatiquement informées grâce aux « Actions instantanées ».