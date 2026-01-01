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SALLES DE COLLABORATION

La réunion et tout ce qui s'y rapporte, en un seul endroit.

La vidéo, l'enregistrement et la transcription sont tous réalisés dans la même pièce où s'est déroulée la réunion, donc tout reste dans son contexte d'origine.

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J'utilise tout le temps Doodle pour organiser des réunions internationales. C'est super facile à utiliser et ça permet de trouver facilement un créneau qui convient à tout le monde, sans avoir à échanger plein d'e-mails.

– Global Community Coordinator
CCI

COMMENT ÇA MARCHE

The room opens with the meeting, and stays after.

Les salles de collaboration s'ouvrent automatiquement à partir d'une réunion déjà créée sur Doodle, et se ferment toutes seules une fois le travail terminé.

  • ÉTAPE 1

    Réserve la réunion, trouve une salle

    Chaque réunion programmée via Doodle peut s'ouvrir directement dans sa propre « Collaboration Room ». La vidéo est intégrée.

  • ÉTAPE 2

    Meet, record, and transcribe natively

    La vidéo HD et SD, l'enregistrement et la transcription se font tous directement dans la salle.

  • ÉTAPE 3

    The room closes itself when the work is done

    Les salles inactives sont automatiquement archivées, ce qui permet de garder les enregistrements et les transcriptions bien rangés sans que personne ait à s'en occuper après coup.

Pourquoi c'est important

Six semaines plus tard, où est l'enregistrement ?

La plupart des équipes enregistrent leurs appels. Retrouver cet enregistrement parmi tous les outils utilisés par l'équipe, c'est souvent plus facile à dire qu'à faire.

  • 47 %

    beaucoup de travailleurs du numérique ont du mal à trouver les infos dont ils ont besoin

    Gartner a interrogé 4 861 travailleurs du numérique en 2022. Ils utilisent en moyenne 11 applications, contre six en 2019. [1]

  • 1 200

    nombre d'applications changées par jour

    Une étude de la Harvard Business Review (2022) a suivi 137 personnes au sein de trois entreprises du classement Fortune 500. Elles ont perdu un peu moins de quatre heures par semaine à se réadapter après leur changement de poste. [2]

  • 56 %

    je dois souvent demander à quelqu'un ou prendre rendez-vous pour obtenir des infos

    L'étude « State of Teams 2025 » d'Atlassian a interrogé 12 000 travailleurs du savoir. Un enregistrement que les gens peuvent consulter, c'est une réunion de moins à organiser. [3]

Un enregistrement et une transcription qui restent là où se déroule la réunion.

L'enregistrement et la transcription se font directement dans la salle ; ainsi, tout ce qui est capturé reste associé à la réunion d'où ça provient.

  • Vidéo HD et SD intégrée dans chaque salle
  • L'enregistrement et la transcription s'effectuent directement dans la salle
  • Ça marche depuis ton ordi ou depuis la salle active sur ton mobile

GUESTS AND ACCESS

Bring in the people who need to be there, without extra setup

External guests can join a Collaboration Room with a defined guest role, so partners and clients get in without you managing a separate access list for every call.

  • A dedicated external guests role for partner and client calls
  • No plugin or account required for guests to join
  • Rooms archive automatically once the work is finished

POUR L'ORGANISATION

Un compte-rendu de la réunion que ton organisation peut vraiment retrouver et auquel elle peut se fier.

Comme l'enregistrement et la transcription se font directement dans la salle, tout ce qui est capturé reste associé à la réunion, à l'équipe et au client concerné.

Contacte le service commercial

  • Appel d'un client

    Enregistré · transcrit

  • Synchronisation de l'équipe

    Enregistré · transcrit

  • Avis d'un partenaire

    Enregistré · transcrit

Fonctionne avec les outils que ton équipe utilise déjà

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FAQs

No. Video, recording, and transcription all run natively inside the room, so there's no separate video vendor to configure or pay for.

ANNEXE

Sources et références

Tous les chiffres ci-dessus proviennent d'études indépendantes déjà publiées, dont les références figurent ci-dessous.

FigureCe qu'il mesurePériode · base
47 %, 11 applisLes travailleurs du numérique qui ont du mal à trouver les infos dont ils ont besoin, et les applications utilisées en moyenne[1] Gartner, Enquête sur l'expérience des travailleurs numériques, 2022 (publiée en 2023) · 4 861 travailleurs
56 %Les travailleurs du savoir qui doivent souvent demander à quelqu'un ou organiser une réunion pour obtenir les infos dont ils ont besoin[3] Atlassian, « State of Teams 2025 » · 12 000 travailleurs du savoir
1 200 par jour, environ 4 heures par semaineNombre moyen de changements d'application par employé qualifié et par jour, et temps perdu chaque semaine à se réorienter après chaque changement[2] Murty, Dadlani et Das, Harvard Business Review, 2022 · 137 utilisateurs, trois entreprises du classement Fortune 500

Give every meeting a room, and a record worth keeping.

See Collaboration Rooms in a live walkthrough.

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