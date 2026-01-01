J'utilise tout le temps Doodle pour organiser des réunions internationales. C'est super facile à utiliser et ça permet de trouver facilement un créneau qui convient à tout le monde, sans avoir à échanger plein d'e-mails.
COMMENT ÇA MARCHE
The room opens with the meeting, and stays after.
Les salles de collaboration s'ouvrent automatiquement à partir d'une réunion déjà créée sur Doodle, et se ferment toutes seules une fois le travail terminé.
ÉTAPE 1
Réserve la réunion, trouve une salle
Chaque réunion programmée via Doodle peut s'ouvrir directement dans sa propre « Collaboration Room ». La vidéo est intégrée.
ÉTAPE 2
Meet, record, and transcribe natively
La vidéo HD et SD, l'enregistrement et la transcription se font tous directement dans la salle.
ÉTAPE 3
The room closes itself when the work is done
Les salles inactives sont automatiquement archivées, ce qui permet de garder les enregistrements et les transcriptions bien rangés sans que personne ait à s'en occuper après coup.
Pourquoi c'est important
Six semaines plus tard, où est l'enregistrement ?
La plupart des équipes enregistrent leurs appels. Retrouver cet enregistrement parmi tous les outils utilisés par l'équipe, c'est souvent plus facile à dire qu'à faire.
47 %
beaucoup de travailleurs du numérique ont du mal à trouver les infos dont ils ont besoin
Gartner a interrogé 4 861 travailleurs du numérique en 2022. Ils utilisent en moyenne 11 applications, contre six en 2019. [1]
1 200
nombre d'applications changées par jour
Une étude de la Harvard Business Review (2022) a suivi 137 personnes au sein de trois entreprises du classement Fortune 500. Elles ont perdu un peu moins de quatre heures par semaine à se réadapter après leur changement de poste. [2]
56 %
je dois souvent demander à quelqu'un ou prendre rendez-vous pour obtenir des infos
L'étude « State of Teams 2025 » d'Atlassian a interrogé 12 000 travailleurs du savoir. Un enregistrement que les gens peuvent consulter, c'est une réunion de moins à organiser. [3]
Un enregistrement et une transcription qui restent là où se déroule la réunion.
L'enregistrement et la transcription se font directement dans la salle ; ainsi, tout ce qui est capturé reste associé à la réunion d'où ça provient.
- Vidéo HD et SD intégrée dans chaque salle
- L'enregistrement et la transcription s'effectuent directement dans la salle
- Ça marche depuis ton ordi ou depuis la salle active sur ton mobile
GUESTS AND ACCESS
Bring in the people who need to be there, without extra setup
External guests can join a Collaboration Room with a defined guest role, so partners and clients get in without you managing a separate access list for every call.
- A dedicated external guests role for partner and client calls
- No plugin or account required for guests to join
- Rooms archive automatically once the work is finished
POUR L'ORGANISATION
Un compte-rendu de la réunion que ton organisation peut vraiment retrouver et auquel elle peut se fier.
Comme l'enregistrement et la transcription se font directement dans la salle, tout ce qui est capturé reste associé à la réunion, à l'équipe et au client concerné.
Appel d'un client
Enregistré · transcrit
Synchronisation de l'équipe
Enregistré · transcrit
Avis d'un partenaire
Enregistré · transcrit
Fonctionne avec les outils que ton équipe utilise déjà
FAQs
No. Video, recording, and transcription all run natively inside the room, so there's no separate video vendor to configure or pay for.
ANNEXE
Sources et références
Tous les chiffres ci-dessus proviennent d'études indépendantes déjà publiées, dont les références figurent ci-dessous.
|Figure
|Ce qu'il mesure
|Période · base
|47 %, 11 applis
|Les travailleurs du numérique qui ont du mal à trouver les infos dont ils ont besoin, et les applications utilisées en moyenne
|[1] Gartner, Enquête sur l'expérience des travailleurs numériques, 2022 (publiée en 2023) · 4 861 travailleurs
|56 %
|Les travailleurs du savoir qui doivent souvent demander à quelqu'un ou organiser une réunion pour obtenir les infos dont ils ont besoin
|[3] Atlassian, « State of Teams 2025 » · 12 000 travailleurs du savoir
|1 200 par jour, environ 4 heures par semaine
|Nombre moyen de changements d'application par employé qualifié et par jour, et temps perdu chaque semaine à se réorienter après chaque changement
|[2] Murty, Dadlani et Das, Harvard Business Review, 2022 · 137 utilisateurs, trois entreprises du classement Fortune 500
Give every meeting a room, and a record worth keeping.
See Collaboration Rooms in a live walkthrough.