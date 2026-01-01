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Page d'inscription des équipes et tournoi à la ronde

Arrête de décider à qui c'est le tour quarante fois par semaine.

Que ce soit la file d'attente des demandes entrantes, le cycle d'entretiens ou les réunions qu'une seule personne n'arrête pas d'accaparer, on va tout regrouper sur une seule page et t'aider à gérer la charge de travail de ton équipe, en toute équité.

Try Doodle

  • Plus de 650

    nombre d'entretiens prévus par recruteur en 2025, soit une hausse de 128 % par rapport à 2022. [1]

  • 26 %

    plus rapide : planification automatisée des entretiens vs manuelle. [2]

  • 79 %

    Une grande partie des assistants disent que la gestion des plannings est leur tâche la plus courante. [3]

Trustpilot

Notre équipe a des horaires décalés, donc notre efficacité a vraiment augmenté grâce à cet outil. Je ne peux pas imaginer m'en passer pour planifier notre travail !

– Presidential Associate
AFLC

COMMENT ÇA MARCHE

Publie une seule fois. La page choisit l'hébergeur.

  • ÉTAPE 1

    Un seul lien pour toute l'équipe

    Une seule page pour toute l'équipe. Celui qui gère les réservations n'a pas besoin de savoir qui est disponible, qui est en vacances ou à qui c'est le tour.

  • ÉTAPE 2

    À tour de rôle, ou tout le monde en même temps

    Avec « Round Robin », la prochaine réservation est transmise au membre suivant. Avec « Collective », tout le groupe est regroupé dans la même salle. Les deux fonctionnent à partir de la même page. Tu choisis l'une ou l'autre dans les paramètres.

  • ÉTAPE 3

    On vérifie d'abord tous les calendriers

    Les créneaux horaires où une personne concernée est occupée sont masqués automatiquement sur tous les calendriers auxquels elle est connectée. La page ne peut pas créer de double réservation pour les personnes concernées.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Ce sont toujours les deux mêmes personnes qui assistent à toutes les réunions.

C'est celui qui est le plus facile à réserver qui se charge de la réunion, et ce sont souvent toujours les deux mêmes, parce que ça a toujours été comme ça. Les équipes ont besoin d'un système plus équitable pour répartir les tours de service, il suffit de regarder les chiffres.

  • 5 % à 35 %

    À propos de l'œuvre

    Une étude indépendante menée auprès de plus de 300 organisations a révélé que les 3 à 5 % d'employés les plus actifs génèrent 20 à 35 % de l'ensemble des collaborations fructueuses. Une page de réservation te montre où ça se passe. [4]

  • 59 %

    Plus de boulot, les mêmes gens

    59 % des professionnels de l'administration déclarent que leurs responsabilités se sont considérablement élargies depuis 2021 (World Administrators Alliance, 2026, 3 221 réponses). [5]

  • 13 + 9

    Treize à l'intérieur, neuf à l'extérieur

    Une décision d'achat B2B typique implique treize personnes au sein de l'entreprise acheteuse et neuf à l'extérieur. Une page dédiée à l'équipe vérifie tous les agendas connectés avant de proposer un créneau horaire. [6]

TWO MODES

Rotate to one person, or bring in the whole team.

Les deux se trouvent sur la même page. La différence, c'est de savoir si la réunion nécessite la présence d'un seul d'entre vous ou de plusieurs. Le « Round Robin » répartit la charge. Le « Collectif » rassemble le groupe.

  • Round robin
  • Team

La prochaine réservation revient au membre suivant

Uniquement dans un créneau que cette personne peut réellement occuper. Utilise ce système quand les tâches sont interchangeables mais que la charge de travail ne doit pas l'être : demandes entrantes, premiers appels, permanences, appels d'assistance, premiers entretiens.

Toute personne indiquée comme occupée sur un agenda connecté est automatiquement ignorée ; ainsi, la rotation ne programme jamais quelqu'un à une réunion à laquelle il ne peut pas assister.

  • Collectif, co-organisé
  • Entreprise

Toutes les personnes figurant sur la page sont inscrites à la réservation

Cette page ne propose que des horaires qui conviennent à tout le monde en même temps. Utilise-la quand la réunion nécessite vraiment la présence de tout le groupe : une table ronde, une session technique approfondie avec le responsable de compte, ou encore une revue qui nécessite la participation des deux équipes.

Les pages co-animées sont une fonctionnalité réservée à la version Enterprise. Le mode « Round Robin » et la page d'équipe sont disponibles dans Team.

BY TEAM

S'adapte à tous les flux de travail, selon tes besoins.

Que tu recherches une expérience de qualité, un traitement plus rapide ou une répartition plus équitable, Round Robin vérifie tous les calendriers que chaque membre a connectés et applique les mêmes règles concernant les heures de travail et les marges que l'équipe a déjà définies.

  • REVENUE

    Inbound piles onto the same two reps

    Routing misfires and leads go cold while somebody works out whose turn it was.

    Le premier rendez-vous a lieu plus tôt, et la charge de travail se répartit d'elle-même.

    Indicateurs clés de performance : délai avant le premier rendez-vous, temps de réponse aux prospects, couverture de l'équipe.

  • TALENT AND HR

    Un comité de cinq personnes, géré manuellement à chaque étape

    Plus a candidate who doesn't work for you, across two time zones.

    Les entretiens sont organisés plus vite, et le candidat ne voit qu'un seul lien.

    Indicateurs clés de performance : délai avant l'entretien, délai avant l'embauche, taux d'abandon des candidats.

  • SUPPORT AND SUCCESS

    One person ends up carrying the week

    Because their link is the one people happen to have.

    Une couverture assurée par toute l'équipe.

    Indicateurs clés de performance : temps de réponse, couverture, nombre de réunions par personne.

WHAT YOU GET

Time OS: now and next

  • Team booking page

    One page for the team, with the whole team behind the link.

    • Available now
    • Team

  • Round Robin distribution

    The next booking goes to the next member, and only into a slot they can keep.

    • Available now
    • Team

  • Everyone at once

    The collective mode: one booking, several hosts, offered only when all of them are free.

    • Available now
    • Team

  • Team Directory

    Browse the team by department, see who's free soonest, and book the right person directly.

    • Available now
    • Team

  • Double-booking prevention

    Busy time on any connected calendar is hidden from the page automatically, for every member.

    • Available now
    • Team

  • Co-hosted meetings

    Several named hosts on one page, for the meetings that need more than one of you.

    • Available now
    • Team

  • Booking on behalf

    For the person who runs somebody else's diary, with that person's rules respected.

    • Available now
    • Entreprise

  • Group polls with a co-host

    Two people running the same poll, for meetings where finding the time is the hard part.

    • Coming soon
    • Team

  • Co-hosted pages

    Routes each meeting to the right person, and flags it when the load drifts. Part of the Enterprise plan.

    • Coming soon
    • Entreprise

FAQs

Non. N'importe qui disposant du lien peut réserver, sans avoir besoin de compte ni d'installer quoi que ce soit. Les comptes et les calendriers connectés, ça, c'est de ton côté, parce que c'est ce qui permet au système de savoir qui est disponible.

APPENDIX

Every number on this page comes from independent, published research. Full citations in the table.

FigureWhat it measuresPeriod · basis
Plus de 650Nombre d'entretiens annuels prévus par recruteur en 2025, soit une hausse de 128 % par rapport à 2022[1] Greenhouse, The Hire Standard, mars 2026 · Plus de 6 000 organisations nord-américaines
26 %À quel point la planification automatisée des entretiens est-elle plus rapide que la planification manuelle (médiane de 3,7 heures contre 5 heures) ?[2] Ashby, Rapport sur les tendances en matière de talents : indicateurs de référence pour les opérations de recrutement, 2026 · 54 millions de candidatures
79 %Les assistants de direction qui s'occupent de la gestion des agendas, leur tâche la plus courante[3] Rapport Prialto 2025 sur la productivité des cadres · 508 cadres
3 à 5 % / 20 à 35 %Pourcentage de salariés générant cette part de valeur ajoutée grâce à la collaboration[4] Cross, Rebele & Grant, « Collaborative Overload », Harvard Business Review, 2016 · plus de 300 organisations
59 %Les professionnels de l'administration dont les responsabilités se sont considérablement élargies depuis 2021[5] World Administrators Alliance, Global Skills Matrix 2026 · 3 221 réponses, 69 pays
13 + 9Les personnes impliquées dans une décision d'achat B2B classique, au sein et en dehors de l'entreprise acheteuse[6] Forrester, « The State of Business Buying 2026 » · près de 18 000 acheteurs professionnels

Fonctionne avec les outils que ton équipe utilise déjà

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Bring us the rotation that keeps landing on one person.

The inbound queue, the interview loop, the rota one person is already carrying. We'll turn it into one page, and show you where the load has been going.

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