Plus de 650
nombre d'entretiens prévus par recruteur en 2025, soit une hausse de 128 % par rapport à 2022. [1]
26 %
plus rapide : planification automatisée des entretiens vs manuelle. [2]
79 %
Une grande partie des assistants disent que la gestion des plannings est leur tâche la plus courante. [3]
Notre équipe a des horaires décalés, donc notre efficacité a vraiment augmenté grâce à cet outil. Je ne peux pas imaginer m'en passer pour planifier notre travail !
COMMENT ÇA MARCHE
Publie une seule fois. La page choisit l'hébergeur.
ÉTAPE 1
Un seul lien pour toute l'équipe
Une seule page pour toute l'équipe. Celui qui gère les réservations n'a pas besoin de savoir qui est disponible, qui est en vacances ou à qui c'est le tour.
ÉTAPE 2
À tour de rôle, ou tout le monde en même temps
Avec « Round Robin », la prochaine réservation est transmise au membre suivant. Avec « Collective », tout le groupe est regroupé dans la même salle. Les deux fonctionnent à partir de la même page. Tu choisis l'une ou l'autre dans les paramètres.
ÉTAPE 3
On vérifie d'abord tous les calendriers
Les créneaux horaires où une personne concernée est occupée sont masqués automatiquement sur tous les calendriers auxquels elle est connectée. La page ne peut pas créer de double réservation pour les personnes concernées.
POURQUOI C'EST IMPORTANT
Ce sont toujours les deux mêmes personnes qui assistent à toutes les réunions.
C'est celui qui est le plus facile à réserver qui se charge de la réunion, et ce sont souvent toujours les deux mêmes, parce que ça a toujours été comme ça. Les équipes ont besoin d'un système plus équitable pour répartir les tours de service, il suffit de regarder les chiffres.
5 % à 35 %
À propos de l'œuvre
Une étude indépendante menée auprès de plus de 300 organisations a révélé que les 3 à 5 % d'employés les plus actifs génèrent 20 à 35 % de l'ensemble des collaborations fructueuses. Une page de réservation te montre où ça se passe. [4]
59 %
Plus de boulot, les mêmes gens
59 % des professionnels de l'administration déclarent que leurs responsabilités se sont considérablement élargies depuis 2021 (World Administrators Alliance, 2026, 3 221 réponses). [5]
13 + 9
Treize à l'intérieur, neuf à l'extérieur
Une décision d'achat B2B typique implique treize personnes au sein de l'entreprise acheteuse et neuf à l'extérieur. Une page dédiée à l'équipe vérifie tous les agendas connectés avant de proposer un créneau horaire. [6]
TWO MODES
Rotate to one person, or bring in the whole team.
Les deux se trouvent sur la même page. La différence, c'est de savoir si la réunion nécessite la présence d'un seul d'entre vous ou de plusieurs. Le « Round Robin » répartit la charge. Le « Collectif » rassemble le groupe.
- Round robin
- Team
La prochaine réservation revient au membre suivant
Uniquement dans un créneau que cette personne peut réellement occuper. Utilise ce système quand les tâches sont interchangeables mais que la charge de travail ne doit pas l'être : demandes entrantes, premiers appels, permanences, appels d'assistance, premiers entretiens.
Toute personne indiquée comme occupée sur un agenda connecté est automatiquement ignorée ; ainsi, la rotation ne programme jamais quelqu'un à une réunion à laquelle il ne peut pas assister.
- Collectif, co-organisé
- Entreprise
Toutes les personnes figurant sur la page sont inscrites à la réservation
Cette page ne propose que des horaires qui conviennent à tout le monde en même temps. Utilise-la quand la réunion nécessite vraiment la présence de tout le groupe : une table ronde, une session technique approfondie avec le responsable de compte, ou encore une revue qui nécessite la participation des deux équipes.
Les pages co-animées sont une fonctionnalité réservée à la version Enterprise. Le mode « Round Robin » et la page d'équipe sont disponibles dans Team.
BY TEAM
S'adapte à tous les flux de travail, selon tes besoins.
Que tu recherches une expérience de qualité, un traitement plus rapide ou une répartition plus équitable, Round Robin vérifie tous les calendriers que chaque membre a connectés et applique les mêmes règles concernant les heures de travail et les marges que l'équipe a déjà définies.
REVENUE
Inbound piles onto the same two reps
Routing misfires and leads go cold while somebody works out whose turn it was.
Le premier rendez-vous a lieu plus tôt, et la charge de travail se répartit d'elle-même.
Indicateurs clés de performance : délai avant le premier rendez-vous, temps de réponse aux prospects, couverture de l'équipe.
TALENT AND HR
Un comité de cinq personnes, géré manuellement à chaque étape
Plus a candidate who doesn't work for you, across two time zones.
Les entretiens sont organisés plus vite, et le candidat ne voit qu'un seul lien.
Indicateurs clés de performance : délai avant l'entretien, délai avant l'embauche, taux d'abandon des candidats.
SUPPORT AND SUCCESS
One person ends up carrying the week
Because their link is the one people happen to have.
Une couverture assurée par toute l'équipe.
Indicateurs clés de performance : temps de réponse, couverture, nombre de réunions par personne.
WHAT YOU GET
Time OS: now and next
Team booking page
One page for the team, with the whole team behind the link.
- Available now
- Team
Round Robin distribution
The next booking goes to the next member, and only into a slot they can keep.
- Available now
- Team
Everyone at once
The collective mode: one booking, several hosts, offered only when all of them are free.
- Available now
- Team
Team Directory
Browse the team by department, see who's free soonest, and book the right person directly.
- Available now
- Team
Double-booking prevention
Busy time on any connected calendar is hidden from the page automatically, for every member.
- Available now
- Team
Co-hosted meetings
Several named hosts on one page, for the meetings that need more than one of you.
- Available now
- Team
Booking on behalf
For the person who runs somebody else's diary, with that person's rules respected.
- Available now
- Entreprise
Group polls with a co-host
Two people running the same poll, for meetings where finding the time is the hard part.
- Coming soon
- Team
Co-hosted pages
Routes each meeting to the right person, and flags it when the load drifts. Part of the Enterprise plan.
- Coming soon
- Entreprise
FAQs
Non. N'importe qui disposant du lien peut réserver, sans avoir besoin de compte ni d'installer quoi que ce soit. Les comptes et les calendriers connectés, ça, c'est de ton côté, parce que c'est ce qui permet au système de savoir qui est disponible.
APPENDIX
Every number on this page comes from independent, published research. Full citations in the table.
|Figure
|What it measures
|Period · basis
|Plus de 650
|Nombre d'entretiens annuels prévus par recruteur en 2025, soit une hausse de 128 % par rapport à 2022
|[1] Greenhouse, The Hire Standard, mars 2026 · Plus de 6 000 organisations nord-américaines
|26 %
|À quel point la planification automatisée des entretiens est-elle plus rapide que la planification manuelle (médiane de 3,7 heures contre 5 heures) ?
|[2] Ashby, Rapport sur les tendances en matière de talents : indicateurs de référence pour les opérations de recrutement, 2026 · 54 millions de candidatures
|79 %
|Les assistants de direction qui s'occupent de la gestion des agendas, leur tâche la plus courante
|[3] Rapport Prialto 2025 sur la productivité des cadres · 508 cadres
|3 à 5 % / 20 à 35 %
|Pourcentage de salariés générant cette part de valeur ajoutée grâce à la collaboration
|[4] Cross, Rebele & Grant, « Collaborative Overload », Harvard Business Review, 2016 · plus de 300 organisations
|59 %
|Les professionnels de l'administration dont les responsabilités se sont considérablement élargies depuis 2021
|[5] World Administrators Alliance, Global Skills Matrix 2026 · 3 221 réponses, 69 pays
|13 + 9
|Les personnes impliquées dans une décision d'achat B2B classique, au sein et en dehors de l'entreprise acheteuse
|[6] Forrester, « The State of Business Buying 2026 » · près de 18 000 acheteurs professionnels
Fonctionne avec les outils que ton équipe utilise déjà
Bring us the rotation that keeps landing on one person.
The inbound queue, the interview loop, the rota one person is already carrying. We'll turn it into one page, and show you where the load has been going.