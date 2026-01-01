Round robin

Uniquement dans un créneau que cette personne peut réellement occuper. Utilise ce système quand les tâches sont interchangeables mais que la charge de travail ne doit pas l'être : demandes entrantes, premiers appels, permanences, appels d'assistance, premiers entretiens.

Toute personne indiquée comme occupée sur un agenda connecté est automatiquement ignorée ; ainsi, la rotation ne programme jamais quelqu'un à une réunion à laquelle il ne peut pas assister.