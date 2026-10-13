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Use Cases

Fais le calcul pour le temps de ton équipe

Des articles basés sur les données et des études sur ce que deviennent les journées de ton équipe, écrits pour ton métier et ton secteur.

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Une femme souriante en chemise blanche regarde par la fenêtre dans un bureau ensoleillé
Dernier articleOpérations & direction

Combien coûte vraiment une réunion ?

Les réunions absorbent une grosse part de chaque salaire que tu verses, et elles apparaissent rarement dans un budget. Voici comment les chiffrer, et comment récupérer une partie de ces heures.

Chirag HarendraTemps de lecture : 12 minutes

Des articles pour ton équipe

Choisis ton équipe. Beaucoup d’articles contiennent un calculateur.

5 articles

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Tiré de l'article Le délai avant entretien est-il la moitié cachée de ton temps de recrutement ?

Ton temps d’attente avant entretien

Chiffres d’exemple, modifie-les

Attente par embauche aujourd’hui

21 jours

Attente par embauche avec ton objectif

9 jours

Attente qui resteAttente que tu supprimes

Jours rendus aux candidats par trimestre

144 jours

Attente par embauche = jours jusqu’au premier entretien + (tours moins 1) × jours entre deux tours. Le calcul compte les jours calendaires d’attente d’un candidat, uniquement à partir des chiffres que tu saisis.

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Études de cas

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