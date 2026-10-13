Combien coûte vraiment une réunion ?
Les réunions absorbent une grosse part de chaque salaire que tu verses, et elles apparaissent rarement dans un budget. Voici comment les chiffrer, et comment récupérer une partie de ces heures.
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Des articles basés sur les données et des études sur ce que deviennent les journées de ton équipe, écrits pour ton métier et ton secteur.
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Tiré de l'article Le délai avant entretien est-il la moitié cachée de ton temps de recrutement ?
Attente par embauche aujourd’hui
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Attente par embauche avec ton objectif
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Attente qui resteAttente que tu supprimes
Jours rendus aux candidats par trimestre
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Attente par embauche = jours jusqu’au premier entretien + (tours moins 1) × jours entre deux tours. Le calcul compte les jours calendaires d’attente d’un candidat, uniquement à partir des chiffres que tu saisis.
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