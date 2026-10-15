Tu te souviens des journées au bureau avant le Covid ? Moi, très bien ! Ça paraît loin maintenant. Je passais près de 2 heures dans les transports à l’aller, autant au retour, et même si je n’étais pas obligé d’être au bureau tous les jours, j’avais envie d’y aller, parce que la plupart de mes collègues y étaient aussi. J’avais un poste attitré avec une très jolie vue. Tout ça n’est plus qu’un lointain souvenir. Pendant les années Covid, on n’entendait parler que de la fin des bureaux : tous les travailleurs du savoir allaient passer au télétravail. Aujourd’hui, de plus en plus de gens reviennent au bureau (ou y sont obligés par leur employeur). Ils ne travaillent plus forcément dans les mêmes grands locaux qu’avant, et on ne leur demande parfois de venir que quelques jours par semaine, pas toute la semaine. Que tu sois pour le retour au bureau ou non, gérer la présence au quotidien reste un défi pour les responsables des opérations. Il faut assez de postes pour tout le monde, et les règles de santé et de sécurité doivent être respectées. Passer de journées bondées à des journées désertes, ce n’est pas simple à suivre. Si tu diriges les opérations ou les services généraux, tu vois le même schéma dans chaque relevé de badges. Un milieu de semaine bondé, un lundi calme et un vendredi vide. Je vais revenir sur ce que ça coûte à l’entreprise, mais surtout sur les façons de mieux coordonner tout ça. Au programme : ce que les capteurs révèlent de la semaine au bureau, ce que coûte une semaine déséquilibrée, trois habitudes du CMI qui aident les équipes hybrides à se coordonner, et la place de Time OS dans tout ça.

Le problème Pourquoi tout le monde vient-il les mêmes jours ? Surtout par habitude, et dans l’espoir de voir ses collègues. XY Sense mesure l’occupation des bureaux grâce à des capteurs installés sur environ 63 000 espaces de travail dans neuf pays. Au premier trimestre 2026, le taux d’occupation a atteint 52 % le mardi, 51 % le mercredi et 47 % le jeudi, tandis que le vendredi restait à 30 %. Taux d’occupation des bureaux par jour de la semaine, T1 2026 Jours les plus chargés Autres jours 41 % 52 % 51 % 47 % 30 % Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. 22 pointsd’écart entre le mardi et le vendredi 73 %des organisations sont à pleine capacité les jours de pointe (CBRE) Source : XY Sense, Workplace Utilization Index, T4 2025 et T1 2026. Données de capteurs issues d’environ 63 000 espaces de travail dans neuf pays. Le chiffre du jeudi est lu sur le graphique par jour de XY Sense. Sur chacun des quatre trimestres, du T2 2025 au T1 2026, le mardi a été le jour le plus chargé et le vendredi le plus calme. Les responsables immobiliers font le même constat. Dans l’Americas Office Occupier Sentiment Survey 2025 de CBRE, menée auprès de plus de 180 responsables de l’immobilier d’entreprise, 73 % déclarent que leurs bureaux sont de fait pleins les jours de forte affluence, tandis que 66 % signalent des espaces occupés en moyenne à moins de 60 %. Ce qui me frappe, c’est que les deux problèmes se posent dans le même bâtiment. Le mardi, les équipes ne trouvent pas de poste libre, et le vendredi, on éclaire les locaux pour une poignée de personnes. Mêmes locaux, mêmes personnes. La seule chose qui change, c’est le jour que chacun choisit. Sources : XY Sense, Workplace Utilization Index, T4 2025 et T1 2026 · CBRE, 2025 Americas Office Occupier Sentiment Survey

Le coût Que coûte une semaine déséquilibrée ? La journée au bureau perd son intérêt. Dans le Global Workplace and Occupancy Insights 2026 de CBRE, collaborer avec ses collègues est la principale raison de venir au bureau, citée par 68 % des répondants. Quand chacun choisit ses jours de son côté, on fait le trajet pour découvrir que les collègues qu’on voulait voir sont restés chez eux. Imposer des jours de présence ne suffit pas. Le Global Occupancy Planning Benchmark 2026 de JLL, qui couvre 84 organisations et 716 millions de pieds carrés, montre que 62 % d’entre elles imposent désormais un nombre fixe de jours au bureau, contre 49 % en 2024 comme en 2025. Un nombre de jours imposé dit à quelle fréquence venir. Il ne dit pas quels jours, ni avec qui. 68 %viennent surtout pour collaborer avec leurs collègues (CBRE) 62 %imposent des jours fixes au bureau, contre 49 % auparavant (JLL) À mon avis, c’est d’abord un problème de coordination. Tu peux ajouter des postes pour tenir le mardi, ou rendre des étages à cause du vendredi, mais la solution la moins chère, c’est d’aider chaque équipe à décider quand elle sera réunie. Sources : CBRE, 2026 Global Workplace and Occupancy Insights · JLL, Global Occupancy Planning Benchmark Report 2026

Un modèle simple Quelles habitudes aident une équipe hybride à se coordonner ? L’atelier du Chartered Management Institute sur le leadership humain propose neuf conseils pour les équipes à distance et hybrides. Trois d’entre eux portent sur la coordination, et chacun correspond à un réglage de Time OS. Choisis une habitude pour voir comment. Habitude 1 Rendre les agendas transparents Chacun voit qui est où Habitude 2 Être disponible Du temps réservé à l’équipe Habitude 3 Partager ses limites Des horaires sur lesquels compter Ce que conseille le CMI Garde ton agenda visible, et préviens l’équipe quand tu n’es pas au bureau ou que tu es chez un client, pour que personne ne s’organise à l’aveugle. Ce qui aide dans Time OS Absence du bureau avec refus automatique. Indique une fois tes jours d’absence, et les invitations qui tombent ces jours-là sont refusées avec ton message.

Find Time. Vois quand tes collègues sont libres et choisis le premier créneau qui convient à tout le monde. Team et Enterprise Les équipes que je vois réussir le travail hybride ont un point commun. Elles ont convenu ouvertement des moments où elles seraient ensemble, et leurs agendas le reflètent fidèlement. Source : CMI, Human leadership: Facilitator notes (atelier)

Comment Time OS t’aide Comment les équipes fixent-elles leurs jours au bureau ? Avec un vote rapide et quelques réglages que chacun fait une seule fois. 1. Un sondage de groupe pour les jours au bureau. Propose les jours réalistes et laisse l’équipe voter. Recommence chaque trimestre. Personne n’a besoin de compte pour voter. 2. Réserve le travail en présentiel pour ces jours-là. Ateliers, revues et tête-à-tête se tiennent les jours convenus, grâce à une page de réservation ou à Find Time (formules Team et Enterprise). 3. Garde des agendas fidèles à la réalité. L’absence du bureau avec refus automatique pour les jours où tu n’es pas là, et des heures de réunion pour que les réservations tombent quand les gens sont vraiment disponibles. Time OS gère-t-il les postes de travail ou les salles ? Non. Time OS agit sur le temps des personnes : il aide une équipe à décider quand se retrouver et à réserver les bonnes réunions pour ces jours-là. La réservation des postes et des salles reste du ressort de tes outils de gestion des espaces. Pour moi, le sondage est l’étape la plus simple. Dix secondes de vote remplacent des semaines de suppositions, et la décision appartient à l’équipe.

Le côté humain Au fond, pourquoi va-t-on au bureau ? Il ne faut pas oublier pourquoi on va au bureau au départ : pour créer du lien avec ses collègues, sur le plan humain. Les afterworks, les fous rires à la pause déjeuner, les discussions improvisées autour de la machine à café qui débouchent parfois sur un projet passionnant. Tout ça échappe aux KPI et au ROI, mais peut peser lourd dans la bonne entente au bureau et la satisfaction des salariés. Je terminerai donc par ceci : n’oublie pas d’organiser des journées où toute l’entreprise se retrouve au même endroit. C’est un élément important du sentiment d’appartenance. Et bien sûr, Time OS peut t’aider à coordonner autant de monde.

FAQ Les questions des responsables des services généraux Time OS peut-il nous montrer le taux d’occupation de nos bureaux ? + − Non. Time OS ne suit ni les postes, ni les salles, ni les données de badges. Il aide les équipes à fixer leurs jours au bureau avec un sondage de groupe, et à planifier les réunions en fonction. Faut-il un compte Doodle pour voter sur les jours au bureau ? + − Puis-je voir quand les collègues de toute une équipe sont libres ? + − Comment fonctionne l’absence du bureau avec refus automatique ? + − Avec quels agendas Time OS fonctionne-t-il ? + − Alors si ton bureau est plein le mardi et calme le vendredi, tu vois ce que voient la plupart des entreprises. Que chaque équipe fixe ses jours, ouvertement et au même endroit : c’est un petit changement, et chaque journée au bureau vaut alors le trajet. Quelle équipe ferais-tu voter en premier ? Demander une démonstration