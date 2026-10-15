¿Te acuerdas de los días de oficina antes de la pandemia? ¡Yo sí, y muy bien! Ahora parece que hace una eternidad. Tardaba casi 2 horas en llegar al trabajo y otras tantas en volver, y aunque no tenía que ir a la oficina todos los días, quería ir, porque la mayoría de mis compañeros también iban. Tenía mi propia mesa, con unas vistas preciosas. Todo eso es ya un recuerdo lejano. Durante los años de la pandemia solo se hablaba de que las oficinas iban a desaparecer y de que todos los trabajadores del conocimiento teletrabajarían. Avancemos hasta hoy: cada vez más gente vuelve a la oficina (o su empresa se lo exige). Puede que ya no trabajen en la misma oficina grande de antes y que solo tengan que ir unos días a la semana en lugar de la semana entera. Estés o no en el bando de la «vuelta a la oficina», gestionar la asistencia diaria sigue siendo un reto para los responsables de operaciones: hay que asegurarse de que haya puestos para todos y de que se cumplan los protocolos de seguridad y salud. Pasar de días con la oficina llena a días en los que no hay ni un alma es difícil de gestionar. Si diriges operaciones o la gestión de las oficinas, ves el mismo patrón en cada informe de accesos. La mitad de la semana abarrotada, el lunes tranquilo y el viernes vacío. Quiero repasar el impacto que esto tiene en la cuenta de resultados y, sobre todo, cómo se puede coordinar mejor. A continuación verás lo que muestran los sensores de las oficinas sobre la semana, lo que cuesta una semana desequilibrada, tres hábitos del CMI que ayudan a los equipos híbridos a coordinarse y dónde encaja Time OS.

El problema ¿Por qué va todo el mundo a la oficina los mismos días? Sobre todo por costumbre, y por las ganas de ver a los compañeros. XY Sense mide el uso de las oficinas con sensores en unos 63.000 espacios de trabajo de nueve países. En el primer trimestre de 2026, el martes llegó a una ocupación del 52%, el miércoles al 51% y el jueves al 47%, mientras que el viernes se quedó en el 30%. Ocupación de las oficinas por día de la semana, primer trimestre de 2026 Días con más ocupación Otros días 41% 52% 51% 47% 30% Lun Mar Mié Jue Vie 22 puntosde diferencia entre el martes y el viernes 73%de las organizaciones están al límite de su capacidad los días de más asistencia (CBRE) Fuente: XY Sense, Workplace Utilization Index, cuarto trimestre de 2025 y primer trimestre de 2026. Datos de sensores de unos 63.000 espacios de trabajo en nueve países. La cifra del jueves está tomada del gráfico por día de la semana de XY Sense. En cada uno de los cuatro trimestres, del segundo de 2025 al primero de 2026, el martes ha sido el día con más ocupación y el viernes, el más tranquilo. Los responsables inmobiliarios notan la misma presión. En la Americas Office Occupier Sentiment Survey 2025 de CBRE, una encuesta a más de 180 responsables inmobiliarios de empresas, el 73% dijo que su oficina está prácticamente al límite de su capacidad los días de más asistencia, mientras que el 66% indicó tener espacios con una ocupación media inferior al 60%. Lo que más me llama la atención es que los dos problemas ocurren en el mismo edificio. El martes los equipos no encuentran un puesto libre, y el viernes las luces están encendidas para un puñado de personas. Mismo espacio, mismas personas. Lo único que cambia es el día que elige cada uno. Fuentes: XY Sense, Workplace Utilization Index, cuarto trimestre de 2025 y primer trimestre de 2026 · CBRE, 2025 Americas Office Occupier Sentiment Survey

El coste ¿Cuánto cuesta una semana desequilibrada? El día de oficina pierde su sentido. En el Global Workplace and Occupancy Insights 2026 de CBRE, colaborar con los compañeros fue el motivo más importante para ir a la oficina, citado por el 68% de los encuestados. Cuando los equipos eligen sus días sin coordinarse, la gente hace el trayecto y descubre que los compañeros a los que quería ver están en casa. Imponer días de oficina no basta. El Global Occupancy Planning Benchmark 2026 de JLL, que abarca 84 organizaciones y 716 millones de pies cuadrados, concluyó que el 62% exige ya un número fijo de días presenciales, frente al 49% tanto en 2024 como en 2025. Un número obligatorio de días dice con qué frecuencia va la gente. No dice qué días ni con quién. 68%de los encuestados va a la oficina sobre todo para colaborar con sus compañeros (CBRE) 62%de las organizaciones exige días fijos de oficina, frente al 49% anterior (JLL) En mi opinión, esto es ante todo un problema de coordinación. Puedes añadir puestos para el martes o recortar plantas para el viernes, pero la solución más barata es ayudar a cada equipo a acordar cuándo va a coincidir. Fuentes: CBRE, 2026 Global Workplace and Occupancy Insights · JLL, Global Occupancy Planning Benchmark Report 2026

Un modelo sencillo ¿Qué hábitos ayudan a coordinarse a un equipo híbrido? El taller de liderazgo humano del Chartered Management Institute incluye nueve consejos para equipos remotos e híbridos. Tres de ellos tratan de la coordinación, y cada uno se corresponde con un ajuste de Time OS. Elige un hábito para ver cómo. Hábito 1 Haz visibles las agendas Todos ven quién está dónde Hábito 2 Mantente disponible Tiempo reservado para el equipo Hábito 3 Comparte tus límites Horarios con los que se puede contar Lo que propone el CMI Mantén los calendarios visibles y avisa al equipo cuando estés fuera de la oficina o con un cliente, para que nadie tenga que planificar a ciegas. Lo que ayuda en Time OS Fuera de la oficina con rechazo automático. Marca una sola vez los días que no vas a estar, y las invitaciones que caigan en ellos se rechazan con tu mensaje.

Find Time. Mira cuándo están libres tus compañeros y elige el primer hueco que les vaya bien a todos. Team y Enterprise Los equipos que mejor llevan el trabajo híbrido, por lo que veo, tienen algo en común. Han acordado abiertamente cuándo van a coincidir, y sus calendarios lo reflejan con honestidad. Fuente: CMI, Human leadership: Facilitator notes (taller)

Cómo ayuda Time OS ¿Cómo acuerdan los equipos sus días de oficina? Con una votación rápida y unos pocos ajustes que cada persona configura una sola vez. 1. Una encuesta de grupo para los días de oficina. Propón los días que sean realistas y deja que el equipo vote. Repítela cada trimestre. Nadie necesita una cuenta para votar. 2. Reserva el trabajo presencial para esos días. Los talleres, las revisiones y las reuniones 1:1 van a los días acordados, con una página de reservas o con Find Time (planes Team y Enterprise). 3. Mantén los calendarios fieles a la realidad. Fuera de la oficina con rechazo automático para los días de ausencia, y horas de reunión para que las reservas caigan cuando la gente está disponible de verdad. ¿Gestiona Time OS los puestos o las salas? No. Time OS trabaja con el tiempo de las personas: ayuda a un equipo a acordar cuándo coincidir y a reservar las reuniones adecuadas para esos días. La reserva de puestos y salas sigue en manos de tus herramientas de gestión de espacios. Para mí, la encuesta es el paso más sencillo. Diez segundos de votación sustituyen a semanas de suposiciones, y la decisión es del equipo.

El lado humano ¿Para qué vamos a la oficina? También es importante recordar por qué vamos a la oficina: para conectar con los compañeros a nivel humano. Los planes después del trabajo, las risas a la hora de comer, las charlas improvisadas junto a la máquina de café que pueden acabar en un proyecto apasionante. Todo eso es intangible cuando se miden KPI y ROI, pero puede ser decisivo para el buen ambiente en la oficina y la satisfacción de los empleados. Así que termino con esto: no te olvides de organizar días de oficina en los que toda la empresa pueda estar en el mismo sitio. Es una parte importante del sentido de pertenencia. Y, por supuesto, puedes usar Time OS para gestionar esos grupos tan grandes.

Preguntas frecuentes Lo que preguntan quienes gestionan las oficinas ¿Puede Time OS mostrarnos la ocupación de la oficina? + − No. Time OS no registra puestos, salas ni datos de tarjetas de acceso. Ayuda a los equipos a acordar sus días de oficina con una encuesta de grupo y a planificar las reuniones en torno a ellos. ¿Hace falta una cuenta de Doodle para votar los días de oficina? + − ¿Puedo ver cuándo están libres los compañeros de todo un equipo? + − ¿Cómo funciona la opción fuera de la oficina con rechazo automático? + − ¿Con qué calendarios funciona Time OS? + − Si tu oficina se llena el martes y se queda tranquila el viernes, estás viendo lo mismo que ve la mayoría de las oficinas. Que cada equipo acuerde sus días, abiertamente y en un solo lugar, es un pequeño cambio que hace que cada día de oficina compense el trayecto. ¿A qué equipo le enviarías la encuesta primero? Solicita una demostración