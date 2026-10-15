Minns du kontorsdagarna före covid? Det gör jag verkligen! Det känns som länge sedan nu. Jag pendlade nästan 2 timmar åt varje håll varje dag, och även om jag inte behövde vara på kontoret varje dag ville jag ändå åka dit, eftersom de flesta av mina kollegor också var där. Jag hade ett eget skrivbord med fin utsikt. Allt det är i dag ett avlägset minne. Under covidåren handlade allt prat om att kontoren skulle försvinna och att alla kunskapsarbetare skulle jobba hemifrån. Spolar vi fram till i dag ser vi fler människor tillbaka på kontoret (eller som måste vara där enligt sin arbetsgivare). De kanske inte längre sitter i samma stora kontor, och de kanske bara behöver komma in några dagar i veckan i stället för hela veckan. Oavsett om du hör till lägret ”tillbaka till kontoret” eller inte är det fortfarande en utmaning för driftsledningen att hantera den dagliga närvaron, se till att det finns skrivbord till alla och att rätt rutiner för hälsa och säkerhet följs. Svängningarna mellan fullsatta kontorsdagar och dagar då det ekar tomt kan vara svåra att hålla koll på. Om du ansvarar för drift eller lokaler ser du samma mönster i varje rapport från passersystemet. Fullt mitt i veckan, lugnt på måndagen och tomt på fredagen. Jag tänker gå igenom vad det här betyder för sista raden, men framför allt hur det kan samordnas bättre. Här nedan ser du vad sensorer på kontoret visar om veckan, vad den ojämna veckan kostar, tre vanor från CMI som hjälper hybridteam att samordna sig och var Time OS passar in.

Problemet Varför kommer alla in samma dagar? Mest av vana, och i hopp om att träffa kollegorna. XY Sense mäter hur kontor används med sensorer på omkring 63 000 arbetsplatser i nio länder. Under första kvartalet 2026 nådde tisdagen en nyttjandegrad på 52 %, onsdagen 51 % och torsdagen 47 %, medan fredagen låg kvar på 30 %. Kontorens nyttjandegrad per veckodag, första kvartalet 2026 Mest välbesökta dagar Övriga dagar 41 % 52 % 51 % 47 % 30 % Mån Tis Ons Tors Fre 22 procentenhetermellan tisdag och fredag 73 %av organisationerna har fullt på kontoret under toppdagarna (CBRE) Källa: XY Sense, Workplace Utilization Index, fjärde kvartalet 2025 och första kvartalet 2026. Sensordata från omkring 63 000 arbetsplatser i nio länder. Torsdagens siffra är avläst i XY Senses diagram över veckodagarna. Tisdagen har varit den mest välbesökta dagen och fredagen den lugnaste under vart och ett av de fyra kvartalen från andra kvartalet 2025 till första kvartalet 2026. Fastighetsansvariga känner av samma press. I CBRE:s 2025 Americas Office Occupier Sentiment Survey, en undersökning bland fler än 180 fastighetsansvariga på företag, uppgav 73 % att kontoret i praktiken är fullt de dagar då flest kommer in, medan 66 % hade lokaler som i genomsnitt nyttjas till mindre än 60 %. Det som slår mig är att båda problemen uppstår i samma byggnad. På tisdagen hittar teamen inget skrivbord, och på fredagen lyser lamporna för en handfull personer. Samma lokaler, samma människor. Det enda som ändras är vilken dag var och en väljer. Källor: XY Sense, Workplace Utilization Index, fjärde kvartalet 2025 och första kvartalet 2026 · CBRE, 2025 Americas Office Occupier Sentiment Survey

Kostnaden Vad kostar en ojämn vecka? Själva poängen med kontorsdagen går förlorad. I CBRE:s 2026 Global Workplace and Occupancy Insights var samarbete med kollegor det viktigaste skälet att komma in, och det angavs av 68 % av de svarande. När team väljer dagar på egen hand pendlar folk in och upptäcker att kollegorna de ville träffa är hemma. Krav räcker inte ensamma. JLL:s 2026 Global Occupancy Planning Benchmark, som omfattar 84 organisationer och 716 miljoner kvadratfot, visade att 62 % nu kräver ett fast antal dagar på kontoret, upp från 49 % både 2024 och 2025. Ett krav på antal dagar säger hur ofta folk ska komma in. Det säger inte vilka dagar, eller med vem. 68 %kommer främst in för att samarbeta med kollegor (CBRE) 62 %kräver fasta kontorsdagar, upp från 49 % (JLL) Enligt mig är det här i första hand ett samordningsproblem. Du kan ställa in fler skrivbord för tisdagens skull eller säga upp våningsplan för fredagens, men den billigare lösningen är att hjälpa varje team att komma överens om när det ska ses. Källor: CBRE, 2026 Global Workplace and Occupancy Insights · JLL, Global Occupancy Planning Benchmark Report 2026

En enkel modell Vilka vanor hjälper ett hybridteam att samordna sig? Chartered Management Institute har en workshop om mänskligt ledarskap med nio tips för team som arbetar på distans eller hybrid. Tre av dem handlar om samordning, och var och en motsvarar en inställning i Time OS. Välj en vana för att se hur. Vana 1 Gör scheman synliga Alla ser vem som är var Vana 2 Var tillgänglig Tid avsatt för teamet Vana 3 Berätta om dina gränser Tider som folk kan lita på Det här föreslår CMI Håll kalendrarna synliga och berätta för teamet när du är borta från kontoret eller hos en kund, så att ingen planerar utifrån en gissning. Det här hjälper i Time OS Frånvaro med automatiskt avböjande. Markera dagarna du är borta en gång, så avböjs inbjudningar som hamnar på dem med ditt meddelande.

Find Time. Se när kollegorna är lediga och välj den första tiden som passar alla. Team och Enterprise De team som jag ser få hybridarbete att fungera bra har en sak gemensamt. De har sagt högt när de ska ses, och de ser till att kalendrarna visar sanningen. Källa: CMI, Human leadership: Facilitator notes (workshopmaterial)

Så hjälper Time OS Hur kommer team överens om sina kontorsdagar? Med en kort omröstning och några inställningar som var och en gör en gång. 1. En gruppomröstning om kontorsdagar. Föreslå de dagar som är realistiska och låt teamet rösta. Upprepa den varje kvartal. Ingen behöver ett konto för att rösta. 2. Lägg det fysiska samarbetet på de dagarna. Workshoppar, genomgångar och 1:1-möten läggs på de dagar ni har kommit överens om, via en bokningssida eller Find Time (Team- och Enterprise-planer). 3. Se till att kalendrarna stämmer. Frånvaro med automatiskt avböjande för dagar du är borta, och mötestider så att bokningar hamnar när folk verkligen är tillgängliga. Hanterar Time OS skrivbord eller mötesrum? Nej. Time OS arbetar med människors tid: det hjälper ett team att komma överens om när de ska ses och att boka rätt möten för de dagarna. Bokning av skrivbord och rum sköter ni som förut i de verktyg ni redan använder för kontoret. För mig är omröstningen det enklaste steget här. Tio sekunders röstning ersätter veckor av gissningar, och beslutet ligger hos teamet.

Den mänskliga sidan Varför åker vi till kontoret över huvud taget? Det är också viktigt att minnas varför vi åker till kontoret från första början: för att få kontakt med kollegorna på ett mänskligt plan. Umgänget efter jobbet, skratten vid lunchen, de spontana pratstunderna vid kaffemaskinen som kan växa till ett spännande projekt. Allt det här är svårt att mäta när man följer upp KPI:er och ROI, men det kan vara avgörande för stämningen på kontoret och för medarbetarnöjdheten. Så jag avslutar med att säga: glöm inte att ordna kontorsdagar då hela företaget kan vara på samma plats. Det är en viktig del av att känna samhörighet. Och självklart kan du använda Time OS för att samordna så många personer på en gång.

Vanliga frågor Frågor som lokal- och driftsansvariga ställer Kan Time OS visa hur fullt kontoret är? + − Nej. Time OS håller inte koll på skrivbord, rum eller data från passerkort. Det hjälper team att komma överens om sina kontorsdagar med en gruppomröstning och att planera möten utifrån dem. Behöver folk ett Doodle-konto för att rösta om kontorsdagar? + − Kan jag se när kollegorna i ett team är lediga? + − Hur fungerar frånvaro med automatiskt avböjande? + − Vilka kalendrar fungerar Time OS med? + − Om ditt kontor är fullsatt på tisdagar och tyst på fredagar ser du samma sak som de flesta kontor. Att varje team kommer överens om sina dagar, öppet och på ett ställe, är en liten förändring som gör varje kontorsdag värd pendlingen. Vilket team skulle du låta rösta först? Begär en demonstration