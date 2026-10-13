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Use Cases

Räkna på ditt teams tid

Datadrivna artiklar och forskning om vart ditt teams dagar tar vägen, skrivna för din roll och din bransch.

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En leende kvinna i vit skjorta tittar ut genom ett fönster på ett solbelyst kontor
Senaste artikelnVerksamhet och ledning

Vad kostar ett möte egentligen?

Möten tar en stor del av varje lön du betalar, och de syns sällan i en budget. Så här sätter du en siffra på dem och vinner tillbaka en del av timmarna.

Chirag HarendraRead Time: 10 minutes

Artiklar för ditt team

Välj ditt team. Många artiklar har en kalkylator inbyggd.

5 artiklar

Testa själv

Från artikeln Är ledtiden den dolda halvan av din rekryteringstid?

Din väntetid före intervjuer

Exempelsiffror, ändra dem

Väntetid per anställning i dag

21 dagar

Väntetid per anställning vid ditt mål

9 dagar

Väntan som blir kvarVäntan som du tar bort

Kandidatdagar tillbaka per kvartal

144 dagar

Väntetid per anställning = dagar till första intervju + (omgångar minus 1) × dagar mellan omgångarna. Den räknar de kalenderdagar som en kandidat väntar och använder bara siffrorna du fyller i.

Fler verktyg

Fallstudier

Verkliga berättelser från team som SRG, UC Davis och CDA. Se hur de använder Doodle.

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