Vad kostar ett möte egentligen?
Möten tar en stor del av varje lön du betalar, och de syns sällan i en budget. Så här sätter du en siffra på dem och vinner tillbaka en del av timmarna.
Use Cases
Datadrivna artiklar och forskning om vart ditt teams dagar tar vägen, skrivna för din roll och din bransch.
Möten tar en stor del av varje lön du betalar, och de syns sällan i en budget. Så här sätter du en siffra på dem och vinner tillbaka en del av timmarna.
Välj ditt team. Många artiklar har en kalkylator inbyggd.
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Testa själv
Från artikeln Är ledtiden den dolda halvan av din rekryteringstid?
Väntetid per anställning i dag
21 dagar
Väntetid per anställning vid ditt mål
9 dagar
Väntan som blir kvarVäntan som du tar bort
Kandidatdagar tillbaka per kvartal
144 dagar
Väntetid per anställning = dagar till första intervju + (omgångar minus 1) × dagar mellan omgångarna. Den räknar de kalenderdagar som en kandidat väntar och använder bara siffrorna du fyller i.
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