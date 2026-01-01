Jag använder Doodle hela tiden för att organisera globala möten. Det är så enkelt att använda och det gör det lätt att hitta en tid som passar alla utan att behöva skicka fram och tillbaka massor av e-postmeddelanden.
SÅ HÄR FUNGERAR DET
The room opens with the meeting, and stays after.
Samarbetsrum öppnas automatiskt från ett möte som redan har bokats i Doodle och stängs automatiskt när arbetet är klart.
STEG 1
Boka mötet, boka lokalen
Varje möte som bokas via Doodle kan öppnas direkt i ett eget samarbetsrum. Videofunktionen är inbyggd.
STEG 2
Meet, record, and transcribe natively
HD- och SD-video, inspelning och transkribering sker helt och hållet i rummet.
STEG 3
The room closes itself when the work is done
Inaktiva rum arkiveras automatiskt, vilket gör att inspelningar och transkriptioner hålls ordnade utan att någon behöver rensa upp i efterhand.
Varför det är viktigt
Sex veckor senare, var är inspelningen?
De flesta team spelar in sina samtal. Att hitta inspelningen igen, bland alla verktyg som teamet använder, är ofta lättare sagt än gjort.
47 %
av de digitala medarbetarna har svårt att hitta den information de behöver
Gartner genomförde en undersökning bland 4 861 digitala medarbetare år 2022. De använder i genomsnitt 11 applikationer, vilket är en ökning jämfört med sex år 2019. [1]
1 200
appbyten per dag
En undersökning från Harvard Business Review (2022) följde 137 personer vid tre Fortune 500-företag. De förlorade knappt fyra timmar per vecka på att anpassa sig efter ett jobbbyte. [2]
56 %
måste ofta fråga någon eller boka ett möte för att få information
I Atlassians undersökning ”State of Teams 2025” tillfrågades 12 000 kunskapsarbetare. En inspelning som man kan ta del av innebär ett möte mindre att boka. [3]
Inspelning och transkription som finns där mötet äger rum.
Inspelning och transkribering sker direkt i rummet, vilket innebär att det som spelas in förblir kopplat till det möte det härstammar från.
- Inbyggd HD- och SD-video i varje rum
- Inspelning och transkribering sker direkt i rummet
- Fungerar både från datorn och från det aktiva rummet i mobilappen
GUESTS AND ACCESS
Bring in the people who need to be there, without extra setup
External guests can join a Collaboration Room with a defined guest role, so partners and clients get in without you managing a separate access list for every call.
- A dedicated external guests role for partner and client calls
- No plugin or account required for guests to join
- Rooms archive automatically once the work is finished
FÖR ORGANISATIONEN
Ett mötesprotokoll som er organisation faktiskt kan hitta och lita på.
Eftersom inspelningen och transkriberingen sker internt i rummet förblir det som spelas in kopplat till mötet, teamet och den kund det tillhör.
Samtal med kund
Inspelat · transkriberat
Lagsynkronisering
Inspelat · transkriberat
Partnerrecension
Inspelat · transkriberat
Fungerar med de verktyg som ditt team redan använder
FAQs
No. Video, recording, and transcription all run natively inside the room, so there's no separate video vendor to configure or pay for.
BILAGA
Källor och referenser
Alla siffror ovan härrör från oberoende, publicerad forskning, som anges nedan.
|Figur
|Vad den mäter
|Period · underlag
|47 %, 11 appar
|Digitala medarbetare som har svårt att hitta den information de behöver, och applikationer som används i genomsnitt
|[1] Gartner, Digital Worker Experience Survey, 2022 (publicerad 2023) · 4 861 medarbetare
|56 %
|Kunskapsarbetare som ofta måste fråga någon eller boka ett möte för att få den information de behöver
|[3] Atlassian, State of Teams 2025 · 12 000 kunskapsarbetare
|1 200 per dag, ca 4 timmar per vecka
|Genomsnittligt antal appbyten per kunskapsarbetare och dag, samt den tid som går förlorad varje vecka på att återorientera sig efter varje byte
|[2] Murty, Dadlani och Das, Harvard Business Review, 2022 · 137 användare, tre Fortune 500-företag
Give every meeting a room, and a record worth keeping.
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