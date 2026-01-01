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Sida för lagbokning och round robin

Sluta bestämma vems tur det är fyrtio gånger i veckan.

Låt oss ta hand om inkommande ärenden, intervjuprocessen eller alla möten som en enda person hela tiden får ta hand om. Vi ordnar allt på en enda sida och hjälper dig att hantera ditt teams arbetsbelastning på ett rättvist och öppet sätt.

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  • 650+

    antalet inplanerade intervjuer per rekryterare år 2025, en ökning med 128 % sedan 2022. [1]

  • 26 %

    snabbare: automatiserad intervjubokning jämfört med manuell. [2]

  • 79 %

    av assistenterna uppger att schemaläggning är deras vanligaste arbetsuppgift. [3]

Trustpilot

Vårt team har förskjutna arbetstider, så vår effektivitet har ökat avsevärt tack vare det här verktyget. Jag kan inte föreställa mig att planera utan det!

– Presidential Associate
AFLC

SÅ HÄR FUNGERAR DET

Publicera en gång. Sidan väljer värd.

  • STEG 1

    En länk för hela teamet

    En sida för hela teamet. Den som bokar behöver inte veta vem som är ledig, vem som är på semester eller vems tur det är.

  • STEG 2

    Rotation, eller alla samtidigt

    Med ”Round Robin” skickas nästa bokning vidare till nästa medlem. Med ”Collective” placeras hela gruppen i rummet. Båda alternativen utgår från samma sida. Du väljer ett av dem i inställningarna.

  • STEG 3

    Varje kalender kontrolleras först

    Tider då en angiven person är upptagen döljs automatiskt i alla kalendrar som personen har kopplat samman. Sidan kan inte boka samma tid för flera personer samtidigt.

VARFÖR DET ÄR VIKTIGT

Det är alltid samma två personer som deltar i alla möten.

Mötet tilldelas den som är enklast att boka, och det blir ofta samma två eftersom det alltid har varit så. Lagen behöver ett rättvisare sätt att fördela schemat – det räcker med att titta på siffrorna.

  • 5 % till 35 %

    Om verket

    En oberoende undersökning som omfattade över 300 organisationer visade att de 3–5 procent av medarbetarna som är mest aktiva står för 20–35 procent av allt värdefullt samarbete. En bokningssida visar hur detta fördelar sig. [4]

  • 59 %

    Mer arbetsbelastning, samma personal

    59 % av de administrativt anställda uppger att deras ansvarsområden har utökats avsevärt sedan 2021 (World Administrators Alliance, 2026, 3 221 svar). [5]

  • 13 + 9

    Tretton på insidan, nio på utsidan

    Ett typiskt inköpsbeslut inom B2B-segmentet involverar tretton personer inom den inköpsansvariga organisationen och nio utanför den. En teamsida kontrollerar alla kopplade kalendrar innan den föreslår en tidpunkt. [6]

TWO MODES

Rotate to one person, or bring in the whole team.

Båda finns på samma sida. Skillnaden ligger i om mötet kräver att en av er deltar eller flera. Round Robin fördelar arbetsbördan. Collective samlar gruppen.

  • Round robin
  • Team

Nästa bokning går till nästa medlem

Endast till en tid som personen faktiskt kan ta. Använd det där arbetet är utbytbart men arbetsbelastningen inte bör vara det: inkommande förfrågningar, första samtal, kontorstider, supportsamtal, första intervjun.

Alla som är upptagna enligt en ansluten kalender hoppas automatiskt över, så att rotationssystemet aldrig bokar in någon till ett möte som de inte kan delta i.

  • Gemensamt, i samarbete med
  • Företag

Alla som finns på sidan ingår i bokningen

Sidan visar endast tider som passar alla samtidigt. Använd den när mötet verkligen kräver att hela gruppen är närvarande: en paneldiskussion, en teknisk fördjupning tillsammans med kundansvarig eller en genomgång som kräver att båda sidor av organisationen är representerade.

Sidor med flera värdar är en funktion som ingår i Enterprise-versionen. Round Robin och teamsidan finns i Team.

BY TEAM

Passar alla arbetsflöden, precis som du behöver det.

Oavsett om du är ute efter en förstklassig upplevelse, snabbare resultat eller en mer rättvis fördelning, så kontrollerar Round Robin alla kalendrar som en medlem har kopplat in och tillämpar samma regler för arbetstid och buffert som teamet redan har fastställt.

  • REVENUE

    Inbound piles onto the same two reps

    Routing misfires and leads go cold while somebody works out whose turn it was.

    Det första mötet äger rum tidigare, och arbetsbelastningen fördelas av sig själv.

    Nyckeltal: tid till första mötet, svarstid på leads, teamets täckning.

  • TALENT AND HR

    En panel bestående av fem personer, som hanteras manuellt i varje steg

    Plus a candidate who doesn't work for you, across two time zones.

    Intervjuer bokas snabbare, och kandidaten ser en länk.

    Nyckeltal: tid till intervju, tid till anställning, bortfall av kandidater.

  • SUPPORT AND SUCCESS

    One person ends up carrying the week

    Because their link is the one people happen to have.

    Ansvar som delas av hela teamet.

    Nyckeltal: svarstid, täckning, antal möten per person.

WHAT YOU GET

Time OS: now and next

  • Team booking page

    One page for the team, with the whole team behind the link.

    • Available now
    • Team

  • Round Robin distribution

    The next booking goes to the next member, and only into a slot they can keep.

    • Available now
    • Team

  • Everyone at once

    The collective mode: one booking, several hosts, offered only when all of them are free.

    • Available now
    • Team

  • Team Directory

    Browse the team by department, see who's free soonest, and book the right person directly.

    • Available now
    • Team

  • Double-booking prevention

    Busy time on any connected calendar is hidden from the page automatically, for every member.

    • Available now
    • Team

  • Co-hosted meetings

    Several named hosts on one page, for the meetings that need more than one of you.

    • Available now
    • Team

  • Booking on behalf

    For the person who runs somebody else's diary, with that person's rules respected.

    • Available now
    • Företag

  • Group polls with a co-host

    Two people running the same poll, for meetings where finding the time is the hard part.

    • Coming soon
    • Team

  • Co-hosted pages

    Routes each meeting to the right person, and flags it when the load drifts. Part of the Enterprise plan.

    • Coming soon
    • Företag

FAQs

Nej. Alla som har länken kan boka, utan att behöva skapa ett konto eller installera något. Konton och kopplade kalendrar är viktiga på din sida av sidan, eftersom det är så systemet kan se vem som är ledig.

APPENDIX

Every number on this page comes from independent, published research. Full citations in the table.

FigureWhat it measuresPeriod · basis
650+Antalet årliga intervjuer per rekryterare som planerats för 2025, en ökning med 128 % sedan 2022[1] Greenhouse, The Hire Standard, mars 2026 · Över 6 000 nordamerikanska organisationer
26 %Hur mycket snabbare automatiserad intervjubokning är jämfört med manuell (median 3,7 jämfört med 5 timmar)[2] Ashby, Rapport om talangtrender: Jämförelsetal för rekryteringsverksamhet, 2026 · 54 miljoner ansökningar
79 %Chefsassistenter som sköter schemaläggningen – deras vanligaste arbetsuppgift[3] Prialto, Rapport om ledande befattningshavares produktivitet 2025 · 508 ledande befattningshavare
3–5 % / 20–35 %Andel anställda som bidrar till den andelen av det mervärdesskapande samarbetet[4] Cross, Rebele & Grant, ”Collaborative Overload”, Harvard Business Review, 2016 · över 300 organisationer
59 %Administrativa medarbetare vars ansvarsområden har utökats avsevärt sedan 2021[5] World Administrators Alliance, Global Skills Matrix 2026 · 3 221 svar, 69 länder
13 + 9Personer som är inblandade i ett typiskt B2B-inköpsbeslut, både inom och utanför den inköpsansvariga organisationen[6] Forrester, The State of Business Buying 2026 · nästan 18 000 företagsinköpare

Fungerar med de verktyg som ditt team redan använder

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Bring us the rotation that keeps landing on one person.

The inbound queue, the interview loop, the rota one person is already carrying. We'll turn it into one page, and show you where the load has been going.

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