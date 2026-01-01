650+
antalet inplanerade intervjuer per rekryterare år 2025, en ökning med 128 % sedan 2022. [1]
26 %
snabbare: automatiserad intervjubokning jämfört med manuell. [2]
79 %
av assistenterna uppger att schemaläggning är deras vanligaste arbetsuppgift. [3]
Vårt team har förskjutna arbetstider, så vår effektivitet har ökat avsevärt tack vare det här verktyget. Jag kan inte föreställa mig att planera utan det!
SÅ HÄR FUNGERAR DET
Publicera en gång. Sidan väljer värd.
STEG 1
En länk för hela teamet
En sida för hela teamet. Den som bokar behöver inte veta vem som är ledig, vem som är på semester eller vems tur det är.
STEG 2
Rotation, eller alla samtidigt
Med ”Round Robin” skickas nästa bokning vidare till nästa medlem. Med ”Collective” placeras hela gruppen i rummet. Båda alternativen utgår från samma sida. Du väljer ett av dem i inställningarna.
STEG 3
Varje kalender kontrolleras först
Tider då en angiven person är upptagen döljs automatiskt i alla kalendrar som personen har kopplat samman. Sidan kan inte boka samma tid för flera personer samtidigt.
VARFÖR DET ÄR VIKTIGT
Det är alltid samma två personer som deltar i alla möten.
Mötet tilldelas den som är enklast att boka, och det blir ofta samma två eftersom det alltid har varit så. Lagen behöver ett rättvisare sätt att fördela schemat – det räcker med att titta på siffrorna.
5 % till 35 %
Om verket
En oberoende undersökning som omfattade över 300 organisationer visade att de 3–5 procent av medarbetarna som är mest aktiva står för 20–35 procent av allt värdefullt samarbete. En bokningssida visar hur detta fördelar sig. [4]
59 %
Mer arbetsbelastning, samma personal
59 % av de administrativt anställda uppger att deras ansvarsområden har utökats avsevärt sedan 2021 (World Administrators Alliance, 2026, 3 221 svar). [5]
13 + 9
Tretton på insidan, nio på utsidan
Ett typiskt inköpsbeslut inom B2B-segmentet involverar tretton personer inom den inköpsansvariga organisationen och nio utanför den. En teamsida kontrollerar alla kopplade kalendrar innan den föreslår en tidpunkt. [6]
TWO MODES
Rotate to one person, or bring in the whole team.
Båda finns på samma sida. Skillnaden ligger i om mötet kräver att en av er deltar eller flera. Round Robin fördelar arbetsbördan. Collective samlar gruppen.
- Round robin
- Team
Nästa bokning går till nästa medlem
Endast till en tid som personen faktiskt kan ta. Använd det där arbetet är utbytbart men arbetsbelastningen inte bör vara det: inkommande förfrågningar, första samtal, kontorstider, supportsamtal, första intervjun.
Alla som är upptagna enligt en ansluten kalender hoppas automatiskt över, så att rotationssystemet aldrig bokar in någon till ett möte som de inte kan delta i.
- Gemensamt, i samarbete med
- Företag
Alla som finns på sidan ingår i bokningen
Sidan visar endast tider som passar alla samtidigt. Använd den när mötet verkligen kräver att hela gruppen är närvarande: en paneldiskussion, en teknisk fördjupning tillsammans med kundansvarig eller en genomgång som kräver att båda sidor av organisationen är representerade.
Sidor med flera värdar är en funktion som ingår i Enterprise-versionen. Round Robin och teamsidan finns i Team.
BY TEAM
Passar alla arbetsflöden, precis som du behöver det.
Oavsett om du är ute efter en förstklassig upplevelse, snabbare resultat eller en mer rättvis fördelning, så kontrollerar Round Robin alla kalendrar som en medlem har kopplat in och tillämpar samma regler för arbetstid och buffert som teamet redan har fastställt.
REVENUE
Inbound piles onto the same two reps
Routing misfires and leads go cold while somebody works out whose turn it was.
Det första mötet äger rum tidigare, och arbetsbelastningen fördelas av sig själv.
Nyckeltal: tid till första mötet, svarstid på leads, teamets täckning.
TALENT AND HR
En panel bestående av fem personer, som hanteras manuellt i varje steg
Plus a candidate who doesn't work for you, across two time zones.
Intervjuer bokas snabbare, och kandidaten ser en länk.
Nyckeltal: tid till intervju, tid till anställning, bortfall av kandidater.
SUPPORT AND SUCCESS
One person ends up carrying the week
Because their link is the one people happen to have.
Ansvar som delas av hela teamet.
Nyckeltal: svarstid, täckning, antal möten per person.
WHAT YOU GET
Time OS: now and next
Team booking page
One page for the team, with the whole team behind the link.
- Available now
- Team
Round Robin distribution
The next booking goes to the next member, and only into a slot they can keep.
- Available now
- Team
Everyone at once
The collective mode: one booking, several hosts, offered only when all of them are free.
- Available now
- Team
Team Directory
Browse the team by department, see who's free soonest, and book the right person directly.
- Available now
- Team
Double-booking prevention
Busy time on any connected calendar is hidden from the page automatically, for every member.
- Available now
- Team
Co-hosted meetings
Several named hosts on one page, for the meetings that need more than one of you.
- Available now
- Team
Booking on behalf
For the person who runs somebody else's diary, with that person's rules respected.
- Available now
- Företag
Group polls with a co-host
Two people running the same poll, for meetings where finding the time is the hard part.
- Coming soon
- Team
Co-hosted pages
Routes each meeting to the right person, and flags it when the load drifts. Part of the Enterprise plan.
- Coming soon
- Företag
FAQs
Nej. Alla som har länken kan boka, utan att behöva skapa ett konto eller installera något. Konton och kopplade kalendrar är viktiga på din sida av sidan, eftersom det är så systemet kan se vem som är ledig.
APPENDIX
Every number on this page comes from independent, published research. Full citations in the table.
|Figure
|What it measures
|Period · basis
|650+
|Antalet årliga intervjuer per rekryterare som planerats för 2025, en ökning med 128 % sedan 2022
|[1] Greenhouse, The Hire Standard, mars 2026 · Över 6 000 nordamerikanska organisationer
|26 %
|Hur mycket snabbare automatiserad intervjubokning är jämfört med manuell (median 3,7 jämfört med 5 timmar)
|[2] Ashby, Rapport om talangtrender: Jämförelsetal för rekryteringsverksamhet, 2026 · 54 miljoner ansökningar
|79 %
|Chefsassistenter som sköter schemaläggningen – deras vanligaste arbetsuppgift
|[3] Prialto, Rapport om ledande befattningshavares produktivitet 2025 · 508 ledande befattningshavare
|3–5 % / 20–35 %
|Andel anställda som bidrar till den andelen av det mervärdesskapande samarbetet
|[4] Cross, Rebele & Grant, ”Collaborative Overload”, Harvard Business Review, 2016 · över 300 organisationer
|59 %
|Administrativa medarbetare vars ansvarsområden har utökats avsevärt sedan 2021
|[5] World Administrators Alliance, Global Skills Matrix 2026 · 3 221 svar, 69 länder
|13 + 9
|Personer som är inblandade i ett typiskt B2B-inköpsbeslut, både inom och utanför den inköpsansvariga organisationen
|[6] Forrester, The State of Business Buying 2026 · nästan 18 000 företagsinköpare
Fungerar med de verktyg som ditt team redan använder
Bring us the rotation that keeps landing on one person.
The inbound queue, the interview loop, the rota one person is already carrying. We'll turn it into one page, and show you where the load has been going.