Round robin

Endast till en tid som personen faktiskt kan ta. Använd det där arbetet är utbytbart men arbetsbelastningen inte bör vara det: inkommande förfrågningar, första samtal, kontorstider, supportsamtal, första intervjun.

Alla som är upptagna enligt en ansluten kalender hoppas automatiskt över, så att rotationssystemet aldrig bokar in någon till ett möte som de inte kan delta i.