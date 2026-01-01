Du är sen, ett möte behöver någon som inte står med på listan, en akut situation gör att eftermiddagen måste ställas in, eller så behöver du tid att koncentrera dig och mötet kan istället hanteras asynkront. Var och en av dessa åtgärder kräver bara ett tryck på själva mötet, och alla berörda får automatiskt information tack vare Instant Actions.