SÅ HÄR FUNGERAR DET
Arbete och privatliv, i en översikt över dagen.
Cockpit ger dig en översiktlig bild av din kommande dag. Tjänsten läser av alla kalendrar du kopplar in – både arbetsrelaterade och privata – så att ett tandläkarbesök blockerar den timmen på samma sätt som ett kundsamtal gör.
The day, in order, from every source you use.
What's next, what's protected, and how much of the hour is left. Meetings arranged through Doodle and the ones already on your calendar sit in one column, and anything personal you'd never plug into a work tool still shows up as time that's taken.
- Every connected calendar in one column, work and personal alike
- Protected time shown as part of the day
- What's next and how much time is actually left before it
Close in on today, or stand back and see the week.
The week view shows the pattern: protected mornings, blocks that have filled up, the afternoon with three meetings stacked together. Switching between day and week is one control, and it keeps your place.
- One control to move between the day and the week
- Protected time visible across the week
Eftersom vi är en organisation som arbetar helt på distans, med personal, styrelsemedlemmar, samarbetspartner och givare över hela landet, försöker jag ofta samordna många olika scheman och tidszoner. Jag har provat andra schemaläggningsverktyg tidigare, men jag tycker att Doodle är det mest intuitiva.
VARFÖR DET ÄR VIKTIGT
När planerna ändras och mötet/mötena kräver en snabb lösning.
Du är sen, ett möte behöver någon som inte står med på listan, en akut situation gör att eftermiddagen måste ställas in, eller så behöver du tid att koncentrera dig och mötet kan istället hanteras asynkront. Var och en av dessa åtgärder kräver bara ett tryck på själva mötet, och alla berörda får automatiskt information tack vare Instant Actions.
Är du sen? Eller har du glömt någon?
Med ett enda tryck kan du meddela deltagarna i mötet med hjälp av en färdig mall. Du kan också snabbt lägga till någon i mötet som du missade från början – allt från Cockpit-vyn.
Clear my day, when the day has to go.
Something's happened and the afternoon has to go. One action clears it, from the day itself. Protected time and meetings sit in the same column, so what's being cleared is visible before it goes.
Alla omedelbara händelser, samlade på ett ställe.
Med ”Byt till asynkron” förvandlas ett möte som tar tid från det du egentligen ska göra till en uppdatering som alla kan läsa när det passar dem.
- Join meeting
- Add participants
- Running late
- Clear my day
- A-sync meeting
- Reschedule
- Create follow-up
- Send email
UPPGIFTSWIDGET
Din att-göra-lista, på ditt sätt.
Du behöver inte växla mellan olika appar för att planera din dag utifrån dina möten och uppgifter. Allt du behöver göra finns samlat på ett ställe, i det format du föredrar.
- Försenade, dagens uppgifter och kommande uppgifter visas bredvid mötena
- Dra en uppgift direkt till kalendern för att ange tid i realtid
- Du behöver inte byta mellan olika sammanhang för att se hur din dag verkligen ser ut
WIDGET FÖR PERSONER
Vem du ska träffa idag.
Vem du ska träffa idag, när de är lediga nästa gång och vilka av dem som jobbar någon annanstans. Det är bara ett klick härifrån att boka en av dem, utan att behöva gå tillbaka till sökrutan eller lämna dagssidan för att hitta ett gemensamt tillgängligt tidsfönster.
- Alla du ska träffa idag, samlade på ett ställe bredvid kalendern
- Se när någon är ledig nästa gång utan att behöva fråga dem
- Boka tid med rätt person med ett klick, direkt från dagens översikt
ADAPTIVE DAY BRIEF · MOBIL
Uppdraget, innan du sätter dig vid skrivbordet.
VAD DU FÅR
Vad Cockpit gör idag
Produkter som är märkta med ”Kommer snart” är fortfarande under utveckling. Kontakta oss för att få en förhandstitt.
The day and week surface
Your day and your week in one place, with meetings, protected time and what's owed together.
- Available now
Instant Actions
Running late, reschedule and follow up, on the meeting itself. Clearing a day, adding participants and joining a call sit alongside them.
- Available now
The day brief on mobile
The day ahead as a brief, on the phone. Requires the Doodle mobile app.
- Available now
Task widget
Overdue, due today and upcoming, next to the meetings, and draggable onto the day itself.
- Available now
People widget
Who you're seeing today, when they're next free, and a click to book more time with them.
- Available now
One place to create anything
A meeting, a task, focus time, or a poll, all started from the same control.
- Available now
Switch to async
Move a meeting that's crowding out focus time into an update the room reads on its own time.
- Available now
A day that repairs itself
When something breaks the day, it gets rebuilt around what still matters.
- Coming soon
Fungerar med de verktyg som ditt team redan använder
FAQs
Nej. Dina kalendrar förblir där de är. My Time läser in alla kalendrar du ansluter och visar dem i en samlad dagsvy, tillsammans med dina uppgifter och din reserverade tid.
Your day in the middle. Everything you need to run it, around the edges.
Möten, deltagarna, vad som ska vara klart ikväll och den tid du fortfarande har kvar – allt samlat på ett ställe. När dagen går mot sitt slut finns lösningen bara ett tryck bort.