39 %
Av den tid som registrerats ägnas åt djupkoncentration, ungefär 2 till 3 timmar om dagen. [1]
13 minuter och 7 sekunder
Det är den genomsnittliga fokuserade sessionen, som har minskat med 9 % på två år. [2]
50 %
Av utvecklarna uppger att de känner sig mer produktiva när det avsätts tid för koncentrerat arbete. [3]
Jag har i flera år upplevt Doodle som otroligt användbart och pålitligt. Det är det enda schemaläggningsverktyget jag använder. Enkelt, pålitligt och integreras smidigt med både Outlook och Google Kalender.
SÅ HÄR FUNGERAR DET
Ställ in regeln en gång. Den gäller för alla bokningar.
När Protect är aktiverat tillämpas det automatiskt på alla nya bokningar, oavsett om det gäller din kalender, ditt teams kalender eller alla arbetsytor inom organisationen.
STEG 1
Ställ in dina regler
Buffertid mellan möten, arbetstider, ett dagligt mötesbegränsning och hur mötenas starttider avrundas till jämna intervall. Ställ in en gång, på ett ställe.
STEG 2
Doodle tillämpar detta vid varje bokning
Varje ny förfrågan kontrolleras först mot regeln. En förfrågan som skickas utanför arbetstid når aldrig kalendern överhuvudtaget.
STEG 3
Regeln sköter avtagningen
Regeln gäller även om ingen avböjer ett möte personligen eller förklarar en gräns i ett meddelande.
VARFÖR DET ÄR VIKTIGT
Människor underskattar lätt hur mycket tid man egentligen har till förfogande.
Vi behöver något som hjälper oss att skydda vår koncentrationstid på rätt sätt. Siffrorna talar sitt eget språk när det gäller de distraktioner vi regelbundet utsätts för, vilket gör att det tar längre tid att återfå koncentrationen och nå optimal prestanda.
25 min
Att återuppta avbrutet arbete
En fältstudie av informationsarbetare visade att det i genomsnitt tog 25 minuter och 26 sekunder att återuppta ett avbrutet arbete, ofta efter att man hunnit utföra två andra uppgifter däremellan. [4]
4,4 sekunder
Det räcker för att tredubbla antalet sekvensfel
I en studie från 2014 ledde avbrott på i genomsnitt 4,4 sekunder till att andelen sekvensfel tredubblades i den uppgift som deltagarna återvände till. [5]
68 %
Ägna tid åt uppgifter med lågt värde
Eagle Hill Consulting fann att 68 % av de amerikanska arbetstagarna regelbundet ägnar tid åt uppgifter med lågt värde och som är ineffektiva (2025). En standardinställning för teamet ger alla samma skydd. [6]
FÖR PRIVATPERSONER
Fyra inställningar som förhindrar att en hel dag blir omöjlig.
Protect on Pro sätter upp gränser i din egen kalender, så att en fullspäckad dag fortfarande blir hanterbar och en hektisk vecka lämnar utrymme för koncentration.
- Buffert15 eller 30 minuter
- Arbetstidautomatiskt avslag utanför
- Tidssynkronisering5/10/15/30 min
- Dagligt takmöten/dag
FÖR LAG
Samma regler, som tillämpas konsekvent inom hela teamet.
Bokningssidorna för team och Round Robin har samma skyddsmekanismer. En buffert, arbetstid och ett dagligt tak gäller för alla medlemmar, vilket innebär att rotationen tar hänsyn till varje medlems gränser.
- Reglerna tillämpas konsekvent i alla teammedlemmars kalendrar
- Bokningssidorna avrundas till samma tydliga intervall för hela teamet
- Ingen i rotationen tar på sig möten som resten av teamet har avböjt
FÖR ORGANISATIONEN
Ett enda skyddslager för hela organisationen.
Protect for Enterprise tillämpar buffertar, arbetstider, tidsjustering och dagliga tak som en policy för alla arbetsytor.
Ska detta införas i hela organisationen?
- Skydd för hela organisationen utan att någon inställning per användare krävs
- En administratör ställer in regeln en gång, och den gäller överallt
- Säkerställer smidigare efterlevnad av regional arbetsrätt
Fungerar med de verktyg som ditt team redan använder
FAQs
Protect fastställer minimikraven. Dina egna arbetstider och önskemål respekteras inom ramen för den policy som gäller, och det är just den policyn som gör att du slipper kämpa för att skydda din kalender mot alla andras veckoplaneringar.
APPENDIX
Sources and citations
Every figure on this page comes from independent, published research, named below.
|Figur
|Vad den mäter
|Period · underlag
|39 %
|Andel av den registrerade tiden som ägnats åt djupkoncentration
|[1] Hubstaff, Global Work Index 2026 · Över 140 000 arbetstagare
|13 minuter och 7 sekunder
|Genomsnittlig längd per fokuserad session, en minskning med 9 % från 14 minuter och 23 sekunder (2023–2025)
|[2] ActivTrak, 2026 State of the Workplace · 163 638 anställda
|50 %
|Hur mycket mer produktiva säger utvecklare som har tid för djupkoncentration att de känner sig
|[3] Forsgren m.fl., ”DevEx in Action”, ACM Queue, 2024 · 219 utvecklare
|25:26
|Genomsnittlig tid för att återuppta avbrutet arbete (minuter:sekunder)
|[4] Mark, Gonzalez och Harris, CHI 2005 · 24 informationsarbetare
|68 %
|Amerikanska arbetstagare ägnar regelbundet tid åt uppgifter av lågt värde och ineffektiva uppgifter
|[6] Eagle Hill Consulting, januari 2025 · 1 375 anställda
[5] Altmann, Trafton och Hambrick, ”Kortvariga avbrott kan störa tankegången”, Journal of Experimental Psychology: General, 2014.
Set it once.
Ställ in buffert, timmar och tak en gång. Dessa gäller från och med nästa bokning.