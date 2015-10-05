39 % Andel av den registrerade tiden som ägnats åt djupkoncentration [1] Hubstaff, Global Work Index 2026 · Över 140 000 arbetstagare

13 minuter och 7 sekunder Genomsnittlig längd per fokuserad session, en minskning med 9 % från 14 minuter och 23 sekunder (2023–2025) [2] ActivTrak, 2026 State of the Workplace · 163 638 anställda

50 % Hur mycket mer produktiva säger utvecklare som har tid för djupkoncentration att de känner sig [3] Forsgren m.fl., ”DevEx in Action”, ACM Queue, 2024 · 219 utvecklare

25:26 Genomsnittlig tid för att återuppta avbrutet arbete (minuter:sekunder) [4] Mark, Gonzalez och Harris, CHI 2005 · 24 informationsarbetare