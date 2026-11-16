iOS och Android
Samma smidiga upplevelse.
Varje kalender
Google, Microsoft 365 och iCloud.
Ett tryck
Snabbåtgärder inom räckhåll.
SÅ HÄR FUNGERAR DET
Kolla dagen, upptäck krocken, fortsätt framåt.
Doodle i mobilen visar alla kalendrar du har kopplat och sätter dagen i ordning, så oavsett om du är på väg till jobbet, mellan två mötesrum eller på ett ärende är nästa beslut bara ett tryck bort.
STEG 1
Se din dag
”Idag” visar dina möten, uppgifter och lediga tid i ordning, från alla kalendrar du har kopplat. Svep till i morgon eller välj vilket datum som helst.
STEG 2
Upptäck krocken
När möten krockar markerar Doodle dem på kalendern och visar hur många som krockar. Öppna krocken och välj vilket möte som ska flyttas.
STEG 3
Agera på mötet
Öppna vilket möte som helst för att se vilka som ska delta, meddela att du är försenad, ändra uppgifterna eller anslut dig till samtalet.
Varför det är viktigt
Dagen förändras snabbare än du hinner sätta dig vid datorn igen.
Möten flyttas, lokaler byts ut och det uppstår en tidskollision mellan två andra möten. Du får reda på det via din mobil, och det är där lösningen också borde finnas.
30%
Arbetar i mobilen under pendlingen
I Adobes undersökning bland 1 000 anställda i USA arbetar 30 % via sin mobil under pendlingen och 29 % vid privata ärenden. [1]
34%
Saknar appar för att få jobbet gjort i mobilen
Adobe fann att 42 % hämmas av begränsad programvarufunktionalitet på sin telefon, och 34 % av att de saknar de appar de behöver. [1]
70%
Säger att mobila verktyg är viktiga. Bara 53 % är nöjda
En Harris Poll-undersökning från 2026, där 2 208 timanställda i USA deltog, visade att 70 % anser att mobila verktyg är viktiga, medan endast 53 % är nöjda med de verktyg de har. [2]
DIN DAG
Vad som händer nu, vad som kommer sen
”Nu”-kortet visas högst upp på sidan ”Idag”: det möte du just deltar i och hur lång tid som återstår, eller den lediga tiden fram till nästa möte. Under ”Kommande” listas vad som följer, med buffertar och fokustid som en del av dagen.
- ”Nu”-kort med återstående tid och vad som kommer härnäst
- Möten, uppgifter och heldagshändelser i en lista
- Valfri dag från datumfältet eller datumväljaren
KONFLIKTER
Två möten, en tid. Ordna det innan du går in.
Överlappningar syns direkt i dagen, med en räkning av vad som krockar och vad du har tackat nej till. Öppna krocken och bestäm vad som ska flyttas.
- Krockar markeras i ”Idag” och på varje möte
- Överlappande möten jämförs i en och samma vy
- Tacka nej eller boka om direkt från telefonen
MÖTEN
Ändra mötet med några få tryck
Öppna ett möte för att se rummet, länken och vilka som har tackat ja. Ändra tid eller detaljer, lägg till deltagare eller tacka nej.
- Deltagare och deras svar på ett ögonkast
- Tid, plats, upprepning och anteckningar som du kan ändra på språng
- Försenad? Skicka meddelandet direkt från mötet
samtal
Delta i samtalet med ett enda tryck
Länkar till Doodle-videosamtal, Zoom, Microsoft Teams och Google Meet öppnas direkt från mötet.
- Anslut från ”Idag” eller direkt från mötet
- Inbyggda Doodle-videosamtal
- Möten du tackat nej till fälls ihop, så att dagen förblir överskådlig
VAD DU FÅR
Vad Doodle på mobilen kan göra idag
Finns nu för iPhone och Android.
”Idag” och ”Nu”-kortet
Din dag i ordning, med det som händer just nu högst upp.
- Finns nu
”Kommande” och datumväljare
Vad som står på tur idag, och vilken annan dag som helst med ett tryck.
- Finns nu
Konfliktdetektering
Möten som krockar markeras i dagen, och lösningen är bara ett tryck bort.
- Finns nu
Mötesinformation och redigering
Deltagare, länkar, plats och anteckningar – kan redigeras direkt från mobilen.
- Finns nu
Delta i samtal
Doodle-videosamtal, Zoom, Google Meet och Microsoft Teams, direkt från mötet.
- Finns nu
iOS-app
Samma dagsvy på iPhone, från App Store.
- Finns nu
Fungerar med de verktyg som ditt team redan använder
Vanliga frågor
Ja. Doodle finns på App Store för iPhone och på Google Play för Android.
BILAGA
|Siffra
|Vad den mäter
|Period · underlag
|30 % / 34 %
|Amerikanska anställda som arbetar via sin mobil under pendlingen och som saknar de appar de behöver på sin mobil
|[1] Adobe Acrobat, Undersökning om tekniska problem med mobila enheter, 2026 · 1 000 heltidsanställda i USA
|70 % / 53 %
|Timanställda som anser att mobila verktyg är viktiga och som är nöjda med sina egna
|[2] Harris Poll för DailyPay, september 2026 · 2 208 timanställda i USA
[1] omfattar även siffrorna 29 % och 42 %, som härrör från samma undersökning. Alla siffror på denna sida är hämtade från oberoende, publicerad forskning. Fullständiga källhänvisningar finns i tabellen.
Ta med dig dagen.
Ladda ner Doodle till iOS och Android redan idag.