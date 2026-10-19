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Chefsassistenter är så mycket mer än någon som sköter din kalender. De ser till att din tid går till de viktigaste delarna av din verksamhet, dina medarbetare och i många fall ditt liv. Det är ingen liten sak. I vissa organisationer är det de som styr allt bakom kulisserna. De får saker att hända genom att samla rätt personer på rätt plats, så att rätt beslut blir fattat. Jag ska visa hur en chefsassistents första veckor med en ny chef kan se ut, så att du får en inblick i deras värld. Om du själv är chefsassistent hoppas jag att du hittar några guldkorn att ta med dig. Ett färskt LinkedIn-inlägg om en välbetald tjänst som chefsassistent i London slutade med ett skämt: någon borde bygga ett verktyg som gör allt det här på egen hand. Svaren från chefsassistenter, stabschefer och headhunters strömmade in. Kalendrar, inkorgar och resor är bara den synliga delen av jobbet. Det som gör en chefsassistent exceptionell är omdöme: att avgöra vad som förtjänar chefens tid, att skydda chefens uppmärksamhet och att bli betrodd med saker som ingen skriver ner. Jag håller med dem. Här nedan ser du varför de första veckorna är så krävande, vilka frågor som är värda att ställa tidigt, en modell från CMI för att komma överens om vad du bestämmer, var Time OS tar över rutinadministrationen och en arbetsöverenskommelse att fylla i tillsammans med din chef.

De första veckorna Varför är de första veckorna med en ny chef så krävande? För att du lär känna en ny människa samtidigt som du sköter hens vecka. Vad som är viktigast, vilka personer som betyder något, hur chefen vill bli uppdaterad och när chefen behöver skyddas mot sin egen kalender. Inget av det pausar medan du lär dig. Det är ofta kalendern du bedöms på först. Prialtos Executive Productivity Report för 2025 frågade chefer vilka uppgifter deras assistenter tar hand om, och schemaläggning hamnade högst med 79 %, före resor och hantering av inkorgen. Folk märker en vecka som flyter långt innan de ser omdömet bakom den. Många chefsassistenter lär känna mer än en chef samtidigt. US Bureau of Labor Statistics konstaterar att ”många chefssekreterare och chefsassistenter stöttar mer än en chef i en organisation.” Två chefer betyder två uppsättningar prioriteringar, två uppsättningar människor och två uppsättningar vanor. Källor: Prialto, 2025 Executive Productivity Report · U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Outlook Handbook

Din första vecka Vad ska du fråga din nya chef under den första veckan? Frågorna som visar vad du ska skydda och vem som kommer först. De här fem är en bra början. 1. Hur ser en riktigt bra vecka ut för dig? Svaret visar vad du ska skydda innan du vet vem du ska säga nej till. 2. Vem får alltid tid, och vem ska gå via mig först? Den här kartan över människor är det som ingen överlämningsanteckning någonsin fångar helt. 3. När tänker du bäst? Det är det första tidsblocket att skydda. 4. Hur vill du bli uppdaterad? Före varje möte, när dagen börjar eller skriftligt kvällen innan. 5. Vad får jag aldrig flytta utan att fråga dig? Det blir din första lista över beslut att diskutera, och den blir kortare i takt med att förtroendet växer. Om du får tid med den som stöttade chefen före dig, fråga vad den personen hade velat veta under sin första månad. Det är ofta den mest användbara halvtimmen i hela överlämningen.

En enkel modell Hur bygger du förtroende hos en ny chef? Chartered Management Institute har en guide till lyckad delegering, och den börjar med att ni kommer överens om ramarna på en av tre nivåer: bestämma först efter en diskussion, bestämma och sedan återrapportera, eller bestämma själv. De flesta chefsassistenter börjar på den första nivån med en ny chef och arbetar sig fram till den sista. När ni säger nivåerna högt blir det tydligt för er båda hur långt ni har kommit. Välj ett steg för att se hur det ser ut i praktiken. I början Diskutera först Du föreslår, chefen bestämmer När förtroendet växer Bestäm och återrapportera Du bestämmer och håller chefen informerad När det är överenskommet Bestäm själv Ditt beslut, inom reglerna ni har satt Typiska beslut Nya typer av möten, personer du inte känner än och allt som rör chefens skyddade tid. Det här hjälper i Time OS Fokustid med automatiskt avböjande. Skydda chefens tanketid från första dagen, med ett meddelande som ni skriver tillsammans.

Frånvaro med automatiskt avböjande. Inbjudningar till frånvarodagar avböjs automatiskt, så att inget hamnar i kalendern medan du fortfarande lär dig mönstren. Varje steg uppåt är förtroende som du har förtjänat. Och när det står på papper behöver det inte förhandlas om varje gång kalendern blir full. Källa: CMI, Successful delegation

Så hjälper Time OS Var tar Time OS över administrationen åt dig? I den del som upprepas, så att mer av din vecka kan gå till det som kräver ditt omdöme. 1. Bokningssidor för rutinmöten. 1:1-möten, introduktionssamtal och genomgångar bokas utifrån din chefs faktiska tillgänglighet, utan en lång mejlkedja. 2. Regler som sätts en gång. Mötestider, buffertid och dagliga gränser gäller för varje bokning, så att du slipper försvara samma luckor varje vecka. 3. Gruppomröstningar för de stora mötena. Styrelsemöten, offsites och ledningsmöten får en tid som fungerar, och ingen behöver ett konto för att rösta. 4. Skyddad tid som förblir skyddad. Fokustid och frånvaro med automatiskt avböjande tackar nej till inbjudningar som krockar, med ett meddelande som ni har kommit överens om. Kan jag boka direkt i min chefs kalender? Time OS kan i dag inte boka för någon annans räkning. Din chef ansluter sin egen kalender och äger bokningssidorna och inställningarna, och ni sätter upp dem tillsammans. Den genomgången blir samtidigt ett bra samtal under första veckan om hur chefen vill arbeta. Enligt mig ger de bästa verktygen en chefsassistent tillbaka timmarna som går till logistik, och lämnar omdömet där det hör hemma: hos dig.

Testa Vad ska du komma överens om med din chef? Fyll i det här tillsammans med din chef första gången ni sätter er ner ordentligt. Varje del motsvarar en av åtta saker som är värda att reda ut under din första månad, och mätaren fylls i takt med att ni kommer överens. Kortet visar vilken inställning i Time OS som kan sköta varje rutinregel, och du kan skriva ut det eller spara det som PDF. Inget av det du kryssar i eller skriver sparas eller skickas. 0 / 8 Arbetsöverenskommelse Exempelsvar, ändra dem 0 av 8 överenskomna Precis i början Det är helt normalt under de första veckorna. Boka ett möte med din chef och börja med de fem frågorna i den här artikeln. Chef Jag vet hur en riktigt bra vecka ser ut för min chef. Sköts av: Mina anteckningar Så ser en riktigt bra vecka ut Kundsamtal på tisdagar och onsdagar, styrelseförberedelserna klara till torsdag och en lugnare fredagseftermiddag Jag vet vilka personer som alltid får tid, och hur var och en vill bli bokad. Sköts av: Mina anteckningar Nyckelpersoner och hur de vill bli bokade Styrelseordförande: 30 minuters förberedelsetid före varje möte Jag vet när min chef tänker bäst, och den tiden är skyddad. Sköts av: Fokustid med automatiskt avböjande Skyddad tid Djupt fokus måndag till torsdag kl. 8.00–9.30 Vi har kommit överens om vilka beslut jag fattar själv och vilka vi diskuterar först. Sköts av: Vår överenskommelse Jag bestämmer själv 1:1-möten, interna genomgångar, introduktionssamtal Jag bestämmer och återrapporterar Flyttar inom samma vecka, externa möten som följer det vanliga mönstret Vi diskuterar först Styrelse- och investerarmöten, allt under skyddad tid Rutinmöten bokas via bokningssidor. Sköts av: Bokningssidor Möten som folk bokar via en bokningssida 1:1-möten, introduktionssamtal, interna genomgångar Mötestider, buffertid och en daglig gräns är inställda efter hur chefen arbetar. Sköts av: Mötestider

Mötestider Sköts av: Buffertid

Buffertid Sköts av: Mötesgränser Möten från kl. 7.00 7.30 8.00 8.30 9.00 9.30 10.00 Möten till kl. 15.00 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 19.00 Mellanrum mellan möten Inget 5 minuter 10 minuter 15 minuter 30 minuter Max antal möten per dag Ingen gräns 3 4 5 6 7 8 10 Frånvarodagar är markerade och avböjer inbjudningar automatiskt. Sköts av: Frånvaro med automatiskt avböjande Frånvarodagar Semester och resdagar i kalendern två veckor i förväg, med ett meddelande som vi har kommit överens om Vi har en regelbunden avstämning där vi går igenom veckan som kommer tillsammans. Sköts av: Vår överenskommelse Vår avstämning Arbetsöverenskommelse Arbetsöverenskommelse med Din chef En bra vecka Kundsamtal på tisdagar och onsdagar, styrelseförberedelserna klara till torsdag och en lugnare fredagseftermiddag Kvar att komma överens om · Sköts av: Mina anteckningar

Nyckelpersoner Styrelseordförande: 30 minuters förberedelsetid före varje möte Kvar att komma överens om · Sköts av: Mina anteckningar

Skyddad tid Djupt fokus måndag till torsdag kl. 8.00–9.30 Kvar att komma överens om · Sköts av: Fokustid med automatiskt avböjande

Jag bestämmer själv 1:1-möten, interna genomgångar, introduktionssamtal Kvar att komma överens om · Sköts av: Vår överenskommelse

Jag bestämmer och återrapporterar Flyttar inom samma vecka, externa möten som följer det vanliga mönstret Kvar att komma överens om · Sköts av: Vår överenskommelse

Vi diskuterar först Styrelse- och investerarmöten, allt under skyddad tid Kvar att komma överens om · Sköts av: Vår överenskommelse

Bokas via bokningssidor 1:1-möten, introduktionssamtal, interna genomgångar Kvar att komma överens om · Sköts av: Bokningssidor

Mötestider 9.30 till 17.30 Kvar att komma överens om · Sköts av: Mötestider

Mellanrum mellan möten 15 minuter Kvar att komma överens om · Sköts av: Buffertid

Mötesgräns 6 per dag Kvar att komma överens om · Sköts av: Mötesgränser

Frånvarodagar Semester och resdagar i kalendern två veckor i förväg, med ett meddelande som vi har kommit överens om Kvar att komma överens om · Sköts av: Frånvaro med automatiskt avböjande

Vår avstämning Fredagar kl. 16.30, 20 minuter, för att gå igenom nästa vecka Kvar att komma överens om · Sköts av: Vår överenskommelse Skriv ut eller spara som PDF Vill du att rutinreglerna sköts åt dig? Begär en demonstration Bygger på den här artikeln. Inget av det du kryssar i eller skriver sparas eller skickas. Var börjar du? 1. Boka ett ordentligt möte under den första veckan. Trettio minuter med de fem frågorna ovan. 2. Kom överens om era nivåer. Vilka beslut ni diskuterar, vilka du återrapporterar och vilka som är dina. 3. Ställ in rutinreglerna i verktyget. Tider, mellanrum, gränser och bokningssidor, så att administrationen rullar på medan du lär känna människorna.

Vanliga frågor Frågor som nya chefsassistenter ställer Vad ska en ny chefsassistent fokusera på under de första 30 dagarna? + − Att lära känna chefens prioriteringar och människorna runt chefen, att komma överens om vilka beslut du kan fatta själv och att få kalenderns rutindelar att flyta. Då får du utrymme för de bedömningar som bygger förtroende. Vilka frågor ska jag ställa till en ny chef? + − Kan en assistent sköta en chefs bokningssidor? + − Behöver de som bokar möten med min chef ett Doodle-konto? + − Vilka kalendrar fungerar Time OS med? + − Om du är några veckor in med en ny chef och det fortfarande känns mycket är det helt normalt. Förtroendet som det här jobbet bygger på växer fram ett bra beslut i taget, och inget av de besluten fattas av en bokningssida. Låt verktygen bära rutinen och lägg din tid där den gör skillnad. Vad ska du fråga din chef om först? Begär en demonstration