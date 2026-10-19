Direktionsassistenter er så meget mere end en, der styrer din kalender. De sørger for, at din tid går til de vigtigste dele af din forretning, dine medarbejdere og i mange tilfælde dit liv. Det er ingen lille bedrift. I nogle organisationer er det dem, der styrer det hele bag kulisserne. De får tingene til at ske ved at samle de rette mennesker på det rette sted, så den rette beslutning bliver truffet. Jeg vil vise dig, hvordan en direktionsassistents første uger med en ny chef kan se ud, så du får et indblik i deres verden. Hvis du selv er direktionsassistent, håber jeg, at du finder et par guldkorn, du kan tage med dig. Et nyligt LinkedIn-opslag om et godt betalt job som direktionsassistent i London sluttede med en joke: nogen burde bygge et værktøj, der klarer det hele selv. Svarene fra direktionsassistenter, stabschefer og headhuntere væltede ind. Kalendere, indbakker og rejser er kun den synlige del af jobbet. Det, der gør en direktionsassistent exceptionel, er dømmekraft: at afgøre, hvad der fortjener chefens tid, at beskytte chefens opmærksomhed og at blive betroet ting, som ingen skriver ned. Jeg er enig med dem. Nedenfor kan du se, hvorfor de første uger er så krævende, hvilke spørgsmål det er værd at stille tidligt, en model fra CMI til at aftale, hvad du beslutter, hvor Time OS tager rutinearbejdet fra dig, og en samarbejdsaftale, du kan udfylde sammen med din chef.

De første uger Hvorfor er de første uger med en ny chef så krævende? Fordi du skal lære et nyt menneske at kende, mens du styrer vedkommendes uge. Hvad der har førsteprioritet, hvilke mennesker der betyder noget, hvordan din chef gerne vil briefes, og hvornår chefen skal beskyttes mod sin egen kalender. Intet af det står på pause, mens du lærer. Det er ofte kalenderen, du bliver bedømt på først. Prialtos Executive Productivity Report fra 2025 spurgte ledere, hvilke opgaver deres assistenter tager sig af, og planlægning lå øverst med 79 %, foran rejser og styring af indbakken. Folk lægger mærke til en uge, der kører gnidningsfrit, længe før de ser dømmekraften bag den. Mange direktionsassistenter skal lære mere end én chef at kende på én gang. US Bureau of Labor Statistics skriver, at ”mange direktionssekretærer og direktionsassistenter støtter mere end én leder i en organisation.” To chefer betyder to sæt prioriteter, to sæt mennesker og to sæt vaner. Kilder: Prialto, 2025 Executive Productivity Report · U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Outlook Handbook

Din første uge Hvad skal du spørge din nye chef om i den første uge? De spørgsmål, der fortæller dig, hvad du skal beskytte, og hvem der kommer først. De her fem er et godt sted at starte. 1. Hvordan ser en rigtig god uge ud for dig? Svaret fortæller dig, hvad du skal beskytte, før du ved, hvem du skal sige nej til. 2. Hvem får altid tid, og hvem skal gå gennem mig først? Det kort over mennesker er den del, som ingen overdragelsesnote nogensinde fanger helt. 3. Hvornår tænker du bedst? Det er den første tidsblok, du skal beskytte. 4. Hvordan vil du gerne briefes? Før hvert møde, når dagen starter, eller skriftligt aftenen før. 5. Hvad må jeg aldrig flytte uden at spørge dig? Det er din første liste over beslutninger, I skal drøfte, og den bliver kortere, efterhånden som tilliden vokser. Hvis du kan få tid med den, der støttede chefen før dig, så spørg, hvad vedkommende gerne ville have vidst i sin første måned. Det er ofte den mest nyttige halve time i hele overdragelsen.

En enkel model Hvordan opbygger du et tillidsforhold til en ny chef? Chartered Management Institute har en vejledning i god uddelegering, og den starter med at aftale rammerne på et af tre niveauer: beslut først efter en drøftelse, beslut og orientér bagefter, eller beslut selv. De fleste direktionsassistenter starter på det første niveau med en ny chef og arbejder sig op til det sidste. Når I aftaler niveauerne højt og tydeligt, kan I begge se, hvor langt I er nået. Vælg et trin for at se, hvad det betyder i praksis. I starten Drøft først Du foreslår, chefen beslutter Når tilliden vokser Beslut, og orientér bagefter Du beslutter og holder chefen orienteret Når det er aftalt Beslut selv Dit valg, inden for de regler, I har sat Typiske beslutninger Nye typer møder, mennesker, du ikke kender endnu, og alt, der rører ved chefens beskyttede tid. Det hjælper i Time OS Fokustid med automatisk afvisning. Beskyt chefens tænketid fra første dag med en afvisningsbesked, I skriver sammen.

Fravær med automatisk afvisning. Invitationer til fraværsdage bliver afvist automatisk, så intet lander, mens du stadig er ved at lære mønstrene at kende. Hvert skridt op ad niveauerne er tillid, du har gjort dig fortjent til. Og når det står på skrift, skal det ikke forhandles igen, hver gang kalenderen bliver travl. Kilde: CMI, Successful delegation

Sådan hjælper Time OS Hvor tager Time OS det administrative arbejde fra dig? I den del, der gentager sig, så mere af din uge går til de beslutninger, der kræver din dømmekraft. 1. Bookingsider til rutinemøder. 1:1-møder, introduktionsopkald og gennemgange bliver booket ud fra din chefs faktiske tilgængelighed, uden en lang række mails. 2. Regler, der sættes én gang. Mødetider, buffertid og daglige grænser gælder for hver booking, så du ikke skal forsvare de samme huller hver uge. 3. Gruppeafstemninger til de store møder. Bestyrelsesmøder, offsites og ledermøder får et tidspunkt, der passer, og ingen behøver en konto for at stemme. 4. Beskyttet tid, der forbliver beskyttet. Fokustid og fravær med automatisk afvisning siger nej til invitationer, der overlapper, med en besked, I har aftalt. Kan jeg booke direkte i min chefs kalender? Time OS kan i dag ikke booke på vegne af en anden. Din chef forbinder sin egen kalender og ejer bookingsiderne og indstillingerne, og I sætter dem op sammen. Den opsætning er samtidig en god samtale i den første uge om, hvordan chefen helst vil arbejde. Efter min mening giver de bedste værktøjer en direktionsassistent de timer tilbage, der går med logistik, og lader dømmekraften blive, hvor den hører hjemme: hos dig.

Prøv det Hvad vil du aftale med din chef? Udfyld den her sammen med din chef, første gang I sætter jer ned i ro og mag. Hver del svarer til en af otte ting, som det er værd at få på plads i din første måned, og måleren fyldes op, efterhånden som I bliver enige. Kortet viser, hvilken indstilling i Time OS der kan klare hver rutineregel, og du kan printe det eller gemme det som PDF. Intet af det, du krydser af eller skriver, bliver gemt eller sendt. 0 / 8 Samarbejdsaftale Eksempelsvar, ret dem 0 ud af 8 aftalt I er lige begyndt Det er helt normalt i de første uger. Book et møde med din chef, og start med de fem spørgsmål i denne artikel. Chef Jeg ved, hvordan en rigtig god uge ser ud for min chef. Klares af: Mine noter Sådan ser en rigtig god uge ud Kundeopkald tirsdag og onsdag, bestyrelsesforberedelse færdig inden torsdag og en roligere fredag eftermiddag Jeg kender de mennesker, der altid får tid, og ved, hvordan hver af dem gerne vil bookes. Klares af: Mine noter Nøglepersoner, og hvordan de gerne vil bookes Bestyrelsesformand: 30 minutters forberedelse før hvert møde Jeg ved, hvornår min chef tænker bedst, og den tid er beskyttet. Klares af: Fokustid med automatisk afvisning Beskyttet tid Fordybelse mandag til torsdag kl. 8.00–9.30 Vi har aftalt, hvilke beslutninger jeg træffer selv, og hvilke vi drøfter først. Klares af: Vores aftale Jeg beslutter selv 1:1-møder, interne gennemgange, introduktionsopkald Jeg beslutter og orienterer bagefter Flytninger inden for samme uge, eksterne møder, der følger det sædvanlige mønster Vi drøfter det først Bestyrelses- og investormøder, alt i den beskyttede tid Rutinemøder bliver booket via bookingsider. Klares af: Bookingsider Møder, som folk booker via en bookingside 1:1-møder, introduktionsopkald, interne gennemgange Mødetider, buffertid og en daglig grænse er sat op, så de passer til chefens måde at arbejde på. Klares af: Mødetider

Mødetider Klares af: Buffertid

Buffertid Klares af: Mødegrænser Møder fra kl. 7.00 7.30 8.00 8.30 9.00 9.30 10.00 Møder indtil kl. 15.00 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 19.00 Pause mellem møder Ingen 5 minutter 10 minutter 15 minutter 30 minutter Højst antal møder om dagen Ingen grænse 3 4 5 6 7 8 10 Fraværsdage er markeret og afviser invitationer automatisk. Klares af: Fravær med automatisk afvisning Fraværsdage Ferier og rejsedage står i kalenderen to uger frem, med en afvisningsbesked, vi har aftalt Vi har et fast statusmøde, hvor vi ser på den kommende uge sammen. Klares af: Vores aftale Vores statusmøde Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale med Din chef En god uge Kundeopkald tirsdag og onsdag, bestyrelsesforberedelse færdig inden torsdag og en roligere fredag eftermiddag Mangler at blive aftalt · Klares af: Mine noter

Nøglepersoner Bestyrelsesformand: 30 minutters forberedelse før hvert møde Mangler at blive aftalt · Klares af: Mine noter

Beskyttet tid Fordybelse mandag til torsdag kl. 8.00–9.30 Mangler at blive aftalt · Klares af: Fokustid med automatisk afvisning

Jeg beslutter selv 1:1-møder, interne gennemgange, introduktionsopkald Mangler at blive aftalt · Klares af: Vores aftale

Jeg beslutter og orienterer bagefter Flytninger inden for samme uge, eksterne møder, der følger det sædvanlige mønster Mangler at blive aftalt · Klares af: Vores aftale

Vi drøfter det først Bestyrelses- og investormøder, alt i den beskyttede tid Mangler at blive aftalt · Klares af: Vores aftale

Booket via bookingsider 1:1-møder, introduktionsopkald, interne gennemgange Mangler at blive aftalt · Klares af: Bookingsider

Mødetider 9.30 til 17.30 Mangler at blive aftalt · Klares af: Mødetider

Pause mellem møder 15 minutter Mangler at blive aftalt · Klares af: Buffertid

Mødegrænse 6 om dagen Mangler at blive aftalt · Klares af: Mødegrænser

Fraværsdage Ferier og rejsedage står i kalenderen to uger frem, med en afvisningsbesked, vi har aftalt Mangler at blive aftalt · Klares af: Fravær med automatisk afvisning

Vores statusmøde Fredag kl. 16.30, 20 minutter, hvor vi ser på næste uge Mangler at blive aftalt · Klares af: Vores aftale Print eller gem som PDF Vil du have rutinereglerne klaret for dig? Book en demo Bygger på denne artikel. Intet af det, du krydser af eller skriver, bliver gemt eller sendt. Hvor starter du? 1. Book et ordentligt møde i den første uge. Tredive minutter med de fem spørgsmål ovenfor. 2. Aftal jeres niveauer. Hvilke beslutninger I drøfter, hvilke du orienterer om bagefter, og hvilke der er dine. 3. Sæt rutinereglerne op i værktøjet. Tider, pauser, grænser og bookingsider, så det administrative kører, mens du lærer menneskerne at kende.

FAQ Spørgsmål, som nye direktionsassistenter stiller Hvad skal en ny direktionsassistent fokusere på i de første 30 dage? + − At lære chefens prioriteter og menneskerne omkring chefen at kende, at aftale, hvilke beslutninger du kan træffe selv, og at få rutinedelen af kalenderen til at køre gnidningsfrit. Så har du plads til de beslutninger, der kræver din dømmekraft og opbygger tillid. Hvilke spørgsmål skal jeg stille en ny chef? + − Kan en assistent styre en chefs bookingsider? + − Skal folk, der booker tid hos min chef, have en Doodle-konto? + − Hvilke kalendere fungerer Time OS med? + − Hvis du er et par uger inde med en ny chef, og det stadig føles som meget, er det helt normalt. Den tillid, som jobbet bygger på, vokser frem én god beslutning ad gangen, og ingen af de beslutninger bliver truffet af en bookingside. Lad værktøjerne bære rutinen, og brug din tid dér, hvor den tæller. Hvad vil du spørge din chef om først? Book en demo