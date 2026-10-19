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Skal du støtte en ny chef?Sådan får du mest ud af de første 30 dage.
Kalender, indbakke og rejser er den synlige del af jobbet. Her kan du se, hvordan du hurtigere opbygger den tillid, der ligger bag, og samtidig slipper for det gentagne administrative arbejde.
- Udfordringen
- En ny chef og en fuld kalender
- Løsningen
- Aftal reglerne tidligt, og automatisér det, der gentager sig
Direktionsassistenter er så meget mere end en, der styrer din kalender. De sørger for, at din tid går til de vigtigste dele af din forretning, dine medarbejdere og i mange tilfælde dit liv. Det er ingen lille bedrift.
I nogle organisationer er det dem, der styrer det hele bag kulisserne. De får tingene til at ske ved at samle de rette mennesker på det rette sted, så den rette beslutning bliver truffet. Jeg vil vise dig, hvordan en direktionsassistents første uger med en ny chef kan se ud, så du får et indblik i deres verden. Hvis du selv er direktionsassistent, håber jeg, at du finder et par guldkorn, du kan tage med dig.
Et nyligt LinkedIn-opslag om et godt betalt job som direktionsassistent i London sluttede med en joke: nogen burde bygge et værktøj, der klarer det hele selv. Svarene fra direktionsassistenter, stabschefer og headhuntere væltede ind. Kalendere, indbakker og rejser er kun den synlige del af jobbet. Det, der gør en direktionsassistent exceptionel, er dømmekraft: at afgøre, hvad der fortjener chefens tid, at beskytte chefens opmærksomhed og at blive betroet ting, som ingen skriver ned. Jeg er enig med dem.
Nedenfor kan du se, hvorfor de første uger er så krævende, hvilke spørgsmål det er værd at stille tidligt, en model fra CMI til at aftale, hvad du beslutter, hvor Time OS tager rutinearbejdet fra dig, og en samarbejdsaftale, du kan udfylde sammen med din chef.
De første uger
Hvorfor er de første uger med en ny chef så krævende?
Fordi du skal lære et nyt menneske at kende, mens du styrer vedkommendes uge. Hvad der har førsteprioritet, hvilke mennesker der betyder noget, hvordan din chef gerne vil briefes, og hvornår chefen skal beskyttes mod sin egen kalender. Intet af det står på pause, mens du lærer.
Det er ofte kalenderen, du bliver bedømt på først. Prialtos Executive Productivity Report fra 2025 spurgte ledere, hvilke opgaver deres assistenter tager sig af, og planlægning lå øverst med 79 %, foran rejser og styring af indbakken. Folk lægger mærke til en uge, der kører gnidningsfrit, længe før de ser dømmekraften bag den.
Mange direktionsassistenter skal lære mere end én chef at kende på én gang. US Bureau of Labor Statistics skriver, at ”mange direktionssekretærer og direktionsassistenter støtter mere end én leder i en organisation.” To chefer betyder to sæt prioriteter, to sæt mennesker og to sæt vaner.
Kilder: Prialto, 2025 Executive Productivity Report · U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Outlook Handbook
Din første uge
Hvad skal du spørge din nye chef om i den første uge?
De spørgsmål, der fortæller dig, hvad du skal beskytte, og hvem der kommer først. De her fem er et godt sted at starte.
- Hvordan ser en rigtig god uge ud for dig? Svaret fortæller dig, hvad du skal beskytte, før du ved, hvem du skal sige nej til.
- Hvem får altid tid, og hvem skal gå gennem mig først? Det kort over mennesker er den del, som ingen overdragelsesnote nogensinde fanger helt.
- Hvornår tænker du bedst? Det er den første tidsblok, du skal beskytte.
- Hvordan vil du gerne briefes? Før hvert møde, når dagen starter, eller skriftligt aftenen før.
- Hvad må jeg aldrig flytte uden at spørge dig? Det er din første liste over beslutninger, I skal drøfte, og den bliver kortere, efterhånden som tilliden vokser.
Hvis du kan få tid med den, der støttede chefen før dig, så spørg, hvad vedkommende gerne ville have vidst i sin første måned. Det er ofte den mest nyttige halve time i hele overdragelsen.
En enkel model
Hvordan opbygger du et tillidsforhold til en ny chef?
Chartered Management Institute har en vejledning i god uddelegering, og den starter med at aftale rammerne på et af tre niveauer: beslut først efter en drøftelse, beslut og orientér bagefter, eller beslut selv. De fleste direktionsassistenter starter på det første niveau med en ny chef og arbejder sig op til det sidste. Når I aftaler niveauerne højt og tydeligt, kan I begge se, hvor langt I er nået. Vælg et trin for at se, hvad det betyder i praksis.
Typiske beslutninger
Nye typer møder, mennesker, du ikke kender endnu, og alt, der rører ved chefens beskyttede tid.
Det hjælper i Time OS
- Fokustid med automatisk afvisning. Beskyt chefens tænketid fra første dag med en afvisningsbesked, I skriver sammen.
- Fravær med automatisk afvisning. Invitationer til fraværsdage bliver afvist automatisk, så intet lander, mens du stadig er ved at lære mønstrene at kende.
Hvert skridt op ad niveauerne er tillid, du har gjort dig fortjent til. Og når det står på skrift, skal det ikke forhandles igen, hver gang kalenderen bliver travl.
Kilde: CMI, Successful delegation
Sådan hjælper Time OS
Hvor tager Time OS det administrative arbejde fra dig?
I den del, der gentager sig, så mere af din uge går til de beslutninger, der kræver din dømmekraft.
- Bookingsider til rutinemøder. 1:1-møder, introduktionsopkald og gennemgange bliver booket ud fra din chefs faktiske tilgængelighed, uden en lang række mails.
- Regler, der sættes én gang. Mødetider, buffertid og daglige grænser gælder for hver booking, så du ikke skal forsvare de samme huller hver uge.
- Gruppeafstemninger til de store møder. Bestyrelsesmøder, offsites og ledermøder får et tidspunkt, der passer, og ingen behøver en konto for at stemme.
- Beskyttet tid, der forbliver beskyttet. Fokustid og fravær med automatisk afvisning siger nej til invitationer, der overlapper, med en besked, I har aftalt.
Kan jeg booke direkte i min chefs kalender?
Time OS kan i dag ikke booke på vegne af en anden. Din chef forbinder sin egen kalender og ejer bookingsiderne og indstillingerne, og I sætter dem op sammen. Den opsætning er samtidig en god samtale i den første uge om, hvordan chefen helst vil arbejde.
Efter min mening giver de bedste værktøjer en direktionsassistent de timer tilbage, der går med logistik, og lader dømmekraften blive, hvor den hører hjemme: hos dig.
Prøv det
Hvad vil du aftale med din chef?
Udfyld den her sammen med din chef, første gang I sætter jer ned i ro og mag. Hver del svarer til en af otte ting, som det er værd at få på plads i din første måned, og måleren fyldes op, efterhånden som I bliver enige. Kortet viser, hvilken indstilling i Time OS der kan klare hver rutineregel, og du kan printe det eller gemme det som PDF. Intet af det, du krydser af eller skriver, bliver gemt eller sendt.
SamarbejdsaftaleEksempelsvar, ret dem
0 ud af 8 aftalt
I er lige begyndt
Det er helt normalt i de første uger. Book et møde med din chef, og start med de fem spørgsmål i denne artikel.
- Klares af: Mine noter
- Klares af: Mine noter
- Klares af: Fokustid med automatisk afvisning
- Klares af: Vores aftale
- Klares af: Bookingsider
- Klares af: Mødetider
- Klares af: Buffertid
- Klares af: Mødegrænser
- Klares af: Fravær med automatisk afvisning
- Klares af: Vores aftale
Samarbejdsaftale
Samarbejdsaftale med Din chef
- En god ugeKundeopkald tirsdag og onsdag, bestyrelsesforberedelse færdig inden torsdag og en roligere fredag eftermiddagMangler at blive aftalt · Klares af: Mine noter
- NøglepersonerBestyrelsesformand: 30 minutters forberedelse før hvert mødeMangler at blive aftalt · Klares af: Mine noter
- Beskyttet tidFordybelse mandag til torsdag kl. 8.00–9.30Mangler at blive aftalt · Klares af: Fokustid med automatisk afvisning
- Jeg beslutter selv1:1-møder, interne gennemgange, introduktionsopkaldMangler at blive aftalt · Klares af: Vores aftale
- Jeg beslutter og orienterer bagefterFlytninger inden for samme uge, eksterne møder, der følger det sædvanlige mønsterMangler at blive aftalt · Klares af: Vores aftale
- Vi drøfter det førstBestyrelses- og investormøder, alt i den beskyttede tidMangler at blive aftalt · Klares af: Vores aftale
- Booket via bookingsider1:1-møder, introduktionsopkald, interne gennemgangeMangler at blive aftalt · Klares af: Bookingsider
- Mødetider9.30 til 17.30Mangler at blive aftalt · Klares af: Mødetider
- Pause mellem møder15 minutterMangler at blive aftalt · Klares af: Buffertid
- Mødegrænse6 om dagenMangler at blive aftalt · Klares af: Mødegrænser
- FraværsdageFerier og rejsedage står i kalenderen to uger frem, med en afvisningsbesked, vi har aftaltMangler at blive aftalt · Klares af: Fravær med automatisk afvisning
- Vores statusmødeFredag kl. 16.30, 20 minutter, hvor vi ser på næste ugeMangler at blive aftalt · Klares af: Vores aftale
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Bygger på denne artikel. Intet af det, du krydser af eller skriver, bliver gemt eller sendt.
Hvor starter du?
- Book et ordentligt møde i den første uge. Tredive minutter med de fem spørgsmål ovenfor.
- Aftal jeres niveauer. Hvilke beslutninger I drøfter, hvilke du orienterer om bagefter, og hvilke der er dine.
- Sæt rutinereglerne op i værktøjet. Tider, pauser, grænser og bookingsider, så det administrative kører, mens du lærer menneskerne at kende.
FAQ
Spørgsmål, som nye direktionsassistenter stiller
At lære chefens prioriteter og menneskerne omkring chefen at kende, at aftale, hvilke beslutninger du kan træffe selv, og at få rutinedelen af kalenderen til at køre gnidningsfrit. Så har du plads til de beslutninger, der kræver din dømmekraft og opbygger tillid.
Hvis du er et par uger inde med en ny chef, og det stadig føles som meget, er det helt normalt. Den tillid, som jobbet bygger på, vokser frem én god beslutning ad gangen, og ingen af de beslutninger bliver truffet af en bookingside. Lad værktøjerne bære rutinen, og brug din tid dér, hvor den tæller.
Hvad vil du spørge din chef om først?Book en demo
Kilder
- 1.Prialto, 2025 Executive Productivity Report. Undersøgelse blandt 508 ledere i USA og dele af Europa, foråret 2025
- 2.U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Outlook Handbook: Secretaries and Administrative Assistants, opdateret 27. august 2026
- 3.Chartered Management Institute, Successful delegation (vejledning)
Prialto-undersøgelsen bygger på deltagernes egne svar og er lavet af en virksomhed, der sælger assistenttjenester. BLS beskriver arbejdsmarkedet i USA.
Mere tid til det arbejde, kun du kan gøre.
Se, hvordan bookingsider, mødetider og automatisk afvisning klarer det administrative arbejde, der gentager sig, så mere af din uge går til det, der kræver din dømmekraft. Vi viser det i en rigtig kalender.