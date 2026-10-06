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Head of Product Marketing

Chirag Harendra

Chirag er Head of Product Marketing hos Doodle. Han har i mere end 15 år stået i spidsen for go-to-market-strategien hos cloud- og enterprise-SaaS-virksomheder.

Hos Doodle skriver han datahistorierne: researchbaserede artikler om, hvor teams' tid bliver af, mange med en beregner, så læserne kan regne på deres egen uge.

Data story author, Chirag Harendra

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