For et par uger siden sad jeg med på et opkald med en direktionsassistent i USA. Mod slutningen gav hun os et praj, vi ikke havde bedt om:

”Ingen har rigtig tid i Thanksgiving-ugen.”

Tidligere i samme opkald havde hun forklaret, hvordan hun får svar fra folk, der ikke tjekker deres mails. Om fredagen siger hun til dem, at hun beslutter sig på onsdag.

Det er Thanksgiving-ugen fortalt i to sætninger. Fem dages arbejde pakket ned i to og en halv, som en kabinekuffert, der ikke helt vil lukke. Og et sted i de dage skal selve højtiden stadig planlægges: hvem der er vært, hvilken dag der passer, hvem der tager tærten med.

Sådan ser jeg det. De planer bliver ikke lagt på en ledig eftermiddag, for der er ingen. De bliver lagt på en telefon, i de 20 minutter mellem ét møde og det næste.

Her i Storbritannien er der slet ingen Thanksgiving. Jeg ser det hele fra sidelinjen, lidt misundelig på den lange weekend.