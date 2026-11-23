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Din Thanksgiving,planlagt mellem to møder
Fem dages møder, to og en halv dag til at holde dem, og en tærte, der stadig mangler en dato.
Lavet af et menneske, med hjælp fra AI
- Onsdagen før Thanksgiving
- 45 % af en almindelig dag
- Thanksgiving-dagen
- 1/10 af en almindelig torsdag
- Samme dag i Canada
- 93 % af det normale
For et par uger siden sad jeg med på et opkald med en direktionsassistent i USA. Mod slutningen gav hun os et praj, vi ikke havde bedt om:
”Ingen har rigtig tid i Thanksgiving-ugen.”
Tidligere i samme opkald havde hun forklaret, hvordan hun får svar fra folk, der ikke tjekker deres mails. Om fredagen siger hun til dem, at hun beslutter sig på onsdag.
Det er Thanksgiving-ugen fortalt i to sætninger. Fem dages arbejde pakket ned i to og en halv, som en kabinekuffert, der ikke helt vil lukke. Og et sted i de dage skal selve højtiden stadig planlægges: hvem der er vært, hvilken dag der passer, hvem der tager tærten med.
Sådan ser jeg det. De planer bliver ikke lagt på en ledig eftermiddag, for der er ingen. De bliver lagt på en telefon, i de 20 minutter mellem ét møde og det næste.
Her i Storbritannien er der slet ingen Thanksgiving. Jeg ser det hele fra sidelinjen, lidt misundelig på den lange weekend.
Doodle-data
Sådan ser Thanksgiving-ugen ud
Jeg ville vide, om presset er reelt, så jeg kiggede på vores egne tal: hvor mange i USA der fik et møde booket eller en afstemning besvaret på hver dag i Thanksgiving-ugen 2025, sammenlignet med en almindelig uge samme efterår.
Det er reelt. Mandag og tirsdag ligger på tre fjerdedele til fire femtedele af en almindelig dag. Onsdag falder til 45 %. På selve Thanksgiving-dagen er det 10 %, en tiendedel af en almindelig torsdag, og fredag kommer sig knap nok. I Canada, Storbritannien og Tyskland ligger samme torsdag på tæt ved 90 % af det normale.
Det er heller ikke en enlig svale. I Thanksgiving-ugen 2024 var billedet næsten det samme: onsdag på 49 %, torsdag på 10 %.
Doodle-data. Hver søjle viser antallet af arrangører i det pågældende land, hvis møde blev booket, eller hvis afstemning, sign-up sheet eller session fik en deltager den dag, i procent af samme ugedag i fire almindelige uger mellem 20. oktober og 21. november 2025. Kun relative tal.
Mandag
Find hullerne
Doodle-appen åbner med et kort overblik: hvor mange møder du har, dine opgaver, din fokustid, og hvornår dagen starter. Nedenunder viser ”I dag” det møde, du er i, hvor lang tid der er tilbage, og den ledige tid inden det næste.
Overblikket: dagen opsummeret, før den starter.
Lad os sige, at mandagen viser 8 møder og én konflikt. Konflikten bliver løst først: afvis det ene møde, eller flyt det, direkte fra selve mødet. Så får du øje på det. Der er et hul på 20 minutter kl. 11.40.
En konflikt markeret på ”Nu”-kortet, klar til at blive løst fra mødet.
Tirsdag
Send afstemningen i hullet
Det hul er nok. Tilføj dine venner, vælg tre tidspunkter til Friendsgiving (Thanksgiving med vennerne), og så går der en gruppeafstemning ud. Gør som direktionsassistenten: send den tirsdag, og fortæl alle, at du beslutter dig onsdag.
Vælg et par tidspunkter, og så går der en gruppeafstemning ud.
Hun fortalte os, at hendes yndlingsøjeblik er, når afstemningen viser, hvilken dato der vandt, så hun ikke skal kigge 25 forskellige datoer igennem. Til Friendsgiving er der færre gæster, men samme regel gælder.
Onsdag
Book den ved gaten
Når det bliver onsdag, har alle stemt, og Doodle markerer det bedste tidspunkt. Åbn afstemningen, og book det fra din telefon, mellem sikkerhedskontrollen og boarding.
Stemmerne er inde: søndag vinder, klar til at blive booket.
Hvis dit opkald kl. 15 starter, mens du stadig står i køen til sikkerhedskontrollen, så tryk på ”Forsinket”. Doodle giver de rigtige personer besked, og teksten er allerede skrevet.
”Forsinket”: hvem der skal have besked, hvor forsinket du er, beskeden skrevet.
Torsdag
Lad kalenderen sige nej
Indstil fravær med et kort svar, før du tager af sted. Mens du er væk, afviser Doodle nye invitationer for dig efter de regler, du har sat. Afstemningen er klaret, Friendsgiving er booket, og det eneste, der er tilbage på torsdag, er kalkunen.
En kort uge efterlader dig med en telefon og en håndfuld huller på 20 minutter. Doodle-appen følger med alle Doodle-abonnementer, så du kan sende afstemningen i det første.
Det er i hullerne, planerne bliver til.Hent appen
Skærmbillederne viser demodata. Appen viser dine egne møder og kalendere.
Send afstemningen i hullet.
Hent Doodle-appen til iOS eller Android. Den følger med alle Doodle-abonnementer.