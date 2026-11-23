कुछ हफ़्ते पहले मैं अमेरिका की एक एग्ज़िक्यूटिव असिस्टेंट के साथ एक कॉल में बैठा था। कॉल के आख़िर में उन्होंने बिना पूछे ही हमें पहले से आगाह कर दिया: “थैंक्सगिविंग वाले हफ़्ते में असल में कोई भी खाली नहीं होता।” उसी कॉल में पहले उन्होंने बताया था कि जो लोग अपना ईमेल नहीं देखते, उनसे वे जवाब कैसे निकलवाती हैं। वे उन्हें शुक्रवार को ही बता देती हैं कि वे बुधवार को फ़ैसला करेंगी। दो वाक्यों में यही है थैंक्सगिविंग का हफ़्ता। पाँच दिन का काम ढाई दिन में ठूँसा हुआ, उस केबिन बैग की तरह जिसकी ज़िप पूरी तरह बंद ही नहीं होती। और इन्हीं दिनों में कहीं न कहीं त्योहार की प्लानिंग भी करनी है: मेज़बान कौन होगा, कौन-सा दिन सबके लिए ठीक है, पाई कौन लाएगा। मेरी राय में, ये प्लान किसी खाली दोपहर में नहीं बनते, क्योंकि ऐसी कोई दोपहर होती ही नहीं। ये फ़ोन पर बनते हैं, एक मीटिंग और अगली मीटिंग के बीच के 20 मिनट में। यहाँ UK में थैंक्सगिविंग होता ही नहीं। मैं इसे दूर से देख रहा हूँ, और लंबे वीकेंड को देखकर थोड़ी जलन भी होती है।

Doodle डेटा थैंक्सगिविंग का हफ़्ता कैसा दिखता है मैं जानना चाहता था कि समय की यह तंगी सच में होती है या नहीं, इसलिए मैंने अपने ही आँकड़े देखे: थैंक्सगिविंग 2025 के हफ़्ते के हर दिन अमेरिका में कितने लोगों की कोई मीटिंग बुक हुई, या उनके पोल पर किसी ने जवाब दिया, और उसकी तुलना उसी पतझड़ के एक आम हफ़्ते से की। थैंक्सगिविंग का हफ़्ता 2025, अमेरिका Doodle डेटा 82 75 45 10 13 57 87 सोम 24 मंगल 25 बुध 26 गुरु 27 शुक्र 28 शनि 29 रवि 30 आम दिन = 100 तंगी सच में है। सोमवार और मंगलवार आम दिन के 75 से 80% के आसपास रहते हैं। बुधवार को यह 45% पर आ जाता है। थैंक्सगिविंग के दिन यह 10% रह जाता है, यानी आम गुरुवार का दसवाँ हिस्सा, और शुक्रवार भी मुश्किल से ही उबर पाता है। कनाडा, UK और जर्मनी में उसी गुरुवार को आँकड़ा आम दिन के लगभग 90% पर रहता है। थैंक्सगिविंग का दिन 2025, देश के हिसाब से Doodle डेटा अमेरिका 10 कनाडा 93 UK 88 जर्मनी 88 आम दिन = 100 और यह कोई एक बार की बात भी नहीं है। 2024 में थैंक्सगिविंग का हफ़्ता भी लगभग ऐसा ही था: बुधवार 49% पर, गुरुवार 10% पर। Doodle डेटा। हर पट्टी उस दिन उस देश से काम कर रहे उन आयोजकों की संख्या दिखाती है, जिनकी मीटिंग बुक हुई, या जिनके पोल, sign-up sheet या सेशन में कोई प्रतिभागी जुड़ा। यह संख्या 20 अक्टूबर और 21 नवंबर 2025 के बीच के चार आम हफ़्तों में हफ़्ते के उसी दिन के प्रतिशत के रूप में दी गई है। सिर्फ़ तुलनात्मक आँकड़े।

सोमवार गैप ढूँढें Doodle ऐप एक छोटे सारांश से खुलता है: आपकी कितनी मीटिंग्स हैं, आपके टास्क, आपका फोकस टाइम, और दिन कब शुरू होता है। उसके नीचे “आज” स्क्रीन दिखाती है कि आप किस मीटिंग में हैं, उसमें कितना समय बचा है, और अगली मीटिंग से पहले कितना खाली समय है। सारांश: दिन शुरू होने से पहले पूरा दिन एक नज़र में। मान लीजिए, सोमवार को 8 मीटिंग्स हैं और एक टकराव। पहले टकराव सुलझाएँ: सीधे मीटिंग से ही एक को अस्वीकार करें, या उसका समय बदलें। फिर आपको वह दिखता है। सुबह 11:40 पर 20 मिनट का गैप है। “अभी” कार्ड पर चिह्नित एक टकराव, जिसे सीधे मीटिंग से सुलझाया जा सकता है।

मंगलवार गैप में ही पोल भेजें इतना गैप काफ़ी है। अपने दोस्तों को जोड़ें, फ़्रेंड्सगिविंग (दोस्तों के साथ थैंक्सगिविंग की दावत) के लिए तीन समय चुनें, और एक ग्रुप पोल भेज दिया जाता है। वैसे ही करें जैसे वह EA करती हैं: पोल मंगलवार को भेजें, और सबको बता दें कि फ़ैसला बुधवार को होगा। कुछ समय चुनें, और एक ग्रुप पोल भेज दिया जाता है। उन्होंने हमें बताया कि उनका पसंदीदा पल वह होता है, जब पोल बता देता है कि कौन-सी तारीख़ जीती, ताकि उन्हें 25 अलग-अलग तारीख़ें न खंगालनी पड़ें। फ़्रेंड्सगिविंग में मेहमान कम होते हैं, पर नियम वही है।

बुधवार बोर्डिंग गेट पर ही बुक करें बुधवार तक वोट आ चुके होते हैं, और Doodle सबसे अच्छा समय चिह्नित कर देता है। पोल खोलें और अपने फ़ोन से ही बुक कर दें, सिक्योरिटी चेक और बोर्डिंग के बीच। वोट आ गए: रविवार जीता, बुक करने के लिए तैयार। अगर आपकी दोपहर 3 बजे की कॉल तब शुरू हो जाए, जब आप अभी सिक्योरिटी की लाइन में ही हों, तो “देर हो रही है” पर टैप करें। Doodle सही लोगों को बता देता है, और मैसेज पहले से लिखा होता है। “देर हो रही है”: किसे बताना है, कितनी देर होगी, मैसेज तैयार।

गुरुवार कैलेंडर को ना कहने दें निकलने से पहले एक छोटे-से जवाब के साथ आउट ऑफ़ ऑफ़िस सेट करें। आपकी ग़ैरमौजूदगी में Doodle आपके तय किए गए नियमों के हिसाब से आपकी ओर से नए इनवाइट अस्वीकार कर देता है। पोल हो गया, फ़्रेंड्सगिविंग बुक हो गया, और गुरुवार को अब बस एक ही काम बचा है: टर्की। छोटे हफ़्ते में आपके पास बस एक फ़ोन और 20-20 मिनट के कुछ गैप बचते हैं। Doodle ऐप हर Doodle प्लान के साथ आता है, ताकि आप पहले ही गैप में पोल भेज सकें। प्लान गैप में ही बनते हैं। ऐप डाउनलोड करें स्क्रीन में डेमो डेटा दिखाया गया है। ऐप में आपकी अपनी मीटिंग्स और कैलेंडर दिखते हैं।