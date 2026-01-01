६५०+
2025 में प्रति भर्तीकर्ता निर्धारित साक्षात्कार, 2022 से 128% अधिक। [1]
26%
तेज़: स्वचालित साक्षात्कार अनुसूचीकरण बनाम मैनुअल। [2]
सत्तासीस प्रतिशत
सहायकों में से कहते हैं कि शेड्यूलिंग संभालना उनका सबसे आम कार्य है। [3]
हमारी टीम की समय-सारिणी असमान रूप से विभाजित है, इसलिए इस टूल के उपयोग से हमारी दक्षता में काफी वृद्धि हुई है। इसके बिना योजना बनाना मैं सोच भी नहीं सकता!
यह कैसे काम करता है
एक बार प्रकाशित करें। पृष्ठ होस्ट चुनता है।
चरण 1
पूरी टीम के लिए एक ही लिंक
पूरी टीम के लिए एक ही पेज। बुकिंग करने वाले को यह जानने की ज़रूरत नहीं कि कौन फ्री है, कौन छुट्टी पर है, या किसकी बारी है।
चरण 2
परिवर्तन, या एक साथ सभी
राउंड रॉबिन अगली बुकिंग को अगले सदस्य को भेजता है। कलेक्टिव पूरे समूह को कमरे में रखता है। दोनों एक ही पेज से चलते हैं। आप सेटिंग्स में एक चुनते हैं।
चरण 3
पहले हर कैलेंडर जाँचा गया
जब कोई आवश्यक व्यक्ति व्यस्त होता है, तो उसके जुड़े प्रत्येक कैलेंडर में उसकी उपलब्धता स्वचालित रूप से छिपा दी जाती है। यह पेज उन लोगों को दोहराकर बुक नहीं कर सकता।
यह क्यों मायने रखता है
वही दो लोग हर बैठक लेते हैं।
मीटिंग उस व्यक्ति के पास जाती है जिसे बुक करना सबसे आसान हो, और अक्सर वही दो लोग होते हैं क्योंकि हमेशा से ऐसा ही होता आया है। टीमों को रोटा आवंटित करने का एक अधिक निष्पक्ष तरीका चाहिए, बस आंकड़ों को देखिए।
5% से 35% तक
काम के बारे में
300 से अधिक संगठनों में स्वतंत्र शोध से पता चला कि सबसे व्यस्त 3 से 5 प्रतिशत कर्मचारी सभी मूल्यवान सहयोग का 20 से 35 प्रतिशत उत्पन्न करते हैं। एक बुकिंग पेज दिखाता है कि यह कहाँ लैंड करता है। [4]
59%
अधिक बोझ, वही लोग
59% प्रशासनिक पेशेवरों का कहना है कि 2021 के बाद से उनकी जिम्मेदारियों में काफी विस्तार हुआ है (वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स अलायंस, 2026, 3,221 प्रतिक्रियाएं)। [5]
13 + 9
तेरह अंदर, नौ बाहर
एक सामान्य B2B खरीद निर्णय में खरीद संगठन के भीतर तेरह लोग और उसके बाहर नौ लोग शामिल होते हैं। एक टीम पेज समय प्रस्तावित करने से पहले प्रत्येक जुड़े कैलेंडर की जाँच करता है। [6]
TWO MODES
Rotate to one person, or bring in the whole team.
दोनों एक ही पृष्ठ पर रहते हैं। अंतर यह है कि बैठक को आप में से एक की आवश्यकता है या कई लोगों की। राउंड रॉबिन बोझ को बाँटता है। कलेक्टिव समूह को एक साथ लाता है।
- Round robin
- Team
अगली बुकिंग अगले सदस्य को दी जाती है।
केवल ऐसी स्लॉट में जो व्यक्ति वास्तव में रख सकता है। इसका उपयोग वहां करें जहां काम एक-दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है और लोड ऐसा नहीं होना चाहिए: आने वाली पूछताछ, पहली कॉल, कार्यालय समय, सहायता कॉल, पहली दौर की साक्षात्कार।
कनेक्टेड कैलेंडर पर व्यस्त कोई भी व्यक्ति स्वचालित रूप से छोड़ दिया जाता है, इसलिए रोटेशन कभी भी किसी को ऐसी मीटिंग में बुक नहीं करता जिसमें वह शामिल नहीं हो सकता।
- सामूहिक, सह-आयोजित
- उद्यम
पेज पर मौजूद हर कोई बुकिंग में शामिल है।
यह पेज केवल वे समय ही सुझाता है जो एक साथ सभी के लिए काम करते हैं। इसका उपयोग तब करें जब बैठक को वास्तव में समूह की आवश्यकता हो: एक पैनल, अकाउंट लीड के साथ एक तकनीकी गहन-अध्ययन, एक समीक्षा जिसके लिए दोनों पक्षों की आवश्यकता हो।
सह-होस्टेड पेज एक एंटरप्राइज़ क्षमता है। राउंड रॉबिन और टीम पेज, टीम पर हैं।
BY TEAM
हर कार्यप्रवाह में फिट बैठता है, जैसा आपको ज़रूरत हो।
चाहे आप गुणवत्तापूर्ण अनुभव, तेज़ आउटपुट, या अधिक निष्पक्ष वितरण की तलाश में हों, राउंड रॉबिन प्रत्येक कैलेंडर की जाँच करता है जिसे किसी सदस्य ने कनेक्ट किया है, और टीम द्वारा पहले से निर्धारित कार्य-समय और बफ़र नियमों को लागू करता है।
REVENUE
Inbound piles onto the same two reps
Routing misfires and leads go cold while somebody works out whose turn it was.
पहली बैठक जल्दी होती है, और काम अपने आप बँट जाता है।
केपीआई: पहली बैठक का समय, लीड प्रतिक्रिया समय, टीम कवरेज।
TALENT AND HR
एक पाँच-सदस्यीय पैनल, जिसे हर चरण में मैन्युअल रूप से प्रबंधित किया जाता है।
Plus a candidate who doesn't work for you, across two time zones.
इंटरव्यू जल्दी होते हैं, और उम्मीदवार एक लिंक देखता है।
केपीआई: इंटरव्यू तक का समय, भर्ती तक का समय, उम्मीदवार ड्रॉप-ऑफ।
SUPPORT AND SUCCESS
One person ends up carrying the week
Because their link is the one people happen to have.
टीम में कवरेज साझा किया गया।
केपीआई: प्रतिक्रिया समय, कवरेज, प्रति व्यक्ति बैठकें।
WHAT YOU GET
Time OS: now and next
Team booking page
One page for the team, with the whole team behind the link.
- Available now
- Team
Round Robin distribution
The next booking goes to the next member, and only into a slot they can keep.
- Available now
- Team
Everyone at once
The collective mode: one booking, several hosts, offered only when all of them are free.
- Available now
- Team
Team Directory
Browse the team by department, see who's free soonest, and book the right person directly.
- Available now
- Team
Double-booking prevention
Busy time on any connected calendar is hidden from the page automatically, for every member.
- Available now
- Team
Co-hosted meetings
Several named hosts on one page, for the meetings that need more than one of you.
- Available now
- Team
Booking on behalf
For the person who runs somebody else's diary, with that person's rules respected.
- Available now
- उद्यम
Group polls with a co-host
Two people running the same poll, for meetings where finding the time is the hard part.
- Coming soon
- Team
Co-hosted pages
Routes each meeting to the right person, and flags it when the load drifts. Part of the Enterprise plan.
- Coming soon
- उद्यम
FAQs
नहीं। लिंक वाला कोई भी व्यक्ति बिना खाता बनाए और कुछ भी इंस्टॉल किए बुक कर सकता है। आपके पेज पर खाते और जुड़े कैलेंडर मायने रखते हैं, क्योंकि इन्हीं से पता चलता है कि कौन उपलब्ध है।
APPENDIX
Every number on this page comes from independent, published research. Full citations in the table.
|Figure
|What it measures
|Period · basis
|६५०+
|2025 में प्रति भर्तीकर्ता निर्धारित वार्षिक साक्षात्कार, 2022 से 128% की वृद्धि
|[1] ग्रीनहाउस, द हायर स्टैंडर्ड, मार्च 2026 · 6,000+ उत्तरी अमेरिकी संगठन
|छब्बीस प्रतिशत
|स्वचालित साक्षात्कार अनुसूचीकरण मैन्युअल की तुलना में कितना तेज़ है (माध्यिका 3.7 बनाम 5 घंटे)
|[2] ऐशबी, टैलेंट ट्रेंड्स रिपोर्ट: भर्ती संचालन बेंचमार्क, 2026 · 54 मिलियन आवेदन
|सत्तासीस प्रतिशत
|कार्यकारी सहायक जो समय-सारिणी संभालते हैं, उनका सबसे सामान्य कार्य
|[3] प्रियाल्टो, 2025 कार्यकारी उत्पादकता रिपोर्ट · 508 कार्यकारी
|3–5% / 20–35%
|मूल्य-वर्धित सहयोग के उस हिस्से को उत्पन्न करने वाले कर्मचारियों का हिस्सा
|[4] क्रॉस, रेबेले और ग्रांट, "कोलैबोरेटिव ओवरलोड," हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, 2016 · 300+ संगठन
|59%
|प्रशासनिक पेशेवर जिनकी जिम्मेदारियाँ 2021 से काफी बढ़ गई हैं
|[5] वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स अलायंस, ग्लोबल स्किल्स मैट्रिक्स 2026 · 3,221 प्रतिक्रियाएँ, 69 देश
|13 + 9
|एक सामान्य B2B खरीद निर्णय में शामिल लोग, खरीद संगठन के अंदर और बाहर
|[6] फॉरेस्टर, द स्टेट ऑफ़ बिज़नेस बाइंग 2026 · लगभग 18,000 व्यावसायिक खरीदार
उपयोग करता है आपकी टीम पहले से ही उपयोग करती है
Bring us the rotation that keeps landing on one person.
The inbound queue, the interview loop, the rota one person is already carrying. We'll turn it into one page, and show you where the load has been going.