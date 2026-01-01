केवल ऐसी स्लॉट में जो व्यक्ति वास्तव में रख सकता है। इसका उपयोग वहां करें जहां काम एक-दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है और लोड ऐसा नहीं होना चाहिए: आने वाली पूछताछ, पहली कॉल, कार्यालय समय, सहायता कॉल, पहली दौर की साक्षात्कार।

कनेक्टेड कैलेंडर पर व्यस्त कोई भी व्यक्ति स्वचालित रूप से छोड़ दिया जाता है, इसलिए रोटेशन कभी भी किसी को ऐसी मीटिंग में बुक नहीं करता जिसमें वह शामिल नहीं हो सकता।