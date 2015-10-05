यह क्यों मायने रखता है

मानव आसानी से यह कम आँकते हैं कि वास्तव में कितना समय उपलब्ध है।

हमें अपने ध्यान समय की ठीक से रक्षा करने के लिए कुछ चाहिए। जब हम नियमित रूप से जिन विकर्षणों का सामना करते हैं, उनकी संख्या खुद ही अपनी कहानी कहती है, जिससे फिर से ध्यान केंद्रित करने और सर्वोत्तम प्रदर्शन तक पहुँचने में अधिक समय लगता है।