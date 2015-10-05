39%
ट्रैक किए गए समय में से गहरे ध्यान में जाता है, दिन में लगभग 2 से 3 घंटे। [1]
13 मी 7 सेकंड
क्या औसत केंद्रित सत्र दो वर्षों में 9% कम हो गया है। [2]
पचास प्रतिशत
डेवलपर्स कहते हैं कि जब समर्पित ध्यान समय निर्धारित किया जाता है तो वे अधिक उत्पादक महसूस करते हैं। [3]
मैंने वर्षों से Doodle को बेहद उपयोगी और विश्वसनीय पाया है। यह एकमात्र शेड्यूलिंग टूल है जिसका मैं उपयोग करूंगा। आसान, भरोसेमंद, Outlook और Google कैलेंडर दोनों में आसानी से एकीकृत हो जाता है।
यह कैसे काम करता है
नियम एक बार सेट करें। यह हर बुकिंग पर लागू रहता है।
एक बार प्रोटेक्ट चालू हो जाने पर, यह स्वचालित रूप से हर नई बुकिंग पर लागू हो जाता है, चाहे वह आपका कैलेंडर हो, आपकी टीम का हो, या संगठन के हर वर्कस्पेस का।
चरण 1
अपने नियम निर्धारित करें
मीटिंग्स के बीच बफ़र समय, कार्य घंटे, दैनिक मीटिंग सीमा, और मीटिंग की शुरुआत का समय कैसे साफ़ अंतरालों में गोल हो। एक बार, एक ही जगह सेट करें।
चरण 2
डूडल हर बुकिंग पर इसे लागू करता है।
हर नई अनुरोध को पहले नियम के अनुसार जांचा जाता है। कार्य समय के बाहर की कोई भी अनुरोध पहले ही कैलेंडर तक नहीं पहुँचती।
चरण 3
नियम कमी करता है।
यह नियम तब भी लागू रहता है जब कोई हाथ मिलाकर मिलने से इनकार नहीं करता या संदेश में किसी सीमा की व्याख्या नहीं करता।
यह क्यों मायने रखता है
मानव आसानी से यह कम आँकते हैं कि वास्तव में कितना समय उपलब्ध है।
हमें अपने ध्यान समय की ठीक से रक्षा करने के लिए कुछ चाहिए। जब हम नियमित रूप से जिन विकर्षणों का सामना करते हैं, उनकी संख्या खुद ही अपनी कहानी कहती है, जिससे फिर से ध्यान केंद्रित करने और सर्वोत्तम प्रदर्शन तक पहुँचने में अधिक समय लगता है।
25 मिनट
अधूरी रह गई कार्यवाही फिर से शुरू करने के लिए
सूचना कर्मियों पर किए गए एक क्षेत्रीय अध्ययन में पाया गया कि रुके हुए काम को फिर से शुरू करने में औसतन 25 मिनट 26 सेकंड लगते थे, अक्सर बीच में दो अन्य कार्यों के बाद। [4]
4.4 सेकंड
क्या यह त्रुटियों को तीन गुना करने के लिए पर्याप्त है?
2014 के एक अध्ययन में, औसतन 4.4 सेकंड के विघटन ने उस कार्य में अनुक्रम त्रुटियों की दर को तीन गुना बढ़ा दिया, जिस पर लोग वापस लौटे थे। [5]
68%
कम मूल्य वाले कार्यों पर समय व्यतीत करें
ईगल हिल कंसल्टिंग ने पाया कि 68% अमेरिकी कर्मचारी नियमित रूप से कम-मूल्य वाले, अकुशल कार्यों में समय व्यतीत करते हैं (2025)। एक टीम डिफ़ॉल्ट सभी को समान सुरक्षा प्रदान करता है। [6]
व्यक्तियों के लिए
चार सेटिंग्स जो पूरे दिन को असंभव होने से रोकती हैं।
Protect on Pro आपके स्वयं के कैलेंडर पर सीमाएँ निर्धारित करता है, ताकि एक पूरा दिन रहने योग्य बना रहे और एक व्यस्त सप्ताह में ध्यान केंद्रित करने के लिए जगह बनी रहे।
- बफर15 या 30 मिनट
- काम के घंटेबाहर स्वतः अस्वीकार
- समय संरेखण5/10/15/30 मिनट
- दैनिक सीमाबैठकें/दिन
टीमों के लिए
एक ही नियम, पूरे टीम में लगातार लागू।
टीम बुकिंग पेज और राउंड रॉबिन को समान सुरक्षा प्राप्त होती है। प्रत्येक सदस्य पर एक बफ़र, कार्य घंटे, और एक दैनिक सीमा लागू होती है, ताकि रोटेशन प्रत्येक सदस्य की सीमाओं का सम्मान करे।
- नियम हर टीम सदस्य के कैलेंडर पर लगातार लागू होते हैं
- बुकिंग पेज टीम-व्यापी रूप से एक ही साफ़ अंतराल तक गोल हो जाते हैं
- रोटेशन में कोई भी व्यक्ति उन मीटिंग्स को नहीं लेता है जिन्हें टीम के बाकी सदस्यों ने अस्वीकार कर दिया है
संगठन के लिए
पूरे संगठन के लिए एक सुरक्षा परत।
प्रोटेक्ट फॉर एंटरप्राइज प्रत्येक वर्कस्पेस में नीति के रूप में बफ़र्स, कार्य घंटे, समय संरेखण और दैनिक सीमाएँ लागू करता है।
संगठन में इसे लागू कर रहे हैं?
- प्रति-उपयोगकर्ता सेटअप की आवश्यकता के बिना संगठन-व्यापी सुरक्षा
- एक प्रशासक नियम एक बार निर्धारित करता है, जो हर जगह लागू हो जाता है
- आपके क्षेत्रीय रोजगार कानून के साथ बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करें
उपयोग करता है आपकी टीम पहले से ही उपयोग करती है
FAQs
Protect न्यूनतम निर्धारित करता है। लागू होने वाली किसी भी नीति के तहत आपके अपने काम के घंटे और प्राथमिकताओं का सम्मान किया जाता है, और यही नीति आपको बाकी सभी के सप्ताह के सामने अपने कैलेंडर की रक्षा करने से बचाती है।
APPENDIX
Sources and citations
Every figure on this page comes from independent, published research, named below.
|आकृति
|यह क्या मापता है
|अवधि · आधार
|39%
|गहन एकाग्रता में बिताए गए ट्रैक किए गए समय का हिस्सा
|[1] हबस्टाफ, 2026 वैश्विक कार्य सूचकांक · 140,000+ कर्मचारी
|13 मी 7 सेकंड
|औसत ध्यान केंद्रित सत्र, 14 मिनट 23 सेकंड (2023 से 2025) से 9% कम
|[2] एक्टिवट्रैक, 2026 कार्यस्थल की स्थिति · 163,638 कर्मचारी
|पचास प्रतिशत
|गहन कार्य के समय के साथ डेवलपर्स कितना अधिक उत्पादक महसूस करते हैं
|[3] फोर्सग्रेन एट अल., "डेवएक्स इन एक्शन", एसीएम क्यू, 2024 · 219 डेवलपर्स
|पच्चीस:छब्बीस
|बाधित कार्य को फिर से शुरू करने का औसत समय (मिनट:सेकंड)
|[4] मार्क, गोंजालेज और हैरिस, CHI 2005 · 24 सूचना कार्यकर्ता
|68%
|अमेरिकी कर्मचारी नियमित रूप से कम-मूल्य वाले, अकुशल कार्यों में समय बिता रहे हैं।
|[6] ईगल हिल कंसल्टिंग, जनवरी 2025 · 1,375 कर्मचारी
[5] ऑल्टमैन, ट्रैफ़्टन और हैम्ब्रिक, "क्षणिक व्यवधान विचार की धारा को पटरी से उतार सकते हैं," जर्नल ऑफ़ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी: जनरल, 2014।
Set it once.
बफर, घंटे और कैप एक बार सेट करें। ये अगली बुकिंग से लागू होंगे।