सहयोग कक्ष

47%, 11 ऐप्स डिजिटल कर्मचारी जिन्हें अपनी आवश्यक जानकारी खोजने में कठिनाई होती है, और औसतन उपयोग किए जाने वाले अनुप्रयोग [1] गार्टनर, डिजिटल वर्कर एक्सपीरियंस सर्वे, 2022 (प्रकाशित 2023) · 4,861 कर्मचारी

56% ज्ञान-कर्मचारी जिन्हें अक्सर आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी से पूछना या बैठक निर्धारित करनी पड़ती है। [3] एटलसियन, स्टेट ऑफ टीम्स 2025 · 12,000 ज्ञान कर्मचारी