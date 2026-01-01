मैं हमेशा वैश्विक बैठकों का आयोजन करने के लिए डूडल का उपयोग करता हूँ। इसका उपयोग करना बहुत आसान है और इसका मतलब है कि बिना कई बार ईमेल आदान-प्रदान किए सभी के लिए उपयुक्त समय ढूंढना आसान हो जाता है।
यह कैसे काम करता है
The room opens with the meeting, and stays after.
कोलैबोरेशन रूम अपने आप डूडल में पहले से सेट की गई मीटिंग से खुल जाते हैं, और काम पूरा होने पर अपने आप बंद हो जाते हैं।
चरण 1
बैठक बुक करें, कमरा लें
Doodle के माध्यम से निर्धारित हर मीटिंग सीधे अपने स्वयं के सहयोग कक्ष में खोली जा सकती है। वीडियो अंतर्निहित है।
चरण 2
Meet, record, and transcribe natively
एचडी और एसडी वीडियो, रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्शन सभी कमरे के अंदर चलते हैं।
चरण 3
The room closes itself when the work is done
निष्क्रिय कमरे स्वचालित रूप से संग्रहीत हो जाते हैं, इसलिए रिकॉर्डिंग और प्रतिलेख व्यवस्थित रहते हैं, बिना किसी के बाद में सफाई किए।
यह क्यों मायने रखता है
छह हफ्ते बाद, रिकॉर्डिंग कहाँ है?
अधिकांश टीमें अपनी कॉल्स रिकॉर्ड करती हैं। टीम द्वारा उपयोग किए जाने वाले हर टूल में रिकॉर्डिंग को फिर से ढूंढना अक्सर कहने जितना आसान नहीं होता।
47%
डिजिटल कर्मचारी अपनी ज़रूरत की जानकारी खोजने के लिए संघर्ष करते हैं।
गार्टनर ने 2022 में 4,861 डिजिटल कर्मचारियों का सर्वेक्षण किया। वे औसतन 11 एप्लिकेशन का उपयोग करते हैं, जो 2019 में छह थे। [1]
एक हजार दो सौ
ऐप प्रतिदिन स्विच करता है
हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के शोध (2022) ने तीन फॉर्च्यून 500 कंपनियों में 137 लोगों पर नज़र रखी। नौकरी बदलने के बाद खुद को नई स्थिति के अनुसार ढालने में उन्हें प्रति सप्ताह चार घंटे से भी कम समय लगता था। [2]
56%
अक्सर जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी से पूछना या बैठक बुक करनी पड़ती है।
एटलसियन के 'स्टेट ऑफ टीम्स 2025' ने 12,000 ज्ञान कर्मचारियों का सर्वेक्षण किया। एक रिकॉर्डिंग जिसे लोग ढूंढ सकते हैं, वह बुक करनी वाली एक मीटिंग कम है। [3]
बैठक जहाँ आयोजित होती है, वहीं रिकॉर्डिंग और प्रतिलेखन।
रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्शन कमरे के अंदर ही होते हैं, इसलिए जो कुछ भी रिकॉर्ड होता है, वह उसी मीटिंग से जुड़ा रहता है जिससे वह आया है।
- हर कमरे में अंतर्निहित एचडी और एसडी वीडियो
- रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्शन सीधे कमरे में ही चलते हैं
- डेस्कटॉप या मोबाइल पर सक्रिय कमरे से काम करता है
GUESTS AND ACCESS
Bring in the people who need to be there, without extra setup
External guests can join a Collaboration Room with a defined guest role, so partners and clients get in without you managing a separate access list for every call.
- A dedicated external guests role for partner and client calls
- No plugin or account required for guests to join
- Rooms archive automatically once the work is finished
संगठन के लिए
आपकी संस्था वास्तव में खोज सकती है और जिस पर भरोसा कर सकती है, उस बैठक का एक रिकॉर्ड।
क्योंकि रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्शन कमरे के भीतर ही होते हैं, जो कुछ भी कैप्चर होता है वह संबंधित बैठक, टीम और क्लाइंट से जुड़ा रहता है।
क्लाइंट कॉल
रिकॉर्ड किया गया · प्रतिलिपि तैयार की गई
टीम सिंक
रिकॉर्ड किया गया · प्रतिलिपि तैयार की गई
साझेदार समीक्षा
रिकॉर्ड किया गया · प्रतिलिपि तैयार की गई
उपयोग करता है आपकी टीम पहले से ही उपयोग करती है
FAQs
No. Video, recording, and transcription all run natively inside the room, so there's no separate video vendor to configure or pay for.
परिशिष्ट
स्रोत और उद्धरण
ऊपर दी गई प्रत्येक आकृति स्वतंत्र, प्रकाशित शोध से ली गई है, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है।
|आकृति
|यह क्या मापता है
|अवधि · आधार
|47%, 11 ऐप्स
|डिजिटल कर्मचारी जिन्हें अपनी आवश्यक जानकारी खोजने में कठिनाई होती है, और औसतन उपयोग किए जाने वाले अनुप्रयोग
|[1] गार्टनर, डिजिटल वर्कर एक्सपीरियंस सर्वे, 2022 (प्रकाशित 2023) · 4,861 कर्मचारी
|56%
|ज्ञान-कर्मचारी जिन्हें अक्सर आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी से पूछना या बैठक निर्धारित करनी पड़ती है।
|[3] एटलसियन, स्टेट ऑफ टीम्स 2025 · 12,000 ज्ञान कर्मचारी
|1,200/दिन, ~4 घंटे/सप्ताह
|प्रति ज्ञान कर्मचारी प्रति दिन औसत ऐप स्विच और प्रत्येक स्विच के बाद पुनः ध्यान केंद्रित करने में साप्ताहिक रूप से व्यतीत समय
|[2] मूर्ति, दडलानी और दास, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, 2022 · 137 उपयोगकर्ता, तीन फॉर्च्यून 500 कंपनियाँ
Give every meeting a room, and a record worth keeping.
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