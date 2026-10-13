एक मीटिंग की असली कीमत क्या है?
आप जो भी सैलरी देते हैं, उसका बड़ा हिस्सा मीटिंग्स में जाता है, और बजट में ये शायद ही कभी दिखती हैं। जानिए, इनकी कीमत कैसे आँकें, और इनमें से कुछ घंटे कैसे वापस पाएँ।
यूज़ केस
डेटा पर आधारित लेख और रिसर्च, कि आपकी टीम के दिन कहाँ जाते हैं, आपकी भूमिका और आपके उद्योग के हिसाब से लिखे गए।
आप जो भी सैलरी देते हैं, उसका बड़ा हिस्सा मीटिंग्स में जाता है, और बजट में ये शायद ही कभी दिखती हैं। जानिए, इनकी कीमत कैसे आँकें, और इनमें से कुछ घंटे कैसे वापस पाएँ।
अपनी टीम चुनें। कई लेखों में एक कैलकुलेटर भी है।
5 लेख
आज़माएँ
इस लेख से क्या लीड टाइम आपकी हायरिंग के समय का छिपा हुआ आधा हिस्सा है?
आज प्रति हायर इंतज़ार
21 दिन
आपके लक्ष्य पर प्रति हायर इंतज़ार
9 दिन
जो इंतज़ार बचा रहता हैजो इंतज़ार आप हटाते हैं
हर तिमाही उम्मीदवारों के बचे दिन
144 दिन
प्रति हायर इंतज़ार = पहले इंटरव्यू तक के दिन + (दौरों की संख्या में से 1 घटाकर) × दौरों के बीच के दिन। यह उन कैलेंडर दिनों को गिनता है जितना उम्मीदवार इंतज़ार करता है, और सिर्फ़ आपके डाले गए आँकड़ों का इस्तेमाल करता है।
हम आपको आपके अपने कैलेंडर पर Doodle दिखाएँगे।