घड़ियाँ एक घंटा पीछे होंगी।आपकी मीटिंग्स का क्या होगा?
यूरोप में घड़ियाँ रविवार, 25 अक्टूबर को पीछे होती हैं। अमेरिका 1 नवंबर तक रुकता है। एक हफ़्ते के लिए अटलांटिक की दूरी एक घंटा कम हो जाती है, और हमारा डेटा दिखाता है कि अटलांटिक पार की मीटिंग्स के लिए यह साल के सबसे अच्छे हफ़्तों में से एक है।
- बीच का हफ़्ता
- 25 से 31 अक्टूबर 2026
- लंदन से न्यूयॉर्क
- 4 घंटे का अंतर, 25 से 31 अक्टूबर
- काम के घंटों के बाहर की मीटिंग्स
- 13 से 19% कम
साल में दो बार घड़ियाँ बदलती हैं, और दोनों ही बार यूरोप और उत्तरी अमेरिका उन्हें एक ही दिन नहीं बदलते। ज़्यादातर लोगों को इसका पता तब चलता है, जब हर हफ़्ते होने वाली कोई कॉल एक घंटा पहले या एक घंटा देर से आ जाती है।
हम सबके साथ ऐसा हुआ है। पूरे हफ़्ते सहकर्मी, दोस्त और परिवार वाले याद दिलाते रहे कि रविवार को घड़ियाँ बदलेंगी, फिर भी आप किसी तरह भूल ही गए। बाथरूम का टाइमर अब भी पुराना समय दिखा रहा है, क्योंकि उसे हाथ से बदलना पड़ता है, और घर की ज़्यादातर घड़ियों का भी यही हाल है। आज के जल्दी शुरू होने वाले मैच के लिए टीवी ऑन करते हैं, तब जाकर पता चलता है कि या तो पहला हाफ़ निकल चुका है, या मैच शुरू होने में अभी एक घंटा बाकी है। जाना-पहचाना लगा, या ऐसा सिर्फ़ मेरे साथ होता है? मेरी पत्नी से पूछिए, तो सिर्फ़ मेरे साथ!
लेकिन कामकाजी हफ़्ते में क्या होता है? आपके यहाँ समय बदल चुका है, पर दुनिया के दूसरे हिस्सों में सहकर्मियों की घड़ियाँ कुछ दिन बाद बदलेंगी। तो इस “बीच के हफ़्ते” पर इसका क्या असर पड़ता है?
इस लेख में: बीच के हफ़्ते में असल में क्या होता है, एक चेकर जिससे आप देख सकें कि आपकी मीटिंग्स किस समय पड़ती हैं, उन हफ़्तों में अटलांटिक पार की मीटिंग्स के बारे में Doodle का डेटा क्या दिखाता है, घड़ियाँ बदलने के बारे में मिथक या तथ्य का एक छोटा राउंड, और इस हफ़्ते का पूरा फ़ायदा उठाने के कुछ तरीक़े।
बीच का हफ़्ता
यूरोप और अमेरिका अलग-अलग दिन घड़ियाँ क्यों बदलते हैं?
क्योंकि दोनों अलग-अलग नियम मानते हैं। EU और UK में घड़ियाँ अक्टूबर के आख़िरी रविवार को पीछे होती हैं और मार्च के आख़िरी रविवार को आगे। अमेरिका और कनाडा के ज़्यादातर हिस्सों में वे नवंबर के पहले रविवार को पीछे होती हैं और मार्च के दूसरे रविवार को आगे।
इसलिए इस पतझड़ में यूरोप रविवार, 25 अक्टूबर को घड़ियाँ बदलता है और अमेरिका रविवार, 1 नवंबर को। इन सात दिनों में अटलांटिक के आर-पार समय का हर अंतर एक घंटा कम रहता है। लंदन और न्यूयॉर्क में पाँच नहीं, चार घंटे का अंतर होता है। बर्लिन और शिकागो में सात नहीं, छह घंटे का। वसंत में बीच का यह दौर लगभग तीन हफ़्ते चलता है।
घड़ियाँ बदलने का यह सिलसिला ख़त्म करने की बात भी चल रही है। अमेरिका के House of Representatives ने 14 जुलाई 2026 को Sunshine Protection Act पास किया, जो पूरे साल डेलाइट सेविंग टाइम बनाए रखेगा। 17 अक्टूबर तक की जानकारी के अनुसार, इसे अभी Senate की मंज़ूरी चाहिए, इसलिए अमेरिका में घड़ियाँ हमेशा की तरह 1 नवंबर को पीछे होंगी। कुछ जगहों ने यह पहले ही बंद कर दिया है: ब्रिटिश कोलंबिया ने 8 मार्च 2026 को आख़िरी बार अपनी घड़ियाँ आगे कीं, और अब इस प्रांत का ज़्यादातर हिस्सा पूरे साल डेलाइट सेविंग टाइम पर रहेगा। यूरोप में घड़ियाँ बदलना बंद करने की 2019 की योजना अटकी पड़ी है।
स्रोत: timeanddate.com, EU में डेलाइट सेविंग टाइम · House Energy and Commerce Committee, जुलाई 2026 · EURweb, 17 अक्टूबर 2026 · Government of British Columbia, मार्च 2026
आज़माएँ
क्या आपकी मीटिंग खिसकेगी?
चुनें कि आप कहाँ हैं, सामने वाला व्यक्ति कहाँ है, और आपके समय के हिसाब से मीटिंग कब शुरू होती है। चेकर दिखाता है कि घड़ियाँ बदलने से पहले, बीच के हफ़्ते में और उसके बाद यह मीटिंग उनके लिए किस समय पड़ती है, और आपके और उनके 9 से 5 में कितने घंटे साझा हैं। आप जो भी चुनते हैं, वह न सेव होता है, न कहीं भेजा जाता है।
क्या आपकी मीटिंग खिसकेगी?पतझड़ 2026
आम हफ़्ता
25 अक्टूबर से पहले
11:00
उनके 9 से 5 के भीतर
5 घंटे का अंतर9 से 5 में 3 घंटे का साझा समय
बीच का हफ़्ता
25 से 31 अक्टूबर
12:00
उनके 9 से 5 के भीतर
4 घंटे का अंतर9 से 5 में 4 घंटे का साझा समय
1 नवंबर के बाद
पूरी सर्दियों में
11:00
उनके 9 से 5 के भीतर
5 घंटे का अंतर9 से 5 में 3 घंटे का साझा समय
बीच के हफ़्ते में यह मीटिंग उनके लिए 12:00 पर पड़ेगी, यानी अपने आम समय से एक घंटा अलग। दोनों तरफ़ घड़ियाँ बदलते ही यह फिर से 11:00 पर लौट आएगी।
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समय 2026 में घड़ियाँ बदलने के आधिकारिक नियमों पर आधारित हैं, और बुधवार की मीटिंग के हिसाब से दिखाए गए हैं। आप जो भी चुनते हैं, वह न सेव होता है, न कहीं भेजा जाता है।
मेरी राय में, बीच का हफ़्ता साल का वह अकेला समय है जब कैलेंडर पर की गई थोड़ी-सी मेहनत का फ़ायदा तुरंत मिलता है: अपनी नियमित कॉल्स पर दो मिनट की एक नज़र आपको ख़ाली मीटिंग रूम की झेंप से बचा लेती है।
हमारा डेटा क्या दिखाता है
अटलांटिक पार की मीटिंग्स के लिए बीच के हफ़्ते अच्छे हैं या बुरे?
पता चला, अच्छे। हमने पतझड़ 2023 से वसंत 2026 तक बीच के हर हफ़्ते में, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लोगों की आपस में Doodle से बुक हुई मीटिंग्स देखीं, और उनकी तुलना आसपास के आम हफ़्तों से की।
13 से 19 %
कम अटलांटिक पार की मीटिंग्स बीच के हफ़्तों में किसी एक तरफ़ के 9 से 5 के बाहर पड़ती हैं। हमने जितने भी सीज़न देखे, हर एक में यही हुआ।
स्रोत
- प्रकाशक
- Doodle डेटा
- सैंपल
- यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लोगों की आपस में बुक हुई मीटिंग्स, सोमवार से शुक्रवार
- प्रकार
- प्लेटफ़ॉर्म डेटा, बीच के हफ़्ते बनाम उनके आसपास के आम हफ़्ते, पतझड़ 2023 से वसंत 2026
+50 %
ज़्यादा साझा कामकाजी घंटे पेरिस और न्यूयॉर्क को मिलते हैं: बीच के हफ़्ते में 9 से 5 के तीन घंटे, आम हफ़्ते में दो।
स्रोत
- प्रकाशक
- टाइम ज़ोन का हिसाब
- सैंपल
- पेरिस और न्यूयॉर्क, स्थानीय समय से 9:00 से 17:00
- प्रकार
- गणना
- लिंक
- चेकर आज़माएँ
10 से 18 %
ज़्यादा शेड्यूलिंग उत्तरी अमेरिका में सुबह 9 बजे से पहले होती है, घड़ियाँ पीछे होने के बाद वाले हफ़्ते में।
स्रोत
- प्रकाशक
- Doodle डेटा
- सैंपल
- उत्तरी अमेरिका के टाइम ज़ोन में बनाए गए पोल, बुकिंग पेज और 1:1 मीटिंग्स
- प्रकार
- प्लेटफ़ॉर्म डेटा, बाद वाला हफ़्ता बनाम उससे पहले के दो हफ़्ते, पतझड़ 2023 से 2025
बीच के हफ़्ते से फ़ायदा क्यों होता है?
क्योंकि लोग अपनी घड़ी के हिसाब से अपने आम घंटों में ही काम करते हैं। जब अंतर एक घंटा घटता है, तो वह समय बढ़ जाता है जब दोनों तरफ़ के लोग काम पर होते हैं। ऐसी मीटिंग्स कम हो जाती हैं जिनके लिए यूरोप में किसी को देर तक रुकना पड़े, या उत्तरी अमेरिका में किसी को जल्दी शुरू करना पड़े।
यह असर हमारे देखे हर पतझड़ और हर वसंत में दिखता है, और जिस हफ़्ते दूसरा इलाक़ा भी अपनी घड़ियाँ बदल लेता है, उसी हफ़्ते ग़ायब हो जाता है।
क्या घड़ियाँ बदलने पर मीटिंग्स खिसक जाती हैं?
स्थानीय घड़ी पर नहीं। वैश्विक समय के हिसाब से देखें, तो घड़ियाँ बदलने पर यूरोप की शेड्यूलिंग लगभग ठीक एक घंटा खिसक जाती है, पर स्थानीय समय में वहीं की वहीं रहती है। लोग अपनी 10 बजे की मीटिंग 10 बजे ही रखते हैं, घड़ी चाहे आगे हो या पीछे।
सुबह जल्दी काम शुरू करने का असर भी दिखता है। घड़ियाँ पीछे होने के बाद वाले हफ़्ते में सुबह 9 बजे से पहले ज़्यादा शेड्यूलिंग होती है, और वसंत में इसका उल्टा होता है। लगता है, बिस्तर में मिला वह एक्स्ट्रा घंटा डेस्क पर काम आ जाता है।
मिथक या तथ्य?
घड़ियाँ बदलने के बारे में आप सच में कितना जानते हैं?
डेलाइट सेविंग टाइम के बारे में लोग जो आठ बातें कहते हैं। हर बात के लिए मिथक या तथ्य चुनें, फिर देखें कि सबूत क्या कहते हैं।
मिथक या तथ्य?8 में से 0 के जवाब दिए
डेलाइट सेविंग टाइम का आविष्कार Benjamin Franklin ने किया था।
इसे किसानों की मदद के लिए शुरू किया गया था।
1916 में जर्मनी इसे पूरे देश में लागू करने वाला पहला देश बना।
घड़ियाँ आगे होने के बाद वाले सोमवार को हार्ट अटैक के मामले बढ़ जाते हैं।
घड़ियाँ पीछे होने का भी दिल पर उतना ही बुरा असर पड़ता है।
वसंत में घड़ियाँ बदलने के बाद वाले हफ़्ते में जानलेवा सड़क हादसे बढ़ जाते हैं।
नींद के विशेषज्ञ चाहते हैं कि पूरे साल डेलाइट सेविंग टाइम रहे।
अमेरिका इस साल घड़ियाँ बदलना बंद कर रहा है।
स्रोत: U.S. History, Franklin का पत्र · AgAmerica · Western Front Association · American College of Cardiology · University of Colorado Boulder · House Energy and Commerce Committee · American Academy of Sleep Medicine
इसका पूरा फ़ायदा उठाएँ
बीच के हफ़्ते का पूरा फ़ायदा कैसे उठाएँ?
कुछ आदतें घड़ियाँ बदलने को एक मामूली बात बना देती हैं, और बीच के हफ़्ते को एक छोटा-सा बोनस।
- दूसरी तरफ़ के लोगों के साथ अपनी नियमित कॉल्स जाँच लें। यूरोप और उत्तरी अमेरिका को जोड़ने वाली हर नियमित मीटिंग बीच के हफ़्ते में किसी एक तरफ़ के लिए एक घंटा खिसक जाती है। उससे पहले वाले शुक्रवार को एक नज़र डाल लें, तो कोई मीटिंग में आने से नहीं चूकेगा।
- बताएँ कि मीटिंग किस टाइम ज़ोन के हिसाब से तय है। कैलेंडर इवेंट आयोजक के टाइम ज़ोन का समय बनाए रखता है, इसलिए दूसरी तरफ़ वालों को वह खिसकता दिखता है। इनवाइट में टाइम ज़ोन लिख देने से अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं रहती।
- इस हफ़्ते में वे मीटिंग्स रखें जिनका समय मुश्किल से निकलता है। साझा कामकाजी समय का एक घंटा ज़्यादा मिलने से बीच का हफ़्ता उन सेशन के लिए अच्छा मौक़ा है, जिनके लिए आमतौर पर किसी न किसी को अपने काम के घंटों से बाहर रुकना पड़ता है।
- वसंत में घड़ियाँ बदलने के बाद वाले सोमवार को हल्का रखें। एक घंटे की नींद कम होने का असर मापा जा सकता है, इसलिए यह दिन उन मीटिंग्स के लिए ठीक नहीं, जिनमें सबका पूरी तरह चुस्त होना ज़रूरी है।
Time OS कहाँ मदद करता है?
बुकिंग पेज आपकी असली उपलब्धता में से समय दिखाते हैं, आपके तय किए मीटिंग के घंटों के भीतर। ग्रुप पोल से अलग-अलग जगहों के लोग कुछ विकल्पों पर वोट कर सकते हैं, और किसी को अकाउंट की ज़रूरत नहीं। Team और Enterprise प्लान पर, Find Time इनवाइट भेजने से पहले ही दिखा देता है कि सहकर्मी कब खाली हैं।
मेरे लिए, घड़ियाँ बदलने के समय कैलेंडर जो सबसे अच्छा काम कर सकता है, वह है कुछ भी न करना: आपके घंटे आपके ही रहें, और मीटिंग्स उन्हीं के हिसाब से फ़िट हों।
हमने यह कैसे किया
हमने इसे कैसे मापा?
हमने Doodle से बुक हुई वे मीटिंग्स (ग्रुप पोल, बुकिंग पेज और 1:1 मीटिंग्स) लीं, जिनमें आयोजक और एक प्रतिभागी में से एक यूरोप के टाइम ज़ोन में था, और दूसरा अमेरिका या कनाडा के टाइम ज़ोन में। टाइम ज़ोन वही माना गया है जो लोगों ने शेड्यूल करते समय सेटिंग्स में रखा था, उनका देश नहीं। यह डेटा Doodle के क्लासिक प्रोडक्ट का है।
अगर किसी भी तरफ़ के स्थानीय समय में मीटिंग 9:00 से पहले, या 17:00 या उसके बाद शुरू होती है, तो उसे 9 से 5 के बाहर गिना जाता है। हमने बीच के हर हफ़्ते (पतझड़ 2023, 2024 और 2025, वसंत 2024, 2025 और 2026) की तुलना उसके आसपास के आम हफ़्तों से की। 9 से 5 के बाहर पड़ने वाली मीटिंग्स का हिस्सा हर हफ़्ते ऊँचा रहता है, क्योंकि परिभाषा सख़्त है और इसमें अमेरिका का वेस्ट कोस्ट भी शामिल है, इसलिए हम बदलाव बताते हैं।
सुबह जल्दी शेड्यूलिंग वाला आँकड़ा, घड़ियाँ पीछे होने के बाद वाले हफ़्ते में स्थानीय समय से सुबह 9 बजे से पहले बनाए गए पोल, बुकिंग पेज और 1:1 मीटिंग्स के हिस्से की तुलना उससे पहले के दो हफ़्तों से करता है। हम सिर्फ़ प्रतिशत में बदलाव बताते हैं, संख्या कभी नहीं। हर हफ़्ते के सैंपल में सैकड़ों मीटिंग्स होती हैं, और यह पैटर्न हर सीज़न में दोहराया जाता है।
FAQ
घड़ियाँ बदलने से जुड़े सवाल
EU और UK में रविवार, 25 अक्टूबर को 01:00 UTC पर, यानी UK में रात 2 बजे और मध्य यूरोप के ज़्यादातर हिस्सों में रात 3 बजे। अमेरिका और कनाडा के ज़्यादातर हिस्सों में रविवार, 1 नवंबर को स्थानीय समय से रात 2 बजे। ब्रिटिश कोलंबिया के ज़्यादातर हिस्से में अब घड़ियाँ नहीं बदलतीं।
घड़ियाँ अभी कुछ समय तक यूँ ही बदलती रहेंगी। बीच का हफ़्ता याद दिलाता है कि अलग-अलग टाइम ज़ोन में काम करना ज़्यादातर इस बात पर टिका है कि आपको पता हो कि हर किसी का दिन कब शुरू होता है और कब ख़त्म, और मीटिंग्स उसी दायरे में रहें।
आपकी कौन-सी मीटिंग अटलांटिक के पार जाती है?डेमो बुक करें
स्रोत
- 1.Doodle डेटा: यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लोगों की आपस में बुक हुई मीटिंग्स, पतझड़ 2023 से वसंत 2026। देखें: हमने यह कैसे किया
- 2.timeanddate.com, EU में डेलाइट सेविंग टाइम
- 3.House Energy and Commerce Committee, House passes legislation to make daylight saving time permanent, 14 जुलाई 2026
- 4.EURweb, Daylight saving time 2026, 17 अक्टूबर 2026
- 5.U.S. History, Benjamin Franklin और डेलाइट सेविंग टाइम
- 6.AgAmerica, Myth vs fact: daylight saving time and farming
- 7.Government of British Columbia, Adopting permanent daylight saving time, 2 मार्च 2026
- 8.Western Front Association, Spring forward, fall back: the changing of the clocks and the First World War
- 9.American College of Cardiology, Daylight saving impacts the timing of heart attacks, मार्च 2014
- 10.University of Colorado Boulder, जानलेवा सड़क हादसे और डेलाइट सेविंग टाइम (Current Biology, जनवरी 2020)
- 11.American Academy of Sleep Medicine, स्थायी स्टैंडर्ड टाइम पर पोज़िशन स्टेटमेंट
Doodle के आँकड़े प्लेटफ़ॉर्म डेटा से निकले प्रतिशत बदलाव हैं, और ये Doodle से शेड्यूल करने वाले लोगों के बारे में हैं, सबके बारे में नहीं। हार्ट अटैक के आँकड़े मिशिगन के अस्पतालों पर हुई एक ही स्टडी से हैं, 2010 से 2013 तक। अमेरिकी बिल की स्थिति 17 अक्टूबर 2026 तक की है।
हर मीटिंग को सबके काम के घंटों के भीतर रखें।
देखिए बुकिंग पेज, मीटिंग के घंटे और ग्रुप पोल अलग-अलग टाइम ज़ोन में कैसे काम करते हैं। हम इसे एक असली कैलेंडर पर दिखाएँगे।