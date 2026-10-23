साल में दो बार घड़ियाँ बदलती हैं, और दोनों ही बार यूरोप और उत्तरी अमेरिका उन्हें एक ही दिन नहीं बदलते। ज़्यादातर लोगों को इसका पता तब चलता है, जब हर हफ़्ते होने वाली कोई कॉल एक घंटा पहले या एक घंटा देर से आ जाती है। हम सबके साथ ऐसा हुआ है। पूरे हफ़्ते सहकर्मी, दोस्त और परिवार वाले याद दिलाते रहे कि रविवार को घड़ियाँ बदलेंगी, फिर भी आप किसी तरह भूल ही गए। बाथरूम का टाइमर अब भी पुराना समय दिखा रहा है, क्योंकि उसे हाथ से बदलना पड़ता है, और घर की ज़्यादातर घड़ियों का भी यही हाल है। आज के जल्दी शुरू होने वाले मैच के लिए टीवी ऑन करते हैं, तब जाकर पता चलता है कि या तो पहला हाफ़ निकल चुका है, या मैच शुरू होने में अभी एक घंटा बाकी है। जाना-पहचाना लगा, या ऐसा सिर्फ़ मेरे साथ होता है? मेरी पत्नी से पूछिए, तो सिर्फ़ मेरे साथ! लेकिन कामकाजी हफ़्ते में क्या होता है? आपके यहाँ समय बदल चुका है, पर दुनिया के दूसरे हिस्सों में सहकर्मियों की घड़ियाँ कुछ दिन बाद बदलेंगी। तो इस “बीच के हफ़्ते” पर इसका क्या असर पड़ता है? इस लेख में: बीच के हफ़्ते में असल में क्या होता है, एक चेकर जिससे आप देख सकें कि आपकी मीटिंग्स किस समय पड़ती हैं, उन हफ़्तों में अटलांटिक पार की मीटिंग्स के बारे में Doodle का डेटा क्या दिखाता है, घड़ियाँ बदलने के बारे में मिथक या तथ्य का एक छोटा राउंड, और इस हफ़्ते का पूरा फ़ायदा उठाने के कुछ तरीक़े।

आज़माएँ क्या आपकी मीटिंग खिसकेगी? चुनें कि आप कहाँ हैं, सामने वाला व्यक्ति कहाँ है, और आपके समय के हिसाब से मीटिंग कब शुरू होती है। चेकर दिखाता है कि घड़ियाँ बदलने से पहले, बीच के हफ़्ते में और उसके बाद यह मीटिंग उनके लिए किस समय पड़ती है, और आपके और उनके 9 से 5 में कितने घंटे साझा हैं। आप जो भी चुनते हैं, वह न सेव होता है, न कहीं भेजा जाता है। क्या आपकी मीटिंग खिसकेगी? पतझड़ 2026 आप कहाँ हैं लंदन डबलिन पेरिस बर्लिन ज़्यूरिख मैड्रिड एम्स्टर्डम वॉरसॉ हेलसिंकी न्यूयॉर्क टोरंटो शिकागो डेनवर फ़ीनिक्स लॉस एंजेलिस वे कहाँ हैं लंदन डबलिन पेरिस बर्लिन ज़्यूरिख मैड्रिड एम्स्टर्डम वॉरसॉ हेलसिंकी न्यूयॉर्क टोरंटो शिकागो डेनवर फ़ीनिक्स लॉस एंजेलिस आपके यहाँ मीटिंग का समय 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 आम हफ़्ता 25 अक्टूबर से पहले 11:00 उनके 9 से 5 के भीतर 5 घंटे का अंतर · 9 से 5 में 3 घंटे का साझा समय बीच का हफ़्ता 25 से 31 अक्टूबर 12:00 उनके 9 से 5 के भीतर 4 घंटे का अंतर · 9 से 5 में 4 घंटे का साझा समय 1 नवंबर के बाद पूरी सर्दियों में 11:00 उनके 9 से 5 के भीतर 5 घंटे का अंतर · 9 से 5 में 3 घंटे का साझा समय बीच के हफ़्ते में यह मीटिंग उनके लिए 12:00 पर पड़ेगी, यानी अपने आम समय से एक घंटा अलग। दोनों तरफ़ घड़ियाँ बदलते ही यह फिर से 11:00 पर लौट आएगी। चाहते हैं कि मीटिंग्स सबके काम के घंटों के भीतर रहें? डेमो बुक करें समय 2026 में घड़ियाँ बदलने के आधिकारिक नियमों पर आधारित हैं, और बुधवार की मीटिंग के हिसाब से दिखाए गए हैं। आप जो भी चुनते हैं, वह न सेव होता है, न कहीं भेजा जाता है। मेरी राय में, बीच का हफ़्ता साल का वह अकेला समय है जब कैलेंडर पर की गई थोड़ी-सी मेहनत का फ़ायदा तुरंत मिलता है: अपनी नियमित कॉल्स पर दो मिनट की एक नज़र आपको ख़ाली मीटिंग रूम की झेंप से बचा लेती है।

हमारा डेटा क्या दिखाता है अटलांटिक पार की मीटिंग्स के लिए बीच के हफ़्ते अच्छे हैं या बुरे? पता चला, अच्छे। हमने पतझड़ 2023 से वसंत 2026 तक बीच के हर हफ़्ते में, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लोगों की आपस में Doodle से बुक हुई मीटिंग्स देखीं, और उनकी तुलना आसपास के आम हफ़्तों से की। 13 से 19 % कम अटलांटिक पार की मीटिंग्स बीच के हफ़्तों में किसी एक तरफ़ के 9 से 5 के बाहर पड़ती हैं। हमने जितने भी सीज़न देखे, हर एक में यही हुआ। + − स्रोत प्रकाशक Doodle डेटा सैंपल यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लोगों की आपस में बुक हुई मीटिंग्स, सोमवार से शुक्रवार प्रकार प्लेटफ़ॉर्म डेटा, बीच के हफ़्ते बनाम उनके आसपास के आम हफ़्ते, पतझड़ 2023 से वसंत 2026 लिंक हमने यह कैसे किया +50 % ज़्यादा साझा कामकाजी घंटे पेरिस और न्यूयॉर्क को मिलते हैं: बीच के हफ़्ते में 9 से 5 के तीन घंटे, आम हफ़्ते में दो। + − स्रोत प्रकाशक टाइम ज़ोन का हिसाब सैंपल पेरिस और न्यूयॉर्क, स्थानीय समय से 9:00 से 17:00 प्रकार गणना लिंक चेकर आज़माएँ 10 से 18 % ज़्यादा शेड्यूलिंग उत्तरी अमेरिका में सुबह 9 बजे से पहले होती है, घड़ियाँ पीछे होने के बाद वाले हफ़्ते में। + − स्रोत प्रकाशक Doodle डेटा सैंपल उत्तरी अमेरिका के टाइम ज़ोन में बनाए गए पोल, बुकिंग पेज और 1:1 मीटिंग्स प्रकार प्लेटफ़ॉर्म डेटा, बाद वाला हफ़्ता बनाम उससे पहले के दो हफ़्ते, पतझड़ 2023 से 2025 लिंक हमने यह कैसे किया बीच के हफ़्ते से फ़ायदा क्यों होता है? क्योंकि लोग अपनी घड़ी के हिसाब से अपने आम घंटों में ही काम करते हैं। जब अंतर एक घंटा घटता है, तो वह समय बढ़ जाता है जब दोनों तरफ़ के लोग काम पर होते हैं। ऐसी मीटिंग्स कम हो जाती हैं जिनके लिए यूरोप में किसी को देर तक रुकना पड़े, या उत्तरी अमेरिका में किसी को जल्दी शुरू करना पड़े। पेरिस और न्यूयॉर्क: वे घंटे जब दोनों तरफ़ काम चल रहा होता है न्यूयॉर्क का समय आम हफ़्ता · 6 घंटे का अंतर बीच का हफ़्ता · 5 घंटे का अंतर 00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00 आम हफ़्ते में पेरिस और न्यूयॉर्क के 9 से 5 में 2 घंटे साझा होते हैं, और बीच के हफ़्ते में 3 घंटे। दोनों तरफ़ काम: पहले 2 घंटे, फिर 3 घंटे एक तरफ़ काम दोनों तरफ़ स्थानीय समय से 9:00 से 17:00। यह असर हमारे देखे हर पतझड़ और हर वसंत में दिखता है, और जिस हफ़्ते दूसरा इलाक़ा भी अपनी घड़ियाँ बदल लेता है, उसी हफ़्ते ग़ायब हो जाता है। बीच के हफ़्तों में किसी के 9 से 5 के बाहर पड़ने वाली अटलांटिक पार की मीटिंग्स घटीं Doodle डेटा पतझड़ 2023 −14% वसंत 2024 −16% पतझड़ 2024 −16% वसंत 2025 −15% पतझड़ 2025 −13% वसंत 2026 −19% बीच के हर हफ़्ते के आसपास के आम हफ़्तों के मुक़ाबले बदलाव। यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लोगों की आपस में बुक हुई मीटिंग्स, सोमवार से शुक्रवार। क्या घड़ियाँ बदलने पर मीटिंग्स खिसक जाती हैं? स्थानीय घड़ी पर नहीं। वैश्विक समय के हिसाब से देखें, तो घड़ियाँ बदलने पर यूरोप की शेड्यूलिंग लगभग ठीक एक घंटा खिसक जाती है, पर स्थानीय समय में वहीं की वहीं रहती है। लोग अपनी 10 बजे की मीटिंग 10 बजे ही रखते हैं, घड़ी चाहे आगे हो या पीछे। सुबह जल्दी काम शुरू करने का असर भी दिखता है। घड़ियाँ पीछे होने के बाद वाले हफ़्ते में सुबह 9 बजे से पहले ज़्यादा शेड्यूलिंग होती है, और वसंत में इसका उल्टा होता है। लगता है, बिस्तर में मिला वह एक्स्ट्रा घंटा डेस्क पर काम आ जाता है। स्रोत: Doodle डेटा, अटलांटिक पार की मीटिंग्स, 2023 से 2026

इसका पूरा फ़ायदा उठाएँ बीच के हफ़्ते का पूरा फ़ायदा कैसे उठाएँ? कुछ आदतें घड़ियाँ बदलने को एक मामूली बात बना देती हैं, और बीच के हफ़्ते को एक छोटा-सा बोनस। 1. दूसरी तरफ़ के लोगों के साथ अपनी नियमित कॉल्स जाँच लें। यूरोप और उत्तरी अमेरिका को जोड़ने वाली हर नियमित मीटिंग बीच के हफ़्ते में किसी एक तरफ़ के लिए एक घंटा खिसक जाती है। उससे पहले वाले शुक्रवार को एक नज़र डाल लें, तो कोई मीटिंग में आने से नहीं चूकेगा। 2. बताएँ कि मीटिंग किस टाइम ज़ोन के हिसाब से तय है। कैलेंडर इवेंट आयोजक के टाइम ज़ोन का समय बनाए रखता है, इसलिए दूसरी तरफ़ वालों को वह खिसकता दिखता है। इनवाइट में टाइम ज़ोन लिख देने से अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं रहती। 3. इस हफ़्ते में वे मीटिंग्स रखें जिनका समय मुश्किल से निकलता है। साझा कामकाजी समय का एक घंटा ज़्यादा मिलने से बीच का हफ़्ता उन सेशन के लिए अच्छा मौक़ा है, जिनके लिए आमतौर पर किसी न किसी को अपने काम के घंटों से बाहर रुकना पड़ता है। 4. वसंत में घड़ियाँ बदलने के बाद वाले सोमवार को हल्का रखें। एक घंटे की नींद कम होने का असर मापा जा सकता है, इसलिए यह दिन उन मीटिंग्स के लिए ठीक नहीं, जिनमें सबका पूरी तरह चुस्त होना ज़रूरी है। Time OS कहाँ मदद करता है? बुकिंग पेज आपकी असली उपलब्धता में से समय दिखाते हैं, आपके तय किए मीटिंग के घंटों के भीतर। ग्रुप पोल से अलग-अलग जगहों के लोग कुछ विकल्पों पर वोट कर सकते हैं, और किसी को अकाउंट की ज़रूरत नहीं। Team और Enterprise प्लान पर, Find Time इनवाइट भेजने से पहले ही दिखा देता है कि सहकर्मी कब खाली हैं। मेरे लिए, घड़ियाँ बदलने के समय कैलेंडर जो सबसे अच्छा काम कर सकता है, वह है कुछ भी न करना: आपके घंटे आपके ही रहें, और मीटिंग्स उन्हीं के हिसाब से फ़िट हों।

हमने यह कैसे किया हमने इसे कैसे मापा? हमने Doodle से बुक हुई वे मीटिंग्स (ग्रुप पोल, बुकिंग पेज और 1:1 मीटिंग्स) लीं, जिनमें आयोजक और एक प्रतिभागी में से एक यूरोप के टाइम ज़ोन में था, और दूसरा अमेरिका या कनाडा के टाइम ज़ोन में। टाइम ज़ोन वही माना गया है जो लोगों ने शेड्यूल करते समय सेटिंग्स में रखा था, उनका देश नहीं। यह डेटा Doodle के क्लासिक प्रोडक्ट का है। अगर किसी भी तरफ़ के स्थानीय समय में मीटिंग 9:00 से पहले, या 17:00 या उसके बाद शुरू होती है, तो उसे 9 से 5 के बाहर गिना जाता है। हमने बीच के हर हफ़्ते (पतझड़ 2023, 2024 और 2025, वसंत 2024, 2025 और 2026) की तुलना उसके आसपास के आम हफ़्तों से की। 9 से 5 के बाहर पड़ने वाली मीटिंग्स का हिस्सा हर हफ़्ते ऊँचा रहता है, क्योंकि परिभाषा सख़्त है और इसमें अमेरिका का वेस्ट कोस्ट भी शामिल है, इसलिए हम बदलाव बताते हैं। सुबह जल्दी शेड्यूलिंग वाला आँकड़ा, घड़ियाँ पीछे होने के बाद वाले हफ़्ते में स्थानीय समय से सुबह 9 बजे से पहले बनाए गए पोल, बुकिंग पेज और 1:1 मीटिंग्स के हिस्से की तुलना उससे पहले के दो हफ़्तों से करता है। हम सिर्फ़ प्रतिशत में बदलाव बताते हैं, संख्या कभी नहीं। हर हफ़्ते के सैंपल में सैकड़ों मीटिंग्स होती हैं, और यह पैटर्न हर सीज़न में दोहराया जाता है।

FAQ घड़ियाँ बदलने से जुड़े सवाल 2026 में घड़ियाँ कब पीछे होंगी? + − EU और UK में रविवार, 25 अक्टूबर को 01:00 UTC पर, यानी UK में रात 2 बजे और मध्य यूरोप के ज़्यादातर हिस्सों में रात 3 बजे। अमेरिका और कनाडा के ज़्यादातर हिस्सों में रविवार, 1 नवंबर को स्थानीय समय से रात 2 बजे। ब्रिटिश कोलंबिया के ज़्यादातर हिस्से में अब घड़ियाँ नहीं बदलतीं। यूरोप और अमेरिका अलग-अलग दिन घड़ियाँ क्यों बदलते हैं? + − क्या अमेरिका डेलाइट सेविंग टाइम ख़त्म कर रहा है? + − क्या घड़ियाँ बदलने पर नियमित मीटिंग्स खिसक जाती हैं? + − क्या पोल में वोट करने या समय बुक करने के लिए लोगों को Doodle अकाउंट चाहिए? + − घड़ियाँ अभी कुछ समय तक यूँ ही बदलती रहेंगी। बीच का हफ़्ता याद दिलाता है कि अलग-अलग टाइम ज़ोन में काम करना ज़्यादातर इस बात पर टिका है कि आपको पता हो कि हर किसी का दिन कब शुरू होता है और कब ख़त्म, और मीटिंग्स उसी दायरे में रहें। आपकी कौन-सी मीटिंग अटलांटिक के पार जाती है? डेमो बुक करें