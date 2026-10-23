Os relógios voltam uma hora.O que acontece com as suas reuniões?

Duas vezes por ano, os relógios mudam, e duas vezes por ano a Europa e a América do Norte não fazem essa mudança no mesmo dia. A maioria das pessoas só percebe quando uma chamada recorrente aparece uma hora antes, ou uma hora depois. Todo mundo já passou por isso. A semana inteira, colegas, amigos e família lembraram você de que os relógios mudam no domingo e, mesmo assim, você esquece. O timer do banheiro continua na hora antiga, porque precisa ser ajustado à mão, assim como a maioria dos relógios da casa. Só quando você liga a TV para o jogo de hoje cedo percebe que perdeu o primeiro tempo ou que ainda falta uma hora para começar. Soa familiar, ou é só comigo? Se você perguntar à minha esposa, é só comigo! Mas o que acontece durante a semana de trabalho? A hora mudou para você, mas os colegas em outras partes do mundo só vão mudar mais adiante. Então, como isso afeta essa semana de “transição”? A seguir: o que realmente acontece na semana de transição, um simulador para ver onde as suas reuniões caem, o que os dados do Doodle mostram sobre as reuniões transatlânticas nessas semanas, uma rodada de mito ou verdade sobre a própria mudança de horário e algumas formas de aproveitar esse período ao máximo.

A semana de transição Por que a Europa e os EUA mudam os relógios em dias diferentes? Porque seguem regras diferentes. Na UE e no Reino Unido, os relógios voltam uma hora no último domingo de outubro e avançam uma hora no último domingo de março. Nos EUA e na maior parte do Canadá, eles voltam no primeiro domingo de novembro e avançam no segundo domingo de março. Então, neste outono do hemisfério norte, a Europa muda no domingo, 25 de outubro, e os EUA no domingo, 1º de novembro. Durante esses sete dias, toda diferença de horário entre os dois lados do Atlântico fica uma hora menor. Londres e Nova York ficam com quatro horas de diferença, não cinco. Berlim e Chicago, com seis, não sete. Na primavera, são cerca de três semanas de transição. Já se fala em acabar com a mudança. Em 14 de julho de 2026, a Câmara dos Representantes dos EUA aprovou o Sunshine Protection Act, que manteria o horário de verão o ano todo. Em 17 de outubro, o projeto ainda precisava passar pelo Senado, então os relógios dos EUA voltam uma hora em 1º de novembro, como sempre. Alguns lugares já pararam: a Colúmbia Britânica adiantou os relógios pela última vez em 8 de março de 2026, e a maior parte da província vai ficar no horário de verão o ano todo. Na Europa, um plano de 2019 para acabar com a mudança de horário está parado. Fontes: timeanddate.com, horário de verão na UE · House Energy and Commerce Committee, julho de 2026 · EURweb, 17 de outubro de 2026 · Government of British Columbia, março de 2026

Experimente Sua reunião muda de horário? Escolha onde você está, onde a outra pessoa está e o horário em que a reunião começa para você. O simulador mostra em que horário ela cai para a outra pessoa antes da mudança, na semana de transição e depois, e quantas horas de expediente (das 9h às 17h) vocês têm em comum. Nada do que você escolher é salvo ou enviado. Sua reunião muda de horário? Outono de 2026 Você está em Londres Dublin Paris Berlim Zurique Madri Amsterdã Varsóvia Helsinque Nova York Toronto Chicago Denver Phoenix Los Angeles A outra pessoa está em Londres Dublin Paris Berlim Zurique Madri Amsterdã Varsóvia Helsinque Nova York Toronto Chicago Denver Phoenix Los Angeles Sua reunião começa às 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 Semana normal Antes de 25 de outubro 11:00 Dentro do expediente da outra pessoa 5 h de diferença · 3 h de expediente em comum A semana de transição De 25 a 31 de outubro 12:00 Dentro do expediente da outra pessoa 4 h de diferença · 4 h de expediente em comum Depois de 1º de novembro Durante todo o inverno 11:00 Dentro do expediente da outra pessoa 5 h de diferença · 3 h de expediente em comum Na semana de transição, esta reunião cai às 12:00 para a outra pessoa, uma hora fora do horário de costume. Depois que os dois lados mudam, ela volta a ser às 11:00. Quer reuniões que respeitem o expediente de todo mundo? Solicite uma demonstração Os horários seguem as regras oficiais de mudança de horário de 2026, para uma reunião em uma quarta-feira. Nada do que você escolher é salvo ou enviado. Na minha visão, a semana de transição é a única época do ano em que um pouco de organização na agenda compensa na hora: conferir as suas chamadas recorrentes por dois minutos evita uma sala de reunião vazia e constrangedora.

O que os nossos dados mostram As semanas de transição são boas ou ruins para reuniões entre os dois lados do Atlântico? Boas, no fim das contas. Analisamos as reuniões agendadas pelo Doodle entre pessoas na Europa e na América do Norte, em todas as semanas de transição do outono de 2023 à primavera de 2026, e comparamos com as semanas normais ao redor delas. 13 a 19 % menos reuniões transatlânticas caem fora do expediente de um dos lados nas semanas de transição, em todas as estações que analisamos. + − Fonte Publicado por Dados do Doodle Amostra Reuniões agendadas em dias úteis entre a Europa e a América do Norte Tipo Dados da plataforma, semanas de transição em comparação com as semanas normais ao redor delas, do outono de 2023 à primavera de 2026 Link Como fizemos +50 % mais horas de trabalho em comum entre Paris e Nova York: três horas de expediente na semana de transição, contra duas em uma semana normal. + − Fonte Publicado por Aritmética de fusos horários Amostra Paris e Nova York, das 9h às 17h no horário local Tipo Cálculo Link Experimente o simulador 10 a 18 % mais agendamentos acontecem antes das 9h na América do Norte na semana depois que os relógios voltam uma hora. + − Fonte Publicado por Dados do Doodle Amostra Enquetes de grupo, páginas de agendamento e reuniões 1:1 criadas em fusos horários da América do Norte Tipo Dados da plataforma, a semana seguinte em comparação com as duas semanas anteriores, outonos de 2023 a 2025 Link Como fizemos Por que a semana de transição ajuda? Porque as pessoas mantêm o horário de sempre no próprio relógio. Quando a diferença diminui uma hora, a janela em que os dois lados estão trabalhando aumenta. Menos reuniões exigem que alguém na Europa fique até mais tarde, ou que alguém na América do Norte comece mais cedo. Paris e Nova York: horas em que os dois lados estão trabalhando Horário de Nova York Uma semana normal · 6 horas de diferença A semana de transição · 5 horas de diferença 00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00 Paris e Nova York têm 2 horas de expediente em comum em uma semana normal e 3 horas na semana de transição. Os dois lados trabalhando: 2 horas, depois 3 horas Só um lado trabalhando Das 9h às 17h no horário local dos dois lados. O efeito aparece em todos os outonos e primaveras que analisamos e desaparece na semana em que a segunda região muda os relógios. Menos reuniões transatlânticas fora do expediente de um dos lados nas semanas de transição Dados do Doodle Outono de 2023 −14% Primavera de 2024 −16% Outono de 2024 −16% Primavera de 2025 −15% Outono de 2025 −13% Primavera de 2026 −19% Variação em relação às semanas normais ao redor de cada semana de transição. Reuniões agendadas em dias úteis entre a Europa e a América do Norte. As reuniões mudam de horário quando os relógios mudam? No relógio local, não. No horário universal, a atividade de agendamento na Europa se desloca quase exatamente uma hora quando os relógios mudam, e continua no mesmo lugar no horário local. As pessoas mantêm a reunião das 10h, onde quer que as 10h caiam agora. Também existe um efeito madrugador. Na semana depois que os relógios voltam uma hora, mais agendamentos acontecem antes das 9h, e na primavera acontece o contrário. Aquela hora a mais na cama parece ser usada na mesa de trabalho. Fonte: Dados do Doodle, reuniões transatlânticas de 2023 a 2026

Mito ou verdade? Quanto você realmente sabe sobre a mudança de horário? Oito coisas que as pessoas dizem sobre o horário de verão. Escolha mito ou verdade para cada uma e depois veja o que dizem as evidências. Mito ou verdade? 0 de 8 respondidas 1Benjamin Franklin inventou o horário de verão. Mito Verdade 2O horário de verão foi criado para ajudar os agricultores. Mito Verdade 3A Alemanha foi o primeiro país a adotar o horário de verão em todo o território, em 1916. Mito Verdade 4Os infartos aumentam na segunda-feira depois que os relógios são adiantados. Mito Verdade 5Atrasar os relógios é tão ruim para o coração quanto adiantá-los. Mito Verdade 6Os acidentes de trânsito fatais aumentam na semana seguinte à mudança da primavera. Mito Verdade 7Os especialistas em sono querem horário de verão o ano todo. Mito Verdade 8Os EUA vão parar de mudar os relógios este ano. Mito Verdade Recomeçar Fontes: U.S. History, a carta de Franklin · AgAmerica · Western Front Association · American College of Cardiology · University of Colorado Boulder · House Energy and Commerce Committee · American Academy of Sleep Medicine

Como aproveitar ao máximo Como aproveitar ao máximo a semana de transição? Alguns hábitos fazem a mudança de horário passar despercebida e transformam a semana de transição em um pequeno bônus. 1. Confira as chamadas recorrentes com o outro lado. Toda reunião fixa entre a Europa e a América do Norte muda uma hora para um dos lados durante a semana de transição. Uma olhada rápida na sexta-feira anterior evita que alguém não apareça. 2. Diga a qual fuso horário a reunião pertence. Um evento na agenda mantém o horário do fuso do organizador, então o outro lado vê a reunião mudar. Indicar o fuso no convite acaba com o achismo. 3. Use a semana para as reuniões difíceis de encaixar. Com uma hora a mais de tempo de trabalho em comum, a semana de transição é um bom momento para as sessões que costumam empurrar alguém para fora do expediente. 4. Pegue leve na segunda-feira depois da mudança da primavera. Perder uma hora de sono tem efeitos mensuráveis, então esse não é um bom dia para as reuniões que exigem todo mundo no seu melhor. Onde o Time OS ajuda? As páginas de agendamento oferecem horários a partir da sua disponibilidade real, dentro dos horários de reunião que você definir. As enquetes de grupo deixam pessoas em lugares diferentes votarem em algumas opções, sem precisar de conta. Nos planos Team e Enterprise, o Find Time mostra quando os colegas estão livres antes de você enviar um convite. Para mim, a melhor coisa que uma agenda pode fazer na mudança de horário é não fazer nada: o seu expediente continua sendo seu, e as reuniões se encaixam em volta dele.

Como fizemos Como medimos isso? Usamos reuniões agendadas pelo Doodle (enquetes de grupo, páginas de agendamento e reuniões 1:1) em que o organizador e um participante estavam em fusos horários da Europa e dos EUA ou do Canadá. Os fusos horários vêm das configurações em que as pessoas agendam, não do país delas. Os dados cobrem o produto clássico do Doodle. Uma reunião conta como fora do expediente se começa antes das 9h, ou às 17h ou mais tarde, no horário local de qualquer um dos lados. Comparamos cada semana de transição (outonos de 2023, 2024 e 2025, primaveras de 2024, 2025 e 2026) com as semanas normais ao redor dela. A parcela de reuniões fora do expediente é alta em todas as semanas, porque a definição é rigorosa e inclui a Costa Oeste dos EUA, então mostramos a variação. O número do efeito madrugador compara a parcela de enquetes de grupo, páginas de agendamento e reuniões 1:1 criadas antes das 9h no horário local na semana depois que os relógios voltam uma hora com a das duas semanas anteriores. Mostramos só variações relativas, nunca números absolutos. As amostras semanais chegam a centenas de reuniões, e o padrão se repete em todas as estações.

Perguntas frequentes Perguntas sobre a mudança de horário Quando os relógios voltam uma hora em 2026? + − Na UE e no Reino Unido, no domingo, 25 de outubro, à 1h UTC, ou seja, às 2h no Reino Unido e às 3h na maior parte da Europa Central. Nos EUA e na maior parte do Canadá, no domingo, 1º de novembro, às 2h no horário local. A maior parte da Colúmbia Britânica não muda mais os relógios. Por que a Europa e os EUA mudam os relógios em dias diferentes? + − Os EUA vão acabar com o horário de verão? + − As reuniões recorrentes mudam de horário quando os relógios mudam? + − As pessoas precisam de uma conta Doodle para votar em uma enquete ou agendar um horário? + − Os relógios ainda vão continuar mudando por um bom tempo. A semana de transição lembra que trabalhar entre fusos horários é, acima de tudo, saber onde o dia de cada pessoa começa e termina, e manter as reuniões dentro desse intervalo. Qual das suas reuniões cruza o Atlântico? Solicite uma demonstração