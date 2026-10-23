Os relógios voltam uma hora.O que acontece com as suas reuniões?
A Europa atrasa os relógios em uma hora no domingo, 25 de outubro. Os EUA só fazem isso em 1º de novembro. Durante uma semana, o Atlântico fica uma hora mais curto, e os nossos dados mostram que essa é uma das melhores semanas do ano para reuniões transatlânticas.
- A semana de transição
- De 25 a 31 de outubro de 2026
- Entre Londres e Nova York
- 4 horas de diferença, de 25 a 31 de outubro
- Reuniões fora do expediente
- 13% a 19% a menos
Duas vezes por ano, os relógios mudam, e duas vezes por ano a Europa e a América do Norte não fazem essa mudança no mesmo dia. A maioria das pessoas só percebe quando uma chamada recorrente aparece uma hora antes, ou uma hora depois.
Todo mundo já passou por isso. A semana inteira, colegas, amigos e família lembraram você de que os relógios mudam no domingo e, mesmo assim, você esquece. O timer do banheiro continua na hora antiga, porque precisa ser ajustado à mão, assim como a maioria dos relógios da casa. Só quando você liga a TV para o jogo de hoje cedo percebe que perdeu o primeiro tempo ou que ainda falta uma hora para começar. Soa familiar, ou é só comigo? Se você perguntar à minha esposa, é só comigo!
Mas o que acontece durante a semana de trabalho? A hora mudou para você, mas os colegas em outras partes do mundo só vão mudar mais adiante. Então, como isso afeta essa semana de “transição”?
A seguir: o que realmente acontece na semana de transição, um simulador para ver onde as suas reuniões caem, o que os dados do Doodle mostram sobre as reuniões transatlânticas nessas semanas, uma rodada de mito ou verdade sobre a própria mudança de horário e algumas formas de aproveitar esse período ao máximo.
A semana de transição
Por que a Europa e os EUA mudam os relógios em dias diferentes?
Porque seguem regras diferentes. Na UE e no Reino Unido, os relógios voltam uma hora no último domingo de outubro e avançam uma hora no último domingo de março. Nos EUA e na maior parte do Canadá, eles voltam no primeiro domingo de novembro e avançam no segundo domingo de março.
Então, neste outono do hemisfério norte, a Europa muda no domingo, 25 de outubro, e os EUA no domingo, 1º de novembro. Durante esses sete dias, toda diferença de horário entre os dois lados do Atlântico fica uma hora menor. Londres e Nova York ficam com quatro horas de diferença, não cinco. Berlim e Chicago, com seis, não sete. Na primavera, são cerca de três semanas de transição.
Já se fala em acabar com a mudança. Em 14 de julho de 2026, a Câmara dos Representantes dos EUA aprovou o Sunshine Protection Act, que manteria o horário de verão o ano todo. Em 17 de outubro, o projeto ainda precisava passar pelo Senado, então os relógios dos EUA voltam uma hora em 1º de novembro, como sempre. Alguns lugares já pararam: a Colúmbia Britânica adiantou os relógios pela última vez em 8 de março de 2026, e a maior parte da província vai ficar no horário de verão o ano todo. Na Europa, um plano de 2019 para acabar com a mudança de horário está parado.
Fontes: timeanddate.com, horário de verão na UE · House Energy and Commerce Committee, julho de 2026 · EURweb, 17 de outubro de 2026 · Government of British Columbia, março de 2026
Experimente
Sua reunião muda de horário?
Escolha onde você está, onde a outra pessoa está e o horário em que a reunião começa para você. O simulador mostra em que horário ela cai para a outra pessoa antes da mudança, na semana de transição e depois, e quantas horas de expediente (das 9h às 17h) vocês têm em comum. Nada do que você escolher é salvo ou enviado.
Sua reunião muda de horário?Outono de 2026
Semana normal
Antes de 25 de outubro
11:00
Dentro do expediente da outra pessoa
5 h de diferença3 h de expediente em comum
A semana de transição
De 25 a 31 de outubro
12:00
Dentro do expediente da outra pessoa
4 h de diferença4 h de expediente em comum
Depois de 1º de novembro
Durante todo o inverno
11:00
Dentro do expediente da outra pessoa
5 h de diferença3 h de expediente em comum
Na semana de transição, esta reunião cai às 12:00 para a outra pessoa, uma hora fora do horário de costume. Depois que os dois lados mudam, ela volta a ser às 11:00.
Quer reuniões que respeitem o expediente de todo mundo? Solicite uma demonstração
Os horários seguem as regras oficiais de mudança de horário de 2026, para uma reunião em uma quarta-feira. Nada do que você escolher é salvo ou enviado.
Na minha visão, a semana de transição é a única época do ano em que um pouco de organização na agenda compensa na hora: conferir as suas chamadas recorrentes por dois minutos evita uma sala de reunião vazia e constrangedora.
O que os nossos dados mostram
As semanas de transição são boas ou ruins para reuniões entre os dois lados do Atlântico?
Boas, no fim das contas. Analisamos as reuniões agendadas pelo Doodle entre pessoas na Europa e na América do Norte, em todas as semanas de transição do outono de 2023 à primavera de 2026, e comparamos com as semanas normais ao redor delas.
13 a 19 %
menos reuniões transatlânticas caem fora do expediente de um dos lados nas semanas de transição, em todas as estações que analisamos.
Fonte
- Publicado por
- Dados do Doodle
- Amostra
- Reuniões agendadas em dias úteis entre a Europa e a América do Norte
- Tipo
- Dados da plataforma, semanas de transição em comparação com as semanas normais ao redor delas, do outono de 2023 à primavera de 2026
- Link
- Como fizemos
+50 %
mais horas de trabalho em comum entre Paris e Nova York: três horas de expediente na semana de transição, contra duas em uma semana normal.
Fonte
- Publicado por
- Aritmética de fusos horários
- Amostra
- Paris e Nova York, das 9h às 17h no horário local
- Tipo
- Cálculo
10 a 18 %
mais agendamentos acontecem antes das 9h na América do Norte na semana depois que os relógios voltam uma hora.
Fonte
- Publicado por
- Dados do Doodle
- Amostra
- Enquetes de grupo, páginas de agendamento e reuniões 1:1 criadas em fusos horários da América do Norte
- Tipo
- Dados da plataforma, a semana seguinte em comparação com as duas semanas anteriores, outonos de 2023 a 2025
- Link
- Como fizemos
Por que a semana de transição ajuda?
Porque as pessoas mantêm o horário de sempre no próprio relógio. Quando a diferença diminui uma hora, a janela em que os dois lados estão trabalhando aumenta. Menos reuniões exigem que alguém na Europa fique até mais tarde, ou que alguém na América do Norte comece mais cedo.
O efeito aparece em todos os outonos e primaveras que analisamos e desaparece na semana em que a segunda região muda os relógios.
As reuniões mudam de horário quando os relógios mudam?
No relógio local, não. No horário universal, a atividade de agendamento na Europa se desloca quase exatamente uma hora quando os relógios mudam, e continua no mesmo lugar no horário local. As pessoas mantêm a reunião das 10h, onde quer que as 10h caiam agora.
Também existe um efeito madrugador. Na semana depois que os relógios voltam uma hora, mais agendamentos acontecem antes das 9h, e na primavera acontece o contrário. Aquela hora a mais na cama parece ser usada na mesa de trabalho.
Fonte: Dados do Doodle, reuniões transatlânticas de 2023 a 2026
Mito ou verdade?
Quanto você realmente sabe sobre a mudança de horário?
Oito coisas que as pessoas dizem sobre o horário de verão. Escolha mito ou verdade para cada uma e depois veja o que dizem as evidências.
Mito ou verdade?0 de 8 respondidas
Benjamin Franklin inventou o horário de verão.
O horário de verão foi criado para ajudar os agricultores.
A Alemanha foi o primeiro país a adotar o horário de verão em todo o território, em 1916.
Os infartos aumentam na segunda-feira depois que os relógios são adiantados.
Atrasar os relógios é tão ruim para o coração quanto adiantá-los.
Os acidentes de trânsito fatais aumentam na semana seguinte à mudança da primavera.
Os especialistas em sono querem horário de verão o ano todo.
Os EUA vão parar de mudar os relógios este ano.
Fontes: U.S. History, a carta de Franklin · AgAmerica · Western Front Association · American College of Cardiology · University of Colorado Boulder · House Energy and Commerce Committee · American Academy of Sleep Medicine
Como aproveitar ao máximo
Como aproveitar ao máximo a semana de transição?
Alguns hábitos fazem a mudança de horário passar despercebida e transformam a semana de transição em um pequeno bônus.
- Confira as chamadas recorrentes com o outro lado. Toda reunião fixa entre a Europa e a América do Norte muda uma hora para um dos lados durante a semana de transição. Uma olhada rápida na sexta-feira anterior evita que alguém não apareça.
- Diga a qual fuso horário a reunião pertence. Um evento na agenda mantém o horário do fuso do organizador, então o outro lado vê a reunião mudar. Indicar o fuso no convite acaba com o achismo.
- Use a semana para as reuniões difíceis de encaixar. Com uma hora a mais de tempo de trabalho em comum, a semana de transição é um bom momento para as sessões que costumam empurrar alguém para fora do expediente.
- Pegue leve na segunda-feira depois da mudança da primavera. Perder uma hora de sono tem efeitos mensuráveis, então esse não é um bom dia para as reuniões que exigem todo mundo no seu melhor.
Onde o Time OS ajuda?
As páginas de agendamento oferecem horários a partir da sua disponibilidade real, dentro dos horários de reunião que você definir. As enquetes de grupo deixam pessoas em lugares diferentes votarem em algumas opções, sem precisar de conta. Nos planos Team e Enterprise, o Find Time mostra quando os colegas estão livres antes de você enviar um convite.
Para mim, a melhor coisa que uma agenda pode fazer na mudança de horário é não fazer nada: o seu expediente continua sendo seu, e as reuniões se encaixam em volta dele.
Como fizemos
Como medimos isso?
Usamos reuniões agendadas pelo Doodle (enquetes de grupo, páginas de agendamento e reuniões 1:1) em que o organizador e um participante estavam em fusos horários da Europa e dos EUA ou do Canadá. Os fusos horários vêm das configurações em que as pessoas agendam, não do país delas. Os dados cobrem o produto clássico do Doodle.
Uma reunião conta como fora do expediente se começa antes das 9h, ou às 17h ou mais tarde, no horário local de qualquer um dos lados. Comparamos cada semana de transição (outonos de 2023, 2024 e 2025, primaveras de 2024, 2025 e 2026) com as semanas normais ao redor dela. A parcela de reuniões fora do expediente é alta em todas as semanas, porque a definição é rigorosa e inclui a Costa Oeste dos EUA, então mostramos a variação.
O número do efeito madrugador compara a parcela de enquetes de grupo, páginas de agendamento e reuniões 1:1 criadas antes das 9h no horário local na semana depois que os relógios voltam uma hora com a das duas semanas anteriores. Mostramos só variações relativas, nunca números absolutos. As amostras semanais chegam a centenas de reuniões, e o padrão se repete em todas as estações.
Perguntas frequentes
Perguntas sobre a mudança de horário
Na UE e no Reino Unido, no domingo, 25 de outubro, à 1h UTC, ou seja, às 2h no Reino Unido e às 3h na maior parte da Europa Central. Nos EUA e na maior parte do Canadá, no domingo, 1º de novembro, às 2h no horário local. A maior parte da Colúmbia Britânica não muda mais os relógios.
Os relógios ainda vão continuar mudando por um bom tempo. A semana de transição lembra que trabalhar entre fusos horários é, acima de tudo, saber onde o dia de cada pessoa começa e termina, e manter as reuniões dentro desse intervalo.
Qual das suas reuniões cruza o Atlântico?Solicite uma demonstração
Fontes
- 1.Dados do Doodle: reuniões agendadas entre a Europa e a América do Norte, do outono de 2023 à primavera de 2026. Veja Como fizemos
- 2.timeanddate.com, horário de verão na UE
- 3.House Energy and Commerce Committee, House passes legislation to make daylight saving time permanent, 14 de julho de 2026
- 4.EURweb, Daylight saving time 2026, 17 de outubro de 2026
- 5.U.S. History, Benjamin Franklin e o horário de verão
- 6.AgAmerica, Myth vs fact: daylight saving time and farming
- 7.Government of British Columbia, Adopting permanent daylight saving time, 2 de março de 2026
- 8.Western Front Association, Spring forward, fall back: the changing of the clocks and the First World War
- 9.American College of Cardiology, Daylight saving impacts the timing of heart attacks, março de 2014
- 10.University of Colorado Boulder, acidentes de trânsito fatais e horário de verão (Current Biology, janeiro de 2020)
- 11.American Academy of Sleep Medicine, posicionamento sobre o horário padrão permanente
Os números do Doodle são variações relativas, calculadas a partir de dados da plataforma, e descrevem pessoas que agendam com o Doodle, não todo mundo. Os números sobre infartos vêm de um único estudo com hospitais de Michigan, de 2010 a 2013. A situação do projeto de lei nos EUA é a de 17 de outubro de 2026.
Mantenha cada reunião dentro do expediente de todo mundo.
Veja como páginas de agendamento, horários de reunião e enquetes de grupo funcionam entre fusos horários. Mostramos tudo em uma agenda real.