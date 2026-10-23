Torna l’ora solare.Cosa succede alle tue riunioni?
In Europa le lancette tornano indietro di un’ora domenica 25 ottobre. Negli Stati Uniti bisogna aspettare il 1° novembre. Per una settimana l’Atlantico si accorcia di un’ora, e i nostri dati mostrano che è una delle settimane migliori dell’anno per le riunioni transatlantiche.
- La settimana ponte
- Dal 25 al 31 ottobre 2026
- Tra Londra e New York
- 4 ore di differenza, dal 25 al 31 ottobre
- Riunioni fuori orario
- Dal 13 al 19% in meno
Due volte l’anno si cambia l’ora, e due volte l’anno Europa e Nord America non lo fanno nello stesso giorno. Quasi tutti se ne accorgono solo quando una call ricorrente arriva con un’ora di anticipo, o con un’ora di ritardo.
Ci siamo passati tutti. Per tutta la settimana colleghi, amici e parenti ti hanno ricordato che domenica si cambia l’ora, eppure in qualche modo te ne dimentichi lo stesso. Il timer del bagno segna ancora l’ora vecchia, perché va regolato a mano, come quasi tutti gli orologi di casa. Solo quando accendi la TV per la partita di mezzogiorno ti accorgi che ti sei perso il primo tempo, oppure che manca ancora un’ora al calcio d’inizio. Ti suona familiare, o succede solo a me? A sentire mia moglie, solo a me!
Ma cosa succede durante la settimana lavorativa? Per te l’ora è già cambiata, mentre i colleghi in altre parti del mondo la cambieranno più avanti. Che effetto ha tutto questo sulla settimana «ponte»?
In questo articolo: cosa succede davvero nella settimana ponte, uno strumento per vedere a che ora cadono le tue riunioni, cosa dicono i dati Doodle sulle riunioni transatlantiche in quelle settimane, un gioco «mito o realtà» sul cambio dell’ora e qualche idea per sfruttare al meglio la settimana ponte.
La settimana ponte
Perché Europa e Stati Uniti cambiano l’ora in giorni diversi?
Perché seguono regole diverse. Nell’UE e nel Regno Unito le lancette tornano indietro l’ultima domenica di ottobre e vanno avanti l’ultima domenica di marzo. Negli Stati Uniti e in gran parte del Canada tornano indietro la prima domenica di novembre e vanno avanti la seconda domenica di marzo.
Quest’autunno, quindi, l’Europa cambia l’ora domenica 25 ottobre e gli Stati Uniti domenica 1° novembre. Per quei sette giorni, ogni differenza di fuso tra le due sponde dell’Atlantico si riduce di un’ora. Tra Londra e New York ci sono quattro ore di differenza, non cinque. Tra Berlino e Chicago sei, non sette. In primavera le settimane ponte sono circa tre.
Si parla di abolire il cambio dell’ora. Il 14 luglio 2026 la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato il Sunshine Protection Act, che manterrebbe l’ora legale tutto l’anno. Al 17 ottobre serve ancora il voto del Senato, quindi negli Stati Uniti le lancette tornano indietro il 1° novembre come sempre. Qualcuno ha già smesso: la Columbia Britannica ha spostato le lancette in avanti per l’ultima volta l’8 marzo 2026, e gran parte della provincia resterà all’ora legale tutto l’anno. In Europa, un piano del 2019 per abolire il cambio dell’ora si è arenato.
Fonti: timeanddate.com, EU daylight saving time · House Energy and Commerce Committee, luglio 2026 · EURweb, 17 ottobre 2026 · Government of British Columbia, marzo 2026
Prova tu
La tua riunione si sposta?
Scegli dove ti trovi, dove si trova l’altra persona e a che ora inizia la riunione per te. Lo strumento mostra a che ora cade per l’altra persona prima del cambio, nella settimana ponte e dopo, e quante ore d’ufficio (dalle 9 alle 17) avete in comune. Niente di ciò che scegli viene salvato o inviato.
La tua riunione si sposta?Autunno 2026
Settimana normale
Prima del 25 ottobre
11:00
Nel suo orario d’ufficio
5 ore di differenza3 ore d’ufficio in comune
La settimana ponte
Dal 25 al 31 ottobre
12:00
Nel suo orario d’ufficio
4 ore di differenza4 ore d’ufficio in comune
Dopo il 1° novembre
Per tutto l’inverno
11:00
Nel suo orario d’ufficio
5 ore di differenza3 ore d’ufficio in comune
Nella settimana ponte, per l’altra persona questa riunione cade alle ore 12:00, con un’ora di scarto rispetto al solito. Torna alle ore 11:00 quando avete cambiato l’ora entrambi.
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Gli orari seguono le regole ufficiali sul cambio dell’ora per il 2026, per una riunione di mercoledì. Niente di ciò che scegli viene salvato o inviato.
Secondo me, la settimana ponte è l’unico momento dell’anno in cui un po’ di cura del calendario ripaga subito: due minuti per controllare le tue call ricorrenti ti risparmiano l’imbarazzo di una sala riunioni vuota.
Cosa mostrano i nostri dati
Le settimane ponte sono un bene o un male per le riunioni tra le due sponde dell’Atlantico?
Un bene, a quanto pare. Abbiamo analizzato le riunioni prenotate con Doodle tra persone in Europa e in Nord America, in tutte le settimane ponte dall’autunno 2023 alla primavera 2026, e le abbiamo confrontate con le settimane normali prima e dopo.
dal 13 al 19 %
di riunioni transatlantiche in meno fuori orario per almeno una delle due parti nelle settimane ponte, in ogni stagione che abbiamo analizzato.
Fonte
- Editore
- Dati Doodle
- Campione
- Riunioni prenotate nei giorni feriali tra Europa e Nord America
- Tipo
- Dati di piattaforma, settimane ponte rispetto alle settimane normali prima e dopo, dall’autunno 2023 alla primavera 2026
- Approfondisci
- Come l’abbiamo fatto
+50 %
di ore di lavoro in comune tra Parigi e New York: tre ore d’ufficio nella settimana ponte, due in una settimana normale.
Fonte
- Editore
- Calcolo sui fusi orari
- Campione
- Parigi e New York, dalle 9:00 alle 17:00 ora locale
- Tipo
- Calcolo
- Approfondisci
- Prova lo strumento
dal 10 al 18 %
di attività di pianificazione in più prima delle 9 in Nord America, nella settimana dopo il ritorno all’ora solare.
Fonte
- Editore
- Dati Doodle
- Campione
- Sondaggi, pagine di prenotazione e riunioni 1:1 creati nei fusi orari nordamericani
- Tipo
- Dati di piattaforma, la settimana dopo rispetto alle due settimane prima, autunni dal 2023 al 2025
- Approfondisci
- Come l’abbiamo fatto
Perché la settimana ponte aiuta?
Perché ognuno mantiene i suoi soliti orari, secondo il proprio orologio. Quando la differenza si riduce di un’ora, la fascia in cui entrambe le parti sono al lavoro si allarga. Meno riunioni costringono qualcuno in Europa a fermarsi fino a tardi, o qualcuno in Nord America a cominciare all’alba.
L’effetto compare in ogni autunno e in ogni primavera che abbiamo analizzato, e scompare nella settimana in cui anche la seconda regione cambia l’ora.
Le riunioni si spostano quando cambia l’ora?
Non sull’orologio locale. Misurata in UTC, l’attività di pianificazione in Europa si sposta quasi esattamente di un’ora al cambio dell’ora, mentre nell’ora locale resta ferma. Chi aveva una riunione alle 10 la tiene alle 10, ovunque cadano adesso le 10.
C’è anche un effetto mattiniero. Nella settimana dopo il ritorno all’ora solare si pianifica di più prima delle 9, e in primavera succede il contrario. Quell’ora di sonno in più, a quanto pare, finisce alla scrivania.
Fonte: Dati Doodle, riunioni transatlantiche dal 2023 al 2026
Mito o realtà?
Quanto ne sai davvero sul cambio dell’ora?
Otto cose che si dicono sull’ora legale. Per ognuna scegli mito o realtà, poi scopri cosa dicono le fonti.
Mito o realtà?Risposte date: 0 su 8
Benjamin Franklin ha inventato l’ora legale.
È stata introdotta per aiutare gli agricoltori.
La Germania è stata il primo paese ad adottarla a livello nazionale, nel 1916.
Gli infarti aumentano il lunedì dopo il passaggio all’ora legale.
Il ritorno all’ora solare è altrettanto duro per il cuore.
Gli incidenti stradali mortali aumentano nella settimana dopo il cambio dell’ora di primavera.
Gli esperti del sonno vogliono l’ora legale tutto l’anno.
Gli Stati Uniti smettono di cambiare l’ora quest’anno.
Fonti: U.S. History, la lettera di Franklin · AgAmerica · Western Front Association · American College of Cardiology · University of Colorado Boulder · House Energy and Commerce Committee · American Academy of Sleep Medicine
Sfruttarla al meglio
Come sfruttare al meglio la settimana ponte?
Bastano poche abitudini perché il cambio dell’ora passi inosservato, e la settimana ponte diventi un piccolo vantaggio.
- Controlla le call ricorrenti con l’altra sponda dell’Atlantico. Durante la settimana ponte, ogni riunione fissa tra Europa e Nord America si sposta di un’ora per una delle due parti. Un’occhiata veloce il venerdì prima ti evita un’assenza a sorpresa.
- Indica a quale fuso orario fa riferimento la riunione. Un evento in calendario mantiene l’orario del fuso dell’organizzatore, quindi l’altra parte lo vede spostarsi. Indicarlo nell’invito toglie ogni dubbio.
- Usa quella settimana per le riunioni difficili da incastrare. Con un’ora di lavoro in comune in più, la settimana ponte è il momento giusto per le sessioni che di solito costringono qualcuno a lavorare fuori orario.
- Vacci piano il lunedì dopo il cambio di primavera. Perdere un’ora di sonno ha effetti misurabili, quindi non è il giorno ideale per le riunioni in cui serve che tutti siano al massimo della lucidità.
Dove aiuta Time OS?
Le pagine di prenotazione propongono slot basati sulla tua disponibilità reale, entro gli orari delle riunioni che imposti. I sondaggi di gruppo permettono a persone in luoghi diversi di votare tra alcune opzioni, senza bisogno di un account. Nei piani Team ed Enterprise, Find Time mostra quando i colleghi sono liberi prima che tu invii un invito.
Per me, la cosa migliore che un calendario possa fare quando cambia l’ora è non fare proprio niente: i tuoi orari restano i tuoi, e le riunioni si adattano a quelli.
Come l’abbiamo fatto
Come l’abbiamo misurato?
Abbiamo usato le riunioni prenotate con Doodle (sondaggi di gruppo, pagine di prenotazione e riunioni 1:1) in cui organizzatore e partecipante si trovavano uno in un fuso orario europeo, l’altro in un fuso degli Stati Uniti o del Canada. I fusi orari vengono dalle impostazioni con cui le persone pianificano, non dal loro paese. I dati riguardano il prodotto classico di Doodle.
Una riunione conta come fuori orario se, nell’ora locale di almeno una delle due parti, inizia prima delle 9:00 oppure alle 17:00 o più tardi. Abbiamo confrontato ogni settimana ponte (autunno 2023, 2024 e 2025, primavera 2024, 2025 e 2026) con le settimane normali prima e dopo. La quota di riunioni fuori orario è alta in tutte le settimane, perché la definizione è rigida e include la costa ovest degli Stati Uniti, quindi riportiamo la variazione.
Il dato sull’effetto mattiniero confronta la quota di sondaggi, pagine di prenotazione e riunioni 1:1 creati prima delle 9 ora locale nella settimana dopo il ritorno all’ora solare con quella delle due settimane precedenti. Riportiamo solo variazioni relative, mai valori assoluti. I campioni settimanali arrivano a centinaia di riunioni, e l’andamento si ripete in ogni stagione.
FAQ
Domande sul cambio dell’ora
Nell’UE e nel Regno Unito domenica 25 ottobre all’01:00 UTC, cioè alle 2:00 nel Regno Unito e alle 3:00 in gran parte dell’Europa centrale. Negli Stati Uniti e in gran parte del Canada domenica 1° novembre alle 2:00 ora locale. Gran parte della Columbia Britannica non cambia più l’ora.
Le lancette continueranno a spostarsi ancora per un po’. La settimana ponte ci ricorda che lavorare tra fusi orari diversi significa soprattutto sapere dove inizia e dove finisce la giornata di ciascuno, e tenere le riunioni lì dentro.
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Fonti
- 1.Dati Doodle: riunioni prenotate tra Europa e Nord America, dall’autunno 2023 alla primavera 2026. Vedi «Come l’abbiamo fatto»
- 2.timeanddate.com, EU daylight saving time
- 3.House Energy and Commerce Committee, House passes legislation to make daylight saving time permanent, 14 luglio 2026
- 4.EURweb, Daylight saving time 2026, 17 ottobre 2026
- 5.U.S. History, Benjamin Franklin and daylight saving time
- 6.AgAmerica, Myth vs fact: daylight saving time and farming
- 7.Government of British Columbia, Adopting permanent daylight saving time, 2 marzo 2026
- 8.Western Front Association, Spring forward, fall back: the changing of the clocks and the First World War
- 9.American College of Cardiology, Daylight saving impacts the timing of heart attacks, marzo 2014
- 10.University of Colorado Boulder, incidenti stradali mortali e ora legale (Current Biology, gennaio 2020)
- 11.American Academy of Sleep Medicine, presa di posizione sull’ora solare permanente
I dati Doodle sono variazioni relative tratte dai dati della piattaforma e descrivono chi pianifica con Doodle, non la popolazione in generale. I dati sugli infarti provengono da un unico studio sugli ospedali del Michigan, dal 2010 al 2013. Lo stato della legge statunitense è aggiornato al 17 ottobre 2026.
Tieni ogni riunione dentro gli orari di tutti.
Scopri come pagine di prenotazione, orari delle riunioni e sondaggi di gruppo funzionano tra fusi orari diversi. Te lo mostriamo su un calendario reale.