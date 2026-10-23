Torna l’ora solare.Cosa succede alle tue riunioni?

Ma cosa succede durante la settimana lavorativa? Per te l’ora è già cambiata, mentre i colleghi in altre parti del mondo la cambieranno più avanti. Che effetto ha tutto questo sulla settimana «ponte»?

Ci siamo passati tutti. Per tutta la settimana colleghi, amici e parenti ti hanno ricordato che domenica si cambia l’ora, eppure in qualche modo te ne dimentichi lo stesso. Il timer del bagno segna ancora l’ora vecchia, perché va regolato a mano, come quasi tutti gli orologi di casa. Solo quando accendi la TV per la partita di mezzogiorno ti accorgi che ti sei perso il primo tempo, oppure che manca ancora un’ora al calcio d’inizio. Ti suona familiare, o succede solo a me? A sentire mia moglie, solo a me!

Due volte l’anno si cambia l’ora, e due volte l’anno Europa e Nord America non lo fanno nello stesso giorno. Quasi tutti se ne accorgono solo quando una call ricorrente arriva con un’ora di anticipo, o con un’ora di ritardo.

La settimana ponte Perché Europa e Stati Uniti cambiano l’ora in giorni diversi?

Perché seguono regole diverse. Nell’UE e nel Regno Unito le lancette tornano indietro l’ultima domenica di ottobre e vanno avanti l’ultima domenica di marzo. Negli Stati Uniti e in gran parte del Canada tornano indietro la prima domenica di novembre e vanno avanti la seconda domenica di marzo.

Quest’autunno, quindi, l’Europa cambia l’ora domenica 25 ottobre e gli Stati Uniti domenica 1° novembre. Per quei sette giorni, ogni differenza di fuso tra le due sponde dell’Atlantico si riduce di un’ora. Tra Londra e New York ci sono quattro ore di differenza, non cinque. Tra Berlino e Chicago sei, non sette. In primavera le settimane ponte sono circa tre.

Si parla di abolire il cambio dell’ora. Il 14 luglio 2026 la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato il Sunshine Protection Act, che manterrebbe l’ora legale tutto l’anno. Al 17 ottobre serve ancora il voto del Senato, quindi negli Stati Uniti le lancette tornano indietro il 1° novembre come sempre. Qualcuno ha già smesso: la Columbia Britannica ha spostato le lancette in avanti per l’ultima volta l’8 marzo 2026, e gran parte della provincia resterà all’ora legale tutto l’anno. In Europa, un piano del 2019 per abolire il cambio dell’ora si è arenato.

Fonti: timeanddate.com, EU daylight saving time · House Energy and Commerce Committee, luglio 2026 · EURweb, 17 ottobre 2026 · Government of British Columbia, marzo 2026