650+
colloqui in programma per ogni reclutatore nel 2025, con un aumento del 128% rispetto al 2022. [1]
26%
più veloce: pianificazione automatizzata degli appuntamenti per i colloqui vs. manuale. [2]
79%
Molti assistenti dicono che gestire gli appuntamenti è il loro compito più frequente. [3]
Il nostro team ha orari scaglionati, quindi grazie a questo strumento la nostra efficienza è aumentata notevolmente. Non riesco proprio a immaginare di pianificare senza di esso!
COME FUNZIONA
Pubblica una volta sola. La pagina sceglie l'host.
FASE 1
Un unico link per tutta la squadra
Una sola pagina per tutta la squadra. Chi gestisce le prenotazioni non deve preoccuparsi di sapere chi è libero, chi è in ferie o a chi tocca.
FASE 2
A turno, oppure tutti insieme
Con il Round Robin, la prenotazione successiva passa al membro successivo. Con il Collective, tutto il gruppo viene inserito nella stanza. Entrambe le modalità funzionano dalla stessa pagina. Puoi sceglierne una nelle impostazioni.
FASE 3
Prima si controlla ogni calendario
Gli orari in cui una persona coinvolta è occupata vengono nascosti automaticamente su tutti i calendari a cui è collegata. La pagina non può inserire due appuntamenti contemporanei per le persone coinvolte.
PERCHÉ È IMPORTANTE
Sono sempre le stesse due persone a partecipare a tutte le riunioni.
L'incontro va a chi è più facile da fissare, e spesso sono sempre gli stessi due perché è sempre andata così. Le squadre hanno bisogno di un modo più equo per assegnare i turni, basta guardare i numeri.
dal 5% al 35%
A proposito dell'opera
Una ricerca indipendente condotta su oltre 300 organizzazioni ha rilevato che il 3-5% dei dipendenti più produttivi genera dal 20 al 35% di tutta la collaborazione di valore. Una pagina di prenotazione mostra dove va a finire. [4]
59%
Più lavoro, stessa squadra
Il 59% dei professionisti amministrativi afferma che le proprie responsabilità si sono ampliate in modo significativo dal 2021 (World Administrators Alliance, 2026, 3.221 risposte). [5]
13 + 9
Tredici dentro, nove fuori
Una tipica decisione di acquisto B2B coinvolge tredici persone all’interno dell’organizzazione acquirente e nove al di fuori di essa. Una pagina dedicata al team controlla tutti i calendari collegati prima di proporre un orario. [6]
TWO MODES
Rotate to one person, or bring in the whole team.
Entrambe si trovano sulla stessa pagina. La differenza sta nel fatto che l’incontro richieda la presenza di uno solo di voi o di più persone. Il “Round Robin” distribuisce il carico di lavoro. Il “Collective” riunisce il gruppo.
- Round robin
- Team
La prossima prenotazione va al membro successivo
Solo in una fascia oraria che quella persona può davvero rispettare. Usalo quando il lavoro è intercambiabile ma il carico di lavoro non dovrebbe esserlo: richieste in arrivo, prime chiamate, orario d’ufficio, chiamate di assistenza, colloqui di primo turno.
Chiunque risulti occupato su un calendario collegato viene saltato automaticamente, quindi la rotazione non inserisce mai nessuno in una riunione a cui non può partecipare.
- Collettivo, in collaborazione con
- Azienda
Tutti quelli che compaiono nella pagina sono inclusi nella prenotazione
La pagina mostra solo gli orari che vanno bene a tutti contemporaneamente. Usala quando l’incontro richiede davvero la presenza di tutto il gruppo: una tavola rotonda, un approfondimento tecnico insieme al responsabile del cliente, una revisione che richiede la partecipazione di entrambe le parti.
Le pagine co-ospitate sono una funzionalità disponibile solo nella versione Enterprise. Le modalità “Round Robin” e la pagina del team sono disponibili nella versione Team.
BY TEAM
Si adatta a ogni flusso di lavoro, proprio come ti serve.
Che tu stia cercando un’esperienza di qualità, risultati più rapidi o una distribuzione più equa, Round Robin controlla tutti i calendari collegati da ciascun membro e applica le stesse regole relative all’orario di lavoro e al margine di tempo già impostate dal team.
REVENUE
Inbound piles onto the same two reps
Routing misfires and leads go cold while somebody works out whose turn it was.
Il primo incontro avviene prima e il carico di lavoro si distribuisce da solo.
KPI: tempo che intercorre fino al primo incontro, tempo di risposta ai lead, copertura del team.
TALENT AND HR
Una commissione composta da cinque persone, gestita manualmente in ogni fase
Plus a candidate who doesn't work for you, across two time zones.
I colloqui si fissano prima e il candidato vede un solo link.
KPI: tempo necessario per arrivare al colloquio, tempo necessario per l’assunzione, abbandono dei candidati.
SUPPORT AND SUCCESS
One person ends up carrying the week
Because their link is the one people happen to have.
Copertura condivisa da tutto il team.
KPI: tempo di risposta, copertura, riunioni a persona.
WHAT YOU GET
Time OS: now and next
Team booking page
One page for the team, with the whole team behind the link.
- Available now
- Team
Round Robin distribution
The next booking goes to the next member, and only into a slot they can keep.
- Available now
- Team
Everyone at once
The collective mode: one booking, several hosts, offered only when all of them are free.
- Available now
- Team
Team Directory
Browse the team by department, see who's free soonest, and book the right person directly.
- Available now
- Team
Double-booking prevention
Busy time on any connected calendar is hidden from the page automatically, for every member.
- Available now
- Team
Co-hosted meetings
Several named hosts on one page, for the meetings that need more than one of you.
- Available now
- Team
Booking on behalf
For the person who runs somebody else's diary, with that person's rules respected.
- Available now
- Azienda
Group polls with a co-host
Two people running the same poll, for meetings where finding the time is the hard part.
- Coming soon
- Team
Co-hosted pages
Routes each meeting to the right person, and flags it when the load drifts. Part of the Enterprise plan.
- Coming soon
- Azienda
FAQs
No. Chiunque abbia il link può prenotare, senza bisogno di un account né di installare nulla. Gli account e i calendari collegati sono importanti dalla tua parte della pagina, perché sono quelli che permettono al sistema di sapere chi è libero.
APPENDIX
Every number on this page comes from independent, published research. Full citations in the table.
|Figure
|What it measures
|Period · basis
|650+
|Colloqui annuali programmati per ogni reclutatore nel 2025: +128% rispetto al 2022
|[1] Greenhouse, The Hire Standard, marzo 2026 · Oltre 6.000 organizzazioni nordamericane
|26%
|Quanto è più veloce la pianificazione automatizzata dei colloqui rispetto a quella manuale (mediana: 3,7 contro 5 ore)
|[2] Ashby, Rapporto sulle tendenze del talento: Parametri di riferimento per le operazioni di reclutamento, 2026 · 54 milioni di candidature
|79%
|Gli assistenti esecutivi che si occupano della gestione degli appuntamenti: il loro compito più comune
|[3] Rapporto Prialto sulla produttività dei dirigenti 2025 · 508 dirigenti
|3–5% / 20–35%
|Percentuale dei dipendenti che generano quella quota di valore aggiunto attraverso la collaborazione
|[4] Cross, Rebele & Grant, "Collaborative Overload", Harvard Business Review, 2016 · oltre 300 organizzazioni
|59%
|Professionisti del settore amministrativo le cui responsabilità si sono ampliate notevolmente dal 2021
|[5] World Administrators Alliance, Global Skills Matrix 2026 · 3.221 risposte, 69 paesi
|13 + 9
|Le persone coinvolte in una tipica decisione di acquisto B2B, sia all’interno che all’esterno dell’organizzazione acquirente
|[6] Forrester, The State of Business Buying 2026 · quasi 18.000 acquirenti aziendali
Funziona con gli strumenti che il tuo team usa già
Bring us the rotation that keeps landing on one person.
The inbound queue, the interview loop, the rota one person is already carrying. We'll turn it into one page, and show you where the load has been going.