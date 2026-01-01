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Pagina delle prenotazioni per le squadre e girone all’italiana

Smettila di decidere a chi tocca quaranta volte alla settimana.

Facci vedere la coda delle richieste in arrivo, il ciclo di colloqui o le riunioni che una persona continua ad accollarsi. Lo organizzeremo tutto in un’unica pagina e ti aiuteremo a gestire il carico di lavoro del tuo team in modo equo e trasparente.

Try Doodle

  • 650+

    colloqui in programma per ogni reclutatore nel 2025, con un aumento del 128% rispetto al 2022. [1]

  • 26%

    più veloce: pianificazione automatizzata degli appuntamenti per i colloqui vs. manuale. [2]

  • 79%

    Molti assistenti dicono che gestire gli appuntamenti è il loro compito più frequente. [3]

Trustpilot

Il nostro team ha orari scaglionati, quindi grazie a questo strumento la nostra efficienza è aumentata notevolmente. Non riesco proprio a immaginare di pianificare senza di esso!

– Presidential Associate
AFLC

COME FUNZIONA

Pubblica una volta sola. La pagina sceglie l'host.

  • FASE 1

    Un unico link per tutta la squadra

    Una sola pagina per tutta la squadra. Chi gestisce le prenotazioni non deve preoccuparsi di sapere chi è libero, chi è in ferie o a chi tocca.

  • FASE 2

    A turno, oppure tutti insieme

    Con il Round Robin, la prenotazione successiva passa al membro successivo. Con il Collective, tutto il gruppo viene inserito nella stanza. Entrambe le modalità funzionano dalla stessa pagina. Puoi sceglierne una nelle impostazioni.

  • FASE 3

    Prima si controlla ogni calendario

    Gli orari in cui una persona coinvolta è occupata vengono nascosti automaticamente su tutti i calendari a cui è collegata. La pagina non può inserire due appuntamenti contemporanei per le persone coinvolte.

PERCHÉ È IMPORTANTE

Sono sempre le stesse due persone a partecipare a tutte le riunioni.

L'incontro va a chi è più facile da fissare, e spesso sono sempre gli stessi due perché è sempre andata così. Le squadre hanno bisogno di un modo più equo per assegnare i turni, basta guardare i numeri.

  • dal 5% al 35%

    A proposito dell'opera

    Una ricerca indipendente condotta su oltre 300 organizzazioni ha rilevato che il 3-5% dei dipendenti più produttivi genera dal 20 al 35% di tutta la collaborazione di valore. Una pagina di prenotazione mostra dove va a finire. [4]

  • 59%

    Più lavoro, stessa squadra

    Il 59% dei professionisti amministrativi afferma che le proprie responsabilità si sono ampliate in modo significativo dal 2021 (World Administrators Alliance, 2026, 3.221 risposte). [5]

  • 13 + 9

    Tredici dentro, nove fuori

    Una tipica decisione di acquisto B2B coinvolge tredici persone all’interno dell’organizzazione acquirente e nove al di fuori di essa. Una pagina dedicata al team controlla tutti i calendari collegati prima di proporre un orario. [6]

TWO MODES

Rotate to one person, or bring in the whole team.

Entrambe si trovano sulla stessa pagina. La differenza sta nel fatto che l’incontro richieda la presenza di uno solo di voi o di più persone. Il “Round Robin” distribuisce il carico di lavoro. Il “Collective” riunisce il gruppo.

  • Round robin
  • Team

La prossima prenotazione va al membro successivo

Solo in una fascia oraria che quella persona può davvero rispettare. Usalo quando il lavoro è intercambiabile ma il carico di lavoro non dovrebbe esserlo: richieste in arrivo, prime chiamate, orario d’ufficio, chiamate di assistenza, colloqui di primo turno.

Chiunque risulti occupato su un calendario collegato viene saltato automaticamente, quindi la rotazione non inserisce mai nessuno in una riunione a cui non può partecipare.

  • Collettivo, in collaborazione con
  • Azienda

Tutti quelli che compaiono nella pagina sono inclusi nella prenotazione

La pagina mostra solo gli orari che vanno bene a tutti contemporaneamente. Usala quando l’incontro richiede davvero la presenza di tutto il gruppo: una tavola rotonda, un approfondimento tecnico insieme al responsabile del cliente, una revisione che richiede la partecipazione di entrambe le parti.

Le pagine co-ospitate sono una funzionalità disponibile solo nella versione Enterprise. Le modalità “Round Robin” e la pagina del team sono disponibili nella versione Team.

BY TEAM

Si adatta a ogni flusso di lavoro, proprio come ti serve.

Che tu stia cercando un’esperienza di qualità, risultati più rapidi o una distribuzione più equa, Round Robin controlla tutti i calendari collegati da ciascun membro e applica le stesse regole relative all’orario di lavoro e al margine di tempo già impostate dal team.

  • REVENUE

    Inbound piles onto the same two reps

    Routing misfires and leads go cold while somebody works out whose turn it was.

    Il primo incontro avviene prima e il carico di lavoro si distribuisce da solo.

    KPI: tempo che intercorre fino al primo incontro, tempo di risposta ai lead, copertura del team.

  • TALENT AND HR

    Una commissione composta da cinque persone, gestita manualmente in ogni fase

    Plus a candidate who doesn't work for you, across two time zones.

    I colloqui si fissano prima e il candidato vede un solo link.

    KPI: tempo necessario per arrivare al colloquio, tempo necessario per l’assunzione, abbandono dei candidati.

  • SUPPORT AND SUCCESS

    One person ends up carrying the week

    Because their link is the one people happen to have.

    Copertura condivisa da tutto il team.

    KPI: tempo di risposta, copertura, riunioni a persona.

WHAT YOU GET

Time OS: now and next

  • Team booking page

    One page for the team, with the whole team behind the link.

    • Available now
    • Team

  • Round Robin distribution

    The next booking goes to the next member, and only into a slot they can keep.

    • Available now
    • Team

  • Everyone at once

    The collective mode: one booking, several hosts, offered only when all of them are free.

    • Available now
    • Team

  • Team Directory

    Browse the team by department, see who's free soonest, and book the right person directly.

    • Available now
    • Team

  • Double-booking prevention

    Busy time on any connected calendar is hidden from the page automatically, for every member.

    • Available now
    • Team

  • Co-hosted meetings

    Several named hosts on one page, for the meetings that need more than one of you.

    • Available now
    • Team

  • Booking on behalf

    For the person who runs somebody else's diary, with that person's rules respected.

    • Available now
    • Azienda

  • Group polls with a co-host

    Two people running the same poll, for meetings where finding the time is the hard part.

    • Coming soon
    • Team

  • Co-hosted pages

    Routes each meeting to the right person, and flags it when the load drifts. Part of the Enterprise plan.

    • Coming soon
    • Azienda

FAQs

No. Chiunque abbia il link può prenotare, senza bisogno di un account né di installare nulla. Gli account e i calendari collegati sono importanti dalla tua parte della pagina, perché sono quelli che permettono al sistema di sapere chi è libero.

APPENDIX

Every number on this page comes from independent, published research. Full citations in the table.

FigureWhat it measuresPeriod · basis
650+Colloqui annuali programmati per ogni reclutatore nel 2025: +128% rispetto al 2022[1] Greenhouse, The Hire Standard, marzo 2026 · Oltre 6.000 organizzazioni nordamericane
26%Quanto è più veloce la pianificazione automatizzata dei colloqui rispetto a quella manuale (mediana: 3,7 contro 5 ore)[2] Ashby, Rapporto sulle tendenze del talento: Parametri di riferimento per le operazioni di reclutamento, 2026 · 54 milioni di candidature
79%Gli assistenti esecutivi che si occupano della gestione degli appuntamenti: il loro compito più comune[3] Rapporto Prialto sulla produttività dei dirigenti 2025 · 508 dirigenti
3–5% / 20–35%Percentuale dei dipendenti che generano quella quota di valore aggiunto attraverso la collaborazione[4] Cross, Rebele & Grant, "Collaborative Overload", Harvard Business Review, 2016 · oltre 300 organizzazioni
59%Professionisti del settore amministrativo le cui responsabilità si sono ampliate notevolmente dal 2021[5] World Administrators Alliance, Global Skills Matrix 2026 · 3.221 risposte, 69 paesi
13 + 9Le persone coinvolte in una tipica decisione di acquisto B2B, sia all’interno che all’esterno dell’organizzazione acquirente[6] Forrester, The State of Business Buying 2026 · quasi 18.000 acquirenti aziendali

Funziona con gli strumenti che il tuo team usa già

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Bring us the rotation that keeps landing on one person.

The inbound queue, the interview loop, the rota one person is already carrying. We'll turn it into one page, and show you where the load has been going.

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