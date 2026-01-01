Essendo un’organizzazione che opera interamente da remoto, con personale, membri del consiglio di amministrazione, partner e donatori sparsi in tutto il Paese, mi capita spesso di dover coordinare tanti impegni e fusi orari diversi. In passato ho provato altri strumenti per la pianificazione degli appuntamenti, ma trovo che Doodle sia il più intuitivo.

– Executive Director

Organizzazione senza scopo di lucro