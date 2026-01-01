COME FUNZIONA
Lavoro e vita privata, in un'unica panoramica della giornata.
Cockpit ti offre una panoramica chiara della tua giornata. Analizza tutti i calendari che colleghi, sia quelli di lavoro che quelli personali, quindi un appuntamento dal dentista occupa un’ora proprio come una chiamata con un cliente.
The day, in order, from every source you use.
What's next, what's protected, and how much of the hour is left. Meetings arranged through Doodle and the ones already on your calendar sit in one column, and anything personal you'd never plug into a work tool still shows up as time that's taken.
- Every connected calendar in one column, work and personal alike
- Protected time shown as part of the day
- What's next and how much time is actually left before it
Close in on today, or stand back and see the week.
The week view shows the pattern: protected mornings, blocks that have filled up, the afternoon with three meetings stacked together. Switching between day and week is one control, and it keeps your place.
- One control to move between the day and the week
- Protected time visible across the week
Essendo un’organizzazione che opera interamente da remoto, con personale, membri del consiglio di amministrazione, partner e donatori sparsi in tutto il Paese, mi capita spesso di dover coordinare tanti impegni e fusi orari diversi. In passato ho provato altri strumenti per la pianificazione degli appuntamenti, ma trovo che Doodle sia il più intuitivo.
PERCHÉ È IMPORTANTE
Quando i piani cambiano e bisogna sistemare al volo la riunione (o le riunioni).
Sei in ritardo, a una riunione serve qualcuno che non è in lista, un’emergenza ti costringe a saltare il pomeriggio, oppure hai bisogno di concentrarti e la riunione può passare alla modalità asincrona. Basta un solo tocco sulla riunione stessa e tutti gli interessati vengono aggiornati automaticamente grazie alle Azioni Istantanee.
Sei in ritardo? O ti sei dimenticato qualcuno?
Basta un tocco per avvisare i partecipanti alla riunione con un modello già pronto. Puoi anche aggiungere velocemente alla riunione qualcuno che inizialmente avevi tralasciato, il tutto dalla vista Cockpit.
Clear my day, when the day has to go.
Something's happened and the afternoon has to go. One action clears it, from the day itself. Protected time and meetings sit in the same column, so what's being cleared is visible before it goes.
Tutte le azioni istantanee, in un unico posto.
"Passa alla modalità asincrona" trasforma una riunione che ti ruba tempo prezioso per concentrarti in un aggiornamento che tutti possono leggere quando preferiscono.
- Join meeting
- Add participants
- Running late
- Clear my day
- A-sync meeting
- Reschedule
- Create follow-up
- Send email
WIDGET ATTIVITÀ
La tua lista delle cose da fare, a modo tuo.
Non c’è bisogno di passare da un’app all’altra per organizzare la tua giornata tra riunioni e attività. Puoi accedere a tutto quello che devi fare da un unico posto, nel formato che preferisci.
- Attività scadute, in scadenza oggi e in programma, visibili accanto alle riunioni
- Trascina qualsiasi attività direttamente sul calendario per assegnarle una data in tempo reale
- Non devi cambiare contesto per capire com’è davvero la tua giornata
WIDGET "PERSONE"
Con chi esci oggi?
Chi vedrai oggi, quando saranno di nuovo liberi e chi di loro lavora altrove. Per fissare un appuntamento con uno di loro basta un clic da qui, senza dover tornare alla barra di ricerca o uscire dalla schermata del giorno per trovare una fascia oraria disponibile.
- Tutte le persone con cui ti vedrai oggi, in un unico posto accanto al calendario
- Scopri quando qualcuno è di nuovo libero senza doverglielo chiedere
- Prenota un appuntamento con la persona giusta con un clic, direttamente dalla pagina del giorno
SINTESI GIORNALIERA ADATTIVA · MOBILE
Il riassunto, prima di metterti alla scrivania.
COSA RICEVI
Cosa fa oggi il Cockpit
Gli articoli contrassegnati con "Prossimamente" sono ancora in fase di sviluppo. Contattaci per dare un'occhiata in anteprima.
The day and week surface
Your day and your week in one place, with meetings, protected time and what's owed together.
- Available now
Instant Actions
Running late, reschedule and follow up, on the meeting itself. Clearing a day, adding participants and joining a call sit alongside them.
- Available now
The day brief on mobile
The day ahead as a brief, on the phone. Requires the Doodle mobile app.
- Available now
Task widget
Overdue, due today and upcoming, next to the meetings, and draggable onto the day itself.
- Available now
People widget
Who you're seeing today, when they're next free, and a click to book more time with them.
- Available now
One place to create anything
A meeting, a task, focus time, or a poll, all started from the same control.
- Available now
Switch to async
Move a meeting that's crowding out focus time into an update the room reads on its own time.
- Available now
A day that repairs itself
When something breaks the day, it gets rebuilt around what still matters.
- Coming soon
Funziona con gli strumenti che il tuo team usa già
FAQs
No. I tuoi calendari restano dove sono. My Time legge tutti i calendari che colleghi e li mostra in un’unica vista giornaliera, insieme alle tue attività e al tempo riservato.
Your day in the middle. Everything you need to run it, around the edges.
Gli appuntamenti, le persone coinvolte, cosa devi fare entro stasera e il tempo che ti resta ancora: tutto in un unico posto. Quando la giornata cambia, basta un tocco per risolvere tutto.