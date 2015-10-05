39%
Del tempo monitorato, circa 2 o 3 ore al giorno sono dedicate alla concentrazione profonda. [1]
13 minuti e 7 secondi
È la durata media di una sessione mirata, in calo del 9% in due anni. [2]
50%
Molti sviluppatori dicono di sentirsi più produttivi quando viene riservato del tempo da dedicare esclusivamente al lavoro. [3]
Da anni trovo Doodle incredibilmente utile e affidabile. È l'unico strumento di pianificazione che uso. È semplice, affidabile e si integra facilmente sia con Outlook che con Google Calendar.
COME FUNZIONA
Imposta la regola una volta sola. Si applica a ogni prenotazione.
Una volta attivato Protect, si applica automaticamente a ogni nuova prenotazione, che sia sul tuo calendario, su quello del tuo team o su ogni spazio di lavoro dell'organizzazione.
FASE 1
Stabilisci le tue regole
Il tempo di pausa tra una riunione e l'altra, l'orario di lavoro, il numero massimo di riunioni al giorno e il modo in cui gli orari di inizio delle riunioni vengono arrotondati a intervalli regolari. Imposta tutto una volta sola, da un unico posto.
FASE 2
Doodle lo applica a ogni prenotazione
Ogni nuova richiesta viene prima verificata in base alla regola. Una richiesta inviata fuori dall'orario di lavoro non arriva nemmeno al calendario.
FASE 3
La regola si occupa della declinazione
La regola vale anche se nessuno rifiuta un incontro di persona o spiega i propri limiti in un messaggio.
PERCHÉ È IMPORTANTE
Noi esseri umani tendiamo a sottovalutare facilmente quanto tempo abbiamo davvero a disposizione.
Abbiamo bisogno di qualcosa che ci aiuti a proteggere davvero i nostri momenti di concentrazione. I numeri parlano da soli quando si tratta delle distrazioni con cui abbiamo a che fare ogni giorno: ci vuole più tempo per ritrovare la concentrazione e raggiungere prestazioni ottimali.
25 min
Per riprendere il lavoro interrotto
Uno studio sul campo condotto su chi lavora nel settore dell'informazione ha rilevato che ci vogliono in media 25 minuti e 26 secondi per riprendere il lavoro interrotto, spesso dopo aver svolto altre due attività nel frattempo. [4]
4,4 sec
Basta triplicare gli errori di sequenza
In uno studio del 2014, le interruzioni della durata media di 4,4 secondi hanno triplicato il tasso di errori di sequenza nell'attività a cui le persone sono tornate. [5]
68%
Dedica del tempo alle attività di scarso valore
Eagle Hill Consulting ha scoperto che il 68% dei lavoratori statunitensi dedica regolarmente del tempo a compiti di scarso valore e poco efficienti (2025). L’impostazione predefinita del team garantisce a tutti la stessa protezione. [6]
PER I PRIVATI
Quattro consigli per evitare che una giornata intera diventi un'impresa impossibile.
Protect on Pro ti aiuta a gestire il tuo calendario, così una giornata piena rimane gestibile e una settimana impegnativa lascia spazio alla concentrazione.
- Buffer15 o 30 min
- Orario di lavororifiuto automatico delle chiamate esterne
- Allineamento temporale5/10/15/30 min
- Limite giornalieroriunioni al giorno
PER LE SQUADRE
Le stesse regole, applicate in modo coerente da tutta la squadra.
Le pagine di prenotazione del team e il sistema Round Robin hanno le stesse protezioni. Il buffer, l’orario di lavoro e il limite giornaliero valgono per tutti i membri, così la rotazione rispetta i limiti di ciascuno.
- Le regole si applicano in modo coerente al calendario di ogni membro del team
- Le pagine di prenotazione vengono arrotondate allo stesso intervallo preciso per tutto il team
- Nessuno nella rotazione si fa carico delle riunioni che il resto del team ha rifiutato
PER L'ORGANIZZAZIONE
Un unico livello di protezione per tutta l'organizzazione.
Protect for Enterprise applica buffer, orari di lavoro, allineamento temporale e limiti giornalieri come politica valida per tutti gli spazi di lavoro.
Vuoi implementarlo a livello aziendale?
- Protezione a livello aziendale senza bisogno di configurazioni per singolo utente
- L’amministratore imposta la regola una volta sola e questa viene applicata ovunque
- Assicura una conformità più agevole alle normative regionali in materia di lavoro
Funziona con gli strumenti che il tuo team usa già
FAQs
Protect stabilisce il minimo. Le tue ore di lavoro e le tue preferenze vengono rispettate nell’ambito di qualsiasi politica sia in vigore, ed è proprio questa politica che ti evita di dover difendere il tuo calendario dagli impegni di tutti gli altri.
APPENDIX
Sources and citations
Every figure on this page comes from independent, published research, named below.
|Figura
|Cosa misura
|Periodo · base
|39%
|Percentuale del tempo monitorato trascorso in stato di concentrazione profonda
|[1] Hubstaff, Indice globale del lavoro 2026 · Oltre 140.000 lavoratori
|13 minuti e 7 secondi
|Durata media delle sessioni attive, in calo del 9% rispetto a 14 minuti e 23 secondi (dal 2023 al 2025)
|[2] ActivTrak, “Lo stato del posto di lavoro nel 2026” · 163.638 dipendenti
|50%
|Di quanto si dicono più produttivi gli sviluppatori che dedicano del tempo al “deep work”
|[3] Forsgren et al., "DevEx in Action", ACM Queue, 2024 · 219 sviluppatori
|25:26
|Tempo medio necessario per riprendere il lavoro interrotto (minuti:secondi)
|[4] Mark, Gonzalez e Harris, CHI 2005 · 24 operatori dell'informazione
|68%
|I lavoratori statunitensi dedicano regolarmente del tempo a compiti di scarso valore e poco efficienti
|[6] Eagle Hill Consulting, gennaio 2025 · 1.375 dipendenti
[5] Altmann, Trafton e Hambrick, "Le interruzioni momentanee possono far deragliare il filo dei pensieri", Journal of Experimental Psychology: General, 2014.
Set it once.
Imposta una volta per tutte il margine di tempo, le ore e il limite massimo. Si applicheranno a partire dalla prossima prenotazione.