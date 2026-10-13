Quanto costa davvero una riunione?
Le riunioni si prendono una bella fetta di ogni stipendio che paghi, e quasi mai compaiono in un budget. Ecco come dare loro un prezzo, e come recuperare parte di quelle ore.
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Articoli basati sui dati e ricerche su dove finiscono le giornate del tuo team, scritti per il tuo ruolo e il tuo settore.
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Dall'articolo L’attesa prima del colloquio è la metà nascosta del tuo tempo di assunzione?
Attesa per assunzione oggi
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9 giorni
Attesa che restaAttesa che elimini
Giorni restituiti ai candidati a trimestre
144 giorni
Attesa per assunzione = giorni fino al primo colloquio + (round meno 1) × giorni tra un round e l’altro. Conta i giorni di calendario che un candidato aspetta, usando solo i numeri che inserisci.
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