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Una donna sorridente con una camicia bianca guarda fuori dalla finestra in un ufficio pieno di sole
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Quanto costa davvero una riunione?

Le riunioni si prendono una bella fetta di ogni stipendio che paghi, e quasi mai compaiono in un budget. Ecco come dare loro un prezzo, e come recuperare parte di quelle ore.

Chirag HarendraTempo di lettura: 11 minuti

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Dall'articolo L’attesa prima del colloquio è la metà nascosta del tuo tempo di assunzione?

Il tuo tempo di attesa per i colloqui

Numeri di esempio, cambiali

Attesa per assunzione oggi

21 giorni

Attesa per assunzione con il tuo obiettivo

9 giorni

Attesa che restaAttesa che elimini

Giorni restituiti ai candidati a trimestre

144 giorni

Attesa per assunzione = giorni fino al primo colloquio + (round meno 1) × giorni tra un round e l’altro. Conta i giorni di calendario che un candidato aspetta, usando solo i numeri che inserisci.

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