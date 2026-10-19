Gli assistenti di direzione sono molto più di qualcuno che gestisce il tuo calendario. Fanno in modo che il tuo tempo vada alle parti più importanti della tua attività, alle tue persone e, in molti casi, alla tua vita. Non è un’impresa da poco.

In alcune organizzazioni sono loro a tirare le fila dietro le quinte. Fanno sì che le decisioni vengano prese, mettendo le persone giuste nel posto giusto per fare la scelta giusta. Ti racconto come possono essere le prime settimane di un assistente di direzione con un nuovo manager, così ti fai un’idea del suo mondo. E se lavori come assistente di direzione, spero che tu trovi qualche spunto utile da portarti via.

Di recente un post su LinkedIn che parlava di un ruolo da assistente di direzione ben pagato a Londra si chiudeva con una battuta: qualcuno dovrebbe creare uno strumento che faccia tutto questo in autonomia. Le risposte di assistenti di direzione, chief of staff e cacciatori di teste sono arrivate a raffica. Calendari, caselle di posta e viaggi sono solo la parte visibile del ruolo. Quello che rende eccezionale un assistente di direzione è il giudizio: decidere cosa merita il tempo di un manager, proteggerne l’attenzione e ricevere fiducia su cose che nessuno mette per iscritto. Sono d’accordo con loro.

Qui sotto trovi perché le prime settimane sono così impegnative, le domande da fare subito, un modello del CMI per concordare cosa decidi tu, dove Time OS ti toglie l’amministrazione di routine e un accordo di collaborazione da compilare con il tuo manager.