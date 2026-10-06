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Responsabile Product Marketing

Chirag Harendra

Chirag è responsabile Product Marketing di Doodle. Da oltre 15 anni guida la strategia go-to-market di aziende cloud e SaaS enterprise.

In Doodle scrive gli articoli basati sui dati: contenuti fondati sulla ricerca su dove finisce il tempo dei team, molti con un calcolatore per fare i conti sulla propria settimana.

Data story author, Chirag Harendra

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