All’inizio della mia carriera lavoravo nella consulenza tecnologica per una grande azienda blue chip di stampo tradizionale. Il mio ruolo cambiava a seconda del cliente e del progetto. A volte ero nel team che preparava le offerte, a volte nella delivery, e altre volte mi trovavo in un edificio pieno di dirigenti della mia azienda e del cliente, ad aiutare a gestire gli inventari e i processi aziendali che incidevano sui nostri risultati (e su quelli del cliente).

Qualunque fosse il ruolo o il progetto, una cosa non cambiava mai: il tempo necessario per riunire nella stessa stanza gli stakeholder importanti, e per avere tutti presenti proprio a quella riunione. All’epoca eravamo in ufficio quasi tutti i giorni, presso il cliente o in un ufficio accanto al suo. Eppure, anche con tutti nello stesso edificio, fissare quelle riunioni cruciali restava una vera impresa.

La seconda variabile più importante era il tempo reale necessario per avviare i grandi programmi. Moltiplica il numero di riunioni che servono per far decollare un progetto importante, di solito con sponsor di alto livello e stakeholder chiave dalle agende fittissime, e vedrai quanto in fretta si accumula il tempo.

In questo articolo: cosa dicono le ricerche sui tempi di lancio, quanto costa l’attesa, il punto di vista del CMI sulle prime settimane di mobilitazione di un progetto e un esempio di primo mese da prendere in prestito.