Zu Beginn meiner Karriere war ich in der Technologieberatung bei einem großen, traditionsreichen Blue-Chip-Unternehmen. Meine Rollen wechselten je nach Kunde und Projekt. Mal war ich im Angebotsteam, mal in der Umsetzung, und manchmal saß ich in einem Gebäude voller Führungskräfte aus meinem Unternehmen und dem des Kunden und half dabei, Bestände und Geschäftsprozesse zu steuern, die sich auf unser Ergebnis auswirkten (und auf das unseres Kunden). Egal in welcher Rolle oder in welchem Projekt ich war, eines hatten alle gemeinsam: wie lange es dauerte, die wichtigen Stakeholder in einen Raum zu bekommen, und zwar vollzählig zu genau diesem einen Meeting. Damals waren wir an den meisten Tagen im Büro, entweder vor Ort beim Kunden oder direkt nebenan. Doch selbst wenn alle im selben Gebäude saßen, war es eine echte Herausforderung, diese entscheidenden Meetings zu planen. Der zweitwichtigste Faktor war die tatsächliche Zeit, bis große Programme in Gang kamen. Rechne einmal hoch, wie viele Meetings nötig sind, um etwas Großes auf den Weg zu bringen, meist mit Sponsoren aus der Geschäftsleitung und wichtigen Stakeholdern mit randvollen Terminkalendern. Dann siehst du, wie schnell sich die Zeit summiert. In diesem Artikel liest du, was die Forschung über die Dauer bis zum Start sagt und was das Warten kostet. Außerdem findest du einen Blick des CMI auf die ersten Wochen der Projektmobilisierung und einen Beispielplan für den ersten Monat, den du übernehmen kannst.

Das Problem Wie lange dauert es, eine neue Initiative zu starten? Länger, als die meisten Sponsoren erwarten. Für die Studie Transforming the Enterprise 2026 hat KPMG 1.750 leitende Transformationsverantwortliche in 20 Ländern befragt. Nur 12% der Organisationen können eine neue Initiative innerhalb von drei Monaten starten, mehr als die Hälfte braucht sechs Monate oder länger. Zeit bis zum Start einer neuen Initiative, vom Konzept bis zur Umsetzung Sechs Monate oder länger Unter sechs Monaten Unter 3 Monaten 12% 3 bis 6 Monate 37% 6 bis 12 Monate 38% Mehr als 12 Monate 13% Quelle: KPMG International, Transforming the Enterprise 2026. Umfrage unter 1.750 leitenden Transformationsverantwortlichen in 20 Ländern und Gebieten, Februar 2026. Ein Teil dieser Zeit geht für Freigaben und Budgets drauf. Ein anderer dafür, Leute zusammenzubringen, und das wird immer schwieriger. Laut dem State of Teams 2026 von Atlassian sagen 87% der Wissensarbeitenden, dass ihnen die Zeit oder die Kapazität für Abstimmung fehlt, weil alle im Umsetzungsmodus sind. Das Vertrackte ist, wen ein neues Programm braucht. Hochrangige Sponsoren, viel beschäftigte Teamleitungen und Partner von außerhalb des Unternehmens haben am wenigsten Zeit übrig, und ohne sie kann das Kickoff nicht stattfinden. Quellen: KPMG International, Transforming the Enterprise 2026 · Atlassian Teamwork Lab, State of Teams 2026

Die Kosten Was passiert, während ein Programm auf seinen Start wartet? Der Nutzen setzt spät ein. Jede Woche zwischen Freigabe und erster Lieferung ist eine Woche, in der sich der Business Case nicht auszahlt. Der Report von KPMG beschreibt das Muster dahinter: Die „Umsetzung hängt oft noch von manueller Koordination und mehreren Freigabeebenen ab“. In den ersten Wochen eines Programms besteht ein Großteil dieser manuellen Koordination darin, Termine für die Leute zu finden, die den Plan gemeinsam beschließen müssen. Partner bringen eine weitere Ebene ins Spiel. Beratungsfirmen, Dienstleister und Agenturen haben ihre eigenen Kalender, also braucht jedes Kickoff und jeder Workshop einen Termin, der zwei oder drei Organisationen passt. Für mich ist die Mobilisierung der erste echte Test für das Tempo eines Programms. Der Plan kann hervorragend sein, aber wenn es einen Monat dauert, die ersten Meetings zu buchen, lernen alle: Dieses Programm kommt nur langsam voran.

Ein einfaches Modell Wie sieht der erste Monat der Projektmobilisierung aus? Der Leitfaden des Chartered Management Institute zum Projektmanagement beschreibt fünf Phasen: Initiierung, Planung, Umsetzung, Überwachung und Abschluss. Die Mobilisierung umfasst die ersten beiden, vom Kickoff-Meeting bis zum vereinbarten Plan. Für ein Projekt, das in Verzug gerät, hält der Leitfaden fest: „Ein straff geführtes Meeting mit vorbereiteten Teilnehmenden ist schneller als eines, bei dem die Leute die Agenda erst beim Eintreffen bekommen.“ So können die ersten vier Wochen zum Beispiel laufen. Das ist ein Beispiel zum Anpassen, kein Benchmark. Wähle eine Woche und sieh, wer sich treffen muss und was hilft. Ein Beispiel für den ersten Monat der Mobilisierung Beispielplan Woche 1 Sponsoren und Kernteam Woche 2 Die Workstreams starten Woche 3 Partner kommen dazu Woche 4 Der Rhythmus steht Meetings Die Abstimmung mit den Sponsoren und das Kickoff des Programms. Wer Die Sponsoren, die Programmleitung und die Leitungen der Workstreams. Was in Time OS hilft Find Time zeigt, wann das Kernteam frei ist (Pläne Team und Enterprise). So landet das Kickoff im ersten Termin, der für alle passt. Die Details sind in jedem Programm anders. Was sich zu übernehmen lohnt, ist die Gewohnheit, die Meetings jeder Woche zu buchen, bevor diese Woche beginnt. Quelle: CMI, How can you manage processes and projects to get results?

So hilft Time OS Wie hilft Time OS einem Programm, in Gang zu kommen? Es nimmt das Hin und Her aus den ersten Meetings, innerhalb und außerhalb des Unternehmens. 1. Find Time für das Kernteam. Sieh, wann Sponsoren und Leitungen frei sind, und buche den ersten Termin, der passt. Find Time gibt es in den Plänen Team und Enterprise. 2. Gruppenumfragen und Eventplaner für Partner. Beratungsfirmen, Dienstleister und Agenturen stimmen über Workshop-Termine ab oder melden sich für eine Onboarding-Session mit einer festen Zahl an Plätzen an. Niemand braucht ein Konto. 3. Buchungsseiten für Sprechstunden des Programms. Fragen landen in festen Zeitfenstern, auf Basis der echten Verfügbarkeit der Programmleitung. 4. Geschützte Zeit fürs Tagesgeschäft. Fokuszeit mit automatischer Ablehnung und Meeting-Zeiten verhindern, dass Programm-Meetings die Woche aller Beteiligten übernehmen. Und was ist mit Leuten, die neben ihrem Tagesgeschäft am Programm arbeiten? Das sind die meisten. Der Leitfaden des CMI zur Mitarbeit in Projekten empfiehlt, „Zeiten festzulegen, in denen man gestört werden darf, und Zeiten, in denen nicht“. Genau das macht Fokuszeit: ein Block, in dem kollidierende Einladungen mit einer Nachricht abgelehnt werden, die du selbst schreibst. Für mich ist es genau dieser Schutz, der ein Programm in Bewegung hält, wenn der Schwung vom Kickoff nachlässt. Die Leute können dem Programm ihre Aufmerksamkeit schenken, weil der Rest ihrer Woche weiter ihnen gehört. Quelle: CMI, Participating in projects

FAQ Fragen, die Transformationsverantwortliche stellen Was ist Projektmobilisierung? + − Die Mobilisierung ist die Phase zwischen der Freigabe eines Programms und seinem Start: das Team zusammenstellen, die Kickoffs abhalten, Partner an Bord holen und den Meeting-Rhythmus festlegen. Sie reicht vom Ende der Initiierung bis in die Planung. Brauchen Partner außerhalb des Unternehmens ein Doodle-Konto? + − Kann ich sehen, wann interne Teams frei sind? + − Wie funktioniert Fokuszeit mit automatischer Ablehnung? + − Mit welchen Kalendern funktioniert Time OS? + − Wenn dein letztes Programm also Monate gebraucht hat, um in Gang zu kommen: Damit bist du bei Weitem nicht allein. Die ersten Meetings schnell zu buchen, ist ein Teil der Mobilisierung, den du sofort beschleunigen kannst, und er gibt das Tempo für alles Weitere vor. Welches Programm würdest du als Nächstes mobilisieren? Demo anfordern