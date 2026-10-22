Au début de ma carrière, j’étais consultant en technologies dans un grand groupe traditionnel de premier plan. Mes rôles variaient selon le client et le projet. Parfois j’étais dans l’équipe chargée des appels d’offres, parfois dans l’équipe de mise en œuvre, et d’autres fois dans un bâtiment rempli de dirigeants de mon entreprise et de celle du client, à aider à gérer les stocks et les processus métier qui pesaient sur nos résultats (et sur ceux du client). Quel que soit mon rôle ou le projet, une chose revenait toujours : le temps qu’il fallait pour réunir les principales parties prenantes dans la même pièce, et pour faire salle comble à cette réunion-là. À l’époque, on était au bureau presque tous les jours, soit chez le client, soit juste à côté de ses locaux. Mais même quand tout le monde était dans le même bâtiment, planifier ces réunions cruciales restait un vrai casse-tête. Le deuxième facteur le plus déterminant, c’était le temps réel nécessaire pour lancer les grands programmes. Multiplie le nombre de réunions qu’il faut pour faire décoller un projet d’envergure, en général avec des sponsors de la direction et des parties prenantes clés aux agendas surchargés, et tu vois vite le temps s’accumuler. Au programme : ce que disent les études sur les délais de lancement, ce que coûte l’attente, le regard du CMI sur les premières semaines de mobilisation d’un projet, et un exemple de premier mois dont tu peux t’inspirer.

Le problème Combien de temps faut-il pour lancer une nouvelle initiative ? Plus longtemps que ne le prévoient la plupart des sponsors. L’enquête Transforming the Enterprise 2026 de KPMG, menée auprès de 1 750 responsables de la transformation dans 20 pays, a constaté que seules 12 % des organisations peuvent lancer une nouvelle initiative en moins de trois mois, et que plus de la moitié ont besoin de six mois ou plus. Délai de lancement d’une nouvelle initiative, de l’idée à l’exécution Six mois ou plus Moins de six mois Moins de 3 mois 12 % 3 à 6 mois 37 % 6 à 12 mois 38 % Plus de 12 mois 13 % Source : KPMG International, Transforming the Enterprise 2026. Enquête auprès de 1 750 responsables de la transformation dans 20 pays et territoires, février 2026. Une partie de ce temps passe dans les validations et les budgets. Une autre passe à réunir les gens, et cette partie-là devient plus difficile. Selon le State of Teams 2026 d’Atlassian, 87 % des travailleurs du savoir disent manquer de temps ou de disponibilité pour se coordonner, tant tout le monde a la tête dans l’exécution. Le plus délicat, ce sont les personnes dont un nouveau programme a besoin. Les sponsors de haut niveau, les responsables d’équipe débordés et les partenaires extérieurs à l’entreprise sont justement ceux qui ont le moins de temps à revendre, et le lancement ne peut pas se faire sans eux. Sources : KPMG International, Transforming the Enterprise 2026 · Atlassian Teamwork Lab, State of Teams 2026

Le coût Que se passe-t-il pendant qu’un programme attend de démarrer ? La valeur arrive en retard. Chaque semaine entre la validation et la première livraison est une semaine où le business case ne rapporte rien. Le rapport de KPMG décrit le schéma qui se cache derrière : « l’exécution dépend souvent encore d’une coordination manuelle et de multiples niveaux de validation ». Pendant les premières semaines d’un programme, une bonne partie de cette coordination manuelle consiste à trouver des horaires pour les personnes qui doivent valider le plan. Les partenaires ajoutent une couche de plus. Consultants, prestataires et agences ont leurs propres agendas : chaque réunion de lancement et chaque atelier exige un horaire qui convient à deux ou trois organisations. À mon avis, la mobilisation est le premier vrai test du rythme d’un programme. Le plan peut être excellent, mais s’il faut un mois pour réserver les premières réunions, tout le monde comprend que ce programme avance lentement.

Un modèle simple À quoi ressemble le premier mois de mobilisation d’un projet ? Le guide du Chartered Management Institute sur la gestion de projet distingue cinq phases : le démarrage, la planification, la mise en œuvre, le suivi et la clôture. La mobilisation couvre les deux premières, de la réunion de lancement jusqu’à un plan validé. Pour un projet qui prend du retard, le guide souligne qu’« une réunion bien menée, avec des participants préparés, avance plus vite qu’une réunion où l’on découvre l’ordre du jour en arrivant ». Voici une façon de dérouler les quatre premières semaines. C’est un exemple à adapter, pas un benchmark. Choisis une semaine pour voir qui doit se réunir et ce qui aide. Exemple de premier mois de mobilisation Exemple de plan Semaine 1 Sponsors et équipe projet Semaine 2 Les chantiers démarrent Semaine 3 Les partenaires arrivent Semaine 4 Le rythme est pris Réunions L’alignement des sponsors et le lancement du programme. Qui Les sponsors, le responsable du programme et les responsables des chantiers. Ce qui aide dans Time OS Find Time montre quand l’équipe projet est libre (formules Team et Enterprise) : le lancement se cale sur le premier créneau qui convient. Le détail variera d’un programme à l’autre. L’habitude à reprendre, c’est de réserver les réunions de chaque semaine avant que cette semaine commence. Source : CMI, How can you manage processes and projects to get results?

Comment Time OS t’aide Comment Time OS aide-t-il un programme à démarrer ? Il supprime les allers-retours des premières réunions, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’entreprise. 1. Find Time pour l’équipe projet. Vois quand les sponsors et les responsables sont libres, et réserve le premier créneau qui convient. Find Time est disponible dans les formules Team et Enterprise. 2. Des sondages de groupe et des feuilles d’inscription pour les partenaires. Consultants, prestataires et agences votent pour les horaires des ateliers, ou s’inscrivent à une séance d’intégration avec un nombre de places fixé. Personne n’a besoin de compte. 3. Des pages de réservation pour les permanences du programme. Les questions arrivent sur des créneaux définis, selon les vraies disponibilités du responsable du programme. 4. Du temps protégé pour le travail habituel. Le temps de concentration avec refus automatique et les heures de réunion empêchent les réunions du programme d’envahir la semaine de chacun. Et les personnes qui travaillent sur le programme en plus de leur poste habituel ? C’est le cas de la plupart. Le guide du CMI sur la participation aux projets conseille de « prévoir des plages où l’on peut être interrompu et d’autres où l’on ne peut pas l’être », et c’est exactement ce que fait le temps de concentration : un créneau où les invitations en conflit sont refusées avec un message que tu rédiges. Pour moi, c’est cette protection qui permet à un programme de garder le rythme une fois retombé l’enthousiasme du lancement. Les gens peuvent consacrer leur attention au programme, parce que le reste de leur semaine leur appartient toujours. Source : CMI, Participating in projects

FAQ Les questions des responsables de la transformation Qu’est-ce que la mobilisation d’un projet ? + − La mobilisation, c’est la période entre la validation d’un programme et son véritable démarrage : constituer l’équipe, tenir les réunions de lancement, intégrer les partenaires et fixer le rythme des réunions. Elle va de la fin de la phase de démarrage jusqu’à la planification. Les partenaires extérieurs à l’entreprise ont-ils besoin d’un compte Doodle ? + − Puis-je voir quand les équipes internes sont libres ? + − Comment fonctionne le temps de concentration avec refus automatique ? + − Avec quels agendas Time OS fonctionne-t-il ? + − Si ton dernier programme a mis des mois à démarrer, tu es loin d’être seul. Réserver rapidement les premières réunions, c’est une partie de la mobilisation que tu peux accélérer tout de suite, et c’est elle qui donne le rythme à tout le reste. Quel programme vas-tu mobiliser ensuite ? Demander une démonstration