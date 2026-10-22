Tidligt i min karriere arbejdede jeg med it-rådgivning i en stor, traditionel blue chip-virksomhed. Mine roller skiftede alt efter kunde og projekt. Nogle gange var jeg med i tilbudsteamet, andre gange i leverancen, og andre gange igen sad jeg i en bygning fuld af topledere fra både min egen organisation og kundens og hjalp med at styre de lagre og forretningsprocesser, der påvirkede vores bundlinje (og kundens). Uanset rolle eller projekt var én ting den samme: den tid, det tog at få de vigtige interessenter samlet i ét rum og at få fuldt fremmøde til netop det møde. Dengang var vi på kontoret de fleste dage, enten ude hos kunden eller lige ved siden af kundens kontor. Men selv når alle var i den samme bygning, var det stadig en reel udfordring at planlægge de afgørende møder. Den næstvigtigste faktor var, hvor lang tid det reelt tog at få store programmer i gang. Tænk på, hvor mange møder der skal til for at få noget stort fra jorden, typisk med sponsorer fra ledelsen og vigtige interessenter med meget travle kalendere, og du kan se, hvor hurtigt tiden løber op. Nedenfor kan du se, hvad forskningen siger om, hvor lang tid opstarten tager, hvad ventetiden koster, hvordan CMI ser på de første uger af en projektmobilisering, og et eksempel på en første måned, du kan låne.

Problemet Hvor lang tid tager det at sætte et nyt initiativ i gang? Længere, end de fleste sponsorer regner med. KPMG’s undersøgelse Transforming the Enterprise 2026 blandt 1.750 ledende transformationschefer i 20 lande viste, at kun 12 % af organisationerne kan sætte et nyt initiativ i gang inden for tre måneder, og at mere end halvdelen skal bruge seks måneder eller mere. Tid til at sætte et nyt initiativ i gang, fra idé til udførelse Seks måneder eller mere Under seks måneder Under 3 måneder 12 % 3 til 6 måneder 37 % 6 til 12 måneder 38 % Mere end 12 måneder 13 % Kilde: KPMG International, Transforming the Enterprise 2026. Undersøgelse blandt 1.750 ledende transformationschefer i 20 lande og territorier, februar 2026. Noget af tiden går med godkendelser og budgetter. Noget går med at få folk samlet, og den del bliver sværere. I Atlassians State of Teams 2026 siger 87 % af vidensarbejderne, at de mangler tid eller kapacitet til at koordinere, fordi alle har travlt med at levere. Det besværlige er, hvem et nyt program har brug for. Sponsorer i ledelsen, travle teamledere og partnere uden for virksomheden er dem, der har mindst tid til overs, og kickoffmødet kan ikke finde sted uden dem. Kilder: KPMG International, Transforming the Enterprise 2026 · Atlassian Teamwork Lab, State of Teams 2026

Prisen Hvad sker der, mens et program venter på at komme i gang? Værdien kommer sent. Hver uge mellem godkendelsen og den første leverance er en uge, hvor business casen ikke tjener sig ind. KPMG’s rapport beskriver mønsteret bag: ”udførelsen afhænger ofte stadig af manuel koordinering og flere lag af godkendelser.” I et programs første uger går meget af den manuelle koordinering med at finde tidspunkter for de mennesker, der skal blive enige om planen. Partnere lægger endnu et lag på. Konsulenter, leverandører og bureauer følger deres egne kalendere, så hvert kickoffmøde og hver workshop kræver et tidspunkt, der passer to eller tre organisationer. Efter min mening er mobiliseringen den første rigtige test af et programs tempo. Planen kan være fremragende, men hvis det tager en måned at booke de første møder, lærer alle, at det her program bevæger sig langsomt.

En enkel model Hvordan ser den første måned af en projektmobilisering ud? Chartered Management Institute har en guide til projektstyring, der beskriver fem faser: igangsættelse, planlægning, gennemførelse, opfølgning og afslutning. Mobiliseringen strækker sig over de to første, fra kickoffmødet til en aftalt plan. Om et projekt, der er ved at skride, skriver guiden, at ”et stramt styret møde med forberedte deltagere går hurtigere end et, hvor folk først får dagsordenen, når de ankommer.” Her er et bud på, hvordan de første fire uger kan forløbe. Det er et eksempel, du kan tilpasse, ikke en benchmark. Vælg en uge for at se, hvem der skal mødes, og hvad der hjælper. Et eksempel på den første måned af en mobilisering Eksempelplan Uge 1 Sponsorer og kerneteam Uge 2 Arbejdssporene går i gang Uge 3 Partnerne kommer med Uge 4 Rytmen er på plads Møder Forventningsafstemning med sponsorerne og programmets kickoffmøde. Hvem Sponsorerne, programlederen og lederne af arbejdssporene. Det hjælper i Time OS Find Time viser, hvornår kerneteamet er ledigt (Team- og Enterprise-planer), så kickoffmødet lander på det første tidspunkt, der passer. Detaljerne vil være forskellige fra program til program. Vanen, der er værd at kopiere, er at booke hver uges møder, før ugen begynder. Kilde: CMI, How can you manage processes and projects to get results?

Sådan hjælper Time OS Hvordan hjælper Time OS et program i gang? Det fjerner mailene frem og tilbage omkring de første møder, både internt og eksternt. 1. Find Time til kerneteamet. Se, hvornår sponsorer og ledere er ledige, og book det første tidspunkt, der passer. Find Time findes på Team- og Enterprise-planerne. 2. Gruppeafstemninger og tilmeldingsark til partnere. Konsulenter, leverandører og bureauer stemmer om tidspunkter for workshops eller tilmelder sig et introduktionsmøde med et fast antal pladser. Ingen behøver en konto. 3. Bookingsider til programmets træffetid. Spørgsmål lander i faste tidsrum ud fra programlederens faktiske tilgængelighed. 4. Beskyttet tid til det daglige arbejde. Fokustid med automatisk afvisning og mødetider forhindrer, at programmøderne overtager alles uge. Hvad med dem, der arbejder på programmet ved siden af deres daglige arbejde? Det gør de fleste. CMI’s guide til at deltage i projekter foreslår at ”fastlægge perioder, hvor man godt må forstyrres, og perioder, hvor man ikke må”, og det er præcis, hvad fokustid gør: en blok, hvor invitationer, der overlapper, bliver afvist med en besked, du selv skriver. For mig er det den beskyttelse, der holder et program i gang, når energien fra kickoffmødet har lagt sig. Folk kan give programmet deres opmærksomhed, fordi resten af deres uge stadig er deres egen. Kilde: CMI, Participating in projects

FAQ Spørgsmål, som transformationsledere stiller Hvad er projektmobilisering? + − Mobilisering er perioden fra et program bliver godkendt, til det er i gang: teamet bliver sat sammen, kickoffmøderne bliver holdt, partnerne bliver introduceret, og møderytmen bliver fastlagt. Den strækker sig fra slutningen af igangsættelsen og ind i planlægningen. Skal partnere uden for virksomheden have en Doodle-konto? + − Kan jeg se, hvornår interne teams er ledige? + − Hvordan fungerer fokustid med automatisk afvisning? + − Hvilke kalendere fungerer Time OS med? + − Hvis dit seneste program tog måneder om at komme i gang, er du langtfra alene. At få de første møder booket hurtigt er en del af mobiliseringen, du kan sætte fart på med det samme, og det sætter tempoet for alt, hvad der kommer bagefter. Hvilket program vil du mobilisere som det næste? Book en demo