Gå til hovedindhold
🔔 Få 15 % rabat på Doodle Pro årligt. Brug koden ved betaling: FALL15 (udløber 31. okt. 2026)

Use Cases

Regn på dit teams tid

Datahistorier og forskning om, hvor dit teams dage bliver af, skrevet til din rolle og din branche.

Se artiklerneBook en demo
En smilende kvinde i hvid skjorte kigger ud ad et vindue på et solbeskinnet kontor
Nyeste artikelDrift og ledelse

Hvad koster et møde i virkeligheden?

Møder tager en stor del af hver løn, du betaler, og de står sjældent i et budget. Her kan du se, hvordan du sætter tal på dem, og hvordan du vinder nogle af timerne tilbage.

Chirag HarendraLæsetid: 11 minutter

Artikler til dit team

Vælg dit team. Mange artikler har en beregner indbygget.

5 artikler

Prøv selv

Fra artiklen Er ventetiden den skjulte halvdel af din rekrutteringstid?

Din ventetid før samtaler

Eksempeltal, ret dem

Ventetid pr. ansættelse i dag

21 dage

Ventetid pr. ansættelse ved dit mål

9 dage

Ventetid, der bliverVentetid, du fjerner

Kandidatdage sparet pr. kvartal

144 dage

Ventetid pr. ansættelse = dage til første samtale + (runder minus 1) × dage mellem runderne. Den tæller de kalenderdage, en kandidat venter, og bruger kun de tal, du indtaster.

Flere værktøjer

Casestudier

Ægte historier fra teams som SRG, UC Davis og CDA. Se, hvordan de bruger Doodle.

Se alle casestudier

Se, hvor dit teams tid kunne gå hen.

Vi viser dig Doodle i din egen kalender.

Book en demo