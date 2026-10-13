Hvad koster et møde i virkeligheden?
Møder tager en stor del af hver løn, du betaler, og de står sjældent i et budget. Her kan du se, hvordan du sætter tal på dem, og hvordan du vinder nogle af timerne tilbage.
Use Cases
Datahistorier og forskning om, hvor dit teams dage bliver af, skrevet til din rolle og din branche.
Møder tager en stor del af hver løn, du betaler, og de står sjældent i et budget. Her kan du se, hvordan du sætter tal på dem, og hvordan du vinder nogle af timerne tilbage.
Vælg dit team. Mange artikler har en beregner indbygget.
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Fra artiklen Er ventetiden den skjulte halvdel af din rekrutteringstid?
Ventetid pr. ansættelse i dag
21 dage
Ventetid pr. ansættelse ved dit mål
9 dage
Ventetid, der bliverVentetid, du fjerner
Kandidatdage sparet pr. kvartal
144 dage
Ventetid pr. ansættelse = dage til første samtale + (runder minus 1) × dage mellem runderne. Den tæller de kalenderdage, en kandidat venter, og bruger kun de tal, du indtaster.
Vi viser dig Doodle i din egen kalender.