Fyldt om tirsdagen, tomt om fredagen.Kan smartere koordinering få styr på din kontoruge?
Midt på ugen løber kontorerne tør for skriveborde, og resten af tiden står de halvtomme. Her kan du se, hvad tallene viser, og hvordan hvert team kan aftale sine kontordage med én kort afstemning.
Kan du huske kontordagene før covid? Det kan jeg i hvert fald! Det føles som lang tid siden nu. Jeg pendlede næsten 2 timer hver vej hver dag, og selvom jeg ikke behøvede at være på kontoret hver dag, ville jeg alligevel gerne derind, fordi de fleste af mine kolleger også var der. Jeg havde mit eget skrivebord med en skøn udsigt. Alt det er i dag et fjernt minde. I covid-årene handlede al snak om, at kontorerne ville forsvinde, og at alle vidensarbejdere skulle arbejde hjemmefra.
Spoler vi frem til i dag, ser vi flere, der er tilbage på kontoret (eller som bliver pålagt det af deres arbejdsgiver). Måske sidder de ikke længere i det samme store kontor, og måske skal de kun møde ind et par dage om ugen i stedet for hele ugen. Uanset om du hører til i ”tilbage på kontoret”-lejren eller ej, er det stadig en udfordring for driftsledelsen at styre det daglige fremmøde, sørge for, at der er skriveborde nok til alle, og at de rette regler for sundhed og sikkerhed bliver overholdt.
Udsvinget fra travle kontordage til dage, hvor kontoret ligger øde hen, kan være svært at holde styr på. Hvis du står for drift eller facility management, ser du det samme mønster i hver eneste rapport fra adgangssystemet. Fyldt midt på ugen, stille om mandagen og tomt om fredagen. Jeg vil gennemgå, hvad det betyder for bundlinjen, men endnu vigtigere, hvordan det kan koordineres bedre.
Nedenfor kan du se, hvad sensorer på kontoret viser om ugen, hvad den skæve uge koster, tre vaner fra CMI, der hjælper hybride teams med at koordinere, og hvor Time OS passer ind.
Problemet
Hvorfor møder alle ind på de samme dage?
Mest af vane og i håb om at se kollegerne. XY Sense måler, hvordan kontorer bliver brugt, med sensorer på omkring 63.000 arbejdspladser i ni lande. I første kvartal af 2026 nåede tirsdag op på en udnyttelse på 52 %, onsdag på 51 % og torsdag på 47 %, mens fredag lå på 30 %.
Tirsdag har været den travleste dag og fredag den roligste i alle fire kvartaler fra 2. kvartal 2025 til 1. kvartal 2026.
Ejendomsansvarlige mærker det samme pres. I CBRE’s 2025 Americas Office Occupier Sentiment Survey, en undersøgelse blandt mere end 180 ledere med ansvar for virksomheders ejendomme, sagde 73 %, at deres kontor reelt er fuldt på de dage, hvor flest møder ind, mens 66 % havde lokaler, der i gennemsnit udnyttes mindre end 60 %.
Det, der slår mig, er, at begge problemer opstår i den samme bygning. Om tirsdagen kan teams ikke finde et skrivebord, og om fredagen brænder lyset for en håndfuld mennesker. Samme lokaler, samme mennesker. Det eneste, der flytter sig, er den dag, hver enkelt vælger.
Kilder: XY Sense, Workplace Utilization Index, 4. kvartal 2025 og 1. kvartal 2026 · CBRE, 2025 Americas Office Occupier Sentiment Survey
Prisen
Hvad koster en skæv uge?
Selve meningen med kontordagen går tabt. I CBRE’s 2026 Global Workplace and Occupancy Insights var samarbejde med kolleger den vigtigste grund til at møde ind, og den blev nævnt af 68 % af de adspurgte. Når teams vælger dage hver for sig, pendler folk ind og opdager, at de kolleger, de gerne ville se, er hjemme.
Krav alene løser det ikke. JLL’s 2026 Global Occupancy Planning Benchmark, der dækker 84 organisationer og 716 millioner kvadratfod, viste, at 62 % nu kræver et fast antal dage på kontoret, op fra 49 % i både 2024 og 2025. Et krav om et antal dage siger, hvor ofte folk skal møde ind. Det siger ikke hvilke dage, eller sammen med hvem.
Efter min mening er det først og fremmest et koordineringsproblem. Du kan sætte flere skriveborde ind til tirsdag eller opsige etager for fredagens skyld, men den billigere løsning er at hjælpe hvert team med at aftale, hvornår det er samlet.
Kilder: CBRE, 2026 Global Workplace and Occupancy Insights · JLL, Global Occupancy Planning Benchmark Report 2026
En enkel model
Hvilke vaner hjælper et hybridt team med at koordinere?
Chartered Management Institute har en workshop om menneskeligt lederskab med ni tips til teams, der arbejder på afstand eller hybridt. Tre af dem handler om koordinering, og hver af dem svarer til en indstilling i Time OS. Vælg en vane for at se hvordan.
Det foreslår CMI
Hold kalenderne synlige, og fortæl teamet, når du er væk fra kontoret eller hos en kunde, så ingen planlægger ud fra et gæt.
Det hjælper i Time OS
- Fravær med automatisk afvisning. Marker dine fraværsdage én gang, så bliver invitationer, der lander på dem, afvist med din besked.
- Find Time. Se, hvornår dine kolleger er ledige, og vælg det første tidspunkt, der passer alle.Team og Enterprise
De teams, jeg ser få hybridarbejde til at fungere godt, har én ting til fælles. De har sagt højt, hvornår de er samlet, og deres kalendere fortæller ærligt, hvor de er.
Kilde: CMI, Human leadership: Facilitator notes (workshopmateriale)
Sådan hjælper Time OS
Hvordan aftaler teams deres kontordage?
Med én kort afstemning og nogle få indstillinger, som hver person sætter én gang.
- En gruppeafstemning om kontordage. Foreslå de dage, der er realistiske, og lad teamet stemme. Gentag den hvert kvartal. Ingen behøver en konto for at stemme.
- Læg det fysiske samarbejde på de dage. Workshops, gennemgange og 1:1-møder lægges på de aftalte dage via en bookingside eller Find Time (Team- og Enterprise-planer).
- Sørg for, at kalenderne taler sandt. Fravær med automatisk afvisning til de dage, man er væk, og mødetider, så bookinger lander, når folk reelt er ledige.
Styrer Time OS skriveborde eller lokaler?
Nej. Time OS arbejder med folks tid: det hjælper et team med at aftale, hvornår det skal være samlet, og med at booke de rigtige møder til de dage. Booking af skriveborde og lokaler foregår stadig i de værktøjer, I bruger til kontoret i dag.
For mig er afstemningen det enkleste skridt her. Ti sekunders afstemning afløser ugevis af gætteri, og det er teamet, der træffer beslutningen.
Den menneskelige side
Hvorfor tager vi overhovedet på kontoret?
Det er også vigtigt at huske, hvad vi egentlig tager på kontoret for: at få kontakt med kollegerne på et menneskeligt plan. Det sociale efter fyraften, grinene over frokosten, de spontane snakke ved kaffemaskinen, der kan udvikle sig til et spændende projekt. Alt det er svært at måle, når man gør KPI’er og ROI op, men det kan være afgørende for stemningen på kontoret og for medarbejdertilfredsheden.
Så jeg vil slutte af med at sige: glem ikke at arrangere kontordage, hvor hele virksomheden kan være samlet ét sted. Det er en vigtig del af at føle, at man hører til. Og selvfølgelig kan du bruge Time OS til at koordinere så mange mennesker på én gang.
FAQ
Spørgsmål, som facility- og driftschefer stiller
Nej. Time OS holder ikke styr på skriveborde, lokaler eller data fra adgangskort. Det hjælper teams med at aftale deres kontordage med en gruppeafstemning og planlægge møderne ud fra dem.
Hvis dit kontor er stopfyldt om tirsdagen og stille om fredagen, oplever du det samme som de fleste kontorer. At hvert team aftaler sine dage åbent og ét sted, er en lille ændring, der gør hver kontordag turen værd.
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Kilder
- 1.XY Sense, Workplace Utilization Index, 4. kvartal 2025 og 1. kvartal 2026. Sensordata fra omkring 63.000 arbejdspladser og mere end 200 milliarder datapunkter i ni lande
- 2.CBRE, 2025 Americas Office Occupier Sentiment Survey. Undersøgelse blandt 180+ ejendomsansvarlige i virksomheder i USA, Canada og Latinamerika, 2. kvartal 2025
- 3.CBRE, 2026 Global Workplace and Occupancy Insights. Benchmarking og stemningsundersøgelser blandt kunder, der dækker omkring 303 millioner kvadratfod
- 4.JLL, Global Occupancy Planning Benchmark Report 2026. 84 organisationer, 716 millioner kvadratfod
- 5.Chartered Management Institute, Human leadership: Facilitator notes (workshopmateriale)
XY Sense oplyser tallene for mandag, tirsdag, onsdag og fredag i 1. kvartal 2026 i teksten. Tallet for torsdag er aflæst i rapportens diagram over ugedagene. Alle kilder er analyser af arbejdspladser og erhvervsejendomme.
Gør hver kontordag turen værd.
Se, hvordan gruppeafstemninger, Find Time og fraværsindstillinger hjælper teams med at aftale, hvornår de er samlet. Vi viser det i en rigtig kalender.