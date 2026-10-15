Kan du huske kontordagene før covid? Det kan jeg i hvert fald! Det føles som lang tid siden nu. Jeg pendlede næsten 2 timer hver vej hver dag, og selvom jeg ikke behøvede at være på kontoret hver dag, ville jeg alligevel gerne derind, fordi de fleste af mine kolleger også var der. Jeg havde mit eget skrivebord med en skøn udsigt. Alt det er i dag et fjernt minde. I covid-årene handlede al snak om, at kontorerne ville forsvinde, og at alle vidensarbejdere skulle arbejde hjemmefra.

Spoler vi frem til i dag, ser vi flere, der er tilbage på kontoret (eller som bliver pålagt det af deres arbejdsgiver). Måske sidder de ikke længere i det samme store kontor, og måske skal de kun møde ind et par dage om ugen i stedet for hele ugen. Uanset om du hører til i ”tilbage på kontoret”-lejren eller ej, er det stadig en udfordring for driftsledelsen at styre det daglige fremmøde, sørge for, at der er skriveborde nok til alle, og at de rette regler for sundhed og sikkerhed bliver overholdt.

Udsvinget fra travle kontordage til dage, hvor kontoret ligger øde hen, kan være svært at holde styr på. Hvis du står for drift eller facility management, ser du det samme mønster i hver eneste rapport fra adgangssystemet. Fyldt midt på ugen, stille om mandagen og tomt om fredagen. Jeg vil gennemgå, hvad det betyder for bundlinjen, men endnu vigtigere, hvordan det kan koordineres bedre.

Nedenfor kan du se, hvad sensorer på kontoret viser om ugen, hvad den skæve uge koster, tre vaner fra CMI, der hjælper hybride teams med at koordinere, og hvor Time OS passer ind.