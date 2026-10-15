Pamiętasz dni w biurze sprzed pandemii? Ja na pewno! Wydaje się, że to było bardzo dawno temu. Dojazd zajmował mi prawie 2 godziny w każdą stronę. Nie musiałem być w biurze codziennie, a i tak chciałem tam jeździć, bo była tam większość moich współpracowników. Miałem własne biurko z pięknym widokiem. Dziś to już odległe wspomnienie. W czasie pandemii wszyscy mówili, że biura znikną, a każdy pracownik umysłowy będzie pracował z domu.

Dziś coraz więcej osób wraca do biura (albo musi wrócić, bo wymaga tego pracodawca). Często nie jest to już to samo duże biuro i trzeba w nim bywać tylko kilka dni w tygodniu zamiast przez cały tydzień. Niezależnie od tego, czy popierasz powrót do biur, czy nie, dla osób kierujących operacjami codzienna obecność w biurze wciąż jest wyzwaniem. Trzeba zadbać, żeby dla wszystkich starczyło biurek i żeby przestrzegano zasad BHP.

Trudno nadążyć za tym, jak dni pełne ludzi przeplatają się z dniami, w których po biurze hula wiatr. Jeśli odpowiadasz za operacje lub przestrzeń biurową, w każdym raporcie z kart dostępu widzisz ten sam schemat. Tłok w środku tygodnia, spokojny poniedziałek i pusty piątek. Chcę pokazać, jak to wpływa na wyniki finansowe firmy, ale przede wszystkim, jak można to lepiej skoordynować.

Poniżej: co czujniki w biurach mówią o tygodniu pracy, ile kosztuje nierówny tydzień, trzy nawyki według CMI, które pomagają zespołom hybrydowym się zgrać, i w czym pomaga Time OS.