We wtorek komplet, w piątek pustki.Czy lepsza koordynacja naprawi twój tydzień w biurze?
W środku tygodnia brakuje wolnych biurek, a przez resztę czasu biura stoją w połowie puste. Zobacz, co pokazują dane i jak każdy zespół może ustalić swoje dni w biurze w jednym krótkim głosowaniu.
Pamiętasz dni w biurze sprzed pandemii? Ja na pewno! Wydaje się, że to było bardzo dawno temu. Dojazd zajmował mi prawie 2 godziny w każdą stronę. Nie musiałem być w biurze codziennie, a i tak chciałem tam jeździć, bo była tam większość moich współpracowników. Miałem własne biurko z pięknym widokiem. Dziś to już odległe wspomnienie. W czasie pandemii wszyscy mówili, że biura znikną, a każdy pracownik umysłowy będzie pracował z domu.
Dziś coraz więcej osób wraca do biura (albo musi wrócić, bo wymaga tego pracodawca). Często nie jest to już to samo duże biuro i trzeba w nim bywać tylko kilka dni w tygodniu zamiast przez cały tydzień. Niezależnie od tego, czy popierasz powrót do biur, czy nie, dla osób kierujących operacjami codzienna obecność w biurze wciąż jest wyzwaniem. Trzeba zadbać, żeby dla wszystkich starczyło biurek i żeby przestrzegano zasad BHP.
Trudno nadążyć za tym, jak dni pełne ludzi przeplatają się z dniami, w których po biurze hula wiatr. Jeśli odpowiadasz za operacje lub przestrzeń biurową, w każdym raporcie z kart dostępu widzisz ten sam schemat. Tłok w środku tygodnia, spokojny poniedziałek i pusty piątek. Chcę pokazać, jak to wpływa na wyniki finansowe firmy, ale przede wszystkim, jak można to lepiej skoordynować.
Poniżej: co czujniki w biurach mówią o tygodniu pracy, ile kosztuje nierówny tydzień, trzy nawyki według CMI, które pomagają zespołom hybrydowym się zgrać, i w czym pomaga Time OS.
Problem
Dlaczego wszyscy przychodzą do biura w te same dni?
Głównie z przyzwyczajenia i w nadziei na spotkanie ze współpracownikami. XY Sense mierzy wykorzystanie biur za pomocą czujników na około 63 000 stanowiskach pracy w dziewięciu krajach. W pierwszym kwartale 2026 roku wykorzystanie biur we wtorek sięgnęło 52%, w środę 51%, a w czwartek 47%, podczas gdy w piątek utrzymało się na poziomie 30%.
W każdym z czterech kwartałów, od II kw. 2025 do I kw. 2026, wtorek był najbardziej obłożonym dniem, a piątek najspokojniejszym.
Ten sam problem widzą osoby zarządzające nieruchomościami firm. W badaniu 2025 Americas Office Occupier Sentiment Survey firmy CBRE, czyli ankiecie wśród ponad 180 menedżerów ds. nieruchomości korporacyjnych, 73% przyznało, że w dni największej frekwencji ich biuro jest praktycznie pełne. Jednocześnie 66% wskazało, że przeciętnie wykorzystuje swoją przestrzeń w mniej niż 60%.
Najbardziej uderza mnie to, że oba problemy dzieją się w tym samym budynku. We wtorek zespoły nie mogą znaleźć wolnego biurka, a w piątek światła palą się dla garstki osób. Ta sama przestrzeń, ci sami ludzie. Zmienia się tylko dzień, który każdy wybiera.
Źródła: XY Sense, Workplace Utilization Index, IV kw. 2025 i I kw. 2026 · CBRE, 2025 Americas Office Occupier Sentiment Survey
Koszt
Ile kosztuje nierówny tydzień?
Gubi się sens dnia w biurze. W raporcie 2026 Global Workplace and Occupancy Insights firmy CBRE najważniejszym powodem przychodzenia do biura okazała się współpraca z innymi, którą wskazało 68% respondentów. Gdy w zespole każdy wybiera dni na własną rękę, ludzie dojeżdżają do biura i odkrywają, że osoby, z którymi chcieli się zobaczyć, pracują z domu.
Same nakazy tego nie naprawią. Raport Global Occupancy Planning Benchmark 2026 firmy JLL, obejmujący 84 organizacje i 716 mln stóp kwadratowych powierzchni, wykazał, że 62% z nich wymaga dziś stałej liczby dni w biurze. Zarówno w 2024, jak i w 2025 roku było to 49%. Wymagana liczba dni mówi, jak często ludzie przychodzą do biura. Nie mówi, w które dni ani z kim.
Moim zdaniem to przede wszystkim problem z koordynacją. Możesz dostawić biurka na wtorek albo zrezygnować z pięter, które w piątek stoją puste, ale taniej jest pomóc każdemu zespołowi ustalić, kiedy będzie w biurze razem.
Źródła: CBRE, 2026 Global Workplace and Occupancy Insights · JLL, Global Occupancy Planning Benchmark Report 2026
Prosty model
Jakie nawyki pomagają zespołowi hybrydowemu się zgrać?
Warsztat Human leadership przygotowany przez Chartered Management Institute zawiera dziewięć wskazówek dla zespołów zdalnych i hybrydowych. Trzy z nich dotyczą koordynacji i każdej odpowiada jakieś ustawienie w Time OS. Wybierz nawyk, żeby zobaczyć, jak to działa.
Co radzi CMI
Niech kalendarze będą widoczne dla innych. Mów zespołowi, kiedy jesteś poza biurem albo u klienta, żeby nikt nie planował na ślepo.
Co pomaga w Time OS
- Nieobecność w biurze z automatycznym odrzucaniem zaproszeń. Oznacz raz dni nieobecności, a zaproszenia na te dni zostaną odrzucone z twoją wiadomością.
- Find Time. Sprawdź, kiedy współpracownicy mają czas, i wybierz pierwszy termin, który pasuje wszystkim.Team i Enterprise
Widzę jedną wspólną cechę u zespołów, którym praca hybrydowa naprawdę się udaje. Otwarcie ustaliły, kiedy będą razem, a ich kalendarze uczciwie to pokazują.
Jak pomaga Time OS
Jak zespoły mogą ustalić swoje dni w biurze?
Jednym krótkim głosowaniem i kilkoma ustawieniami, które każdy wybiera raz.
- Ankieta grupowa w sprawie dni w biurze. Zaproponuj realne dni i pozwól zespołowi głosować. Powtarzaj to co kwartał. Nikt nie potrzebuje konta, żeby zagłosować.
- Na te dni zaplanuj pracę na miejscu. Warsztaty, przeglądy i spotkania 1:1 trafiają na uzgodnione dni dzięki stronie rezerwacji lub Find Time (plany Team i Enterprise).
- Dbaj, żeby kalendarze mówiły prawdę. Nieobecność w biurze z automatycznym odrzucaniem zaproszeń na dni, gdy cię nie ma, i godziny spotkań, żeby rezerwacje trafiały w czas, kiedy ludzie są naprawdę dostępni.
Czy Time OS zarządza biurkami lub salami?
Nie. Time OS zajmuje się czasem ludzi: pomaga zespołowi ustalić, kiedy ma być razem, i zarezerwować na te dni właściwe spotkania. Rezerwacją biurek i sal nadal zajmują się twoje narzędzia do zarządzania biurem.
Dla mnie ankieta to tutaj najprostszy krok. Dziesięć sekund głosowania zastępuje tygodnie zgadywania, a decyzja należy do zespołu.
Ludzki wymiar
Po co w ogóle chodzimy do biura?
Warto też pamiętać, po co w ogóle chodzimy do biura: żeby nawiązać ze współpracownikami zwyczajny, ludzki kontakt. Wspólne wyjścia po pracy, śmiech przy lunchu, przypadkowe rozmowy przy ekspresie do kawy, z których może wyrosnąć ciekawy projekt. Tego wszystkiego nie zmierzysz w KPI ani ROI, ale może to mieć kluczowe znaczenie dla atmosfery w biurze i zadowolenia pracowników.
Na koniec powiem więc tak: nie zapominaj o dniach, w które cała firma może spotkać się w jednym miejscu. To ważna część poczucia przynależności. A żeby zgrać tak wiele osób, możesz oczywiście skorzystać z Time OS.
FAQ
Pytania, które zadają osoby zarządzające biurami
Nie. Time OS nie śledzi biurek, sal ani danych z kart dostępu. Pomaga zespołom ustalić dni w biurze za pomocą ankiety grupowej i zaplanować wokół nich spotkania.
Jeśli we wtorek twoje biuro pęka w szwach, a w piątek jest w nim cicho, widzisz to samo, co dzieje się w większości biur. Wystarczy niewielka zmiana: każdy zespół otwarcie i w jednym miejscu ustala swoje dni. Wtedy każdy dzień w biurze jest wart dojazdu.
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Źródła
- 1.XY Sense, Workplace Utilization Index, IV kw. 2025 i I kw. 2026. Dane z czujników z około 63 000 stanowisk pracy i ponad 200 mld punktów danych w dziewięciu krajach
- 2.CBRE, 2025 Americas Office Occupier Sentiment Survey. Ankieta wśród ponad 180 menedżerów ds. nieruchomości korporacyjnych z USA, Kanady i Ameryki Łacińskiej, II kw. 2025
- 3.CBRE, 2026 Global Workplace and Occupancy Insights. Dane porównawcze klientów i ankiety opinii obejmujące około 303 mln stóp kwadratowych
- 4.JLL, Global Occupancy Planning Benchmark Report 2026. 84 organizacje, 716 mln stóp kwadratowych
- 5.Chartered Management Institute, Human leadership: Facilitator notes (warsztat)
XY Sense podaje w tekście dane za I kw. 2026 dla poniedziałku, wtorku, środy i piątku. Wartość dla czwartku odczytano z wykresu dni tygodnia. Wszystkie źródła to badania dotyczące miejsc pracy i rynku nieruchomości.
Niech każdy dzień w biurze ma sens.
Zobacz, jak ankiety grupowe, Find Time i ustawienia nieobecności pomagają zespołom ustalić, kiedy będą razem. Pokażemy to na prawdziwym kalendarzu.