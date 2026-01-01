Spóźniasz się, na spotkaniu brakuje kogoś, kto nie jest w liście uczestników, nagła sytuacja sprawia, że popołudnie trzeba odwołać, albo potrzebujesz czasu na skupienie, a spotkanie można przenieść do trybu asynchronicznego. Każda z tych sytuacji to jedno kliknięcie na samym spotkaniu, a wszyscy, których to dotyczy, są automatycznie informowani dzięki funkcji „Instant Actions”.