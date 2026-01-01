JAK TO DZIAŁA
Sprawy służbowe i prywatne, w jednym podglądzie dnia.
Cockpit pokazuje ci zwięzły przegląd tego, co czeka cię dzisiaj. Analizuje każdy podłączony kalendarz – zarówno służbowy, jak i prywatny – więc wizyta u dentysty blokuje tę godzinę tak samo, jak rozmowa z klientem.
The day, in order, from every source you use.
What's next, what's protected, and how much of the hour is left. Meetings arranged through Doodle and the ones already on your calendar sit in one column, and anything personal you'd never plug into a work tool still shows up as time that's taken.
- Every connected calendar in one column, work and personal alike
- Protected time shown as part of the day
- What's next and how much time is actually left before it
Close in on today, or stand back and see the week.
The week view shows the pattern: protected mornings, blocks that have filled up, the afternoon with three meetings stacked together. Switching between day and week is one control, and it keeps your place.
- One control to move between the day and the week
- Protected time visible across the week
Jako organizacja działająca całkowicie zdalnie, z pracownikami, członkami zarządu, partnerami i darczyńcami w całym kraju, często muszę koordynować wiele harmonogramów i stref czasowych. W przeszłości wypróbowałem inne narzędzia do planowania spotkań, ale Doodle wydaje mi się najbardziej intuicyjne.
DLACZEGO TO WAŻNE
Kiedy plany się zmieniają i trzeba szybko coś zorganizować w związku ze spotkaniem (spotkaniami).
Spóźniasz się, na spotkaniu brakuje kogoś, kto nie jest w liście uczestników, nagła sytuacja sprawia, że popołudnie trzeba odwołać, albo potrzebujesz czasu na skupienie, a spotkanie można przenieść do trybu asynchronicznego. Każda z tych sytuacji to jedno kliknięcie na samym spotkaniu, a wszyscy, których to dotyczy, są automatycznie informowani dzięki funkcji „Instant Actions”.
Spóźniasz się? A może o kimś zapomniałeś?
Wystarczy jedno kliknięcie, żeby powiadomić uczestników spotkania za pomocą gotowego szablonu. Możesz też szybko dodać do spotkania kogoś, kogo początkowo pominąłeś – a wszystko to z poziomu widoku Cockpit.
Clear my day, when the day has to go.
Something's happened and the afternoon has to go. One action clears it, from the day itself. Protected time and meetings sit in the same column, so what's being cleared is visible before it goes.
Wszystkie natychmiastowe działania w jednym miejscu.
Funkcja „Przejdź na tryb asynchroniczny” sprawia, że spotkanie, które zabiera ci czas na skupienie, zamienia się w aktualizację, którą każdy może przeczytać w dogodnym dla siebie momencie.
- Join meeting
- Add participants
- Running late
- Clear my day
- A-sync meeting
- Reschedule
- Create follow-up
- Send email
WIDŻET ZADAŃ
Twoja lista zadań – na twój sposób.
Nie musisz przełączać się między aplikacjami, żeby zaplanować swój dzień na podstawie spotkań i zadań. Wszystko, co musisz zrobić, jest dostępne w jednym miejscu, w formacie, który wolisz.
- Zadania przeterminowane, do wykonania dzisiaj i nadchodzące – widoczne obok spotkań
- Przeciągnij dowolne zadanie bezpośrednio do kalendarza, żeby nadać mu konkretny termin
- Nie musisz przełączać się między aplikacjami, żeby sprawdzić, jak naprawdę wygląda twój dzień
WIDGET „LUDZIE”
Z kim się dzisiaj spotykasz.
Z kim się dzisiaj spotykasz, kiedy ta osoba będzie miała czas i kto z nich pracuje gdzie indziej. Umówienie się z kimś z tej listy zajmuje jedno kliknięcie – bez konieczności wracania do pola wyszukiwania czy opuszczania widoku dnia w poszukiwaniu wspólnego terminu.
- Wszyscy, z którymi masz dziś spotkanie, w jednym miejscu obok kalendarza
- Sprawdź, kiedy ktoś będzie następnym razem wolny, bez pytania go o to
- Umów się z odpowiednią osobą jednym kliknięciem, bezpośrednio z poziomu danego dnia
CO OTRZYMASZ
Czym zajmuje się Cockpit dzisiaj
Produkty oznaczone jako „Wkrótce” są wciąż w fazie rozwoju. Skontaktuj się z nami, żeby zobaczyć ich zapowiedź.
The day and week surface
Your day and your week in one place, with meetings, protected time and what's owed together.
- Available now
Instant Actions
Running late, reschedule and follow up, on the meeting itself. Clearing a day, adding participants and joining a call sit alongside them.
- Available now
The day brief on mobile
The day ahead as a brief, on the phone. Requires the Doodle mobile app.
- Available now
Task widget
Overdue, due today and upcoming, next to the meetings, and draggable onto the day itself.
- Available now
People widget
Who you're seeing today, when they're next free, and a click to book more time with them.
- Available now
One place to create anything
A meeting, a task, focus time, or a poll, all started from the same control.
- Available now
Switch to async
Move a meeting that's crowding out focus time into an update the room reads on its own time.
- Available now
A day that repairs itself
When something breaks the day, it gets rebuilt around what still matters.
- Coming soon
Działa z narzędziami, z których już korzysta twój zespół
FAQs
Nie. Twoje kalendarze zostają tam, gdzie są. Aplikacja „My Time” odczytuje każdy podłączony kalendarz i wyświetla je w jednym widoku dnia, razem z twoimi zadaniami i czasem zarezerwowanym.
Your day in the middle. Everything you need to run it, around the edges.
Spotkania, ludzie, którzy w nich uczestniczą, zadania do wykonania do wieczora i czas, który wciąż masz dla siebie – wszystko w jednym miejscu. Gdy dzień się zmienia, wystarczy jedno dotknięcie, żeby wszystko ogarnąć.