39%
Z tego czasu poświęcam na głęboką koncentrację około 2–3 godzin dziennie. [1]
13 min 7 s
To średnia liczba sesji ukierunkowanych, która spadła o 9% w ciągu dwóch lat. [2]
50%
Część programistów twierdzi, że czuje się bardziej produktywna, gdy ma wyznaczony czas na skupienie się wyłącznie na pracy. [3]
Od lat uważam, że Doodle jest niesamowicie przydatny i niezawodny. To jedyne narzędzie do planowania spotkań, z którego będę korzystać. Jest proste, godne zaufania i łatwo integruje się zarówno z Outlookiem, jak i Kalendarzem Google.
JAK TO DZIAŁA
Ustaw tę zasadę raz. Obowiązuje przy każdej rezerwacji.
Gdy funkcja Protect jest włączona, działa automatycznie przy każdej nowej rezerwacji – niezależnie od tego, czy chodzi o twój kalendarz, kalendarz twojego zespołu, czy też wszystkie obszary robocze w organizacji.
KROK 1
Ustal swoje zasady
Czas buforowy między spotkaniami, godziny pracy, dzienny limit spotkań oraz sposób zaokrąglania godzin rozpoczęcia spotkań do pełnych przedziałów czasowych. Ustaw to raz, w jednym miejscu.
KROK 2
Doodle stosuje tę zasadę przy każdej rezerwacji
Każde nowe zgłoszenie jest najpierw sprawdzane pod kątem zgodności z regułą. Zgłoszenie nadesłane poza godzinami pracy w ogóle nie trafia do kalendarza.
KROK 3
Ta reguła zajmuje się redukcją
Ta zasada obowiązuje nawet wtedy, gdy nikt nie odrzuca spotkania osobiście ani nie wyjaśnia w wiadomości, gdzie leżą granice.
DLACZEGO TO WAŻNE
Ludzie często nie doceniają ile czasu naprawdę mają do dyspozycji.
Potrzebujemy czegoś, co pomoże nam właściwie chronić czas, w którym się skupiamy. Liczby mówią same za siebie, jeśli chodzi o czynniki rozpraszające, z którymi regularnie się borykamy – przez to dłużej nam zajmuje ponowne skupienie się i osiągnięcie optymalnej wydajności.
25 min
Jak wznowić przerwaną pracę
Badanie terenowe przeprowadzone wśród pracowników zajmujących się przetwarzaniem informacji wykazało, że powrót do przerwanej pracy zajmował średnio 25 minut i 26 sekund, często po wykonaniu w międzyczasie dwóch innych zadań. [4]
4,4 s
Wystarczy, żeby potroić liczbę błędów sekwencjonowania
W badaniu z 2014 roku okazało się, że przerwy trwające średnio 4,4 sekundy potroiły liczbę błędów w sekwencji czynności, do których ludzie wracali. [5]
68%
Poświęcaj czas na zadania o niskiej wartości
Firma Eagle Hill Consulting odkryła, że 68% pracowników w USA regularnie poświęca czas na mało wartościowe i nieefektywne zadania (2025). Domyślne ustawienie dla zespołu zapewnia wszystkim taką samą ochronę. [6]
DLA OSÓB PRYWATNYCH
Cztery wskazówki, dzięki którym cały dzień nie stanie się dla ciebie nie do zniesienia.
Protect on Pro ustawia granice w twoim kalendarzu, dzięki czemu nawet cały dzień da się jakoś przeżyć, a w pracowitym tygodniu wciąż jest miejsce na skupienie się na tym, co ważne.
- Bufor15 albo 30 min
- Godziny pracyautomatyczne odrzucanie połączeń z zewnątrz
- Synchronizacja czasowa5/10/15/30 min
- Dzienny limitspotkania/dzień
DLA DRUŻYN
Te same zasady, stosowane konsekwentnie w całym zespole.
Strony rezerwacji zespołowych i system „Round Robin” mają te same zabezpieczenia. Bufor, godziny pracy i dzienny limit dotyczą każdego członka, więc rotacja uwzględnia ograniczenia każdego z nich.
- Zasady obowiązują jednakowo w kalendarzach wszystkich członków zespołu
- Strony rezerwacji są zaokrąglane do tych samych, przejrzystych przedziałów czasowych w całym zespole
- Żadna osoba z rotacji nie przejmuje spotkań, których reszta zespołu odmówiła
DLA ORGANIZACJI
Jedna warstwa zabezpieczeń dla całej organizacji.
W ramach „Protect for Enterprise” we wszystkich obszarach roboczych stosuje się bufory, godziny pracy, synchronizację czasu oraz dzienne limity zgodnie z polityką.
Wdrażasz to w całej organizacji?
- Ochrona w całej organizacji bez konieczności konfiguracji dla każdego użytkownika
- Administrator ustawia regułę raz, a ta obowiązuje wszędzie
- Zapewnij łatwiejsze przestrzeganie regionalnych przepisów prawa pracy
Działa z narzędziami, z których już korzysta twój zespół
FAQs
„Protect” ustala minimalne wymagania. Twoje godziny pracy i preferencje są respektowane w ramach obowiązujących zasad, a to właśnie te zasady sprawiają, że nie musisz bronić swojego kalendarza przed planami wszystkich innych.
APPENDIX
Sources and citations
Every figure on this page comes from independent, published research, named below.
|Rysunek
|Co mierzy
|Okres · podstawa
|39%
|Odsetek czasu poświęconego na głęboką koncentrację
|[1] Hubstaff, Globalny Indeks Pracy 2026 · Ponad 140 000 pracowników
|13 min 7 s
|Średni czas trwania sesji z aktywnym zaangażowaniem spadł o 9% z 14 min 23 s (w latach 2023–2025)
|[2] ActivTrak, Raport „State of the Workplace” z 2026 r. · 163 638 pracowników
|50%
|O ile bardziej produktywni czują się programiści, którzy mają czas na głęboką pracę
|[3] Forsgren i in., „DevEx in Action”, ACM Queue, 2024 · 219 programistów
|25:26
|Średni czas potrzebny na wznowienie przerwanej pracy (minuty:sekundy)
|[4] Mark, Gonzalez i Harris, CHI 2005 · 24 osoby zajmujące się przetwarzaniem informacji
|68%
|Amerykańscy pracownicy często poświęcają czas na mało wartościowe i nieefektywne zadania
|[6] Eagle Hill Consulting, styczeń 2025 r. · 1 375 pracowników
[5] Altmann, Trafton i Hambrick, „Chwilowe przerwy mogą zakłócić tok myślenia”, *Journal of Experimental Psychology: General*, 2014.
Set it once.
Ustaw bufor, godziny i limit tylko raz. Będą obowiązywać od następnej rezerwacji.