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OCHRONA

Ustal swoje granice raz na zawsze. My powiemy „nie” za ciebie.

Ustaw raz bufor, godziny i dzienny limit. Doodle automatycznie to egzekwuje – w twoim kalendarzu, kalendarzu twojego zespołu lub całej organizacji – dzięki czemu czas chroniony jest zachowywany przy każdym nowym zgłoszeniu.

Try Doodle

  • 39%

    Z tego czasu poświęcam na głęboką koncentrację około 2–3 godzin dziennie. [1]

  • 13 min 7 s

    To średnia liczba sesji ukierunkowanych, która spadła o 9% w ciągu dwóch lat. [2]

  • 50%

    Część programistów twierdzi, że czuje się bardziej produktywna, gdy ma wyznaczony czas na skupienie się wyłącznie na pracy. [3]

Trustpilot

Od lat uważam, że Doodle jest niesamowicie przydatny i niezawodny. To jedyne narzędzie do planowania spotkań, z którego będę korzystać. Jest proste, godne zaufania i łatwo integruje się zarówno z Outlookiem, jak i Kalendarzem Google.

– Associate Director
Program LLEAD

JAK TO DZIAŁA

Ustaw tę zasadę raz. Obowiązuje przy każdej rezerwacji.

Gdy funkcja Protect jest włączona, działa automatycznie przy każdej nowej rezerwacji – niezależnie od tego, czy chodzi o twój kalendarz, kalendarz twojego zespołu, czy też wszystkie obszary robocze w organizacji.

  • KROK 1

    Ustal swoje zasady

    Czas buforowy między spotkaniami, godziny pracy, dzienny limit spotkań oraz sposób zaokrąglania godzin rozpoczęcia spotkań do pełnych przedziałów czasowych. Ustaw to raz, w jednym miejscu.

  • KROK 2

    Doodle stosuje tę zasadę przy każdej rezerwacji

    Każde nowe zgłoszenie jest najpierw sprawdzane pod kątem zgodności z regułą. Zgłoszenie nadesłane poza godzinami pracy w ogóle nie trafia do kalendarza.

  • KROK 3

    Ta reguła zajmuje się redukcją

    Ta zasada obowiązuje nawet wtedy, gdy nikt nie odrzuca spotkania osobiście ani nie wyjaśnia w wiadomości, gdzie leżą granice.

DLACZEGO TO WAŻNE

Ludzie często nie doceniają ile czasu naprawdę mają do dyspozycji.

Potrzebujemy czegoś, co pomoże nam właściwie chronić czas, w którym się skupiamy. Liczby mówią same za siebie, jeśli chodzi o czynniki rozpraszające, z którymi regularnie się borykamy – przez to dłużej nam zajmuje ponowne skupienie się i osiągnięcie optymalnej wydajności.

  • 25 min

    Jak wznowić przerwaną pracę

    Badanie terenowe przeprowadzone wśród pracowników zajmujących się przetwarzaniem informacji wykazało, że powrót do przerwanej pracy zajmował średnio 25 minut i 26 sekund, często po wykonaniu w międzyczasie dwóch innych zadań. [4]

  • 4,4 s

    Wystarczy, żeby potroić liczbę błędów sekwencjonowania

    W badaniu z 2014 roku okazało się, że przerwy trwające średnio 4,4 sekundy potroiły liczbę błędów w sekwencji czynności, do których ludzie wracali. [5]

  • 68%

    Poświęcaj czas na zadania o niskiej wartości

    Firma Eagle Hill Consulting odkryła, że 68% pracowników w USA regularnie poświęca czas na mało wartościowe i nieefektywne zadania (2025). Domyślne ustawienie dla zespołu zapewnia wszystkim taką samą ochronę. [6]

DLA OSÓB PRYWATNYCH

Cztery wskazówki, dzięki którym cały dzień nie stanie się dla ciebie nie do zniesienia.

Protect on Pro ustawia granice w twoim kalendarzu, dzięki czemu nawet cały dzień da się jakoś przeżyć, a w pracowitym tygodniu wciąż jest miejsce na skupienie się na tym, co ważne.

  • Bufor15 albo 30 min
  • Godziny pracyautomatyczne odrzucanie połączeń z zewnątrz
  • Synchronizacja czasowa5/10/15/30 min
  • Dzienny limitspotkania/dzień

DLA DRUŻYN

Te same zasady, stosowane konsekwentnie w całym zespole.

Strony rezerwacji zespołowych i system „Round Robin” mają te same zabezpieczenia. Bufor, godziny pracy i dzienny limit dotyczą każdego członka, więc rotacja uwzględnia ograniczenia każdego z nich.

  • Zasady obowiązują jednakowo w kalendarzach wszystkich członków zespołu
  • Strony rezerwacji są zaokrąglane do tych samych, przejrzystych przedziałów czasowych w całym zespole
  • Żadna osoba z rotacji nie przejmuje spotkań, których reszta zespołu odmówiła

DLA ORGANIZACJI

Jedna warstwa zabezpieczeń dla całej organizacji.

W ramach „Protect for Enterprise” we wszystkich obszarach roboczych stosuje się bufory, godziny pracy, synchronizację czasu oraz dzienne limity zgodnie z polityką.

Wdrażasz to w całej organizacji?

  • Ochrona w całej organizacji bez konieczności konfiguracji dla każdego użytkownika
  • Administrator ustawia regułę raz, a ta obowiązuje wszędzie
  • Zapewnij łatwiejsze przestrzeganie regionalnych przepisów prawa pracy
Zobacz sekcję „Protect for Enterprise”

Działa z narzędziami, z których już korzysta twój zespół

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FAQs

„Protect” ustala minimalne wymagania. Twoje godziny pracy i preferencje są respektowane w ramach obowiązujących zasad, a to właśnie te zasady sprawiają, że nie musisz bronić swojego kalendarza przed planami wszystkich innych.

APPENDIX

Sources and citations

Every figure on this page comes from independent, published research, named below.

RysunekCo mierzyOkres · podstawa
39%Odsetek czasu poświęconego na głęboką koncentrację[1] Hubstaff, Globalny Indeks Pracy 2026 · Ponad 140 000 pracowników
13 min 7 sŚredni czas trwania sesji z aktywnym zaangażowaniem spadł o 9% z 14 min 23 s (w latach 2023–2025)[2] ActivTrak, Raport „State of the Workplace” z 2026 r. · 163 638 pracowników
50%O ile bardziej produktywni czują się programiści, którzy mają czas na głęboką pracę[3] Forsgren i in., „DevEx in Action”, ACM Queue, 2024 · 219 programistów
25:26Średni czas potrzebny na wznowienie przerwanej pracy (minuty:sekundy)[4] Mark, Gonzalez i Harris, CHI 2005 · 24 osoby zajmujące się przetwarzaniem informacji
68%Amerykańscy pracownicy często poświęcają czas na mało wartościowe i nieefektywne zadania[6] Eagle Hill Consulting, styczeń 2025 r. · 1 375 pracowników

[5] Altmann, Trafton i Hambrick, „Chwilowe przerwy mogą zakłócić tok myślenia”, *Journal of Experimental Psychology: General*, 2014.

Set it once.

Ustaw bufor, godziny i limit tylko raz. Będą obowiązywać od następnej rezerwacji.

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