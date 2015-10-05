DLACZEGO TO WAŻNE

Ludzie często nie doceniają ile czasu naprawdę mają do dyspozycji .

Potrzebujemy czegoś, co pomoże nam właściwie chronić czas, w którym się skupiamy. Liczby mówią same za siebie, jeśli chodzi o czynniki rozpraszające, z którymi regularnie się borykamy – przez to dłużej nam zajmuje ponowne skupienie się i osiągnięcie optymalnej wydajności.