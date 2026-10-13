Z artykułu Czy czas oczekiwania to ukryta połowa twojego czasu rekrutacji?

Twój czas oczekiwania na rozmowy Przykładowe liczby, zmień je

Zatrudnienia na kwartał 12 Dni od krótkiej listy do pierwszej rozmowy 9 Etapy rozmów 3 Dni między etapami 6 Gdyby każda przerwa skróciła się do (dni) 3 Czekanie na zatrudnienie dziś 21 dni Czekanie na zatrudnienie przy twoim celu 9 dni Czekanie, które zostajeCzekanie, które usuwasz Dni kandydatów odzyskane w kwartale 144 dni

Czekanie na zatrudnienie = dni do pierwszej rozmowy + (liczba etapów minus 1) × dni między etapami. To dni kalendarzowe, przez które czeka kandydat, liczone wyłącznie z liczb, które wpisujesz.