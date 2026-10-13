Ile tak naprawdę kosztuje spotkanie?
Spotkania pochłaniają sporą część każdej pensji, którą wypłacasz, a w budżecie rzadko je widać. Zobacz, jak je wycenić i jak odzyskać część tych godzin.
Use Cases
Artykuły oparte na danych i badania o tym, na co idą dni twojego zespołu, pisane z myślą o twojej roli i branży.
Spotkania pochłaniają sporą część każdej pensji, którą wypłacasz, a w budżecie rzadko je widać. Zobacz, jak je wycenić i jak odzyskać część tych godzin.
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Z artykułu Czy czas oczekiwania to ukryta połowa twojego czasu rekrutacji?
Czekanie na zatrudnienie dziś
21 dni
Czekanie na zatrudnienie przy twoim celu
9 dni
Czekanie, które zostajeCzekanie, które usuwasz
Dni kandydatów odzyskane w kwartale
144 dni
Czekanie na zatrudnienie = dni do pierwszej rozmowy + (liczba etapów minus 1) × dni między etapami. To dni kalendarzowe, przez które czeka kandydat, liczone wyłącznie z liczb, które wpisujesz.
Pokażemy ci Doodle w twoim własnym kalendarzu.