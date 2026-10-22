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Pięć zespołów, pięć sposobów na umawianie spotkań.Ile cię to kosztuje?
Gdy każdy zespół wybiera własne narzędzie do rezerwacji, firma płaci za to licencjami, przekazywaniem spraw z rąk do rąk i doświadczeniem klienta, które w każdym dziale wygląda inaczej. Zobacz, jak sprawdzić, w jakim miejscu jesteś.
- Problem
- Każdy zespół umawia spotkania po swojemu
- Rozwiązanie
- Jeden sposób rezerwacji, uzgodniony raz
Mnożenie się narzędzi stało się dla osób kierujących operacjami prawdziwym bólem głowy. Od dwudziestu lat obserwuję z bliska (jak zapewne wielu z was), jak przybywa aplikacji i narzędzi, które walczą o naszą uwagę i czas. Teraz doszły do tego nasze ulubione modele językowe, czyli kolejna warstwa rzeczy, które odciągają uwagę, gdy próbujemy po prostu zrobić swoje.
Zdarzało mi się utknąć w poszukiwaniu idealnego narzędzia do konkretnego zadania czy projektu, choć tak naprawdę każde by się sprawdziło. Bywają jednak narzędzia, które wyraźnie wyróżniają się na tle innych. To rozwiązania z gatunku „środek przeciwbólowy”, a nie „witamina”.
Dla osoby kierującej operacjami wyzwanie jednak pozostaje: różne zespoły korzystają z różnych narzędzi, dopasowanych do własnego sposobu pracy. Często naraża to organizację na ryzyko związane z bezpieczeństwem, nie wspominając o rozrastającym się gąszczu narzędzi, nad którym zespół operacyjny próbuje zapanować. Chyba najlepiej widać to w tym, jak ludzie umawiają spotkania i planują swój tydzień.
Jeśli kierujesz operacjami, pewnie znasz ten scenariusz. Sprzedaż wykupuje jedno narzędzie do rezerwacji, rekrutacja wybiera drugie, dział obsługi klienta płaci za trzecie zespołową kartą, a finanse wciąż umawiają wszystko mailowo. Każdy z tych wyborów miał sens dla danego zespołu w dniu, w którym zapadł.
Poniżej: dlaczego każdy zespół kończy z własnym sposobem rezerwacji, ile kosztuje brak konsolidacji narzędzi do planowania spotkań, prosty model CMI dla jednego wspólnego sposobu pracy i szybki audyt, który pokaże, w jakim miejscu jest twoja firma.
Problem
Dlaczego każdy zespół w końcu umawia spotkania po swojemu?
Bo każdy zespół najpierw rozwiązuje własny problem, a spotkania to problem, który ma każdy zespół. W ankiecie Talker Research przeprowadzonej w 2025 roku dla HP pracownicy umysłowi wskazywali, co najbardziej pochłania ich czas, a 16% wymieniło zarządzanie kalendarzem i spotkaniami.
Lider zespołu znajduje więc narzędzie, które rozwiązuje jego część problemu, kupuje kilka licencji i zajmuje się czymś innym. Nikt nie robi nic złego. Powtórz to w pięciu czy sześciu zespołach, a firma ma pięć czy sześć sposobów na wykonanie tej samej pracy.
Im większa firma, tym większe obciążenie. W ankiecie LeanData z 2026 roku wśród 201 liderów marketing operations i revenue operations w firmach B2B zatrudniających ponad 2500 osób 47% wskazało ręczne procesy, które nie nadążają za wzrostem firmy.
Źródła: Talker Research dla HP, Workforce Experience Survey, 2025 · LeanData, 2026 B2B State of Martech and Revenue Operations
Koszt
Ile kosztuje brak konsolidacji narzędzi do planowania spotkań?
Licencje to ta część, którą widzi dział finansów. Reszta ujawnia się jako tarcia między zespołami i dotyka trzech obszarów.
Wybierz obszar, żeby zobaczyć, co mówią badania, jak to wygląda na co dzień i co pomaga.
4 godzinytygodniowo
na powrót do rytmu pracy po przełączaniu się między aplikacjami
Uczestnicy badania opisanego w Harvard Business Review przełączali się między aplikacjami i stronami internetowymi około 1200 razy dziennie. Ponowne wdrożenie się w zadanie zajmowało im niecałe cztery godziny tygodniowo, czyli około 9% czasu pracy.
Jak to wygląda
Gdy klient przechodzi ze sprzedaży do działu obsługi klienta, a kandydat z rekrutacji do menedżera, który go zatrudnia, kolejne spotkanie trafia do innego narzędzia z innymi zasadami, a ktoś znowu pyta o dostępność.
Co pomaga w Time OS
Strony rezerwacji i Find Time w jednym miejscu, więc kolejne spotkanie jest umawiane według tych samych zasad, niezależnie od tego, który zespół je przejmuje. Find Time jest dostępne w planach Team i Enterprise.
Źródło: Harvard Business Review, 2022. 137 użytkowników w trzech firmach z listy Fortune 500.
Moim zdaniem największy koszt nigdy nie pojawia się na fakturze. To czas, który ludzie tracą na obchodzenie narzędzi innych zespołów.
Źródła: Harvard Business Review, How much time and energy do we waste toggling between applications? · Salesforce, State of the Connected Customer · Okta, Businesses at Work 2026
Prosty model
Jak wygląda jeden wspólny sposób umawiania spotkań?
Poradnik Chartered Management Institute o savoir-vivre spotkań, „Do the 3 step”, dzieli każde spotkanie na trzy kroki: Zaplanuj, Weź udział i Działaj dalej. Gdy każdy zespół przechodzi przez nie w ten sam sposób, firma ma jeden sposób pracy. Wybierz krok, żeby zobaczyć, jak to wygląda.
Co radzi CMI
Zapraszaj tylko niezbędne osoby, sprawdź kalendarze albo zaproponuj kilka dat i godzin, pamiętaj też o strefach czasowych i godzinach pracy.
Co pomaga w Time OS
- Find Time. Sprawdź, kiedy współpracownicy mają czas, zanim wyślesz zaproszenie. W planach Team i Enterprise.
- Ankiety grupowe. Zaproponuj kilka terminów i pozwól ludziom głosować, bez zakładania konta.
Chodzi o spójność. Klient, kandydat czy współpracownik powinien mieć takie same doświadczenia bez względu na to, z którym zespołem ma do czynienia.
Jak pomaga Time OS
Jak Time OS daje całej firmie jeden sposób rezerwacji?
Zbiera wszystkie rodzaje rezerwacji w jednym miejscu, według zasad, które każdy ustawia raz.
- Jedno menu „+ Utwórz”. Spotkania, strony rezerwacji, ankiety grupowe, listy zapisów, czas skupienia, nieobecność w biurze i Find Time startują z tego samego miejsca, więc każdy zespół uczy się jednego sposobu rezerwacji.
- Działa z kalendarzami, których już używacie. Każdy łączy Kalendarz Google, Outlooka lub Apple iCloud, więc mieszane środowisko nie wymaga mieszanych narzędzi.
- Zasady, które idą za każdą osobą. Godziny spotkań, czas buforowy i limity spotkań obowiązują bez względu na to, który zespół umawia spotkanie.
- Plany stworzone dla całej organizacji. Plan Team obejmuje od 2 do 100 użytkowników i narzędzia administratora. Enterprise daje dostęp każdemu pracownikowi, razem z Flex Seats.
A co z zespołami, które uwielbiają swoje obecne narzędzie?
Zaangażuj je na wczesnym etapie. Model rozwoju zespołu Four T opracowany przez CMI obejmuje zadanie (Task), zespół (Team), typ (Type) i narzędzia (Tools). Ostrzega, że gdy zespołowi coś nie wychodzi, winę często zrzuca się na twarde czynniki, takie jak narzędzia, choć prawdziwy problem leży po stronie ludzi i tego, jak umówili się pracować.
Dlatego najpierw uzgodnij sposób pracy z liderami zespołów, a dopiero potem zmieniaj narzędzia. Przy zmianie, którą zespoły same pomogły zaprojektować, zostaną na dłużej.
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Pięć zespołów, pięć sposobów
Każdy zespół rozwiązuje ten sam problem na własną rękę. Zacznij od spisania wszystkich używanych narzędzi do rezerwacji i tego, kto za nie płaci.
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Od czego zacząć?
- Spisz wszystkie używane narzędzia do rezerwacji. Przy każdym zanotuj właściciela, zespół, który z niego korzysta, i termin odnowienia.
- Zapytaj każdego lidera zespołu, co daje mu jego narzędzie. Te odpowiedzi staną się wymaganiami dla jednego wspólnego sposobu rezerwacji.
- Uzgodnijcie zasady raz. Godziny spotkań, czas buforowy i limity dla wszystkich oraz jeden styl stron rezerwacji dla każdego spoza firmy.
FAQ
Pytania, które zadają osoby kierujące operacjami
Tak. Każda osoba może mieć stronę rezerwacji, a plan Team dodaje zespołowe strony rezerwacji. Sprzedaż, rekrutacja i obsługa klienta mogą więc oferować strony na własne spotkania, korzystając z jednego narzędzia i jednego zestawu zasad.
Jeśli w twojej firmie spotkania umawia się na pięć różnych sposobów, nie jesteś wyjątkiem. Większość firm doszła do tego krok po kroku, jedną rozsądną decyzją po drugiej. Uzgodnienie jednego sposobu pracy i wspólne przeniesienie na niego zespołów to projekt, który możesz zacząć jeszcze w tym kwartale.
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Źródła
- 1.Talker Research dla HP, Workforce Experience Survey, 2025. Ankieta online wśród 2000 pracowników umysłowych i 1000 osób decydujących o IT w firmach zatrudniających ponad 100 osób, od sierpnia do września 2025
- 2.LXA dla LeanData, 2026 B2B State of Martech and Revenue Operations. Ankieta wśród 201 liderów z organizacji B2B zatrudniających ponad 2500 osób w siedmiu krajach, kwiecień 2026
- 3.Chartered Management Institute, „Do the 3 step”: savoir-vivre spotkań (infografika)
- 4.Chartered Management Institute, Four T Model of Team Development (model rozwoju zespołu)
- 5.Rohan Narayana Murty, Sandeep Dadlani i Rajath B. Das, How much time and energy do we waste toggling between applications? Harvard Business Review, sierpień 2022. 137 użytkowników z 20 zespołów w trzech firmach z listy Fortune 500, obserwowanych przez maksymalnie pięć tygodni
- 6.Salesforce, State of the Connected Customer, szósta edycja. Ankieta wśród 14 300 konsumentów i klientów biznesowych na całym świecie
- 7.Okta, Businesses at Work 2026. Zanonimizowane dane tysięcy klientów Okta od listopada 2024 do października 2025 (informacja prasowa)
Ankiety Talker Research, LeanData i Salesforce opierają się na deklaracjach respondentów, a wszystkie trzy pochodzą od firm technologicznych lub zostały przez nie zlecone. Główny autor badania o przełączaniu się między aplikacjami założył Soroco, firmę zajmującą się analityką pracy. Okta liczy tylko aplikacje, które jej klienci łączą przez Okta.
Daj każdemu zespołowi jeden sposób rezerwacji.
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