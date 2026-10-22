Mnożenie się narzędzi stało się dla osób kierujących operacjami prawdziwym bólem głowy. Od dwudziestu lat obserwuję z bliska (jak zapewne wielu z was), jak przybywa aplikacji i narzędzi, które walczą o naszą uwagę i czas. Teraz doszły do tego nasze ulubione modele językowe, czyli kolejna warstwa rzeczy, które odciągają uwagę, gdy próbujemy po prostu zrobić swoje.

Zdarzało mi się utknąć w poszukiwaniu idealnego narzędzia do konkretnego zadania czy projektu, choć tak naprawdę każde by się sprawdziło. Bywają jednak narzędzia, które wyraźnie wyróżniają się na tle innych. To rozwiązania z gatunku „środek przeciwbólowy”, a nie „witamina”.

Dla osoby kierującej operacjami wyzwanie jednak pozostaje: różne zespoły korzystają z różnych narzędzi, dopasowanych do własnego sposobu pracy. Często naraża to organizację na ryzyko związane z bezpieczeństwem, nie wspominając o rozrastającym się gąszczu narzędzi, nad którym zespół operacyjny próbuje zapanować. Chyba najlepiej widać to w tym, jak ludzie umawiają spotkania i planują swój tydzień.

Jeśli kierujesz operacjami, pewnie znasz ten scenariusz. Sprzedaż wykupuje jedno narzędzie do rezerwacji, rekrutacja wybiera drugie, dział obsługi klienta płaci za trzecie zespołową kartą, a finanse wciąż umawiają wszystko mailowo. Każdy z tych wyborów miał sens dla danego zespołu w dniu, w którym zapadł.

Poniżej: dlaczego każdy zespół kończy z własnym sposobem rezerwacji, ile kosztuje brak konsolidacji narzędzi do planowania spotkań, prosty model CMI dla jednego wspólnego sposobu pracy i szybki audyt, który pokaże, w jakim miejscu jest twoja firma.