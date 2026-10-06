Zyskaj 15% zniżki na roczny plan Doodle Pro. Użyj kodu przy płatności: FALL15 (ważny do 31 paź 2026)
Szef marketingu produktowego
Chirag Harendra
Chirag jest szefem marketingu produktowego w Doodle. Od ponad 15 lat kieruje strategią wejścia na rynek w firmach chmurowych i SaaS dla przedsiębiorstw.
W Doodle pisze artykuły oparte na danych: teksty oparte na badaniach o tym, na co idzie czas zespołów, często z kalkulatorem, w którym można przeliczyć własny tydzień.
Najnowsze artykuły autora Chirag Harendra
- Asystenci zarządu
Na co wykorzystasz godziny, które dziś pochłania umawianie spotkań?Czas czytania: 9 minut8 paź, 2026
- Operacje i zarządzanie
Jak intensywne jest twoje lato?Czas czytania: 7 minut6 paź, 2026
- Rekrutacja i HR
Czy czas oczekiwania to ukryta połowa twojego czasu rekrutacji?Czas czytania: 9 minut6 paź, 2026