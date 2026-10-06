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Szef marketingu produktowego

Chirag Harendra

Chirag jest szefem marketingu produktowego w Doodle. Od ponad 15 lat kieruje strategią wejścia na rynek w firmach chmurowych i SaaS dla przedsiębiorstw.

W Doodle pisze artykuły oparte na danych: teksty oparte na badaniach o tym, na co idzie czas zespołów, często z kalkulatorem, w którym można przeliczyć własny tydzień.

Data story author, Chirag Harendra

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