Szef marketingu produktowego

Chirag jest szefem marketingu produktowego w Doodle. Od ponad 15 lat kieruje strategią wejścia na rynek w firmach chmurowych i SaaS dla przedsiębiorstw.

W Doodle pisze artykuły oparte na danych: teksty oparte na badaniach o tym, na co idzie czas zespołów, często z kalkulatorem, w którym można przeliczyć własny tydzień.