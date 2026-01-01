Round robin

Tylko na termin, który ta osoba naprawdę może dotrzymać. Wykorzystuj to tam, gdzie zadania są wymienne, a obciążenie nie powinno być: zapytania przychodzące, pierwsze rozmowy, godziny pracy, zgłoszenia do pomocy technicznej, rozmowy kwalifikacyjne pierwszej rundy.

Każdy, kto jest zajęty w połączonym kalendarzu, jest automatycznie pomijany, więc system rotacyjny nigdy nie zaplanuje nikogo na spotkanie, na które nie może przyjść.