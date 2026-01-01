Ponad 650
liczba rozmów kwalifikacyjnych zaplanowanych na jednego rekrutera w 2025 r., co oznacza wzrost o 128% w porównaniu z 2022 r. [1]
26%
szybciej: automatyczne planowanie rozmów kwalifikacyjnych kontra ręczne. [2]
79%
Wielu asystentów twierdzi, że zajmowanie się planowaniem spotkań to ich najczęstsze zadanie. [3]
Nasz zespół pracuje w systemie zmianowym, więc dzięki temu narzędziu nasza wydajność znacznie wzrosła. Nie wyobrażam sobie planowania bez niego!
JAK TO DZIAŁA
Opublikuj raz. Strona sama wybiera serwer.
KROK 1
Jeden link dla całej ekipy
Jedna strona dla całego zespołu. Osoba, która rezerwuje, nie musi wiedzieć, kto jest wolny, kto jest na urlopie ani czyja kolej.
KROK 2
Na zmianę albo wszyscy naraz
W trybie „Round Robin” kolejna rezerwacja jest przekazywana następnemu członkowi. Tryb „Collective” umieszcza całą grupę w jednym pomieszczeniu. Oba tryby działają na tej samej stronie. Wybierasz jeden z nich w ustawieniach.
KROK 3
Najpierw sprawdzam każdy kalendarz
Godziny, w których dana osoba jest zajęta, są automatycznie ukrywane we wszystkich kalendarzach, z którymi jest połączona. Strona nie może zaplanować dwóch spotkań w tym samym czasie dla osób, które za nią stoją.
DLACZEGO TO WAŻNE
Te same dwie osoby uczestniczą w każdym spotkaniu.
Spotkanie trafia do tego, z kim najłatwiej się umówić, i często są to te same dwie osoby, bo tak było od zawsze. Drużyny potrzebują bardziej sprawiedliwego sposobu na rozdzielanie harmonogramu – wystarczy spojrzeć na liczby.
od 5% do 35%
O tej pracy
Z niezależnych badań przeprowadzonych w ponad 300 organizacjach wynika, że najbardziej pracowite 3–5 procent pracowników generuje 20–35 procent całej wartościowej współpracy. Strona rezerwacyjna pokazuje, jak to wygląda w praktyce. [4]
59%
Więcej pracy, ci sami ludzie
59% pracowników administracyjnych twierdzi, że ich zakres obowiązków znacznie się rozszerzył od 2021 roku (World Administrators Alliance, 2026, 3 221 odpowiedzi). [5]
13 + 9
Trzynaście w środku, dziewięć na zewnątrz
W typowym procesie podejmowania decyzji zakupowej w sektorze B2B bierze udział trzynaście osób z organizacji kupującej i dziewięć spoza niej. Strona zespołu sprawdza wszystkie powiązane kalendarze, zanim zaproponuje termin. [6]
TWO MODES
Rotate to one person, or bring in the whole team.
Oba działają na tej samej zasadzie. Różnica polega na tym, czy na spotkaniu potrzebna jest jedna osoba, czy kilka. Metoda „Round Robin” rozkłada obciążenie. Metoda „Collective” łączy grupę.
- Round robin
- Team
Kolejna rezerwacja trafia do następnego członka
Tylko na termin, który ta osoba naprawdę może dotrzymać. Wykorzystuj to tam, gdzie zadania są wymienne, a obciążenie nie powinno być: zapytania przychodzące, pierwsze rozmowy, godziny pracy, zgłoszenia do pomocy technicznej, rozmowy kwalifikacyjne pierwszej rundy.
Każdy, kto jest zajęty w połączonym kalendarzu, jest automatycznie pomijany, więc system rotacyjny nigdy nie zaplanuje nikogo na spotkanie, na które nie może przyjść.
- Wspólne, współorganizowane
- Przedsiębiorstwo
Wszyscy na tej stronie są uwzględnieni w rezerwacji
Na tej stronie znajdziesz tylko terminy, które pasują wszystkim naraz. Korzystaj z niej wtedy, gdy spotkanie naprawdę wymaga udziału całej grupy: panel dyskusyjny, szczegółowe omówienie techniczne z kierownikiem ds. klienta czy przegląd, w którym muszą wziąć udział przedstawiciele obu działów.
Strony współorganizowane to funkcja dostępna w planie Enterprise. Funkcje „Round Robin” i strona zespołu są dostępne w planie Team.
BY TEAM
Pasuje do każdego sposobu pracy, tak jak tego potrzebujesz.
Niezależnie od tego, czy zależy ci na wysokiej jakości obsługi, szybszym przetwarzaniu zleceń czy bardziej sprawiedliwym podziale zadań, Round Robin sprawdza każdy kalendarz, który podłączył członek zespołu, i stosuje te same zasady dotyczące godzin pracy oraz buforów, które zespół już ustalił.
REVENUE
Inbound piles onto the same two reps
Routing misfires and leads go cold while somebody works out whose turn it was.
Pierwsze spotkanie odbywa się szybciej, a obciążenie rozkłada się samo.
Wskaźniki KPI: czas do pierwszego spotkania, czas reakcji na zapytanie, zasięg zespołu.
TALENT AND HR
Pięcioosobowy zespół, nad którym na każdym etapie sprawowana jest ręczna kontrola
Plus a candidate who doesn't work for you, across two time zones.
Zaproszenia na rozmowy pojawiają się szybciej, a kandydat widzi tylko jeden link.
Wskaźniki KPI: czas do rozmowy, czas do zatrudnienia, odsetek rezygnacji kandydatów.
SUPPORT AND SUCCESS
One person ends up carrying the week
Because their link is the one people happen to have.
Zakres obowiązków wspólny dla całego zespołu.
Wskaźniki KPI: czas reakcji, zasięg, liczba spotkań na osobę.
WHAT YOU GET
Time OS: now and next
Team booking page
One page for the team, with the whole team behind the link.
- Available now
- Team
Round Robin distribution
The next booking goes to the next member, and only into a slot they can keep.
- Available now
- Team
Everyone at once
The collective mode: one booking, several hosts, offered only when all of them are free.
- Available now
- Team
Team Directory
Browse the team by department, see who's free soonest, and book the right person directly.
- Available now
- Team
Double-booking prevention
Busy time on any connected calendar is hidden from the page automatically, for every member.
- Available now
- Team
Co-hosted meetings
Several named hosts on one page, for the meetings that need more than one of you.
- Available now
- Team
Booking on behalf
For the person who runs somebody else's diary, with that person's rules respected.
- Available now
- Przedsiębiorstwo
Group polls with a co-host
Two people running the same poll, for meetings where finding the time is the hard part.
- Coming soon
- Team
Co-hosted pages
Routes each meeting to the right person, and flags it when the load drifts. Part of the Enterprise plan.
- Coming soon
- Przedsiębiorstwo
FAQs
Nie. Każdy, kto ma link, może dokonać rezerwacji – bez konta i bez konieczności instalowania czegokolwiek. Konta i połączone kalendarze mają znaczenie po twojej stronie, bo dzięki nim system wie, kto jest wolny.
APPENDIX
Every number on this page comes from independent, published research. Full citations in the table.
|Figure
|What it measures
|Period · basis
|Ponad 650
|Liczba rozmów kwalifikacyjnych zaplanowanych na 2025 r. w przeliczeniu na jednego rekrutera wzrosła o 128% w porównaniu z 2022 r.
|[1] Greenhouse, „The Hire Standard”, marzec 2026 r. · Ponad 6 000 organizacji z Ameryki Północnej
|26%
|O ile szybciej przebiega automatyczne planowanie rozmów kwalifikacyjnych w porównaniu z ręcznym (mediana 3,7 godz. w porównaniu z 5 godz.)
|[2] Ashby, Raport o trendach na rynku talentów: Wskaźniki porównawcze dla procesów rekrutacyjnych, 2026 · 54 mln zgłoszeń
|79%
|Asystenci kierownictwa, którzy zajmują się planowaniem spotkań – to ich najczęstsze zadanie
|[3] Raport Prialto z 2025 r. dotyczący wydajności kadry kierowniczej · 508 osób na stanowiskach kierowniczych
|3–5% / 20–35%
|Odsetek pracowników generujących ten udział we współpracy w zakresie wartości dodanej
|[4] Cross, Rebele i Grant, „Collaborative Overload”, Harvard Business Review, 2016 · ponad 300 organizacji
|59%
|Pracownicy administracyjni, których zakres obowiązków znacznie się rozszerzył od 2021 roku
|[5] World Administrators Alliance, Global Skills Matrix 2026 · 3 221 odpowiedzi, 69 krajów
|13 + 9
|Osoby biorące udział w typowym procesie podejmowania decyzji zakupowych w sektorze B2B, zarówno wewnątrz, jak i poza organizacją kupującą
|[6] Forrester, „The State of Business Buying 2026” · prawie 18 000 nabywców biznesowych
Działa z narzędziami, z których już korzysta twój zespół
Bring us the rotation that keeps landing on one person.
The inbound queue, the interview loop, the rota one person is already carrying. We'll turn it into one page, and show you where the load has been going.