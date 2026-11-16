iOS i Android
To samo płynne działanie.
Każdy kalendarz
Google, Microsoft 365 i iCloud.
Jedno dotknięcie
Szybkie akcje na wyciągnięcie ręki.
JAK TO DZIAŁA
Sprawdź swój dzień, wychwyć kolizję, działaj dalej.
Doodle w telefonie wyświetla wszystkie połączone kalendarze i porządkuje Twój dzień. W drodze do pracy, między salami czy na prywatnej wizycie wystarczy jedno dotknięcie, żeby podjąć kolejną decyzję.
KROK 1
Zobacz swój dzień
Ekran „Dzisiaj” pokazuje po kolei Twoje spotkania, zadania i wolny czas ze wszystkich połączonych kalendarzy. Przesuń palcem do jutra albo wybierz dowolną datę.
KROK 2
Wychwyć kolizję
Gdy spotkania się nakładają, Doodle zaznacza je w planie dnia i pokazuje, ile z nich koliduje. Otwórz kolizję i wybierz, co przesunąć.
KROK 3
Zareaguj na spotkanie
Otwórz dowolne spotkanie, żeby sprawdzić, kto się pojawi, powiedz, że się spóźnisz, zmień szczegóły albo dołącz do rozmowy.
Dlaczego to ma znaczenie
Dzień zmienia się szybciej, niż zdążysz wrócić do laptopa.
Spotkania się przesuwają, zmieniają się sale, a czasem dochodzi do kolizji terminów między dwoma innymi spotkaniami. Dowiadujesz się o tym z telefonu – i właśnie tam powinno być rozwiązanie.
30%
Pracują na telefonie w drodze do pracy
Z ankiety przeprowadzonej przez firmę Adobe wśród 1000 pracowników w USA wynika, że 30% z nich pracuje na telefonie podczas dojazdów do pracy, a 29% – podczas prywatnych spotkań. [1]
34%
Nie ma aplikacji potrzebnych do pracy na telefonie
Firma Adobe odkryła, że 42% osób napotyka trudności z powodu ograniczonej funkcjonalności oprogramowania w telefonie, a 34% – z powodu braku potrzebnych aplikacji. [1]
70%
Uważa, że narzędzia mobilne są ważne. Tylko 53% jest zadowolonych
Z badania Harris Poll z 2026 r., w którym wzięło udział 2 208 amerykańskich pracowników zatrudnionych na godziny, wynika, że narzędzia mobilne są ważne dla 70% z nich, a tylko 53% jest zadowolonych z tego, co mają. [2]
TWÓJ DZIEŃ
Co się teraz dzieje, co będzie dalej
Karta „Teraz” znajduje się na górze ekranu „Dzisiaj”: pokazuje spotkanie, w którym właśnie uczestniczysz, i czas do jego końca albo wolny czas przed następnym. Sekcja „Nadchodzące” pokazuje, co będzie dalej, razem z buforami i czasem na skupienie jako częścią dnia.
- Karta „Teraz” z pozostałym czasem i tym, co będzie dalej
- Spotkania, zadania i wydarzenia całodniowe na jednej liście
- Dowolny dzień z paska dat lub selektora dat
KONFLIKTY
Dwa spotkania, jeden termin. Rozwiąż to, zanim wejdziesz.
Nakładające się terminy widać od razu w planie dnia, razem z liczbą kolizji i odrzuconych spotkań. Otwórz kolizję i zdecyduj, co przesunąć.
- Kolizje oznaczone na ekranie „Dzisiaj” i przy każdym spotkaniu
- Nakładające się spotkania porównane w jednym widoku
- Odrzuć lub przełóż spotkanie prosto z telefonu
SPOTKANIA
Zmień spotkanie kilkoma dotknięciami
Otwórz spotkanie, żeby zobaczyć salę, link i kto potwierdził udział. Zmień godzinę lub szczegóły, dodaj osoby albo odrzuć zaproszenie.
- Uczestnicy i ich odpowiedzi na pierwszy rzut oka
- Godzina, miejsce, powtarzanie i notatki, które edytujesz w biegu
- Spóźnisz się? Wyślij wiadomość prosto ze spotkania
rozmowy
Dołącz do rozmowy jednym dotknięciem
Linki do wideorozmów w Doodle, Zoomie, Microsoft Teams i Google Meet otwierają się bezpośrednio z poziomu spotkania.
- Dołącz z ekranu „Dzisiaj” lub bezpośrednio ze spotkania
- Wbudowane wideorozmowy w Doodle
- Odrzucone spotkania są ukrywane, dzięki czemu harmonogram dnia pozostaje przejrzysty
CO OTRZYMASZ
Co obecnie oferuje aplikacja Doodle na telefonie
Już dostępne na iPhone'ach i urządzeniach z systemem Android.
„Dzisiaj” i karta „Teraz”
Twój dzień po kolei, z tym, co dzieje się teraz, na samej górze.
- Dostępne teraz
„Nadchodzące” i selektor dat
Co dalej dzisiaj, a każdy inny dzień za jednym dotknięciem.
- Dostępne teraz
Wykrywanie konfliktów
Nakładające się spotkania są oznaczone w planie dnia, a rozwiązanie jest o jedno dotknięcie stąd.
- Dostępne teraz
Szczegóły spotkania i edycja
Uczestnicy, linki, lokalizacja i notatki – wszystko to możesz edytować z telefonu.
- Dostępne teraz
Dołącz do rozmów
Wideorozmowy Doodle, Zoom, Google Meet i Microsoft Teams, prosto ze spotkania.
- Dostępne teraz
Aplikacja na iOS
Ten sam dzień na iPhonie, z App Store.
- Dostępne teraz
Działa z narzędziami, z których już korzysta twój zespół
Najczęściej zadawane pytania
Tak. Aplikacja Doodle jest dostępna w App Store na iPhone’a oraz w Google Play na Androida.
ANEKS
|Dane
|Co mierzy
|Okres · próba
|30% / 34%
|Pracownicy w USA, którzy korzystają z telefonu podczas dojazdów do pracy i nie mają na nim potrzebnych aplikacji
|[1] Adobe Acrobat, Badanie problemów z technologią mobilną, 2026 · 1 000 pełnoetatowych pracowników w USA
|70% / 53%
|Pracownicy zatrudnieni na godziny, którzy uważają, że narzędzia mobilne są ważne i są zadowoleni ze swoich
|[2] Badanie Harris Poll przeprowadzone dla DailyPay, wrzesień 2026 r. · 2 208 pracowników zatrudnionych na godziny w USA
[1] odnosi się też do danych 29% i 42% z tego samego badania. Każda liczba na tej stronie pochodzi z niezależnych, opublikowanych badań. Pełne odniesienia znajdziesz w tabeli.
Zabierz ten dzień ze sobą.
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